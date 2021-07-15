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Как настроить отслеживание конверсии в LinkedIn
Руслан Бабий
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Парадокс: при настройке рекламной кампани в LinkedIn на веб-конверсии часто не удается завершить процесс, так как... нужны конверсии. Что же делать — рассмотрим в инструкции ниже.

Установка кода Insight Tag

Перед началом настройки необходимо установить Insight Tag на каждую страницу сайта, где нужно отслеживать конверсии.

Для этого перейдите в меню управлениями кампаниям, в пункте «Ресурсы. Записи» нажмите на кнопку код Insight Tag:

код Insight Tag

Вы окажетесь на странице, где отобразятся ваши домены с тегом. Нажмите «Установить Insight Tag»:

Установить Insight Tag

Далее выберите способ, с помощью которого установите код (мы рассмотрим способ установки через Google Tag Manager):

Вставка кода с помощью Google Tag Manager

Скопируйте идентификатор кода, и после перехода в Tag Manager, перейдите в теги. Нажмите «Создать»:

после перехода в Tag Manager перейдите в теги

В конфигурации тега выбираем тип тега «LinkedIn Insight»:

выбираем тип тега LinkedIn Insight

Далее нужно вставить Insight Tag ID и установить тригер на просмотр страницы:

вставить Insight Tag ID и установить тригер на просмотр страницы

После того, как изменения появятся на сайте, вы сможете настроить конверсии.

Настройка конверсий

Для того, чтобы создать конверсию, нужно перейти в ресурсы учетной записи:

перейти в ресурсы учетной записи

Далее нажмите на кнопку «Создать конверсию»:

 кнопку Создать конверсию

В открывшемся окне в первой строке задайте название конверсии. Укажите тип конверсии, наиболее точно описывающий действие, которое ожидаете от посетителей сайта.

Затем выберите окно атрибуции. Рекомендую вариант клики — 7 дней. Просмотры — один день.

выберите окно атрибуции

Далее нужно выбрать модель атрибуции и кампании, которые будут учитывать созданную конверсию:

выбрать модель атрибуции и кампании

Теперь нужно указать, как вы хотите отслеживать конверсии. Например, по URL: domain.com/thankyoupage — переход на страницу благодарности.

как вы хотите отслеживать конверсии

Или использовать пиксельный тег для конкретных событий на вашем сайте. Если вы используете Tag Manager и все ваши конверсии уже настроены там, использовать пиксельный тег будет лучшим решением. Для этого скопируйте код пиксельного тега:

скопируйте код пиксельного тега

Теперь перейдите в Google Tag Manager и создайте новый тег:

перейдите в Google Tag Manager и создайте новый тег

В конфигурации тега выберите пользовательский HTML:

выберите пользовательский HTML

Вставьте скопированный пиксельный тег:

скопированный пиксельный тег

Используйте тригер, который отвечает у вас за целевое действие. После этого добавьте все изменения на сайт (опубликуйте изменения в GTM). Перейдите назад в LinkedIn и нажмите сохранить:

Перейдите назад в LinkedIn и нажмите сохранить

Вот и все — вы настроили свою первую конверсию, и она отображается в списке конверсий:

первая конверсия отображается в списке конверсий

Подводя итоги, видим что настроить конверсии в LinkedIn очень просто. Особенно если у вас есть Google Tag Manager. Желаю успехов и до встречи на просторах рекламы.

Персональная стратегия онлайн-продвижения

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реклама в LinkedIn
Руслан Бабий

PPC Specialist

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