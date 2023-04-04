Как Community Manager объединяет свою аудиторию и помогает бизнесу

Как Community Manager объединяет свою аудиторию и помогает бизнесу

Строить внутренние связи и формировать коллективный интеллект компании — стратегические задачи community manager, то есть человека, который работает с сообществом. На практике это означает организацию для сотрудников офлайн или онлайн встреч. Цель: обмен знаниями, кейсами и внутренней экспертизой. Кажется, достаточно простое дело, но случаются и неудачи. В результате — потеря важных скиллов, испорченное настроение персонала и сожаление о напрасно потраченном времени. Я расскажу, как предотвратить это.

«Клиенты» и их потребности

За полгода активной работы на позиции community manager в Netpeak Group я провела более 50 внутренних встреч между сотрудниками компании («клиентами», именно так мы их называем на своем сленге) и около пяти ивентов с внешними спикерами.

Учитывая этот и предыдущий опыт, могу назвать основные составляющие удачного community management:

Контент, то есть предмет обсуждения. События, диктующие необходимость встречи. Клиенты, которые должны получить выгоду от общения.

Последний пункт является критической точкой успеха мероприятия. Именно для приглашенных специалистов вы должны правильно выбрать тематику и найти актуальных докладчиков. Не убеждайте себя в знании потребностей клиентов и не основывайте решения на собственных предположениях. Такой подход может стать проблемным:

Фрагмент из Google Формы обратной связи. Сообщество огорчено

Хорошо, когда реакция на неудачную коммуникацию оперативна. Однако довольно часто участники встречи не дают фидбек, и ошибочный вектор сохраняется. Поэтому старайтесь как можно быстрее находить верный путь.

Для того, чтобы делать информативные для аудитории мероприятия — дайте приоритет пожеланиям клиентов.

Реагируйте на критику для лучшего управления сообществом

Я создала алгоритм, который позволяет удачно организовывать внутренние встречи сотрудников компании — достаточно методично выполнять его пункты. На мой взгляд, он пригодится и для других специалистов: маркетологов, менеджеров проектов и продуктов.

Шесть шагов для удачного общения

Шаг 1. Определить аудиторию — я узнаю, кто будет присутствовать на мероприятии, а также их интересы.

Найдите целевую аудиторию

Шаг 2. Сформулировать тему — конкретизирую ее только после того, как сделаю опрос или пообщаюсь с клиентами точечно. Важно понять актуальные задачи аудитории.

Узнайте о «болях» клиентов

Шаг 3. Сделать исследование — использую различные инструменты и ресурсы для поиска возможных спикеров. Самые эффективные: социальные сети, отраслевые сайты, собственные контакты и персонал компании.

Тщательно ищите нужных специалистов

Шаг 4. Контактировать и информировать — налаживаю связь с потенциальными докладчиками. Даю им краткую информацию об аудитории и теме мероприятия, анализирую реакцию.

Установите связь с интересными сообществу людьми

Шаг 5. Получить ответы докладчиков — оцениваю их доступность, стиль выступления и ценность. На основании этого окончательно определяю спикеров, рассылаю приглашения.

Выберите лучших

Шаг 6. Отпраздновать — обязательно зафиксируйте удачное проведение внутренней встречи в компании. Опыт таких мероприятий является важным компонентом в community management.

Клиент должен быть доволен — всегда

Итак, когда все было сделано по алгоритму, появляются и соответствующие реакции:

Фрагмент из Google Формы обратной связи. Сообщество довольно

Выводы

Работа на поприще community management требует высокого профессионализма. Это определяется тщательным соблюдением алгоритма организации встреч и пристальным вниманием к малейшим составляющим. Вы всегда должны находиться на одной волне с сообществом.

Всегда спрашивайте мнение своих клиентов

Чтобы специалисты компании не считали, что их время и ресурсы были потрачены неэффективно:

тщательно изучите будущую аудиторию;

не полагайтесь на себя — спрашивайте о потребностях у клиентов;

направьте максимум усилий на избрание лучшего докладчика.

Предоставляйте релевантную информацию в нужное время. Только при таком условии внутренние коммуникации будут действенными.

Больше о работе с сообществом компании можно узнать на примере EPAM Ukraine.