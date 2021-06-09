Как изменить местоположение в поиске или посмотреть геовыдачу другого региона

Изменить местоположение в поиске. Это востребованная функция среди интернет-маркетологов и SEO-специалистов. Во время продвижения сайта важно знать, какие результаты поиска видит пользователь из конкретного региона. Поменять геолокацию можно разными способами. О них и поговорим.

Что такое геовыдача в поиске и как она работает

Чтобы предоставить максимально релевантные результаты поиска, Google часто формирует выдачу, ориентируясь на местоположение пользователя. Скажем, житель Киева вводит запрос «купить телевизор», «заказать цветы» или «доставка пиццы». Система попытается определить местоположение и выдать сайты, имеющие прямое отношение к его городу.

Поисковик в первую очередь покажет сайты, больше всего соответствующие запросу «купить телевизор + Киев», «заказать цветы + Киев» или «доставка пиццы + Киев». Такой поиск с привязкой к местоположению пользователя называется «геовыдача».

Зачем изменять свое местоположение во время поиска?

Если местоположение пользователя меняется, может измениться и список сайтов в поисковой выдаче. При этом некоторые из них перейдут на более высокие или низкие позиции, а то и вовсе исчезнут.

Например, страница сайта «Доставка пиццы в Киеве» по общему запросу «Заказать пиццу» у пользователя из Киева может быть на 3-й позиции, а у пользователя из Одессы вообще не показываться.

Поэтому, изменив свое местоположение во время поиска, вы сможете проверить позицию конкретного сайта в другой геолокации. Раньше специалисты использовали для этого аддон для браузера GeoClever. Но разработчики больше не обеспечивают поддержку дополнения, и оно перестало работать после очередного обновления браузера Google Chrome в декабре 2020 года. Встал вопрос, как еще можно изменить свою геолокацию?

Изменение местоположения в настройках поиска Google

Изменить местоположение можно в настройках поиска на главной странице Google.

Для этого необходимо:

Нажать на вкладку «Настройки» в правом нижнем углу. Перейти в выпадающем меню по ссылке «Настройки поиска».

Внизу страницы в блоке «Выбор региона» изменить «Текущий регион» на ту страну, которая вам необходима. Например, Казахстан.

Нажать на кнопку «Сохранить».

Теперь на поисковый запрос «Новости» в выдаче покажутся новостные сайты Казахстана.

Поисковые подсказки тоже будут ориентированы на выбранный в настройках регион.

К сожалению, такой способ позволяет изменить страну поиска, но не точное местоположение: населенный пункт или даже адрес дома.

Выбор региона в расширенном поиске Google

Изменить страну также можно, воспользовавшись настройками расширенного поиска Google. Для этого необходимо:

В окне поиска выбрать «Настройки» и нажать в выпадающем меню на «Расширенный поиск».

На странице расширенного поиска найти пункт «Страна» и выбрать необходимый регион. Например, Беларусь.

Нажать «Найти» внизу страницы.

После чего опять загрузится страница поиска, но уже с результатами не для Казахстана, а для Беларуси.

Изменение региона поиска с помощью GET-параметра

Чтобы изменить страну поиска в Google, можно также добавить в URL, который сформировался после выполнения поиска, GET-параметр ?gl= и в качестве значения указать код страны по стандарту ISO 3166-1 alpha-2. Например, после https://www.google.com/search для поиска по Казахстану нужно добавить ?gl=KZ:

URL для Беларуси:

Существует еще один GET-параметр для определения местоположения в поиске Google — uule. В отличие от gl он передает не страну, а населенный пункт в определенной стране. Для генерации нужного значения можно воспользоваться сервисом UULE генератор. Например, GET-параметр uule для Санкт-Петербурга:

&uule=w+CAIQICIoU2FpbnQgUGV0ZXJzYnVyZyxTYWludCBQZXRlcnNidXJnLFJ1c3NpYQ

Есть один нюанс. Использование GET-параметра uule повлияет на платную выдачу, но не изменит органическую.

В скриншоте местоположение указано — «Санкт-Петербург, Россия», но это изменило только платную выдачу. В поисковой выдаче остались украинские сайты.

Как вариант, GET-параметр uule можно использовать вместе с gl. Так можно указать и страну, и населенный пункт поиска. Выдача для Санкт-Петербурга с использованием обоих параметров:

Это были способы изменить региональный поиск с помощью расширенного поиска Google. Но есть еще Яндекс.

Как изменить свое местоположение в настройках Яндекса

Чтобы изменить геолокацию в поиске Яндекс достаточно:

Нажать на название населенного пункта в левом верхнем углу на главной странице поисковой системы.

На странице «Местоположение» выбрать желаемый населенный пункт.

Перейти к настройкам местоположения можно также, нажав на название населенного пункта внизу страницы поисковой выдачи.

Изменив местоположение в поиске, вы получите выдачу под выбранный регион.

Яндекс позволяет изменить не только страну, но и выбрать определенный город.

Location Guard — расширение для Chrome, Opera и Mozilla Firefox

Свое местоположение в поиске можно изменить не только в настройках поиска, но и с помощью браузерных дополнений.

Location Guard — это аддон для браузера, который можно установить из веб-магазина Chrome.

После установки необходимо:

Нажать на иконку расширения. Перейти в открывшемся меню в раздел Options. На странице настроек выбрать вкладку Fixed Location. Выбрать местоположение, поставив «маячок» в нужную точку на карте.

После проделанных манипуляций вкладку браузера с настройками можно смело закрывать – все выставленные параметры сохраняются автоматически.

Далее необходимо перейти на страницу поисковой системы и запустить аддон, нажав в меню на Resume Location Guard.

Внизу страницы обновите свое местоположение и перезагрузите страницу.

Поисковая выдача также обновится согласно выставленному местоположению.

Чтобы вернуть выдачу в исходное положение, достаточно поставить дополнение на паузу и перезагрузить страницу.

При этом Location Guard позволяет выбрать на карте максимально точное местоположение, вплоть до номера дома на определенной улице.

SEO Search Simulator

SEO Search Simulator — браузерное расширение, которое позволяет смоделировать поисковую выдачу Google, настроив предварительно страну поиска.

После установки:

Нажмите на иконку расширения. В открывшемся сайдбаре введите интересующий поисковый запрос. Из выпадающих списков выберите страну и язык. Нажмите на кнопку Perform search.

Поисковая выдача обновиться согласно выбранному региону.

Сейчас симулятор позволяет работать только с Google, но есть вероятность, что со временем в него добавят и другие поисковые системы.

Google Search — Geolocation & Language Change

Google Search — Geolocation & Language Change — очередное расширение для браузера. Позволяет выбрать страну и язык в поисковом окне Google.

После установки расширения необходимо:

Ввести запрос в поисковую строку, чтобы Google выдал результат поиска. Нажать вкладку Location в меню поискового окна. Выбрать нужную страну. Если нужной страны нет в списке, в пункте More отметить галочкой нужный перечень стран.

После выбора страны поисковая выдача автоматически обновится согласно выбранным параметрам.

Инструмент работает только с поиском Google и позволяет выбирать только страну поиска без определения точного местоположения.

Google Search by Country

Google Search by Country — аддон для браузера, который похож на предыдущий и отличается от него разве что интерфейсом. Он также работает с поисковой системой Google и позволяет выбирать страну поиска.

После установки расширения:

Введите запрос в поисковую строку и выполните поиск, чтобы Google выдал результат. Нажмите на иконку расширения. Выберите из списка нужную страну.

Geo Clever Fixed

Geo Clever Fixed — это исправленная версия браузерного расширения GeoClever, о котором я упоминал в начале статьи.

Ваши действия после его установки:

В окне поиска нажать на кнопку GeoClever. Ввести название желаемого региона. Выбрать нужный регион из списка.

После выбора местоположения поисковая выдача автоматически обновится согласно выбранным параметрам.

Ahrefs SEO Toolbar

Ahrefs SEO Toolbar — браузерное расширение для анализа целых сайтов и отдельных страниц посредством сервиса Ahrefs. В том числе позволяет выбрать геолокацию поиска.

После установки вверху страницы появится панель Simulate country search. Для изменения своего местоположения следует:

Ввести поисковый запрос. Выбрать страну. Нажать на кнопку Search.

На примере видно, что в своей работе данное дополнение использует GET-параметры gl и uule.

Запомнить

Выдача результатов поисковых систем во многом зависит от местоположения пользователя. Чтобы посмотреть точную выдачу чужого региона (населенного пункта или страны), нужно изменить свою геолокацию. Сделать это можно с помощью настроек поисковых систем или же использовав специальные дополнения для браузеров. Если достаточно поменять только страну, то можно воспользоваться следующими аддонами:

SEO Search Simulator;

Google Search — Geolocation & Language Change;

Google Search by Country;

Ahrefs SEO Toolbar.

Для определения более точного местонахождения можно воспользоваться дополнениями:

Location Guard;

Geo Clever Fixed.

Все перечисленные дополнения для браузера бесплатны и доступны в веб-магазине Chrome.