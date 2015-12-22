SMM Кейсы Instagram

Как мы продвигали приложение в Instagram и получили CPI в два раза ниже, чем в Facebook
Марина Бриль
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Услуга: продвижение мобильного приложения.
Категория приложения: покупки.
Регион продвижения: Казахстан.
Период продвижения: 1.12.2015 — 14.12.2015.
Платформы: iPhone (OS 7+), Android phone (OS 4+).

Сразу после открытия Instagram для рекламодателей Рунета было много шума: кто-то разочаровался в социальной сети, кто-то пророчил провал этой идеи. А мы решили пробовать. Несколько фактов «за» тестирование Instagram в качестве инструмента рекламы:

  1. Низкая конкуренция, в силу того, что возможность появилась относительно недавно.
  2. Высокий уровень охвата. Нас интересовал Казахстан. У нас был опыт работы с Instagram в данном регионе, и стоимость конверсии оказалась ниже, чем в «Вконтакте».
  3. Понятная модель работы рекламной системы и оплаты, что уже говорит о качестве трафика.

Совет: всегда масштабируйте свои рекламные инструменты. Даже если у вас был негативный опыт, стоит повторить через полгода-год. Системы рекламы стремятся стать лучше, их создатели регулярно проводят апдейты.

На момент запуска кампании в Facebook были рекламные кампании общего характера (геотаргетинг на Казахстан, целевая аудитория: мужчины и женщины 18-45) и кампании по ремаркетингу с мобильной версии сайта. Facebook по умолчанию предлагает создать рекламную кампанию сразу на все виды плейсмента. Мы решили использовать таргетинг только на Instagram.

Запустили новогодние рекламные кампании с призывом о том, что Новый год совсем скоро и пора покупать подарки, подготовили качественные баннеры и таргетировались на опробованную целевую аудиторию нашей тематики: мужчины и женщины в возрасте 18-45. Зная, что в Facebook выгоднее платить за показ объявления с ограничением цены за установку, мы задали такие значения:

В Facebook выгоднее платить за показ объявления с ограничением цены за установку, мы задали такие значения

Facebook предложил платить почти $20 за установку приложения. После недельного тестирования были готовы первые результаты. По договору с клиентом мы не можем разглашать в этом кейсе порядок цен и точное количество инсталлов, поэтому мы добавили единый коэффициент поправки во все показатели. Для сравнения показываем данные по всем трем типам кампаний:

Результаты по всем трем типам кампаний

Стоимость установки в Instagram составила 16 центов, что в два раза ниже, чем в Facebook. Анализ аудитории показал, что подарки торопились покупать женщины, а мужчины стоили на несколько центов дороже. iOS:

Результаты в iOS Android:

Результаты в Android

Анализ охвата рекламной кампании показал, что потенциал в выбранной целевой аудитории присутствует. Мы приняли решение увеличивать бюджет: Мы приняли решение увеличивать бюджет

Протестировав инструмент в течение двух недель, сделали несколько выводов:

  1. Сильно сужая таргетинг (исключая мужчин из показа, например) стоимость инсталла возрастает.
  2. Количество установок из iOS значительно выше (почти в три раза) и при этом стоимость установки ниже.
  3. Конверсия в посещение приложения для iOS в два раза ниже, чем в Facebook, а в Android, наоборот, выше почти в 7 раз.

Хочу SMM и рекламу в соцсетях

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Марина Бриль

Марина активно занимается развитием отрасли продвижения мобильных приложений, регулярно выступая на конференциях в этой сфере и публикуя статьи в тематических СМИ и блоге Netpeak.

Специализируется на работе с крупными клиентами категории e-commerce. Team Lead команды OLX PPC Netpeak.

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