Маркетинг

17 неочевидных и практически применимых фишек SaaS Nation 2018
Георгий Рябой
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16 ноября мы вместе с Octopus Events провели уже третью по счету, но единственную в своем роде конференцию для владельцев продуктового бизнеса — SaaS Nation. 11 часов докладов и нетворкинга для 434 участников закончились панельной дискуссией в формате «Неочевидные и практически применимые фишки».

В чем особенность таких круглых столов: один из участников (даже из зала) палит интересную идею, а все остальные голосуют по двум пунктам: была ли идея неочевидной и применимой для развития бизнеса. Если фишка набирает больше 50% голосов аудитории, она проходит, а ее автор получает виртуальный балл :)

Ниже — лучшие маркетинговые и бизнес-фишки от Давида Брауна (Weblium), Владислава Флакса (OWOX), Александра Галкина (Competera), Люси Литерадо (Reply.io), Вадима Нехая (Depositphotos), Валерия Грабко (PromoRepublic), Игоря Дебатура (Uploadcare), Руслана Савчишина (MagneticOne), Андрея Максимова (ABM Cloud) и других участников конференции.

К слову, между участниками разгорелась нешуточная борьба за виртуальные баллы. В финал вышли Александр Галкин, Владислав Флакс и Игорь Дебатур. В итоге победа досталась Игорю из Uploadcare.

1. Выкладывать часть продукта на GitHub

Для продвижения продукта берем платный модуль продукта и выкладываем его код в открытый доступ на GitHub с ссылкой на платную версию продукта. Но так как разрабатывать свой продукт сложно, даже если есть основа в виде кода, пользователи переходят на сайт создателей модуля и покупают продукт.

2. Работать с видеоблогерами в регионах

Если нужно часто снимать отзывы клиентов в других городах, нанимать качественных операторов — дорого. Эффективнее найти местных блогеров, которые могут снять отзыв не хуже и намного дешевле. Дополнительный бонус — лояльность блогеров.

3. Привлечь знакомого лидера мнений для сбора обратной связи в LinkedIn

Задействовать лидера мнений из вашей сферы для сбора фидбэков о продукте в LinkedIn. Инфлюенсер должен быть знакомым, но не связанным с вашим брендом напрямую.

Суть в том, что такому человеку ответят подробнее и честнее, чем маркетологу вашей компании, но он так же может порекомендовать ваш продукт потенциальному клиенту. Метод хорошо работает и для того, чтобы сделать лояльными лидеров мнений/видеоблогеров для последующего размещения у них обзоров/рекомендаций.

4. Искать авторов на UpWork

Если нужно написать материал на техническую тему, легче и дешевле найти программиста на UpWork, который разбирается в нужных языках, и предложить ему написать статью, чем нанимать журналиста и знакомить его со спецификой продукта.

Это получится дешевле, даже если платить программисту за написание текста почасово и потом еще взять редактора, чтобы привести текст в порядок.

5. Использовать сервис Polr для сокращения ссылок

Polr позволяет использовать свой исходный код для создания сервиса сокращений на домене вашей компании. Плюс в том, что вы не теряете вес в поисковых системах — он все равно будет вести на ваш сайт.

Polr позволяет использовать свой исходный код для создания сервиса сокращений на домене компании

Еще одно преимущество кастомизированных коротких ссылок — их удобно размещать в видео и воспринимать на слух.

6. Оставлять отзывы для сайтов молодых проектов ради обратных ссылок

Оставляйте отзывы для развивающихся проектов, чтобы они появлялись на их сайтах с ссылками на ваш домен. Молодые стартапы вкладывают много денег в продвижение сайта, так что это неплохой метод получить бесплатные переходы.

7. Использовать Serpstat при разработке стратегии развития

Если вы запланировали множество новых фич и вам нужно оценить приоритет внедрения той или иной фичи, оцените количество соответствующих запросов, их частотность и прогнозируемый трафик с помощью Serpstat. Так, например, можно выяснить, с какими сервисами настраивать интеграцию в первую очередь.

8. Внедрять пиксель LinkedIn для идентификации пользователей

Фишка метода в том, что после 300 переходов на целевые страницы сайта с пикселем LinkedIn, владелец видит информацию о должностях, навыках, демографических данных пользователей. То есть достаточно тратить в рекламном кабинете 20-50 долларов ежемесячно, чтобы регулярно видеть информацию и собирать статистику о своей целевой аудитории.

Внедрять пиксель LinkedIn для идентификации пользователей

9. Размещать отзывы клиентов на G2 Crowd

Часто клиенты просто высылают отзывы вам и ленятся публиковать их, например, на G2 Crowd. Поэтому включаем VPN, регистрируемся на сервисе под email клиента, размещаем его отзыв и просим клиента просто утвердить публикацию.

Размещать отзывы клиентов на G2 Crowd

10. Как продать SaaS-продукт в госструктуры

Необходимо договориться с самым высоким чиновником госструктуры о видеоинтервью, в котором он расскажет о важности решения проблемы, которую по счастливой случайности решает ваш продукт. То есть спросить: «Считаете ли вы актуальным такие-то вопросы для успешного развития общества?». Затем необходимо расшарить видео среди ЛПР и служащих более низкого ранга, ссылаясь на то, что руководитель сам обратил внимание на важность решения данного вопроса, и предложить линк на ваш продукт.

11. Сделать региональный рейтинг продуктов в своей сфере и там стать №1

Затем стоит договориться о распространении информации о рейтинге с местными журналистами. Фишка в том, что региональных тематических рейтингов SaaS-продуктов для каких-то ниш практически нет.

12. Таргетировать рекламу на сотрудников конкретной компании

Конечно, метод сработает, если детально проработать пакет баннеров — добавить символику нужного вам бренда/корпорации. Например, добавить текст: «Почему WallMart закроется через две недели», а по ссылке — информацию о том, почему WallMart важно работать с вашим продуктом и не терять покупателей.

Таргетировать рекламу на сотрудников конкретной компании

13. Позиционировать себя как покупателя

В B2B необходимо выходить к потенциальным покупателям как человек, который купил и использует их продукт. В таком случае и продажи идут легче. Например, расписать, как улучшить сервис и чем в этом может помочь ваш проект.

14. Создать бесплатный сервис для привлечения внимания к платному продукту

Так поступили ребята из оптимизатора картинок UploadCare — они создали бесплатный сервис PageDetox, который определяет, какие картинки на странице стоит облегчить, и ненавязчиво предлагает сделать это с помощью их платного продукта.

Создать бесплатный сервис для привлечения внимания к платному продукту

Сервис ненавязчиво предлагает сделать это с помощью их платного продукта

15. Выбрать биллинг Ads в дешевой региональной валюте

Выбрать в Google Ads способ оплаты в самой дешевой валюте (по отношению к доллару), чтобы бюджет расходовался медленнее. В таком случае цена ставки будет увеличиваться с минимальной скоростью.

16. Создать сайт для работы с негативом

Если продукт популярен, о нем часто пишут негатив, даже если он суперполезный. Понять, что пришло время работать с негативом, просто — напишите в Google название вашего бренда и посмотрите, какие подсказки всплывут. Если уже там есть негатив, пора с ним работать централизованно.

Создайте сайт с названием вашего продукта и каким-то ругательством, вроде productnameshit.com, и перенаправляйте весь негатив туда. Продвигайте этот сайт по запросам с негативом о вашем продукте. Прелесть в том, что ругать себя на сайте можно аккуратно: «у них слишком вежливые менеджеры».
Создать сайт для работы с негативом

17. Давать скидку за друга авансом

Многие при использовании реферальных программ дают скидку 50% за приведение друга после его регистрации, но работает и другая механика: давать скидку 50%, если друг зарегистрируется в течение 30 дней.

Большинство радуется, так как считают, что могут привести кого-то за 30 дней. Если за 30 дней никто из приглашенных друзей не зарегистрировался (так обычно и случается), скидка снимается и пользователь это воспринимает легко.

Кроме панельной дискуссии владельцев SaaS-продуктов, прошла встреча фаундера Netpeak Group Артема Бородатюка с проектными менеджерами различных продуктов

Читайте также подборку фишек от участников круглого стола SaaS Nation в прошлом году. 

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Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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