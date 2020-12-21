Как привлечь трафик на сайт: 15+ эффективных способов

Важно, чтобы трафик был не просто количественным, но и качественным. Это значит, что стоит привлекать именно тех пользователей, которые потенциально заинтересованы вашим продуктом/услугой. Скажем, если вы риэлтор, продающий элитную недвижимость, вряд ли, ваше предложение заинтересует аудиторию школьников или студентов. Здесь важно не промахнуться, так как все последующие шаги по привлечению трафика будут зависеть от вашей целевой аудитории.

Чем привлекать? Типы контента

Итак, с аудиторией определились. Следующий шаг, выбрать тот тип контента, который подходит именно вашим потенциальным пользователям. Тип контента — это тексты, короткие или лонгриды, инфографики, мемы, фото, аудио, видео, которые вы размещаете на сайте. Конечно же, можно и нужно их комбинировать: тексты разбавлять инфографиками и фото, к видео добавлять текстовое описание и т. д. Разные типы контента помогают привлечь и удержать посетителя на сайте. Так, вернёмся к нашему примеру. Если вы продаете недвижимость, вам обязательно нужен тематический блог, где можно размещать полезные статьи, например, о том, как выбрать застройщика или хорошую квартиру, и о рынке недвижимости в целом, например, о новых проектах, ценах. К тому же один и тот же контент вы можете использовать несколько раз в нескольких каналах, просто немного изменив его. Например, сделать репост вашей последней статьи из блога в социальных сетях, но об этом немного позже.

Откуда привлекать пользователей? Каналы и способы привлечения

Узнать, откуда приходят пользователи на ваш сайт (подсказка: или на сайт ваших конкурентов) можно с помощью инструмента SimilarWeb. В бесплатной версии вы увидите не только количество трафика, но и его источники — органический трафик, социальные сети, партнерские программы. Более детальная информация доступна по платной подписке.

Трафик из поисковиков

Привлечь трафик на сайт из поисковиков можно как платными, так и бесплатными способами. При наличии бюджета вы можете настроить платную рекламу в разных поисковых системах, например, в Google с помощью платформы Google Ads. Бесплатный трафик, полученный из поисковиков, еще называют органическим. Это все те пользователи, которые просто нашли ваш сайт в поиске Google, Bing и т. д. и перешли на него. Для того чтобы вас находили, нужно попасть в топ-выдачу поисковиков, то есть на верхние позиции первой страницы результатов поиска. Достичь этого можно, качественно проработав над SEO сайта.

Способ #1. Пишите качественный контент

У SEO есть техническая сторона — это структура сайта, с которой вам может помочь специалист. Но есть и другие аспекты, контролировать которые под силу и обычному пользователю — владельцу сайта. Так, пищей для поисковиков является контент — тексты, блоги, статьи, интервью. Робот Google сканирует содержимое вашего и других сайтов, а при запросе пользователей, выдает результаты в порядке релевантности. Первым будет тот сайт, контент которого Google посчитает наиболее подходящим для того или иного запроса пользователя. Релевантный и правильно оптимизированный контент способен значительно улучшить SEO сайта и его позиции. Более подробно поговорим об этом дальше.

О чем писать?

В интернете можно найти много материалов на эту тему, поэтому не станем углубляться. Запомните главное правило: сегодня нужно писать в первую очередь для людей, а не для поисковой системы, это оценят и те, и другие. Фокусируйтесь на проблемах вашей целевой аудитории и на том, что будет действительно полезным для неё. Всё зависит от вашей ниши. Это могут быть практические кейсы, полезные советы, лайфхаки, чек-листы, инструкции и т. д. Главное — писать по теме и без спама, то есть без избытка ключевых слов, невпопад разбросанных по тексту, в надежде на внимание поисковых систем.

Способ #2. Исследуйте ключевые слова

Ключевые слова — это поисковые запросы, которые используют пользователи, чтобы найти необходимую информацию. С другой стороны, ключевые слова можно встретить и на сайте: в заголовках, текстах, публикациях в блоге и т. д. Поскольку они сообщают поисковикам о том, что контент может содержать ответ на поисковый запрос пользователя. Для того, чтобы контент сайта попал в топ-выдачу, исследуйте ключевые слова по вашей теме. Подбирая ключевые слова, обращайте внимание на их конкурентность (сколько сайтов уже используют его), поисковый объем (насколько часто их ищут). Также важна релевантность — насколько ключи отвечают теме вашего контента; так, по запросу «купить квартиру», скорее всего, люди ожидают найти сайты недвижимости, а не блоги с обзорами новостроек). Для подбора и проверки вышеперечисленных показателей ключевых слов можно использовать Google Keyword Planner или платные инструменты, такие как SemRush, Ahrefs, Serpstat.

Способ #3. Оптимизируйте внутреннее SEO страницы

Мета-заголовок. Чтобы улучшить SEO страницы, позаботитьтесь о создании броского заголовка с ключевыми словами, до 560px (примерно 60 символов), который будет отображаться на странице результатов поиска. Мета-описание. Добавьте короткое описание до 990px, которое пользователи увидят в поисковой выдаче под заголовком. Так они сразу поймут, о чем ваша страница, как и Google. Теги заголовка. Разбейте текст на подзаголовки и обязательно обозначьте их (от Н1 до Н6). Так его легче читать пользователям и Google. Альтернативный текст (Alt). Не забывайте подписывать изображения, которые размещаете на своем сайте. Так они станут доступными для тех, кто использует инструменты для незрячих, а также для роботов поисковых систем.

Способ #4. Не забывайте о внутренней перелинковке

Добавляйте ссылки на другие страницы вашего сайта, которые тоже могут быть интересны читателю. Это продлит время, проведенное на вашем ресурсе, увеличит увлеченность и принесет дополнительную пользу, ведь читателю не придется покидать ваш сайт и искать информацию в другом месте. Внутренняя перелинковка полезна для SEO, так как Google обращает внимание на количество и качество ссылок на странице — чем их больше, тем важнее и качественнее страница.

Способ #5. Гостевые посты

Пишите не только для своего сайта, но и договоритесь о гостевых публикациях на других ресурсах, со схожей тематикой. Это поможет увеличить охват и привлечь новых пользователей на ваш сайт, а также накопит ссылочную массу. Ссылочная масса определяется качеством ведущих на ваш сайт внешних ссылок, размещенных на других сайтах.

Способ #6. Публикации в СМИ

Привлекайте внимание СМИ к вашей деятельности, это могут быть социально значимые события, где вы являетесь организатором, либо достижения вашей компании, которые достойны освещения в региональных или национальных СМИ. Также многие интернет-издательства принимают публикации и статьи рекламного характера за отдельную плату, что тоже позволяет привлечь дополнительный трафик на сайт.

Способ #7. Перепишите старый контент

Необязательно все время искать новые и новые темы для наполнения вашего сайта. Можно и полезно, с точки зрения SEO, переписывать и обновлять старый контент на вашем сайте — исправлять опечатки, проверять, работают ли все ссылки, добавлять инфографику, новые ссылки, видео, более актуальную информацию.

Обновление контента служит сигналом для Google, что нужно пересчитать рейтинг вашего сайта в поисковой выдаче. К тому же, обновление контента, который генерирует хороший трафик на сайт, принесет более быстрые результаты, чем новый контент. Определить, что приносит больше трафика, можно с помощью Google Analitycs.

Способ #8. Оптимизируйте мобильную версию сайта

Проверьте и оптимизируйте мобильную версию сайта, так как Google в первую очередь сканирует именно ее, а более половины пользователей, согласно исследованию Statista, заходят на сайты с мобильных устройств — планшетов или телефонов. Позаботьтесь о юзабилити и правильной работе мобильной версии вашего сайта.

Способ #9. Повышайте скорость загрузки

На позиции в поисковой выдаче значительно влияет скорость загрузки вашего сайта. Проверить скорость и получить советы по оптимизации вашего сайта можно с помощью бесплатного сервиса Google. Также повысить скорость загрузки вы можете с помощью CDN — сеть доставки контента, которая представляет собой группу серверов, распределенных по всему миру. Таким образом расстояние между посетителями и серверами сократиться и это ускорит загрузку страниц. Такая услуга платная, но вы можете воспользоваться сервисом Cloudflare бесплатно.

Способ #10. Добавьте кнопки соцсетей, комментарии или оценки

Если у вас есть блог, добавьте на каждую его страницу виджет соцсетей, чтобы читатели могли с легкостью поделиться со своими друзьями полезным контентом. Также нелишним будет добавить призыв к действию в конце вашей статьи — «поделитесь», «а что вы думаете?», «напишите», «оцените», чтобы подтолкнуть пользователя отреагировать на вашу публикацию. Возможность поставить оценку или прокомментировать статью также положительно сказывается на качестве вашего ресурса.

Способ #11. Трафик из партнерских ресурсов

Получить трафик можно с помощью партнеров, которые будут направлять его на ваш сайт. Такие отношения строятся на взаимной выгоде. Владельцы партнерских программ платят за направленный им трафик или продажи. Например, известный хостинг-провайдер Hostinger предлагает партнерскую программу, которая даёт возможность зарабатывать от 60% с каждой продажи платного пакета их хостинга.

Роль участников программы обычно заключается в том, что они размещают статью о партнерском продукте с реферальной ссылкой на него или партнерский баннер у себя на сайте. При выборе партнерской программы убедитесь, что продукт имеет отношение к вашей тематике или будет полезен вашему читателю. Если же вы создали свою собственную программу и ищете партнеров, которые помогут привлечь трафик на сайт, выбирайте среди тех, кого читает ваша потенциальная аудитория.

Трафик из соцсетей

Соцсетей немало. Самые популярные — Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, Pinterest. При выборе соцсети, с помощью которой вы планируете привлекать трафик на сайт, выберите ту, где «сидит» ваша целевая аудитория. Если это люди творческих профессий, то обратите внимание на Pinterest, если бизнес-круги — LinkedIn, если молодежь — Instagram или TikTok. Вы можете попробовать разные соцсети и их комбинации, чтобы понять, какая из них наиболее эффективна именно для вашей тематики и для вашего типа контента.

Внутри каждой соцсети есть возможность таргетировать вашу аудиторию по возрасту, интересам, месту проживания. Но это уже преимущество платной рекламы.

А бесплатное продвижение в соцсетях заключается в создании интересного контента и постепенном наращивании количества подписчиков. Здесь хорошо работают розыгрыши подарков, купоны со скидками, гостевые посты. Такой тип продвижения требует много вашего времени, внимания и постоянства. Старайтесь делать ваши посты не просто интересными, а виральными, чтобы пользователи сами делились ими с друзьями.

Кроме написания постов, сейчас в соцсетях популярно проведение прямых эфиров, ежедневные сторис, в формате фото или видео. Эти форматы имеют высокую вовлеченность пользователей.

Способ #1. Группы в Facebook

Не забывайте о возможностях групп в Facebook. Если старые-добрые форумы теряют свою популярность, то фейсбучные группы на разные темы — процветают. Определите, в каких группах может состоять ваша целевая аудитория. Используйте их для привлечения трафика: как площадку для шеринга вашего полезного контента, советов или проведения опросов. Создайте свою тематическую группу и развивайте ее, или договоритесь с администраторами нужных вам групп о платной рекламе.

Совет: Обратите внимание на то, какой tone of voice (тон, манера) подходит для общения с вашей целевой аудиторией. Используйте его в соцсетях, при написании контента, писем и сообщений вашим пользователям. Придерживайтесь вашего фирменного стиля — цветовой гаммы, шрифтов. Это повысит узнаваемость на разных платформах и поможет пользователям выгодно отличать вас от конкурентов.

Способ #2. Платное продвижение в соцсетях. Реклама в Facebook, Instagram

Если вы решили достичь быстрых результатов, то реклама в Facebook, Instagram и других соцсетях — самый простой и эффективный способ. Здесь, кроме правильной настройки целевой аудитории, региона показа рекламы, важно качественно поработать над креативом, и отслеживать KPI, чтобы деньги принесли конкретный результат. На этом этапе определитесь с целью — это повышение узнаваемости, переходы на сайт или конверсия в покупателя? Все показатели отслеживайте и тщательно анализируйте, выявляя самые эффективные тактики показа рекламных объявлений в соцсетях. Вы можете научиться настраивать рекламу самостоятельно, начиная с небольших бюджетов или нанять специалиста.

Способ #3. Сотрудничество с лидерами мнений

Вы можете договориться о сотрудничестве с блогерами, у которых много подписчиков. Так вы сможете повысить узнаваемость, доверие, добиться лояльности еще большей аудитории, а также привлечь трафик на сайт. Лидеры мнений часто готовы сотрудничать в обмен на товары/услуги или платно.

Способ #4. YouTube

По количеству трафика, YouTube занимает второе место в мире после Google, по данным Alexa. Ежемесячно YouTube посещают более 2 миллиардов зарегистрированных пользователей, к тому же, видео с YouTube появляются в топ-выдаче Google. Поэтому YouTube — отличный источник трафика.

Если вашему бизнесу подходит такой формат контента как видео (вам есть, что рассказать, показать и вы знаете, как сделать это правильно), создайте свой канал. Записывайте видеоролики, которые будут интересны и полезны для зрителей, не забывайте добавлять ссылку на ваш сайт в описание, или кликабельную кнопку в каждое видео.

Для успешного создания и ведения канала на этой платформе важно использовать хорошее оборудование для съемок, иметь навыки монтажа, а также знать основы SEO. Вы можете заказать платную рекламу на каналах других ютуберов. Договоритесь с авторами видео, выбрав подходящий формат видеорекламы — упоминание или отдельный видеоролик. Учитывайте не только количество подписчиков канала, но и среднее время просмотра.

Можно настроить таргетированную YouTube-рекламу, по аналогии с Google Ads. Кроме видеоформата, эффективным способом привлечения трафика являются аудиоподкасты. Их можно публиковать не только на YouTube, но и на SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts.

Трафик из email

Как получить трафик из email? Вот несколько простых шагов:

Создать форму и предложить пользователям лид-магнит — какой-то полезный подарок взамен на их контакты. Делать полезную и ненавязчивую рассылку. Строить долгосрочные и доверительные отношения с пользователями.

Грамотно настроить email рассылку, начиная от образцов писем, можно с помощью CRM-систем, таких как HubSpot, SendPuls, Omnisend, Pipedrive, так и специальных сервисов, заточенных под email-маркетинг — Mailchimp, MailerLite, EmailOctopus, Lemlist.

Все, что нужно — это импортировать базу ваших электронных адресов, проверить их на валидность, написать письма, настроить отправку через туннель продаж, проанализировать полученные результаты. Не используйте «купленную» базу контактов, чтобы заваливать их письмами. За это можно попасть в спам и испортить репутацию надолго или навсегда.

Чат-боты, мессенджеры

Для быстрого ответа на вопросы пользователей, их удержания и доведения по воронке продаж до цели, все чаще используют чат-боты. Они могут быть встроены на ваш сайт или в соцсетях/мессенджерах. Чат-боты фактически заменяют человека в службе поддержки, и при правильной настройке, могут ответить на типичные вопросы пользователей.

Чаты в Telegram-каналах тоже можно использовать по принципу форумов или фейсбук групп для привлечения трафика на ваш сайт.

Для мессенджера Viber предусмотрены платные пакеты услуг, с помощью которых вы можете прорекламировать свой продукт прямо в мессенджере.

Итог

Как видим, способы привлечения трафика на сайт переплетаются и часто усиливают эффект друг друга. Вы можете испробовать несколько из них и оставить только те, комбинация которых приносит вам наилучший результат. Для написания хорошего контента, продвижения в соцсетях или поиска партнеров требуется практика, и со временем вы освоите все тонкости привлечения трафика. Действуйте!