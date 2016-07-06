Как быстро подобрать темы для информационных статей

Во время наполнения сайта текстами оптимизаторы, вебмастеры и копирайтеры тратят неоправданно много часов на создание контент-плана. В этом посте я расскажу, как сэкономить время при поиске тем для информационных статей.

Для работы нам понадобится любой платный тариф в Key Collector и Serpstat.

1. Получаем список сайтов-статейников, нужной тематики

Сформируем список статей, например, для сайта аграрной тематики. Для старта я взял первый крупный тематический сайт http://orchardo.ru/, затем с помощью оператора поиска related получаем список сайтов, которые, по мнению Google, похожи на него.

related:http://orchardo.ru/

Для выгрузки списка доменов из результатов выдачи я пользуюсь букмарклетом «Выгрузка списка доменов» (сам букмарклет — здесь). Для подбора списка похожих тематических сайтов также можно использовать:

После выгрузки списка сайтов из различных источников просматриваем их и отсеиваем нетематические. У меня получился список из 30+ доменов.

2. Подбираем фразы для указанных доменов из Serpstat

Запускаем KeyCollector и выгружаем ключевые фразы, по которым ранжируются указанные сайты.

Предварительно необходимо указать свой токен в настройках (подробности читайте в справке).

Получилось почти 20 тысяч фраз.

3. Выбираем только информационные запросы

Обычно информационные статьи отвечают на вопросы «Как?», «Зачем?», «Почему?», «Сколько?». Составляем полный список:

Кто, что, какой, чей, который, сколько, когда, где, куда, как, откуда, почему, зачем.

Просклоняем слова в различных падежах с помощью онлайн-инструмента. Затем уберем несколько слов, для которых сервис криво поменял падеж. Полученный список добавляем их в стоп-слова и отмечаем в Key Collector «Частичное вхождение» и «Искать совпадения только в начале слов».

Это необходимо для поиска фраз с содержанием слова «чья», но не «ничья» и других. У нас должно получиться примерно 3000 фраз с вопросами.

4. Чистим фразы от мусора

В Key Collector есть встроенные фильтры, с помощью которых легко почистить фразы от мусора. Используем следующие фильтры:

содержит латинские буквы (в моем случае они были не нужны);

содержит прочие символы;

содержит повторы слов.

5. Кластеризуем ключевые слова

Переходим на вкладку «Анализ групп».

Выбираем тип группировки «По отдельным словам». Отмечаем в таблице ненужные ключевые фразы в таблице и убираем их.

Далее выбираем в настройках группировки «по составу фраз и поисковой выдаче [улучшенная]». Группировку удобно настраивать индивидуально. Все просто: чем больше числа, тем точнее группировка, и тем меньшее количество групп получается в итоге. У меня вышло так:

Отмечаем галочкой полученные группы. Затем жмем правой кнопкой мыши на «Создать группы и скопировать/перенести отмеченные фразы» (кому как удобно).

Получаем отдельные группы фраз с ключевыми словами.

Конечно, Key Collector не может идеально разгруппировать ключевые фразы. Иногда могут встретиться нерелевантные группе ключевые фразы либо похожие по смыслу фразы в разных группах. Эти исправления в любом случае придется делать вручную во время просмотра групп. Но на правки тратится меньше времени, чем на группировку вручную с нуля.

Вывод

В итоге мы получили чуть более 200 групп фраз, на все понадобилось около часа времени, большая часть которого ушла на поиск похожих тематических площадок. Напомним, для сбора тем информационных статей нужно выполнить всего три шага:

Сформировать список тематических сайтов-статейников и подобрать для них фразы. Отсортировать только информационные запросы и очистить фразы от мусора. Кластеризировать ключевые слова.

Далее можно проверить конкуренцию полученных групп фраз с помощью Mutagen и, исходя из полученных результатов и частотности фраз, получить готовый контент-план для написания статей. Читайте также: