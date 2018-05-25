Как использовать видео для увеличения онлайн-продаж

Вы уже знаете, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Только не определились, какое видео необходимо вашему бизнесу, что поможет повысить лояльность к бренду, его узнаваемость, желание купить товар, использовать услугу. В этом посте предложим 12 форматов для роликов и расскажем, где их лучше размещать, чтобы зрители стали клиентами.

Как использовать видео для повышения продаж?

Глупый вопрос. Конечно, сделать его качественным. То есть, без воды и навязчивой продажи. Нужно придумать хорошее название, желательно — с активным глаголом, подобрать цепляющую обложку. Обычно рекомендуют уменьшить продолжительность, ролика до двух минут, но это не обязательно (ниже расскажем, для каких форматов краткость не принципиальна).

Важно разместить видео в удобном для просмотра месте — чтобы не приходилось долго его искать. Но прежде всего определитесь с целью . Вам нужно продать, создать спрос , повысить лояльность, продемонстрировать экспертность и вызвать доверие потенциального покупателя. Возможно, необходимо подчеркнуть эксклюзивность.

Подробнее мы об этом рассказывали в посте «Платиновые правила продающего видеоконтента на YouTube» .

Обо всем по порядку.

Примеры использования товара, оказание услуги

В продающих текстах часто встречается слово «представьте». Мол, оно гипнотическое и непременно заставит пользователя вообразить себя обладателем вашего продукта. Та же схема работает и с видео. Следующий пример найден на сайте салона La Novale.

Предположим, целевая аудитория ролика — выпускницы, которым важно быть королевой бала, выделиться на фоне других девушек. Наверняка имеет значение и бренд вещи, чтобы как на красной дорожке церемонии вручения «Оскара». Поэтому модный показ — отличное решение.

Еще одна причина сделать такое видео — объяснить, что за услуга, товар (когда долго описывать в тексте). На наш взгляд, здорово справляется с задачей видео на сайте «Kochut»:

Где использовать такой формат: собственно на сайте, включать в контент-план и регулярно размещать в соцсетях, в категории, на странице карточки товара.

Демонстрация

По сути, такой формат выполняет роль продавца-консультанта, который показывает все особенности товара.

Обратите внимание, в примере много кинестетических посланий. То есть таких, которые обращены к ощущениям. В подобных роликах нам продают ощущения гладкой, шереховатой поверхности, пористой текстуры, мягкой ткани, прохладного и тяжеловатого корпуса. Люди, у которых развит кинестетический канал восприятия буквально ощущают вещь у себя в руках, на себе, будто используют ее.

Можно показывать процесс работы, создания товара — демонстрировать уровень профессионализма, мастерства, технологий, качества (краш-тесты).

Где использовать: на сайте, в довесок к описанию товара, его характеристикам; в социальных сетях, если демонстрируем оказание услуги — можно вынести на главную.

До и после

Как всегда, отличный способ продать, заинтересовать, обратить на себя внимание. Пожалуй, лучшее для индустрии красоты, фитнеса и здорового питания.

Рекомендуем привлекать «живых людей», в которых клиенты могут узнать себя. То есть, если показываете процедуру восстановления волос, не нужно приглашать для ролика модель с идеальным состоянием волос.

Где использовать: в соцсетях, на своем YouTube-канале, на сайте в категориях продуктов, услуг.

Обзоры

Полезный контент, который не продает напрямую, а делает касание, формирует ваш статус эксперта. Не путать обзор с рекламой! Мы не рекламируем, мы говорим о преимуществах, недостатках, о том, как выбрать товар, выступаем в роли эксперта.

Крутые обзоры есть на сайте Цитруса. Они же — и на YouTube-канале магазина в специальной рубрике «Гаджетариум»:

Где использовать: здорово, если для обзоров у вас есть YouTube-канал, но можно размещать их и на сайте в отдельной вкладке, под описанием товара, услуги. Желательно там, где обзор будет сразу замечен пользователем.

Презентация

Помогает познакомить пользователя с товаром, пространством, услугой. Коротко, по делу, без красивых слов: факты, цифры, преимущества. Например, видео-презентация хаба: что есть, где можно поработать, видеогид. При этом выигрышно передана атмосфера:

Где использовать: на главной сайта, в категории, в карточке товара, на лендинге.

Видео-приглашение

Знакомит с вами, с вашей услугой. Приглашение может быть коротким и эмоциональным. Рекомендация: не делать видео статичным. Желательно — действие.

Где использовать: традиционно — на лендингах (универсального месторасположения нет: можно на первой странице или на последней), в преддверии ивентов закрепить в ленте соцсетей, в сториз. Вот пример приглашения, которое сделали наши коллеги из Serpstat:

Отзывы

Отзывы повышают уровень доверия к вам, к бренду, товару, услуге, а также раскрывают суть вашего уникального торгового предложения.

Не стесняйтесь просить клиентов оставить отзыв об использовании товара, применении услуги, о сотрудничестве, посещении ивента и так далее. Важно: больше конкретики. Никаких: «Я доволен, ребята крутые, конверсии — огонь»! (Впрочем, если нужно показать эмоции — годится. Помните о своей цели).

Учтите, ругать легче, чем хвалить. Поэтому даже самые благодарные клиенты скорее всего будут эмоционально и бессодержательно славить вас, а вот недовольные — четко указывать на трудности с оформлением заказа, небрежность менеджера, нерасторопность продавца. Поэтому приготовьте список вопросов для отзыва, чтобы человек мог упорядочить мысли, структурировать факты и дать четкую обратную связь.

Составьте список вопросов, ответы на которые помогут раскрыть сильные качества вашей услуги, товара, показать продукт с самой выгодной стороны:

с какой проблемой, запросом обратился клиент?

что почувствовал во время использования / применения / участия?

как впервые узнал о товаре, от кого?

какие изменения есть / что удалось решить / получить?

Где использовать: на сайте (в отдельной вкладке; на странице карточки товара, под описанием услуги) на лендинге (частенько отзывы убирают на самые нижние страницы. Не надо так. Ставьте отзывы повыше), в YouTube-канале, в email-рассылке (как дополнительный контент письма).

Как правильно сделать?

Смешная гифка? А сколько людей смеются над ней и втайне боятся оказаться на месте главного героя? Стыдно, неловко. Да, можно ведь спросить, как правильно пользоваться тренажером… Вы удивитесь, как много людей стыдятся собственной некомпетентности и невежества. Особенно, когда эксперт сыплет терминами, профессиональным сленгом.

Благодаря how to-видео вы можете вызвать доверие и расположение человека. Кроме того они актуальны, когда нужно долго и подробно давать инструкции. Пример отличной реализации формата:

Давайте полезные советы и рекомендации по использованию товара. Как носить, как сочетать, как применять, как упаковывать/складывать, хранить. Даже если кажется, что и ежу понятно — понятно вам, вы ведь пользуетесь услугой, товаром, просто много о нем знаете, но вот ваш потенциальный клиент не в курсе.

Где использовать: в своем YouTube-канале, в блоге, в соцсетях, в качестве дополнения к описанию товара, продукта, услуги.

Видео-настроение

Используйте формат, чтобы передать атмосферу ивента, места, продемонстрировать товар в выгодном свете. Возможно, даже без текстового сопровождения. Оно здесь не нужно — зачем утомлять фактами, когда хотим вызвать эмоции и ощущения?

Где использовать: на главной сайта в качестве фона, в соцсетях вместо изображения на фоне профиля, на лендинге.

Анонс (Промо)

Мероприятий, новых поступлений, улучшений сервиса. Конечно, в этом деле Apple нет равных. Но почему бы и вам не создать ажиотаж вокруг своих событий?

Планируете запуск обучающей программы по фешн-иллюстрации — рассказывайте, на каком этапе работа над программой, кто преподаватель, «ура, нашли уютное место для проведения занятий — фото» и прочее.

Где использовать: в соцсетях (закрепленный пост), на главной сайта, во вкладке «Новости», публиковать в блоге, на своем YouTube-канале, в сториз.

Образовательный контент

Логичный вопрос: давать контент бесплатно? Не жирно ли? Вот-вот. Когда вы даёте так много бесплатно, что же можно получить за деньги?

Мы, например, любим делиться полезностями:

Делитесь опытом, знаниями, лайфхаками, но в то же время не раскрывайте всех секретов.

Где использовать: здорово, если есть блог — там полезному контенту самое место, но можно опубликовать на сайте в специальном разделе или сразу на главной (как в примере выше).

Давать информационный повод

Поднимайте хайп, будьте смелыми, не гнушайтесь треша и создавайте вирусное видео. Ради узнаваемости, брендинга, ради всего святого!

Где использовать: везде и повсюду. В соцсетях, на главной сайта, на лендингах.

Фух! Кажется, всё… Или нет? Вопрос к экспертам: «Какие еще форматы видео выполняют роль продающих и где их следуют размещать»? Делитесь в комментариях — дополним наш список.