Как построить лидогенерацию через LinkedIn и получить результат за полгода — на примере Netpeak

Написать человеку в LinkedIn или на почту, чтобы заключить бизнес-сделку. Холодный лидген — непростой многоаспектный процесс, которым Netpeak Ukraine активно занимается с 2023 года. Как для партнеров, так и для развития собственного бизнеса. Хотим пошагово показать наши подходы к лидогенерации. В этом кейсе клиент — наш собственный отдел B2B-маркетинга, сосредоточенный на масштабировании бизнесов с помощью лидогенерации через LinkedIn и email.
Проект: отдел B2B-маркетинга в Netpeak Ukraine.
Регион: Украина.
Период: март 2024 — ноябрь 2024.
Услуга: B2B Lead Generation.
Команда проекта: Максим Соколюк, CBDO at Netpeak Ukraine; Петр Билинский, Head of B2B Marketing Department; Анна Джус, SDR Team Lead; Олег Подольный, Master Lead Researcher.
Цели продвижения
Основная цель — привлечь больше лидов, используя развитие профилей B2B-маркетологов и холодную лидогенерацию через LinkedIn и email.
Продвижение в профессиональной соцсети должно было дополнительно улучшить и так высокий уровень узнаваемости бренда Netpeak в Украине.
Действия команды
Наша стратегия включает комплексный подход к лидогенерации и сочетает:
- LinkedIn-кампании;
- email-рассылки;
- контент-маркетинг.
Мы адаптируем подход к каждому сегменту рынка. То есть сосредотачиваемся на конкретных должностях и компаниях, соответствующих портрету идеального клиента (ICP) для отдела B2B-маркетинга. Наши сообщения и контент направлены непосредственно на специалистов, которые отвечают за продвижение бизнеса в своих компаниях.
Подготовительный этап
Традиционно он начинается с создания LinkedIn и email-аккаунтов, их настройки и наполнения базовым контентом, в том числе:
- описание;
- подтверждение скиллов;
- визуальные маркетинговые материалы для профиля;
- до 4-5 экспертных постов для дальнейшего развития.
Пример заполненной страницы:
Затем мы подключаем аккаунты к инструментам автоматизации процессов прогрева. Наша главная цель — повысить конверсию. Для этого настраиваем технические параметры LinkedIn и прогреваем email-ящики, отправляя письма на 100% конвертируемые почтовые адреса, чтобы избежать попадания в спам.
Параллельно с этим:
- Анализируем рынок и определяем портреты целевых лидов.
- Разрабатываем план коммуникации для каждого из них — создаем несколько вариантов скриптов, включая проработку различных призывов к действию и гипотез. Добавляем персонализации в письма и создаем уникальные предложения под каждую нишу.
- Формируем базы контактных данных потенциальных клиентов, в соответствии с выбранными ICP и стратегией развития.
- Настраиваем технические параметры почтовых аккаунтов для безопасных рассылок и снижения риска попадания писем в спам, а домена — в блеклист.
- Запускаем автоматизированные LinkedIn и еmail-кампании и рассылки через настроенные ранее инструменты (Generect, Snov.io). Об этом этапе — подробно ниже.
- Получив первые ответы, формируем карты ручной коммуникации с определением tone of voice. Это сбор возможных ответов на частые вопросы или вариантов обработки возражений от потенциальных лидов.
Запуск рассылок
Во время первых запусков мы обрабатывали до 500 лидов в месяц через:
- ограничение количества отправок сообщений с новосозданных аккаунтов со стороны LinkedIn;
- недостаточный объем качественной базы релевантных контактов.
Но уже через пару месяцев начали быстрее находить релевантные лиды и обрабатывать 800-1000 профилей в неделю. Что позволило назначить шесть встреч после второго полноценного месяца работы. Это эффективный результат, так как запуск происходил с нуля, все аккаунты специалистов были новосозданными и первые сообщения редко получали реакцию.
Впоследствии мы пересмотрели стратегию, расширили ICP, провели А/B-тесты по контактированию с несколькими целевыми аудиториями одновременно. Благодаря этому стабильно имеем КРІ проработки в более 1200 лидов ежемесячно.
Анализ и дальнейшее развитие канала
Каждую неделю мы анализируем количество:
- отправленных сообщений потенциальным лидам;
- ответов и отдельно потенциально заинтересованных клиентов, сравниваем конверсии по этим значениям.
Ежемесячно пересматриваем показатель выполнения целей. Ищем и внедряем новые точки роста.
Результаты продвижения
За семь месяцев работы:
- 7000 найденных целевых контактов;
- 6642 отправленных сообщений;
- 1724 ответа;
- 98 встреч.
Четыре из них перешли в сделки, и на момент публикации кейса еще от девяти потенциальных лидов ожидали ответа .
На основе этих показателей имеем следующие выводы:
- Из 6642 отправленных сообщений получено 1724 ответа, что составляет примерно 38,5%. Это хороший показатель для B2B-лидогенерации в первые полгода продвижения с новосозданных аккаунтов, где средний уровень ответа обычно составляет до 20%.
- После 1724 ответов организовали 98 встреч — 6,8% конверсии от ответа к встрече. Что свидетельствует об эффективности коммуникационной стратегии и способности убеждать потенциальных клиентов.
После брифинговой встречи мы разработали коммерческое предложение, учитывающее специфику его бизнеса. Сейчас успешно сотрудничаем с данной компанией уже третий месяц.
- При выходе на международные рынки эти показатели стали планом минимального успеха по расширению направления.
Дальнейший план работы
После детальной проработки украинской базы контактов мы готовимся к новым вызовам. А именно — масштабировать эффективную B2B-лидогенерацию с украинского рынка на международные площадки, чтобы расширить охват и улучшить результаты. Для качественной дальнейшей работы команда B2B-маркетинга реализовала:
- глубокий анализ базы информации о потенциальных лидах с зарубежных рынков;
- сегментация существующей контактной базы, поиск дополнительных специалистов в компаниях, которые не предоставили фидбэк на нашу активность и попытки на коммуникацию;
- создали специализированные УТП и маркетинговые материалы для целевых аудиторий;
- добавили два аккаунта в работу для количественного масштабирования работы. Реализовали чеклисты по поводу как можно более быстрого качественного вывода новых аккаунтов LinkedIn.
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