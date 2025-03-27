Как построить лидогенерацию через LinkedIn и получить результат за полгода — на примере Netpeak

Как построить лидогенерацию через LinkedIn и получить результат за полгода — на примере Netpeak

Написать человеку в LinkedIn или на почту, чтобы заключить бизнес-сделку. Холодный лидген — непростой многоаспектный процесс, которым Netpeak Ukraine активно занимается с 2023 года. Как для партнеров, так и для развития собственного бизнеса. Хотим пошагово показать наши подходы к лидогенерации. В этом кейсе клиент — наш собственный отдел B2B-маркетинга, сосредоточенный на масштабировании бизнесов с помощью лидогенерации через LinkedIn и email.

Проект: отдел B2B-маркетинга в Netpeak Ukraine. Регион: Украина. Период: март 2024 — ноябрь 2024. Услуга: B2B Lead Generation. Команда проекта: Максим Соколюк, CBDO at Netpeak Ukraine; Петр Билинский, Head of B2B Marketing Department; Анна Джус, SDR Team Lead; Олег Подольный, Master Lead Researcher.

Цели продвижения

Основная цель — привлечь больше лидов, используя развитие профилей B2B-маркетологов и холодную лидогенерацию через LinkedIn и email.

Продвижение в профессиональной соцсети должно было дополнительно улучшить и так высокий уровень узнаваемости бренда Netpeak в Украине.

Действия команды

Наша стратегия включает комплексный подход к лидогенерации и сочетает: LinkedIn-кампании;

email-рассылки;

контент-маркетинг. Мы адаптируем подход к каждому сегменту рынка. То есть сосредотачиваемся на конкретных должностях и компаниях, соответствующих портрету идеального клиента (ICP) для отдела B2B-маркетинга. Наши сообщения и контент направлены непосредственно на специалистов, которые отвечают за продвижение бизнеса в своих компаниях.

Подготовительный этап

Традиционно он начинается с создания LinkedIn и email-аккаунтов, их настройки и наполнения базовым контентом, в том числе:

описание;

подтверждение скиллов;

визуальные маркетинговые материалы для профиля;

до 4-5 экспертных постов для дальнейшего развития.

Пример заполненной страницы:

Затем мы подключаем аккаунты к инструментам автоматизации процессов прогрева. Наша главная цель — повысить конверсию. Для этого настраиваем технические параметры LinkedIn и прогреваем email-ящики, отправляя письма на 100% конвертируемые почтовые адреса, чтобы избежать попадания в спам.

Параллельно с этим:

Анализируем рынок и определяем портреты целевых лидов. Разрабатываем план коммуникации для каждого из них — создаем несколько вариантов скриптов, включая проработку различных призывов к действию и гипотез. Добавляем персонализации в письма и создаем уникальные предложения под каждую нишу. Формируем базы контактных данных потенциальных клиентов, в соответствии с выбранными ICP и стратегией развития. Настраиваем технические параметры почтовых аккаунтов для безопасных рассылок и снижения риска попадания писем в спам, а домена — в блеклист. Запускаем автоматизированные LinkedIn и еmail-кампании и рассылки через настроенные ранее инструменты (Generect, Snov.io). Об этом этапе — подробно ниже. Получив первые ответы, формируем карты ручной коммуникации с определением tone of voice. Это сбор возможных ответов на частые вопросы или вариантов обработки возражений от потенциальных лидов.

Запуск рассылок

Во время первых запусков мы обрабатывали до 500 лидов в месяц через:

ограничение количества отправок сообщений с новосозданных аккаунтов со стороны LinkedIn;

недостаточный объем качественной базы релевантных контактов.

Но уже через пару месяцев начали быстрее находить релевантные лиды и обрабатывать 800-1000 профилей в неделю. Что позволило назначить шесть встреч после второго полноценного месяца работы. Это эффективный результат, так как запуск происходил с нуля, все аккаунты специалистов были новосозданными и первые сообщения редко получали реакцию.

Впоследствии мы пересмотрели стратегию, расширили ICP, провели А/B-тесты по контактированию с несколькими целевыми аудиториями одновременно. Благодаря этому стабильно имеем КРІ проработки в более 1200 лидов ежемесячно.

Одним из наиболее успешных A/B- тестов была проверка гипотезы о коммуникации на немецком языке на рынке DACH ( Германия , Австрия , Швейцария ). Тестирование проводили для B2B-продвижения бизнесов из индустрии производства готовой несъедобной продукции . Мы получили втрое больше ответов от потенциальных лидов на немецком , в противовес англоязычному аутричу , что открыло новый процесс развития лидогенерации по проекту .

Анализ и дальнейшее развитие канала

Каждую неделю мы анализируем количество:

отправленных сообщений потенциальным лидам;

ответов и отдельно потенциально заинтересованных клиентов, сравниваем конверсии по этим значениям.

Ежемесячно пересматриваем показатель выполнения целей. Ищем и внедряем новые точки роста.

Результаты продвижения

За семь месяцев работы:

7000 найденных целевых контактов;

6642 отправленных сообщений;

1724 ответа;

98 встреч.

Четыре из них перешли в сделки, и на момент публикации кейса еще от девяти потенциальных лидов ожидали ответа .

На основе этих показателей имеем следующие выводы:

Из 6642 отправленных сообщений получено 1724 ответа, что составляет примерно 38,5%. Это хороший показатель для B2B-лидогенерации в первые полгода продвижения с новосозданных аккаунтов, где средний уровень ответа обычно составляет до 20%. После 1724 ответов организовали 98 встреч — 6,8% конверсии от ответа к встрече. Что свидетельствует об эффективности коммуникационной стратегии и способности убеждать потенциальных клиентов.

Высокая конверсия указывает на то , что команда качественно проработала этап коммуникации , чтобы ответственный менеджер мог получить именно заинтересованных лидов на встрече . Вот пример коммуникации с заинтересованным лидом :







После брифинговой встречи мы разработали коммерческое предложение, учитывающее специфику его бизнеса. Сейчас успешно сотрудничаем с данной компанией уже третий месяц.

При выходе на международные рынки эти показатели стали планом минимального успеха по расширению направления .

Дальнейший план работы

После детальной проработки украинской базы контактов мы готовимся к новым вызовам. А именно — масштабировать эффективную B2B-лидогенерацию с украинского рынка на международные площадки, чтобы расширить охват и улучшить результаты. Для качественной дальнейшей работы команда B2B-маркетинга реализовала: