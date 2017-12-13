Когда нужно догонять пользователей, которые отложили и не завершили покупку на сайте, все средства хороши. В одном из наших проектов — [PPC 2.0] для румынского интернет-магазина, продающего товары для сада и огорода — мы использовали одновременно два инструмента: динамический ремаркетинг в Facebook и Google Рекламу.
Если вам интересна настройка этих инструментов, почитайте статьи о настройке ремаркетинга
Что мы сделали?
С помощью отчетов Google Analytics проанализировали поведение пользователей; определили списки пользователей, которым будем показывать объявление и в течение какого периода (с помощью отчета «Время до конверсии»).
Создали аудитории для ремаркетинга:
- пользователи, добавившие товар в корзину, но не купившие;
- пользователи, просмотревшие карточку товара.
Создали кампанию по динамическому ремаркетингу и с помощью «Каталога продуктов» создали персонализированные объявления (использовали формат «Карусель») с продуктами, которыми интересовались пользователи.
Объявление в ленте Facebook:
Объявление в Google Рекламе:
Динамический ремаркетинг работал месяц — с марта по апрель, параллельно с основными рекламными объявлениями.
Результаты
Ремаркетинг в Facebook:
Ремаркетинг в Google Рекламе:
Для удобства выписали данные в таблицу:
|
Критерий
|
|
Google Реклама
|
Траты
|
$ 2855,55
|
$ 3809,01
|
Клики
|
47 034
|
72 228
|
Транзакции
|
383
|
425
|
Коэффициент транзакций
|
1,25%
|
0,57%
|
ROMI
|
121,04%
|
106,52%
Процент от транзакций из динамического ремаркетинга в соотношении со всеми транзакциями за анализируемый период:
Сравнение показателей по стоимости заказа (CPO):
Количество кликов:
Выводы
Оба инструмента показали положительные результаты и принесли прибыль. Коэффициент транзакций из Facebook оказался выше, но пришедшие оттуда пользователи в основном покупали менее дорогие товары, по сравнению с теми, кто пришел из ремаркетинга в Google Рекламу.
Впрочем, не стоит торопиться включать динамический ремаркетинг на всех платформах — при использовании похожих инструментов важно не переборщить с количеством рекламы. Не забывайте правильно задавать ограничения по показам и сегментировать аудитории.
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