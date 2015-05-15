Как привлечь целевой трафик на сайт: кейсы по подбору ключевых фраз с помощью Serpstat (ex. Prodvigator)

Как использовать расширенное семантическое ядро для увеличения целевого трафика? Мы расскажем об этом на примере кейсов.

На что обращать внимание при формировании семантического ядра?

Важно помнить, что семантическое ядро — список ключевых слов и фраз, которые использует ваша целевая аудитория для того, чтобы найти интересующую их информацию или товар. При продвижении сайта следует опираться на максимально широкое целевое семантическое ядро. Впрочем, у многих возникает вопрос:

Зачем использовать максимально широкое целевое семантическое ядро?

Остановимся детальней на этом моменте. Как известно, существуют несколько градаций поисковых запросов с учетом их частотности:

ВЧ-запросы (высокочастотные). СЧ-запросы (среднечастотные). НЧ-запросы (низкочастотные). Микро НЧ-запросы.

Точных цифр, по которым однозначно можно сказать принадлежит тот или иной запрос к определенной группе, нет. Все зависит от тематики сайта. В одних тематиках фраза с частотностью 1000 запросов в месяц может быть НЧ (фильмы, музыка), в других — 200 уже может быть ВЧ (финансовая тематика, например, Форекс и так далее). Соотношение объема запросов этих групп наглядно показано на следующей диаграмме: Наибольшую долю поисковых запросов занимают мНЧ и НЧ запросы. Как правило, они очень низкоконкурентны, и достаточно увеличить текстовую релевантность, чтобы вывести их в ТОП. Именно поэтому рекомендуется продвигать сайт по максимально широкому семантическому ядру, включающему в себя все виды запросов. Стоит помнить, что главная задача оптимизатора — это повышение видимости проекта в целом для целевой аудитории сайта. Перейдем к кейсам.

Целевой трафик в тематике «грузоперевозки»

В этом кейсе мы поделимся опытом, как за короткие сроки сформировать план по расширению структуры сайта. В качестве примера взяли сайт компании, занимающейся перевозкой грузов. Исходные данные:

тематика : грузоперевозки;

: грузоперевозки; регион : Украина;

: Украина; период продвижения: июль-октябрь 2014 года.

Подбор ключевых фраз

Используя удобную систему фильтрации сервиса Serpstat (ex. Prodvigator), сразу же на этапе подбора удаляем нерелевантные фразы (например, пассажирские, мебель, пианино и т. п.): Собираем все поисковые запросы, а также подсказки поисковых систем. В условиях, когда сложно определить все синонимы, на помощь приходит графа «похожие фразы» в сервисе Serpstat (ex. Prodvigator). Важно подбирать фразы не только для существующей структуры, а для каждого направления в отдельности (разделов, категорий и подкатегорий). Кстати, используя поиск похожих фраз, мы получаем кластер фраз, который должен вести пользователей на одну страницу. Естественно, что не проходит работа по сбору СЯ и без анализа конкурентов. Исходя из тех запросов, по которым высоко ранжируются конкуренты компании, можно собрать большее количество релевантных поисковых фраз. В результате, всего лишь за 10-15 минут можно собрать огромный список из поисковых запросов данной тематики.

Работа с семантическим ядром

Собрав объемный список фраз, необходимо:

Удалить дубли фраз. Очистить семантическое ядро от стоп-слов. Провести кластеризацию по группам запросов. Это нужно для формирования расширенной структуры, превращения его в сайт с большим количеством страниц, релевантных конкретным запросам пользователей.

В результате, в плане развития сайта создание сотен, тысяч страниц. Необходимо также выделить информационные запросы для блога. Для этого используем в разделе «Поисковые подсказки» блок «Только вопросы»: Сгруппировав данные фразы-вопросы, получим идеи статей, тем для блога и раздела FAQ. Тексты желательно 2-3 раза в неделю публиковать на сайте. Оптимизировав данные страницы под релевантные запросы, вы за небольшой промежуток времени получите существенный прирост целевой аудитории на сайт, что особенно важно для новых сайтов, еще не завоевавших существенного доверия поисковых систем, и тех проектов, которые не могут конкурировать в поисковой выдаче по высокочастотным запросам.

Результат

В нашем примере число посадочных страниц с 7 возросло до 120 менее, чем за 4 месяца. Количество посещений пользователей, пришедших на сайт исключительно из поисковой выдачи, возросло более, чем в 6 раз.

Целевой трафик в тематике «аренда квартир»

Исходные данные сайта:

тематика продвигаемого сайта : посуточная аренда квартир;

: посуточная аренда квартир; регион : Украина.

: Украина. период подбора ключевых фраз и создания семантического ядра: ноябрь-декабрь 2014 года.

Подбор ключевых фраз

Из базы сервиса Serpstat (ex. Prodvigator) вначале были выгружены все поисковые запросы и поисковые подсказки, связанные с арендой квартир и домов на Новый год. После чистки неподходящих фраз, все они были разделены на три группы (для каждого города):

Квартиры на Новый год. Дома на Новый год. Жилье на Новый год.

На основе подобранного семантического ядра мы составили шаблоны генерации мета-тегов и текстов для новых страниц. В тексты также была добавлена перелинковка, позволяющая перейти на другие варианты новогодней недвижимости в городе.

Результаты

За время работы составленные на основе расширенной семантики страницы привлекли 2 275 посещений (почти 11% бесплатного поискового трафика за этот период). Кроме того, были достигнуты цели:

178 раз был просмотрен номера телефонов хозяев жилой недвижимости. оставлен один отзыв.

Хоть трафика и немного, но благодаря новым страницам показатели точно будут больше к следующему декабрю.

Итак, структура сайта, созданная на основе продуманного и широкого семантического ядра, позволяет привлечь целевую аудиторию и, конечно, улучшает поведенческие факторы. Так что не теряйте возможность привлечь сезонный трафик на ваши проекты.