Как организовать бесплатную коллективную вакцинацию от Covid-19 для сотрудников

Коллективное вакцинирование в офисе — возможность проявить заботу о сотрудниках и сделать их вакцинацию удобной и быстрой. Для этого не нужно каких-то особых связей, но нужны усилия и настойчивость. Показываем алгоритм действий на примере Netpeak Group.

Как организовать коллективную вакцинацию

В конце апреля 2021 главный санврач Украины, а ныне министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил, что частные компании могут через Министерство здравоохранения организовать бесплатную коллективную вакцинацию своих сотрудников. Так как заявку на коллективную вакцинацию принимают, если на прививку согласны больше 50 человек, следует узнать, а согласны ли ваши сотрудники на такой шаг.

1. Определите ответственного, например, HR-специалиста, администратора, который займется организацией вакцинации.

Важно: от настойчивости и организованности этого сотрудника зависит весь дальнейших процесс. Дальше вы узнаете, почему.

2. Второй шаг — рекомендуем создать онлайн-опросник (для этого подойдет гугл форма), чтобы узнать, сколько сотрудников хотят вакцинироваться. Здесь важно донести, что решение о вакцинации принимают только они сами и это решение должно быть добровольным.

На этом этапе мы поняли, что заявку на коллективную вакцинацию можем подать только в двух офисах Украины из четырех: в Киеве и в Черкассах не набрали нужного лимита. Ольга Пачесная, операционный директор Netpeak Group

3. Третий шаг — оставить заявку на горячую линию Минздрава по вопросам COVID-19 по телефону 0800 60 20 19. Заявка Netpeak Group находилась в работе два месяца — дело в том, что мы подали ее ещё до того, как был запущен процесс вакцинации.

Важно: информируйте сотрудников о статусе принятия заявки, чтобы они знали, что этот процесс может затянуться. Используйте для этого рассылки, корпоративные чаты.

Также будет здорово, если вы дадите информацию о пунктах вакцинации, которые организованы в вашем городе.

4. Когда заявку одобрят, подготовьте все необходимое для самой вакцинации в офисе. Читайте статью на сайте МОЗ, что для этого нужно.

На этом этапе следует провести повторный опрос и собрать данные о сотрудниках, которые точно готовы вакцинироваться. Далее список передают координатору, после чего назначается дата вакцинации.

Важно: у всех желающих получить паспорт вакцинации должны быть декларации с семейным врачом. Для тех, у кого нет декларации, отводится место, где такую декларацию можно заключить. Для этого сотруднику необходимо предоставить паспорт и ИНН.

5. Составьте расписание и заранее создайте очередь вакцинации. Особенно, если компания большая и желающих вакцинироваться много.

Важно: список следует сформировать как можно раньше, дать к нему доступ всем участникам процесса — чтобы сотрудники могли спланировать работу в день вакцинации.

6. Проконтролируйте вакцинацию в офисе. Здесь может не хватить одного сотрудника, координирующего процесс.

У нас три HR-специалиста координировали потоки сотрудников: заполнение соглашения, заключение декларации, вакцинирование, отдых. В результате чего с 11:20 до 19:00 у нас вакцинировалось 240 человек (менее двух минут на человека). Ольга Пачесная

Как проходит вакцинация — чего ждать и к чему быть готовым

Перед вакцинацией каждый сотрудник подписывает специальное соглашение на проведение вакцинации и предоставляет его координатору. Позаботьтесь о том, чтобы для этого было отдельное помещение. Здесь сотрудники смогут также дожидаться своей очереди, отдыхать после укола.

Регистрация на прививку

Здесь сотрудник называет координатору свои ФИО — человека отмечают в списке, предоставленном компанией.

Зона вакцинации

По рекомендациям МОЗ, компании следует организовать несколько помещений для работы медиков.

1. Отдельное хорошо вентилируемое помещение, вмещающее не менее трех человек. Его нужно оборудовать кушеткой для пациентов, стульями и столиками для мобильной бригады.

2. Помещение для зоны отдыха. После вакцинации нужно ещё 30 минут находиться вблизи медработников — если ухудшится самочувствие, врачи сразу окажут квалифицированную помощь.

Информационный бланк

Напомним, вакцинация — это два укола. Второй делают через три недели. Об этом также нужно повторно сообщить всем, кто собирается/уже вакцинировался.

Важно: тип вакцины определяет МОЗ, выбрать препарат компания не может.

Одна из главных трудностей всего этого процесса — график для сотрудников. Мы не понимали, сколько времени занимает вакцинация. Но даже с утренней задержкой (бригада приехала позже, чем планировалось) мы выровнялись и закончили как планировали. Сейчас ждем, когда придет апрув на вакцинацию харьковского офиса. Кстати, заявку для этого города мы подавали тогда же, когда и для Одессы. Однако ответа пока нет. Маргарита Осипенко, ассистент HR-директора Netpeak Group

Оригинал поста в канале HR-среда: первый блок, заключение.