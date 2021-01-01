Как объединить несколько целей в одну кастомную конверсию Facebook с помощью Google Tag Manager

Обычно посетители сайта могут связаться с компанией несколькими способами. Отправить форму обратной связи, позвонить или заказать обратный звонок либо написать в чат.

При настройке событий Facebook важно объединить несколько целей в одну специально настроенную конверсию. Чем больше данных о конверсиях импортируется в аккаунт Facebook, тем быстрее кампании обучаются и выходят на окупаемость. Рассказываю, как можно решить эту задачу на конкретном примере.

В нашем случае нужно было зарегистрировать специально настроенную конверсию при достижении похожих целей на сайте:

отправка формы;

заказ обратного звонка через виджет callback;

отправка первого сообщения в чате.

Для этого достаточно настроить соответствующее отслеживание через Google Tag Manager. Начну с триггеров.

Настройка триггеров

Отправка формы. С помощью dataLayer настройте передачу события «Отправка формы». Для этого нужно:

разместить на сайте фрагмент кода JavaScript, который будет срабатывать при отправке формы. Пример кода: dataLayer.push({'event': 'event_name'})

перейти в Google Tag Manager и добавить триггер пользовательского события;

в поле «Имя события» указать имя нужного события в dataLayer (в нашем случае — event_name).

Заказ обратного звонка через виджет callback. В нашем случае был виджет от Binotel. Когда пользователь заполняет и отправляет форму обратного звонка, Binotel передает событие Binotel GetCall — Call requested. Чтобы начать отслеживать его, достаточно создать уже знакомый вам триггер пользовательского события и в поле «Имя события» указать «Binotel GetCall - Call requested».

Если вы используете коллтрекинг или виджет от Ringostat, вот подробные инструкции, как настроить триггеры.

Отправка первого сообщения в чате. Здесь работали с виджетом JivoChat. Он передает в сервисы аналитики (Google Analytics и Яндекс Метрику) данные о событиях взаимодействия с чатом на сайте. Но нам нужно реализовать передачу события в Facebook. Например, с помощью API Jivo. Итак, что делать дальше?

перейти в раздел для разработчиков Jivo и выбрать необходимую callback-функцию (в нашем случае это jivo_onMessageSent);

объявить ее через Google Tag Manager и настроить обращение к уровню данных;

проверить через отладчик, отображается ли событие на уровне данных;

создать триггер пользовательского события, который потом добавить в тег, передающий данные в Facebook. При это имя события укажите такое же, как и в dataLayer;

в поле с переменной уровня данных добавьте новую переменную;

выберите переменную уровня данных и назовите ее eventAction;

Переменная eventAction должна содержать название нужной нам callback-функции — jivo_onMessageSent.

Настройка тега

Сначала необходимо поставить код стандартного события Facebook (в нашем случае — отправка формы).

В списке стандартных событий в справочном центре Facebook найдите нужный фрагмент кода для отслеживания лидов.

Перейдите в Google Tag Manager, чтобы создать пользовательский тег HTML и добавить в текстовое поле фрагмент кода из первого пункта, поместив код в тег <script>…</script>.

Вот как должно получиться:

Добавьте триггеры, настроенные на предыдущем этапе.

Для чего нужны все эти манипуляции?