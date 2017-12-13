Где лучше догонять пользователей: в Facebook или Google Рекламе — кейс интернет-магазина

Когда нужно догонять пользователей, которые отложили и не завершили покупку на сайте, все средства хороши. В одном из наших проектов — [PPC 2.0] для румынского интернет-магазина, продающего товары для сада и огорода — мы использовали одновременно два инструмента: динамический ремаркетинг в Facebook и Google Рекламу.

Если вам интересна настройка этих инструментов, почитайте статьи о настройке ремаркетинга в FB и Google . А этот пост будет максимально коротким — просто посмотрим, как сработали оба инструмента за месяц.

Что мы сделали?

С помощью отчетов Google Analytics проанализировали поведение пользователей; определили списки пользователей, которым будем показывать объявление и в течение какого периода (с помощью отчета «Время до конверсии»).

Создали аудитории для ремаркетинга:

пользователи, добавившие товар в корзину, но не купившие;

пользователи, просмотревшие карточку товара.

Создали кампанию по динамическому ремаркетингу и с помощью «Каталога продуктов» создали персонализированные объявления (использовали формат «Карусель») с продуктами, которыми интересовались пользователи.

Объявление в ленте Facebook:

Объявление в Google Рекламе:

Динамический ремаркетинг работал месяц — с марта по апрель, параллельно с основными рекламными объявлениями.

Результаты

Ремаркетинг в Facebook:

Ремаркетинг в Google Рекламе:

Для удобства выписали данные в таблицу:

Критерий Facebook Google Реклама Траты $ 2855,55 $ 3809,01 Клики 47 034 72 228 Транзакции 383 425 Коэффициент транзакций 1,25% 0,57% ROMI 121,04% 106,52%

Процент от транзакций из динамического ремаркетинга в соотношении со всеми транзакциями за анализируемый период:

Сравнение показателей по стоимости заказа (CPO):

Количество кликов:

Выводы

Оба инструмента показали положительные результаты и принесли прибыль. Коэффициент транзакций из Facebook оказался выше, но пришедшие оттуда пользователи в основном покупали менее дорогие товары, по сравнению с теми, кто пришел из ремаркетинга в Google Рекламу.

Впрочем, не стоит торопиться включать динамический ремаркетинг на всех платформах — при использовании похожих инструментов важно не переборщить с количеством рекламы. Не забывайте правильно задавать ограничения по показам и сегментировать аудитории.