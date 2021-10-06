Как проанализировать контент на сайте. Обзор Search Console Insights

Google представил инструмент для SEO и контент-маркетинга — Search Console Insights. Он помогает понять интересы вашей аудитории и то, как люди находят ваш контент. Давайте познакомимся с инструментом.

Что такое Search Console Insights

Search Console Insights — это альтернативный метод просмотра данных об органическом трафике вашего сайта. Воспользоваться им может любой пользователь, но в первую очередь платформа ориентирована на создателей контента и издателей. Как говорит Google, «инструмент помогает узнать, как посетители сайта находят опубликованный на нем контент и какие материалы больше всего нравятся пользователям». Search Console Insights собирает данные из сервисов Google Search Console и Google Analytics.

Как получить доступ к Insights

Чтобы воспользоваться инструментом нужно:

Войти в Google Search Console и выбрать нужный ресурс (домен). Выбрать Search Console Insights в верхней части экрана.

Далее вы попадете на нужную страницу.

Если доступны не все данные в отчете, значит, ресурсы Google Analytics и Search Console не связаны. Вот так выглядит оповещение:

Чтобы установить связь с аккаунтом Google Search Console и Google Analytics, необходимо зайти в настройки Google Search Console и выбрать «Связи». Тут вы можете подать запрос на установление связей между GSC и GA. Один аккаунт Google Analytics можно связать только с одним ресурсом Search Console.

Подробная информация и инструкция о связывании ресурсов в справке Google.

Если вы не используете инструмент Google Analytics, Search Console Insights все равно будет доступен (хотя и с ограниченными отчетами).

Вот данные без привязки к Google Analytics:

А вот более подробные отчеты благодаря использованию обоих инструментов:

Как использовать инструмент

Search Console Insights предоставляет данные в доступной форме: интерфейс и отчеты понятны и людям без глубоких знаний в SEO-аналитике.

Рядом с каждым отчетом можно прочитать его описание и получить рекомендации:

Нажав на кнопку подсказки, увидите окно с описанием выбранного отчета и советами, как действовать в случае изменения показателей:

Для каждого показателя тоже есть пояснение. Просто наведите курсор на название (или значение) показателя:

Преимущества инструмента

Insights отлично подойдет, чтобы определить, какая информация больше всего резонирует аудитории сайта и как люди взаимодействуют с контентом. Инструмент поможет обновлять и создавать материалы, генерирующие больше трафика на ваш сайт.

Типы данных для анализа:

основные каналы трафика;

по каким запросам ваш сайт находят в поиске Google;

на каких внешних источниках есть ссылки на ваш сайт;

как посетители попадают на сайт из социальных сетей;

новый и самый популярный контент на сайте;

Запомнить

Search Console Insights — это удобный инструмент, который собирает данные из других инструментов Google (Google Analytics и Search Console) и предоставляет их в простой и понятной для пользователя форме.

В первую очередь он полезен владельцам сайтов и издателям контента, поможет проанализировать контент, трафик и предпочтения аудитории.

Расшифровка каждого из показателей и рекомендации от Google позволят работать с инструментов без специфических знаний.

Не стоит рассматривать Search Console Insights как замену любому из других сервисов аналитики или использовать его как единственный для оценки органического трафика. Но в любом случае, он даст много полезной информации.