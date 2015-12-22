Как мы продвигали приложение в Instagram и получили CPI в два раза ниже, чем в Facebook

Как мы продвигали приложение в Instagram и получили CPI в два раза ниже, чем в Facebook

Услуга: продвижение мобильного приложения.

Категория приложения: покупки.

Регион продвижения: Казахстан.

Период продвижения: 1.12.2015 — 14.12.2015.

Платформы: iPhone (OS 7+), Android phone (OS 4+). : покупки.: Казахстан.: 1.12.2015 — 14.12.2015.: iPhone (OS 7+), Android phone (OS 4+).

Сразу после открытия Instagram на постсоветском пространстве было много шума: кто-то разочаровался в социальной сети, кто-то пророчил провал этой идеи. А мы решили пробовать. Несколько фактов «за» тестирование Instagram в качестве инструмента рекламы:

Низкая конкуренция, в силу того, что возможность появилась относительно недавно. Высокий уровень охвата. Нас интересовал Казахстан. У нас был опыт работы с Instagram в данном регионе, и стоимость конверсии оказалась ниже, чем на других площадках. Понятная модель работы рекламной системы и оплаты, что уже говорит о качестве трафика.

Совет: всегда масштабируйте свои рекламные инструменты. Даже если у вас был негативный опыт, стоит повторить через полгода-год. Системы рекламы стремятся стать лучше, их создатели регулярно проводят апдейты.

На момент запуска кампании в Facebook были рекламные кампании общего характера (геотаргетинг на Казахстан, целевая аудитория: мужчины и женщины 18-45) и кампании по ремаркетингу с мобильной версии сайта. Facebook по умолчанию предлагает создать рекламную кампанию сразу на все виды плейсмента. Мы решили использовать таргетинг только на Instagram.

Запустили новогодние рекламные кампании с призывом о том, что Новый год совсем скоро и пора покупать подарки, подготовили качественные баннеры и таргетировались на опробованную целевую аудиторию нашей тематики: мужчины и женщины в возрасте 18-45. Зная, что в Facebook выгоднее платить за показ объявления с ограничением цены за установку, мы задали такие значения:

Facebook предложил платить почти $20 за установку приложения. После недельного тестирования были готовы первые результаты. По договору с клиентом мы не можем разглашать в этом кейсе порядок цен и точное количество инсталлов, поэтому мы добавили единый коэффициент поправки во все показатели. Для сравнения показываем данные по всем трем типам кампаний:

Стоимость установки в Instagram составила 16 центов, что в два раза ниже, чем в Facebook. Анализ аудитории показал, что подарки торопились покупать женщины, а мужчины стоили на несколько центов дороже. iOS:

Android:

Анализ охвата рекламной кампании показал, что потенциал в выбранной целевой аудитории присутствует. Мы приняли решение увеличивать бюджет:

Протестировав инструмент в течение двух недель, сделали несколько выводов: