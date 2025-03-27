Бизнес Кейсы
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Как построить лидогенерацию через LinkedIn и получить результат за полгода — на примере Netpeak

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Анна Джус

Написать человеку в LinkedIn или на почту, чтобы заключить бизнес-сделку. Холодный лидген непростой многоаспектный процесс, которым Netpeak Ukraine активно занимается с 2023 года. Как для партнеров, так и для развития собственного бизнеса. Хотим пошагово показать наши подходы к лидогенерации. В этом кейсе клиент наш собственный отдел B2B-маркетинга, сосредоточенный на масштабировании бизнесов с помощью лидогенерации через LinkedIn и email.  

Проект: отдел B2B-маркетинга в Netpeak Ukraine. 

Регион: Украина. 

Период: март 2024 — ноябрь 2024. 

Услуга: B2B Lead Generation. 

Команда проекта: Максим Соколюк, CBDO at Netpeak Ukraine; Петр Билинский, Head of B2B Marketing Department; Анна Джус, SDR Team Lead; Олег Подольный, Master Lead Researcher.  

Цели продвижения 

Основная цель — привлечь больше лидов, используя развитие профилей B2B-маркетологов и холодную лидогенерацию через LinkedIn и email.  

Продвижение в профессиональной соцсети должно было дополнительно улучшить и так высокий уровень узнаваемости бренда Netpeak в Украине. 

Действия команды 

Наша стратегия включает комплексный подход к лидогенерации и сочетает: 

  • LinkedIn-кампании;  
  • email-рассылки; 
  • контент-маркетинг.   

Мы адаптируем подход к каждому сегменту рынка. То есть сосредотачиваемся на конкретных должностях и компаниях, соответствующих портрету идеального клиента (ICP) для отдела B2B-маркетинга. Наши сообщения и контент направлены непосредственно на специалистов, которые отвечают за продвижение бизнеса в своих компаниях. 

Подготовительный этап

Традиционно он начинается с создания LinkedIn и email-аккаунтов, их настройки и наполнения базовым контентом, в том числе: 

  • описание; 
  • подтверждение скиллов; 
  • визуальные маркетинговые материалы для профиля; 
  • до 4-5 экспертных постов для дальнейшего развития.  

Пример заполненной страницы:

Приклад заповненої сторінки linkedin

Затем мы подключаем аккаунты к инструментам автоматизации процессов прогрева. Наша главная цель — повысить конверсию. Для этого настраиваем технические параметры LinkedIn и прогреваем email-ящики, отправляя письма на 100% конвертируемые почтовые адреса, чтобы избежать попадания в спам. 

 

Параллельно с этим: 

  1. Анализируем рынок и определяем портреты целевых лидов. 
  2. Разрабатываем план коммуникации для каждого из них — создаем несколько вариантов скриптов, включая проработку различных призывов к действию и гипотез. Добавляем персонализации в письма и создаем уникальные предложения под каждую нишу. 
  3. Формируем базы контактных данных потенциальных клиентов, в соответствии с выбранными ICP и стратегией развития. 
  4. Настраиваем технические параметры почтовых аккаунтов для безопасных рассылок и снижения риска попадания писем в спам, а домена — в блеклист. 
  5. Запускаем автоматизированные LinkedIn и еmail-кампании и рассылки через настроенные ранее инструменты (Generect, Snov.io). Об этом этапе — подробно ниже. 
  6. Получив первые ответы, формируем карты ручной коммуникации с определением tone of voice. Это сбор возможных ответов на частые вопросы или вариантов обработки возражений от потенциальных лидов. 

Запуск рассылок 

Во время первых запусков мы обрабатывали до 500 лидов в месяц через: 

  • ограничение количества отправок сообщений с новосозданных аккаунтов со стороны LinkedIn;  
  • недостаточный объем качественной базы релевантных контактов.  

Но уже через пару месяцев начали быстрее находить релевантные лиды и обрабатывать 800-1000 профилей в неделю. Что позволило назначить шесть встреч после второго полноценного месяца работы. Это эффективный результат, так как запуск происходил с нуля, все аккаунты специалистов были новосозданными и первые сообщения редко получали реакцию. 

Впоследствии мы пересмотрели стратегию, расширили ICP, провели А/B-тесты по контактированию с несколькими целевыми аудиториями одновременно. Благодаря этому стабильно имеем КРІ проработки в более 1200 лидов ежемесячно. 

Одним из наиболее успешных A/B-тестов была проверка гипотезы о коммуникации на немецком языке на рынке DACH (Германия, Австрия, Швейцария). Тестирование проводили для B2B-продвижения бизнесов из индустрии производства готовой несъедобной продукции. Мы получили втрое больше ответов от потенциальных лидов на немецком, в противовес англоязычному аутричу, что открыло новый процесс развития лидогенерации по проекту. 

Анализ и дальнейшее развитие канала 

Каждую неделю мы анализируем количество: 

  • отправленных сообщений потенциальным лидам; 
  • ответов и отдельно потенциально заинтересованных клиентов, сравниваем конверсии по этим значениям.  

Ежемесячно пересматриваем показатель выполнения целей. Ищем и внедряем новые точки роста.  

Результаты продвижения 

За семь месяцев работы: 

  • 7000 найденных целевых контактов; 
  • 6642 отправленных сообщений; 
  • 1724 ответа; 
  • 98 встреч.  

Четыре из них перешли в сделки, и на момент публикации кейса еще от девяти потенциальных лидов ожидали ответа . 

На основе этих показателей имеем следующие выводы: 

  1. Из 6642 отправленных сообщений получено 1724 ответа, что составляет примерно 38,5%. Это хороший показатель для B2B-лидогенерации в первые полгода продвижения с новосозданных аккаунтов, где средний уровень ответа обычно составляет до 20%. 
  2. После 1724 ответов организовали 98 встреч — 6,8% конверсии от ответа к встрече. Что свидетельствует об эффективности коммуникационной стратегии и способности убеждать потенциальных клиентов.
    Высокая конверсия указывает на то, что команда качественно проработала этап коммуникации, чтобы ответственный менеджер мог получить именно заинтересованных лидов на встрече. Вот пример коммуникации с заинтересованным лидом:

    приклад комунікації з зацікавленим лідом

    После брифинговой встречи мы разработали коммерческое предложение, учитывающее специфику его бизнеса. Сейчас успешно сотрудничаем с данной компанией уже третий месяц.

    1. При выходе на международные рынки эти показатели стали планом минимального успеха по расширению направления.

    Дальнейший план работы 

    После детальной проработки украинской базы контактов мы готовимся к новым вызовам. А именно — масштабировать эффективную B2B-лидогенерацию с украинского рынка на международные площадки, чтобы расширить охват и улучшить результаты. Для качественной дальнейшей работы команда B2B-маркетинга реализовала: 

    • глубокий анализ базы информации о потенциальных лидах с зарубежных рынков; 
    • сегментация существующей контактной базы, поиск дополнительных специалистов в компаниях, которые не предоставили фидбэк на нашу активность и попытки на коммуникацию; 
    • создали специализированные УТП и маркетинговые материалы для целевых аудиторий; 
    • добавили два аккаунта в работу для количественного масштабирования работы. Реализовали чеклисты по поводу как можно более быстрого качественного вывода новых аккаунтов LinkedIn. 
    Анна Джус

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    лидогенерация сбор лидов
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