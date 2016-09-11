Как быстро получать самую актуальную информацию от 105 топовых блогов Рунета про интернет-маркетинг
RSS — лучший способ получать полезную информацию без рекламных блоков, ненужных интерфейсов разных сайтов и тонны бессмысленных сообщений в социалках.
На основе этого поста (и добавив туда еще пару блогов) я собрал ссылки на 105 работающих и обновляющихся блогов Рунета по интернет-маркетингу, а ссылки на фиды блогов упаковал в opml-файл.
Ниже инструкция о том, как создать аккаунт в бесплатном сервисе Feedly, подключить мой opml файл и как быстро получать уйму актуальной информации в нашей сфере.
Важно: по состоянию на апрель 2021 года, лимит Feedly — 100 источников.
Выполнение мануала займет у вас от силы 5 минут.
1. Заходим на feedly.com, нажимаем «Get started for free»:
2. Регистрируемся с помощью Google или Facebook, что удобнее:
3. Подтверждаем регистрацию:
4. Заходим в свой аккаунт Feedly:
5. Прокручиваем экран вниз, нажимаем «Import OPML»:
6. Скачиваем этот файл. Нажимаем «Выбрать файл» и указываем путь к скачанному файлу, нажимаем «Import»:
7. Видим скачанную пачку фидов. В сайдбаре нажимаем «All» или «105 Marketing Blogs»:
8. Наслаждаемся самыми свежими статьями со 105 русскоязычных блогов, посвященных маркетингу, и получаем почти бесконечный источник информации о трендах и идей для статей:
Естественно, далее вы можете как угодно изменять этот список — удалять не интересные вам источники и добавлять новые.
Как я рекомендую использовать этот инструмент?
- После первой загрузки нажмите галочку сверху «пометить всё прочитанным», прямо сейчас вы всё равно ничего не будете читать.
- Закрепите вкладку Feedly в браузере и забудьте про неё до завтра.
- Завтра утром откройте Feedly и потратьте 20 минут (реально засеките и ограничьте время) на чтение только заголовков.
- Фильтруйте попсовые и рекламные заголовки, игнорируйте их.
- Помечайте закладкой «save for later» те заголовки, которые показались вам реально интересными.
- Открывайте и читайте только те статьи, текст в заголовках которых вы встречаете минимум три раза (чаще всего это свидетельствует о тренде и про него надо узнать сейчас).
- По прошествии 20 минут уходите из Feedly до вечера.
- Вечером откройте Feedly и прочитайте статьи, помеченные утром закладками.
- На следующий день — повторите.
- Ну а полученную информацию используйте, чтобы знать о трендах и, если нужно, заимствовать идеи для постов.
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