SMM Кейсы
22 декабря 2015
UK

Как мы продвигали приложение в Instagram и получили CPI в два раза ниже, чем в Facebook
0
2
Марина Бриль Марина Бриль
Услуга: продвижение мобильного приложения.
Категория приложения: покупки.
Регион продвижения: Казахстан.
Период продвижения: 1.12.2015 — 14.12.2015.
Платформы: iPhone (OS 7+), Android phone (OS 4+).

Сразу после открытия Instagram на постсоветском пространстве было много шума: кто-то разочаровался в социальной сети, кто-то пророчил провал этой идеи. А мы решили пробовать. Несколько фактов «за» тестирование Instagram в качестве инструмента рекламы:

  1. Низкая конкуренция, в силу того, что возможность появилась относительно недавно.
  2. Высокий уровень охвата. Нас интересовал Казахстан. У нас был опыт работы с Instagram в данном регионе, и стоимость конверсии оказалась ниже, чем на других площадках.
  3. Понятная модель работы рекламной системы и оплаты, что уже говорит о качестве трафика.

Совет: всегда масштабируйте свои рекламные инструменты. Даже если у вас был негативный опыт, стоит повторить через полгода-год. Системы рекламы стремятся стать лучше, их создатели регулярно проводят апдейты.

На момент запуска кампании в Facebook были рекламные кампании общего характера (геотаргетинг на Казахстан, целевая аудитория: мужчины и женщины 18-45) и кампании по ремаркетингу с мобильной версии сайта. Facebook по умолчанию предлагает создать рекламную кампанию сразу на все виды плейсмента. Мы решили использовать таргетинг только на Instagram.

Запустили новогодние рекламные кампании с призывом о том, что Новый год совсем скоро и пора покупать подарки, подготовили качественные баннеры и таргетировались на опробованную целевую аудиторию нашей тематики: мужчины и женщины в возрасте 18-45. Зная, что в Facebook выгоднее платить за показ объявления с ограничением цены за установку, мы задали такие значения:

Facebook предложил платить почти $20 за установку приложения. После недельного тестирования были готовы первые результаты. По договору с клиентом мы не можем разглашать в этом кейсе порядок цен и точное количество инсталлов, поэтому мы добавили единый коэффициент поправки во все показатели. Для сравнения показываем данные по всем трем типам кампаний:

Стоимость установки в Instagram составила 16 центов, что в два раза ниже, чем в Facebook. Анализ аудитории показал, что подарки торопились покупать женщины, а мужчины стоили на несколько центов дороже. iOS:

Android:

Анализ охвата рекламной кампании показал, что потенциал в выбранной целевой аудитории присутствует. Мы приняли решение увеличивать бюджет:

Протестировав инструмент в течение двух недель, сделали несколько выводов:

  1. Сильно сужая таргетинг (исключая мужчин из показа, например) стоимость инсталла возрастает.
  2. Количество установок из iOS значительно выше (почти в три раза) и при этом стоимость установки ниже.
  3. Конверсия в посещение приложения для iOS в два раза ниже, чем в Facebook, а в Android, наоборот, выше почти в 7 раз.

Марина Бриль
Марина Бриль

Марина активно занимается развитием отрасли продвижения мобильных приложений, регулярно выступая на конференциях в этой сфере и публикуя статьи в тематических СМИ и блоге Netpeak.

Специализируется на работе с крупными клиентами категории e-commerce. Team Lead команды OLX PPC Netpeak.

Другие статьи автора
Узнайте больше
таргетированная реклама в Facebook реклама в мобильных приложениях таргетинг целевая аудитория реклама приложения на iOS реклама приложения на Android реклама в Instagram таргетированная реклама в Instagram
0
0
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Свежее

10 способов улучшить AI-текст, сгенерированный с помощью ChatGPT

ChatGPT может написать статью по заданной структуре, добавить ключевые слова и соблюсти нужный объем. Но даже подробный промпт не гарантирует, что текст сразу будет готов к публикации.

Правила группировки фраз для семантического ядра сайта

Грамотная группировка поисковых запросов позволяет максимально увеличить поисковой трафик.

GTM: аудит корректности пользовательских событий

В этом пошаговом руководстве я разберу, как новичкам правильно проверить настройки GTM и навести порядок в данных