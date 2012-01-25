Клиенты периодически у меня спрашивают о том, откуда же берутся такие щедрые скидки в Google Рекламе (заголовки многих компаний так и пестрят предложениями контекстной рекламы в подарок). С учетом того, что цель нашей студии не в по К тому же данная информация не секрет и находится в открытых источниках.

Итак, если агентство - сертифицированный партнер Google Рекламы, то каждые 12 недель Google будет отправлять на указанный email 20 купонов по 100 долларов США. Существуют вполне конкретные требования, чтобы использовать данные купоны в аккаунте. Например, аккаунт должен быть новым, зарегистрирован не ранее чем две недели назад, а также только один купон можно активировать на одном аккаунте. Это не полный перечень требований, подробнее с материалами вы можете ознакомиться в конце этого поста.

Чтобы стать сертифицированным партнером Google Рекламы, компании следует иметь в штате хотя бы одного сотрудника, который прошел индивидуальную сертификацию, уровень расходов в управляемых аккаунтах за 90 дней должен составлять не менее 10 000 долларов США и, конечно, следует принять условия предоставления услуг.

Чтобы стать сертифицированным специалистом, необходимо сдать один экзамен по основам рекламы и любой экзамен углубленного уровня, а также принять условия предоставления услуг программы.

Обратите внимание на тот факт, что стоимость участия в одном экзамене составляет 50 долларов США. Экзамен проводится в виде онлайн тестирования, поэтому у вас не будет возможности «подкупить судью». Если вы провалите экзамен, то в следующий раз снова будете оплачивать свое участие.

Промокупоны — это дополнительный инструмент, помогающий привлекать новых клиентов. Ответственность же за использование промокупонов лежит на агентстве.

Нам известно довольно много случаев, когда правилами использования промокупонов пренебрегали, что в конечном итоге только вредило клиенту. Самый плохой вариант: можно получить бан домена без права дальнейшего использования Google Рекламы. Помните, что вы всегда можете проконсультироваться с нашими специалистами по контекстной рекламе во избежании подобных случаев.

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