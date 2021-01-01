Аналитика

Как объединить несколько целей в одну кастомную конверсию Facebook с помощью Google Tag Manager
Игорь Бугай
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Сложность: изи изи
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Обычно посетители сайта могут связаться с компанией несколькими способами. Отправить форму обратной связи,  позвонить или заказать обратный звонок либо написать в чат.

При настройке событий Facebook важно объединить несколько целей в одну специально настроенную конверсию.   Чем больше данных о конверсиях импортируется в аккаунт Facebook, тем быстрее кампании обучаются и выходят на окупаемость. Рассказываю, как можно решить эту задачу на конкретном примере.

В нашем случае нужно было зарегистрировать специально настроенную конверсию при достижении похожих целей на сайте:

  • отправка формы;
  • заказ обратного звонка через виджет callback;
  • отправка первого сообщения в чате.

Для этого достаточно настроить соответствующее отслеживание через Google Tag Manager. Начну с триггеров.

Настройка триггеров

  1. Отправка формы. С помощью dataLayer настройте передачу события «Отправка формы». Для этого нужно:
  • разместить на сайте фрагмент кода JavaScript, который будет срабатывать при отправке формы. Пример кода: dataLayer.push({'event': 'event_name'})
  • перейти в Google Tag Manager и добавить триггер пользовательского события;

Триггер пользовательского события

  • в поле «Имя события» указать имя нужного события в dataLayer (в нашем случае — event_name).

Ивент нейм

  1. Заказ обратного звонка через виджет callback. В нашем случае был виджет от Binotel. Когда пользователь заполняет и отправляет форму обратного звонка, Binotel передает событие Binotel GetCall — Call requested. Чтобы начать отслеживать его, достаточно создать уже знакомый вам триггер пользовательского события и в поле «Имя события» указать «Binotel GetCall - Call requested».

в поле «Имя события» указать Binotel GetCall - Call requested

Если вы используете коллтрекинг или виджет от Ringostat, вот подробные инструкции, как настроить триггеры.

  1. Отправка первого сообщения в чате. Здесь работали с виджетом JivoChat. Он передает в сервисы аналитики (Google Analytics и Яндекс Метрику) данные о событиях взаимодействия с чатом на сайте. Но нам нужно реализовать передачу события в Facebook. Например, с помощью API Jivo.  Итак, что делать дальше?

jivo onMessageSent

  • объявить ее через Google Tag Manager и настроить обращение к уровню данных;

Делаем как указано в статье

  • проверить через отладчик, отображается ли событие на уровне данных;

Событие на уровне данных

  • создать триггер пользовательского события, который потом добавить в тег, передающий данные в Facebook. При это имя события укажите такое же, как и в dataLayer;

Имя события

  • в поле с переменной уровня данных добавьте новую переменную;

добавьте новую переменную

  • выберите переменную уровня данных  и назовите ее eventAction;

event action

Имя переменной уровня данных

Переменная eventAction должна содержать название нужной нам callback-функции — jivo_onMessageSent.

jivo_onMessageSent

Настройка тега

Сначала необходимо поставить код стандартного события Facebook (в нашем случае — отправка формы).

  1. В списке стандартных событий в справочном центре Facebook найдите нужный фрагмент кода для отслеживания лидов.

Фрагмент кода для отслеживания лидов

  1. Перейдите в Google Tag Manager, чтобы создать пользовательский тег HTML и добавить в текстовое поле фрагмент кода из первого пункта, поместив код в тег <script>…</script>.

пользовательский тег HTML

Вот как должно получиться:

Что получаем в итоге

  1. Добавьте триггеры, настроенные на предыдущем этапе.

Добавляем настроенные триггеры

Для чего нужны все эти манипуляции?

  1. Объединив несколько одинаковых по смыслу и ценности целей в одну, вы получите больший объем данных, что даст кампаниям новые возможности для оптимизации.
  2. Чтобы сделать это, достаточно настроить соответствующим способом триггеры и теги.
  3. Благодаря такому подходу вы сможете быстрее выйти на результаты при меньших затратах на рекламу.
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Игорь Бугай

PPC-специалист в агентстве Netpeak.

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