Маркетинг

Как быстро получать самую актуальную информацию от 105 топовых блогов Рунета про интернет-маркетинг
Андрей Чумаченко
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RSS — лучший способ получать полезную информацию без рекламных блоков, ненужных интерфейсов разных сайтов и тонны бессмысленных сообщений в социалках.

На основе этого поста (и добавив туда еще пару блогов) я собрал ссылки на 105 работающих и обновляющихся блогов Рунета по интернет-маркетингу, а ссылки на фиды блогов упаковал в opml-файл.

Ниже инструкция о том, как создать аккаунт в бесплатном сервисе Feedly, подключить мой opml файл и как быстро получать уйму актуальной информации в нашей сфере.
Важно: по состоянию на апрель 2021 года, лимит Feedly — 100 источников.

Выполнение мануала займет у вас от силы 5 минут.

1. Заходим на feedly.com, нажимаем «Get started for free»:

Заходим на feedly.com, нажимаем Get started for free

2. Регистрируемся с помощью Google или Facebook, что удобнее:Регистрируемся с помощью Google или Facebook

3. Подтверждаем регистрацию:

Подтверждаем регистрацию

4. Заходим в свой аккаунт Feedly:

Заходим в свой аккаунт Feedly

5. Прокручиваем экран вниз, нажимаем «Import OPML»:

Прокручиваем экран вниз, нажимаем “Import OPML”

6. Скачиваем этот файл. Нажимаем «Выбрать файл» и указываем путь к скачанному файлу, нажимаем «Import»:

Нажимаем “Выбрать файл” и указываем путь к скачанному файлу

7. Видим скачанную пачку фидов. В сайдбаре нажимаем «All» или «105 Marketing Blogs»:

В сайдбаре нажимаем “All” или “105 Marketing Blogs”

8. Наслаждаемся самыми свежими статьями со 105 русскоязычных блогов, посвященных маркетингу, и получаем почти бесконечный источник информации о трендах и идей для статей:

Наслаждаемся самыми свежими статьями со 105 русскоязычных блогов, посвященных маркетингу

Естественно, далее вы можете как угодно изменять этот список — удалять не интересные вам источники и добавлять новые.

Как я рекомендую использовать этот инструмент?

  1. После первой загрузки нажмите галочку сверху «пометить всё прочитанным», прямо сейчас вы всё равно ничего не будете читать.
  2. Закрепите вкладку Feedly в браузере и забудьте про неё до завтра.
  3. Завтра утром откройте Feedly и потратьте 20 минут (реально засеките и ограничьте время) на чтение только заголовков.
  4. Фильтруйте попсовые и рекламные заголовки, игнорируйте их.
  5. Помечайте закладкой «save for later» те заголовки, которые показались вам реально интересными.
  6. Открывайте и читайте только те статьи, текст в заголовках которых вы встречаете минимум три раза (чаще всего это свидетельствует о тренде и про него надо узнать сейчас).
  7. По прошествии 20 минут уходите из Feedly до вечера.
  8. Вечером откройте Feedly и прочитайте статьи, помеченные утром закладками.
  9. На следующий день — повторите.
  10. Ну а полученную информацию используйте, чтобы знать о трендах и, если нужно, заимствовать идеи для постов.
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интернет-маркетинг идеи для маркетинга
Андрей Чумаченко

Сооснователь и управляющий партнер в агентстве Netpeak.

Развивал отделы копирайтинга, SMM, юзабилити, занимал должности директора по развитию, креативного директора и директора по маркетингу.

Помог создать и запустить платформу «Мой Город» и стал сооснователем социального пространства «4City».

Руковожу многими внутренними и внешними активностями агентства, регулярно выступаю на профильных конференциях, пишу статьи для топовых отраслевых изданий, веду телеграм-канал https://t.me/sadbutrue

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