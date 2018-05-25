Как использовать видео для увеличения онлайн-продаж

Вы уже знаете, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Только не определились, какое
Как использовать видео для повышения продаж?
Глупый вопрос. Конечно, сделать его качественным. То есть, без воды и навязчивой продажи. Нужно придумать хорошее название, желательно — с активным глаголом, подобрать цепляющую обложку. Обычно рекомендуют уменьшить продолжительность, ролика до двух минут, но это не обязательно (ниже расскажем, для каких форматов краткость не принципиальна).
Важно разместить видео в удобном для просмотра месте — чтобы не приходилось долго его искать. Но прежде всего
Подробнее мы об этом рассказывали в посте
Обо всем по порядку.
Примеры использования товара, оказание услуги
В продающих текстах часто встречается слово «представьте». Мол, оно гипнотическое и непременно заставит пользователя вообразить себя обладателем вашего продукта. Та же схема работает и с видео. Следующий пример найден на сайте салона La Novale.
Предположим, целевая аудитория ролика — выпускницы, которым важно быть королевой бала, выделиться на фоне других девушек. Наверняка имеет значение и бренд вещи, чтобы как на красной дорожке церемонии вручения «Оскара». Поэтому модный показ — отличное решение.
Еще одна причина сделать такое видео — объяснить, что за услуга, товар (когда долго описывать в тексте). На наш взгляд, здорово справляется с задачей видео на сайте «Kochut»:
Где использовать такой формат: собственно на сайте, включать в контент-план и регулярно размещать в соцсетях, в категории, на странице карточки товара.
Демонстрация
По сути, такой формат выполняет роль продавца-консультанта, который показывает все особенности товара.
Обратите внимание, в примере много кинестетических посланий. То есть таких, которые обращены к ощущениям. В подобных роликах нам продают ощущения гладкой, шереховатой поверхности, пористой текстуры, мягкой ткани, прохладного и тяжеловатого корпуса. Люди, у которых развит кинестетический канал восприятия буквально ощущают вещь у себя в руках, на себе, будто используют ее.
Можно показывать процесс работы, создания товара — демонстрировать уровень профессионализма, мастерства, технологий, качества (краш-тесты).
Где использовать: на сайте, в довесок к описанию товара, его характеристикам; в социальных сетях, если демонстрируем оказание услуги — можно вынести на главную.
До и после
Как всегда, отличный способ продать, заинтересовать, обратить на себя внимание. Пожалуй, лучшее для индустрии красоты, фитнеса и здорового питания.
Рекомендуем привлекать «живых людей», в которых клиенты могут узнать себя. То есть, если показываете процедуру восстановления волос, не нужно приглашать для ролика модель с идеальным состоянием волос.
Где использовать: в соцсетях, на своем YouTube-канале, на сайте в категориях продуктов, услуг.
Обзоры
Полезный контент, который не продает напрямую, а делает касание, формирует ваш статус эксперта. Не путать обзор с рекламой! Мы не рекламируем, мы говорим о преимуществах, недостатках, о том, как выбрать товар, выступаем в роли эксперта.
Крутые обзоры есть на сайте Цитруса. Они же — и на YouTube-канале магазина в специальной рубрике «Гаджетариум»:
Где использовать: здорово, если для обзоров у вас есть YouTube-канал, но можно размещать их и на сайте в отдельной вкладке, под описанием товара, услуги. Желательно там, где обзор будет сразу замечен пользователем.
Презентация
Помогает познакомить пользователя с товаром, пространством, услугой. Коротко, по делу, без красивых слов: факты, цифры, преимущества. Например, видео-презентация хаба: что есть, где можно поработать, видеогид. При этом выигрышно передана атмосфера:
Где использовать: на главной сайта, в категории, в карточке товара, на лендинге.
Видео-приглашение
Знакомит с вами, с вашей услугой. Приглашение может быть коротким и эмоциональным. Рекомендация: не делать видео статичным. Желательно — действие.
Где использовать: традиционно — на лендингах (универсального месторасположения нет: можно на первой странице или на последней), в преддверии ивентов закрепить в ленте соцсетей, в сториз. Вот пример приглашения, которое сделали наши коллеги из Serpstat:
Отзывы
Отзывы повышают уровень доверия к вам, к бренду, товару, услуге, а также раскрывают суть вашего уникального торгового предложения.
Не стесняйтесь просить клиентов оставить отзыв об использовании товара, применении услуги, о сотрудничестве, посещении ивента и так далее. Важно: больше конкретики. Никаких: «Я доволен, ребята крутые, конверсии — огонь»! (Впрочем, если нужно показать эмоции — годится. Помните о своей цели).
Учтите, ругать легче, чем хвалить. Поэтому даже самые благодарные клиенты скорее всего будут эмоционально и бессодержательно славить вас, а вот недовольные — четко указывать на трудности с оформлением заказа, небрежность менеджера, нерасторопность продавца. Поэтому приготовьте список вопросов для отзыва, чтобы человек мог упорядочить мысли, структурировать факты и дать четкую обратную связь.
Составьте список вопросов, ответы на которые помогут раскрыть сильные качества вашей услуги, товара, показать продукт с самой выгодной стороны:
- с какой проблемой, запросом обратился клиент?
- что почувствовал во время использования / применения / участия?
- как впервые узнал о товаре, от кого?
- какие изменения есть / что удалось решить / получить?
Где использовать: на сайте (в отдельной вкладке; на странице карточки товара, под описанием услуги) на лендинге (частенько отзывы убирают на самые нижние страницы. Не надо так. Ставьте отзывы повыше), в YouTube-канале, в email-рассылке (как дополнительный контент письма).
Как правильно сделать?
Смешная гифка? А сколько людей смеются над ней и втайне боятся оказаться на месте главного героя? Стыдно, неловко. Да, можно ведь спросить, как правильно пользоваться тренажером… Вы удивитесь, как много людей стыдятся собственной некомпетентности и невежества. Особенно, когда эксперт сыплет терминами, профессиональным сленгом.
Благодаря how to-видео вы можете вызвать доверие и расположение человека. Кроме того они актуальны, когда нужно долго и подробно давать инструкции. Пример отличной реализации формата:
Давайте полезные советы и рекомендации по использованию товара. Как носить, как сочетать, как применять, как упаковывать/складывать, хранить. Даже если кажется, что и ежу понятно — понятно вам, вы ведь пользуетесь услугой, товаром, просто много о нем знаете, но вот ваш потенциальный клиент не в курсе.
Где использовать: в своем YouTube-канале, в блоге, в соцсетях, в качестве дополнения к описанию товара, продукта, услуги.
Видео-настроение
Используйте формат, чтобы передать атмосферу ивента, места, продемонстрировать товар в выгодном свете. Возможно, даже без текстового сопровождения. Оно здесь не нужно — зачем утомлять фактами, когда хотим вызвать эмоции и ощущения?
Где использовать: на главной сайта в качестве фона, в соцсетях вместо изображения на фоне профиля, на лендинге.
Анонс (Промо)
Мероприятий, новых поступлений, улучшений сервиса. Конечно, в этом деле Apple нет равных. Но почему бы и вам не создать ажиотаж вокруг своих событий?
Планируете запуск обучающей программы по фешн-иллюстрации — рассказывайте, на каком этапе работа над программой, кто преподаватель, «ура, нашли уютное место для проведения занятий — фото» и прочее.
Где использовать: в соцсетях (закрепленный пост), на главной сайта, во вкладке «Новости», публиковать в блоге, на своем YouTube-канале, в сториз.
Образовательный контент
Логичный вопрос: давать контент бесплатно? Не жирно ли? Вот-вот. Когда вы даёте так много бесплатно, что же можно получить за деньги?
Мы, например, любим делиться полезностями:
Делитесь опытом, знаниями, лайфхаками, но в то же время не раскрывайте всех секретов.
Где использовать: здорово, если есть блог — там полезному контенту самое место, но можно опубликовать на сайте в специальном разделе или сразу на главной (как в примере выше).
Давать информационный повод
Поднимайте хайп, будьте смелыми, не гнушайтесь треша и создавайте вирусное видео. Ради узнаваемости, брендинга, ради всего святого!
Где использовать: везде и повсюду. В соцсетях, на главной сайта, на лендингах.
Фух! Кажется, всё… Или нет? Вопрос к экспертам: «Какие еще форматы видео выполняют роль продающих и где их следуют размещать»? Делитесь в комментариях — дополним наш список.
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