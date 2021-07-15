Как настроить отслеживание конверсии в LinkedIn

Парадокс: при настройке рекламной кампани в LinkedIn на веб-конверсии часто не удается завершить процесс, так как... нужны конверсии. Что же делать — рассмотрим в инструкции ниже.

Установка кода Insight Tag

Перед началом настройки необходимо установить Insight Tag на каждую страницу сайта, где нужно отслеживать конверсии.

Для этого перейдите в меню управлениями кампаниям, в пункте «Ресурсы. Записи» нажмите на кнопку код Insight Tag:

Вы окажетесь на странице, где отобразятся ваши домены с тегом. Нажмите «Установить Insight Tag»:

Далее выберите способ, с помощью которого установите код (мы рассмотрим способ установки через Google Tag Manager):

Скопируйте идентификатор кода, и после перехода в Tag Manager, перейдите в теги. Нажмите «Создать»:

В конфигурации тега выбираем тип тега «LinkedIn Insight»:

Далее нужно вставить Insight Tag ID и установить тригер на просмотр страницы:

После того, как изменения появятся на сайте, вы сможете настроить конверсии.

Настройка конверсий

Для того, чтобы создать конверсию, нужно перейти в ресурсы учетной записи:

Далее нажмите на кнопку «Создать конверсию»:

В открывшемся окне в первой строке задайте название конверсии. Укажите тип конверсии, наиболее точно описывающий действие, которое ожидаете от посетителей сайта.

Затем выберите окно атрибуции. Рекомендую вариант клики — 7 дней. Просмотры — один день.

Далее нужно выбрать модель атрибуции и кампании, которые будут учитывать созданную конверсию:

Теперь нужно указать, как вы хотите отслеживать конверсии. Например, по URL: domain.com/thankyoupage — переход на страницу благодарности.

Или использовать пиксельный тег для конкретных событий на вашем сайте. Если вы используете Tag Manager и все ваши конверсии уже настроены там, использовать пиксельный тег будет лучшим решением. Для этого скопируйте код пиксельного тега:

Теперь перейдите в Google Tag Manager и создайте новый тег:

В конфигурации тега выберите пользовательский HTML:

Вставьте скопированный пиксельный тег:

Используйте тригер, который отвечает у вас за целевое действие. После этого добавьте все изменения на сайт (опубликуйте изменения в GTM). Перейдите назад в LinkedIn и нажмите сохранить:

Вот и все — вы настроили свою первую конверсию, и она отображается в списке конверсий:

Подводя итоги, видим что настроить конверсии в LinkedIn очень просто. Особенно если у вас есть Google Tag Manager. Желаю успехов и до встречи на просторах рекламы.