Как провести интервью: инсайты и секреты главреда MAED Наты Заяць

В текстовом и в видео-интервью нужна режиссура. Чтобы это было путешествие зрителя из точки А в точку Б с каким-нибудь приключением по дороге. С преодолением. С юмором. Создать ненатужный и легкий сценарий этого всего — высший пилотаж. Чтобы собеседник потом хотел пожать тебе руку и сказать, как было здорово, чтобы «вытащить» из него то, чего он сам от себя не ожидал. Несколько мыслей на этот счет.

Интервью нужна драма

Для структуры интервью нужна литература по выстраиванию сценариев в текстах, глубинной драматургии. Она будет прекрасным инструментом не только при создании скелета для интервью, но и бизнес-лонгрида. Писатель Любко Дереш даёт рекомендации, которые я часто вспоминаю:

Создавать характер, у которого есть цель и ценности. Это первый этап формирования драматической ситуации.

Конфликт между персонажами — это схожесть целей на глубинном уровне и различия на внешнем. Например, Шерлок Холмс и Мориарти хотят славы, но методики у них разные.

Структура повествования формируется из развертывания характеров героев. Это завязка, развитие действие, перипетия, кульминация и следующие этапы.

Важно формирование драматической ситуации, где время, обстоятельства, персонажи становятся ценными элементами. Например, врач, оперирующий своего ребенка, которому ассистирует бывшая жена.

Как я сама беру интервью, чтобы получить историю:

Сначала задаю гостю вопросы о том, как он пришел к какой-то цели — должности, бизнесу, преподаванию.

Потом спрашиваю о том, где учился сам, чему учит других, как именно это делает, кого из специалистов отмечает для себя; как видит, что идет нужная обратная связь от учеников и насколько она содержательна.

Теперь можно узнать, какой проект заставил вырасти как специалиста.

Когда берете интервью и во время разговора чувствуете реперные точки, моменты истины — обозначайте это голосом. Например: «О! А вот мы только что статью назвали» или «А вот это инсайт, который надо выделить». Это пригодится вам при обработке интервью.

Уже на интервью записывайте в блокнот или рабочий документ дополнительные вопросы, которые будут рождаться по ходу, чтобы не забыть их задать. Этот документ я создаю и высылаю до старта интервью, чтобы мой собеседник понимал, о чем пойдет речь. Но придерживаться сценария вовсе не обязательно: иногда по ходу разговора всплывает такое, что вы понимаете — эту тему надо развить сейчас.

Кстати, умение задавать вопросы пригодится всем маркетологам на брифинге во время погружения в проект, предварительном опросе. Каждый бизнес — это история. Наша задача — донести ценность бизнеса, идеи. Поэтому всегда советую только устный брифинг.

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Расшифровка и структура

Делюсь несколькими открытиями, способными сохранить и повысить качество готового интервью:

Если вы с кем-то поговорили в Skype или Zoom, записали разговор, садитесь обрабатывать сразу же. Не вставайте, пока не будет хотя бы канвы, структуры, парочки ссылок, троечки идей. Иначе вы потом потратите время на мучительные воспоминания.

Остро помнится то, что актуально. Остальное выгружается за ненадобностью.

У меня не всегда получается объяснить, что в статье по расшифровке интервью участвуют двое.

Недостаточно просто согласиться на беседу и ответить на мои вопросы. Дальше идет совместная работа в такой динамике:

Я делаю дословную расшифровку.

Читаю ее и убираю то, что точно не войдет. Например, мы увлеклись, и беседа свернула не туда. Или человек говорит мне что-то, но потом предупреждает, что в статью это не надо.

После первой чистки формулирую тезисы и из частей текста делаю подзаголовки, чтобы рассказ получился не рваным, а последовательным.

Иногда после расстановки подзаголовков видно, о чем забыли поговорить. Тогда я делаю подзаголовок с пустым местом, и там уже прошу написать от себя ответ на вопрос или наговорить его отдельно.

После всех этих действий мы получаем первый черновик. Некий пазл, где есть все части статьи, но работать с предложениями еще нужно. Редактуры как таковой еще не было — перестановка мест слагаемых, так сказать.

Редактирование и согласование интервью

Начинаю редактировать по абзацам. Придумываю связки, прошу фотографии, которые были бы уместны в этой статье, выделяю, под какой именно фразой их разместить.

Но это все еще сырой продукт. Тут мне снова нужен собеседник. Чтобы прочитал и написал: «Это оставляем, это убираем, а вот тут я хотел бы еще добавить что ...». Это самое опасное место. Не все понимают, зачем я показываю неготовый, вылизанный без их участия глянцевый продукт. Именно на этом этапе ушли несколько крутых людей, с которыми хотелось бы просто дожать тексты.

Пожалуйста, объясняйте вашему собеседнику как именно вы делаете интервью. Что первая итерация текста нужна для того, чтобы дополнить будущий материал и обогатить его. Редактура и корректура обязательно будут потом. Были такие случаи, когда интервьюируемые начинали править в черновике пунктуацию, злились, запутывались и сливались. Стараюсь больше не повторять таких ошибок.

После правок я еще раз редактирую текст: по смыслу, целевому действию, орфографии и пунктуации. Дальше придумываю несколько заголовков. И согласовываю.

Этап согласования может затянуться по нескольким причинам:

У автора может быть плохое настроение. Автор — мой собеседник. Через время кураж и впечатление от интервью пропадают или меняются.

Автор бывает занят, не вносит работу по согласованию в свой to-do-лист. Тогда приходится появляться и вежливо напоминать.

Самый плохой случай — автор передумал. Больше не хочет делиться этой информацией.

Оставляйте достаточный временной задел для согласования. Не стесняйтесь напоминать о себе, а когда напоминаете, пишите буквально с улыбкой, потому что нетерпение и раздражение очень чувствуются.

Интервью может быть в формате вопрос-ответ или в виде повествования от лица собеседника. Также материал может быть опубликован за авторством того, у кого взяли интервью:

Сложности и особенности

Около четырех часов уходит на то, чтобы изучить спикера, посмотреть его «цифровые отметки»: оценить выступления, посмотреть лекции, собрать пул вопросов и возможные тематики, на которые можно записать интервью. При этом обязательны несколько созвонов — знакомство, тщательная разведка и сбор необходимой информации о собеседнике, собственно интервью с записью. Дальше общение после расшифровки и редактуры.

Когда брала интервью у Юрия Робула, ученика Филиппа Котлера, предложила людям в Фейсбуке задать вопросы, не называя имени того, кому они будут адресованы.

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В итоге 1,47 часа — длительность интервью, 22 страницы текста. И вот конечный результат.

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