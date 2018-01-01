Для любого сайта особо важную роль играет его информационное наполнение: качество и количество текстовых материалов. Только в таком случае ресурс будет интересен поисковикам и пользователям. Иначе, продвинуть сайт и получить желаемый результат от создания проекта не удастся.

Как найти темы для контента

После создания сайта или блога его необходимо систематически наполнять контентом, чтобы поддерживать интерес читателей, расширять аудиторию, повышать прибыльность проекта и его популярность среди поисковых систем. Как понять, какие темы нужно осветить в конкретной ситуации и что будут читать пользователи? Есть несколько способов разобраться.

Первый — майндмэппинг. Довольно интересный и эффективный метод. В чем суть: выделяете ключевое слово, которое характеризует направление деятельности вашей организации или тематику блога. Потом мыслите ассоциативно и пробуете выстроить логическую цепочку. Разбираем на примере.

Ключевое слово «кот». Вы решили посвятить собственный блог именно этим домашним животным, но что и как написать пока не знаете. Ассоциативная цепочка выглядит так: кот — завести кота — уход за котом — питание кота — здоровье.

Теперь разбираем каждое звено отдельно. Например, «как завести кота»: взять в приюте, подобрать на улице, взять у знакомых, купить у заводчиков. Следовательно, у вас готово несколько тем для контента: «как взять кота в приюте», «первые действия, если вы подобрали кота на улице» и так далее. Тот же принцип применяете для других звеньев нашей цепочки.

Шире и необычнее ваши ассоциации — больше тем создания материала для наполнения сайта вы найдете. Для удобства можно даже сделать зарисовку по типу схемы, в которой вы зафиксируете свои мысли.

Если не получается мыслить ассоциативно или идеи уже иссякли, вбейте ключевую фразу в Вордстат в Яндексе. Перед вами появится довольно обширный список запросов, которые чаще всего вводят пользователи. На эти темы и стоит создавать информационный материал.

Второй способ — если ваш сайт не узконаправленной тематики, изучите востребованные направления, которые уже пользуются спросом у пользователей Сети. Так вы сориентируетесь в темах контента, наполните свой ресурс интересными материалами. Например, в таких социальных сетях как ВКонтакте, Twitter есть функции просмотра актуальных тем. Тут собраны самые популярные направления. Вам останется выбрать, опираясь на основную тематику своего сайта или блога.

Третий способ — анализ деятельности конкурентов. Для примера рассмотрим поиск похожих групп и аккаунтов в социальных сетях. В решении задачи поможет специальный сервис — Popsters. Так вы найдете наиболее популярные публикации за интересующий промежуток времени, сможете использовать их для своих целей:

понять, какие темы постов вызывают интерес, оценив количество просмотров, лайков, репостов, комментариев;

изучить комментарии пользователей и выделить темы, которые тут чаще всего обсуждают;

посмотреть, какие сообщения присылают читатели, какие темы просят рассмотреть детальнее, расширить.

Имея на руках эту информацию, вы уже сориентируетесь в актуальных темах для контента.

Четвертый способ — зарубежные источники. Зачастую именно здесь раньше всего появляется актуальная информация, а потом ее адаптируют отечественные владельцы сайтов и блогов. Для поиска используйте поисковую систему Google, настроив здесь нужный регион и язык. Даже если вы не знаете иностранный, не можете перевести материал, который нашли, в открытом доступе, есть бесплатные переводчики, которые за доли секунды преобразуют текст в русский. Конечно, перевод будет не идеальный, но основную мысль и тему обсуждения вы уловите. На основании этого можно найти подходящий материал.

Пятый способ — новостные порталы. Следите за обновлениями очень внимательно. Возможно, как раз тут вы найдете актуальную тему для контента, который в дальнейшем станет настоящим прорывом и соберет кучу лайков или комментариев.

Все способы хороши. Не стоит зацикливаться на одном варианте. Попробуйте все методы и найдите самые результативные.

Бесплатные источники контента для сайта

Разберемся, где искать контент, чтобы не платить за него деньги. Просто скопировать понравившийся материал со страниц другого сайта не получится. Контент должен быть уникальным. Иначе ваш сайт не получит желаемого продвижения в поисковых системах, а владелец первоисточника может затеять масштабное разбирательство по поводу неправомерного использования информации.

Рассмотрим способы, как получить уникальный контент бесплатно.

Самостоятельное написание текста. Речь идет об авторском копирайтинге. Если вы хорошо знаете, что и как писать, обладаете нужным количеством свободного времени, отдайте преимущество именно этому варианту. В данной ситуации удастся отметить ряд важных преимуществ:

высокая уникальность для поисковых систем;

понятное пользователям и качественное изложение материала;

идеальное соответствие текста вашим личным требованиям;

рост вашей репутации как эксперта;

удовольствие от результатов собственного творчества.

Как в любой другой ситуации, тут есть свои недостатки: понадобится много времени для создания качественного материала; нужно уметь грамотно излагать мысли.

Самостоятельный рерайт чужих текстов. Чтобы не думать, где искать контент для группы или сайта, вы берете подходящую тематическую статью и просто излагаете ее смысл своими словами. Это называется ручной рерайт. Если он выполнен качественно, контент позволит добиться всех поставленных целей относительно продвижения и расширения пользовательской аудитории. Что касается машинного рерайта, когда исходный текст обрабатывает специальная программа, то он отличается низким качеством. К плюсам данного варианта отнесем:

экономию времени и упрощение работы. Обычно переделать готовый текст оказывается намного проще, чем написать с нуля;

огромный выбор исходников. В Интернете тематических материалов огромное количество, поэтому найти подходящий текст не составит труда.

Минусы схожи с копирайтингом:

трудоемкость процесса;

существует вероятность, что автор исходника пожалуется администрации поисковиков, если обнаружит плохо измененную копию своего материала;

сайт, на котором содержится контент, который рерайтили, может потерять популярность среди пользователей, уже встречавших подобную информацию на других ресурсах.

Самостоятельный перевод материала, взятого из иностранных источников. Чтобы получить уникальный контент, важно проделать работу качественно. Исходников в Интернете очень много и, как правило, на иностранных сайтах публикуются самые свежие новости, статьи на актуальные темы. К преимуществам такого способа отнесем:

эффективность метода — это хороший способ получить качественный материал;

огромный выбор источников.

Минусы очевидны: вы должны отлично знать иностранный язык и разбираться в теме, потому как программы-переводчики дают некорректный перевод. Также вам понадобится потратить на решение этой задачи много сил и времени.

Самостоятельный поиск и преобразование в электронный формат материала в печатных источниках. Разбираясь, где искать уникальный контент, вам нужно использовать несколько изданий, чтобы собрать необходимую информацию и получить качественный результат. Нужно брать за основу статьи в журналах, газетах, сведения из книг. У этого метода такие преимущества:

большинство материалов, которые есть в печатных изданиях, не опубликовано в Интернете. Вам будет проще преобразовывать информацию;

вам не нужно обладать специальными знаниями по теме сайта. Все необходимые сведения уже собраны в тематических текстах.

К минусам отнесем трудоемкость процесса, необходимость создания уникального контента методом преобразования исходной информации. Еще тонкость — нужно получить разрешение автора на публикацию исходника.

Привлечение к процессу наполнения сайта или блога самих пользователей. Это довольно распространенный ход. Вы разрешаете пользователям самостоятельно добавлять информационные материалы и новости на свой ресурс. Конечно, перед их публикацией понадобится проводить тщательную проверку и корректировку. К преимуществам данного метода отнесем:

доверие пользователей к вашему сайту возрастет. Они почувствуют свою значимость, что, несомненно, отразится на рейтинге ресурса;

люди, чьи работы опубликованы, начнут рекомендовать ваш портал своим знакомым, что ускорит расширение аудитории;

у вас есть отличная возможность переждать момент творческого кризиса, когда создание контента собственными силами вызывает сложности.

Из недостатков: необходимость проверять материалы на предмет грамотного написания и уникальности.

Платные источники контента для сайта

Если вас интересует вопрос, где искать новый контент, но нет возможности создать его самостоятельно, воспользуйтесь платными предложениями в этой области. У вас есть три варианта решения задачи:

купить готовые тексты подходящей тематики на бирже в Интернете. Вы сразу можете почитать текст, выбрав качественный материал. Минус в том, что материалы уже готовы и не адаптированы под конкретные требования;

доверить написание статей частному копирайтеру . Если вам удастся найти хорошего специалиста, задачу получится решить весьма успешно и по приемлемой цене;

обратиться в профильную студию и заказать интересующую услугу. Тоже весьма оправданный вариант. Вы сможете заказать и SEO-оптимизацию, и размещение, и другие опции.

В этой ситуации также есть свои плюсы и относительные недостатки, которые при желании можно устранить, кроме платной основы сотрудничества с авторами. К преимуществам отнесем быстрое решение вопроса с получением информационного материала, его высокое качество при профессиональном выполнении работы. К относительным минусам стоит отнести необходимость знания специфики вашей деятельности и самого сайта. Копирайтеру нужно предоставить достаточное количество сведений, чтобы он смог подготовить качественный контент или в результате получится общая статья, не выделяющаяся на фоне подобных публикаций в Интернете.

На каком варианте остановить внимание — вы решаете самостоятельно.

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Запомнить

Чтобы сайт или блог продвигались в поисковых системах, пользовались популярностью среди пользователей и расширяли аудиторию, их необходимо наполнить качественным тематическим уникальным контентом. Получить его можно двумя основными способами: создать самостоятельно, если есть навыки и время; заказать у профессионалов. Не важно, какой метод вы выберете. Главное — иметь интересные информационные материалы, способные привлечь и поисковики, и читателей.

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