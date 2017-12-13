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PPC Кейсы

Где лучше догонять пользователей: в Facebook или Google Рекламе — кейс интернет-магазина
Елена Бадовская
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Когда нужно догонять пользователей, которые отложили и не завершили покупку на сайте, все средства хороши. В одном из наших проектов — [PPC 2.0] для румынского интернет-магазина, продающего товары для сада и огорода — мы использовали одновременно два инструмента: динамический ремаркетинг в Facebook и Google Рекламу.

Если вам интересна настройка этих инструментов, почитайте статьи о настройке ремаркетинга в FB и Google. А этот пост будет максимально коротким — просто посмотрим, как сработали оба инструмента за месяц.

Что мы сделали?

С помощью отчетов Google Analytics проанализировали поведение пользователей; определили списки пользователей, которым будем показывать объявление и в течение какого периода (с помощью отчета «Время до конверсии»).

Создали аудитории для ремаркетинга:

  • пользователи, добавившие товар в корзину, но не купившие;
  • пользователи, просмотревшие карточку товара.

Создали кампанию по динамическому ремаркетингу и с помощью «Каталога продуктов» создали персонализированные объявления (использовали формат «Карусель») с продуктами, которыми интересовались пользователи.

Объявление в ленте Facebook:

Объявление в ленте Facebook

Объявление в Google Рекламе:

Создали кампанию по динамическому ремаркетингу и с помощью «Каталога продуктов» создали персонализированные объявления (использовали формат «Карусель»)

Динамический ремаркетинг работал месяц — с марта по апрель, параллельно с основными рекламными объявлениями.

Результаты

Ремаркетинг в Facebook:

Ремаркетинг в Facebook

Ремаркетинг в Google Рекламе:

Динамический ремаркетинг работал месяц — с марта по апрель, параллельно с основными рекламными объявлениями

Для удобства выписали данные в таблицу:

Критерий

Facebook

Google Реклама

Траты

$ 2855,55

$ 3809,01

Клики

47 034

72 228

Транзакции

383

425

Коэффициент транзакций

1,25%

0,57%

ROMI

121,04%

106,52%

Процент от транзакций из динамического ремаркетинга в соотношении со всеми транзакциями за анализируемый период:

Процент от транзакций из динамического ремаркетинга в соотношении со всеми транзакциями за анализируемый период

Сравнение показателей по стоимости заказа (CPO):

Сравнение показателей по стоимости заказа (CPO)

Количество кликов:

Количество кликов из рекламы

Выводы

Оба инструмента показали положительные результаты и принесли прибыль. Коэффициент транзакций из Facebook оказался выше, но пришедшие оттуда пользователи в основном покупали менее дорогие товары, по сравнению с теми, кто пришел из ремаркетинга в Google Рекламу.

Впрочем, не стоит торопиться включать динамический ремаркетинг на всех платформах — при использовании похожих инструментов важно не переборщить с количеством рекламы. Не забывайте правильно задавать ограничения по показам и сегментировать аудитории.

Хочу быстро найти клиентов онлайн

Елена Бадовская

В интернет-маркетинге с 2013 года, к Netpeak присоединилась в 2014.
Специализируюсь на контекстной рекламе для e-commerce проектов на рынки Украины, России, Казахстана, Беларуси, Румынии и Польши.
Сертификация: Google AdWords, Google Analytics, Yandex.Direct, Yandex.Metrika, myTarget, Bing.

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