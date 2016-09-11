Как быстро получать самую актуальную информацию от 105 топовых блогов Рунета про интернет-маркетинг

RSS — лучший способ получать полезную информацию без рекламных блоков, ненужных интерфейсов разных сайтов и тонны бессмысленных сообщений в социалках.

На основе этого поста (и добавив туда еще пару блогов) я собрал ссылки на 105 работающих и обновляющихся блогов Рунета по интернет-маркетингу, а ссылки на фиды блогов упаковал в opml-файл.

Ниже инструкция о том, как создать аккаунт в бесплатном сервисе Feedly, подключить мой opml файл и как быстро получать уйму актуальной информации в нашей сфере.

Важно: по состоянию на апрель 2021 года, лимит Feedly — 100 источников.

Выполнение мануала займет у вас от силы 5 минут.

1. Заходим на feedly.com, нажимаем «Get started for free»:

2. Регистрируемся с помощью Google или Facebook, что удобнее:

3. Подтверждаем регистрацию:

4. Заходим в свой аккаунт Feedly:

5. Прокручиваем экран вниз, нажимаем «Import OPML»:

6. Скачиваем этот файл. Нажимаем «Выбрать файл» и указываем путь к скачанному файлу, нажимаем «Import»:

7. Видим скачанную пачку фидов. В сайдбаре нажимаем «All» или «105 Marketing Blogs»:

8. Наслаждаемся самыми свежими статьями со 105 русскоязычных блогов, посвященных маркетингу, и получаем почти бесконечный источник информации о трендах и идей для статей:

Естественно, далее вы можете как угодно изменять этот список — удалять не интересные вам источники и добавлять новые.

Как я рекомендую использовать этот инструмент?