Как проанализировать контент на сайте. Обзор Search Console Insights

Google представил инструмент для SEO и контент-маркетинга — Search Console Insights. Он помогает понять интересы вашей аудитории и то, как люди находят ваш контент. Давайте познакомимся с инструментом.
Что такое Search Console Insights
Search Console Insights — это альтернативный метод просмотра данных об органическом трафике вашего сайта. Воспользоваться им может любой пользователь, но в первую очередь платформа ориентирована на создателей контента и издателей. Как говорит Google, «инструмент помогает узнать, как посетители сайта находят опубликованный на нем контент и какие материалы больше всего нравятся пользователям». Search Console Insights собирает данные из сервисов Google Search Console и Google Analytics.
Как получить доступ к Insights
Чтобы воспользоваться инструментом нужно:
- Войти в Google Search Console и выбрать нужный ресурс (домен).
- Выбрать Search Console Insights в верхней части экрана.
Далее вы попадете на нужную страницу.
Если доступны не все данные в отчете, значит, ресурсы Google Analytics и Search Console не связаны. Вот так выглядит оповещение:
Чтобы установить связь с аккаунтом Google Search Console и Google Analytics, необходимо зайти в настройки Google Search Console и выбрать «Связи». Тут вы можете подать запрос на установление связей между GSC и GA. Один аккаунт Google Analytics можно связать только с одним ресурсом Search Console.
Подробная информация и инструкция о связывании ресурсов в справке Google.
Если вы не используете инструмент Google Analytics, Search Console Insights все равно будет доступен (хотя и с ограниченными отчетами).
Вот данные без привязки к Google Analytics:
А вот более подробные отчеты благодаря использованию обоих инструментов:
Как использовать инструмент
Search Console Insights предоставляет данные в доступной форме: интерфейс и отчеты понятны и людям без глубоких знаний в SEO-аналитике.
Рядом с каждым отчетом можно прочитать его описание и получить рекомендации:
Нажав на кнопку подсказки, увидите окно с описанием выбранного отчета и советами, как действовать в случае изменения показателей:
Для каждого показателя тоже есть пояснение. Просто наведите курсор на название (или значение) показателя:
Преимущества инструмента
Insights отлично подойдет, чтобы определить, какая информация больше всего резонирует аудитории сайта и как люди взаимодействуют с контентом. Инструмент поможет обновлять и создавать материалы, генерирующие больше трафика на ваш сайт.
Типы данных для анализа:
- основные каналы трафика;
- по каким запросам ваш сайт находят в поиске Google;
- на каких внешних источниках есть ссылки на ваш сайт;
- как посетители попадают на сайт из социальных сетей;
- новый и самый популярный контент на сайте;
Запомнить
Search Console Insights — это удобный инструмент, который собирает данные из других инструментов Google (Google Analytics и Search Console) и предоставляет их в простой и понятной для пользователя форме.
В первую очередь он полезен владельцам сайтов и издателям контента, поможет проанализировать контент, трафик и предпочтения аудитории.
Расшифровка каждого из показателей и рекомендации от Google позволят работать с инструментов без специфических знаний.
Не стоит рассматривать Search Console Insights как замену любому из других сервисов аналитики или использовать его как единственный для оценки органического трафика. Но в любом случае, он даст много полезной информации.
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