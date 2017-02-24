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Как составить техзадание и донести суть исполнителю
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Виктория Игнатьева

Распространено заблуждение, что если человек обладает большой базой знаний о чем-либо (SEO, PPC, программирование и так далее), он способен написать хорошее техническое задание. Опыт свидетельствует о другом: знания и опыт специалиста при составлении техзадания значения не имеют.

Новичка даже проще научить методологии составления техзадания. Он еще не привык делать плохо, а специалист безоговорочно уверен, что раз ему понятно, то и любой разберется.

В этой статье я собрала общие рекомендации по составлению технического задания, а также практические советы.

Каждая задача — решение вопроса

Не знаете, какую проблему решаете — техзадание будет наполнено противоречивой информацией.

Готовьте техническое задание, учитывая все сложности, которые могут возникнуть из-за его выполнения. В частности, сотрудник может отложить другие, более приоритетные для вас задачи.

Проработайте техзадание так, чтобы минимизировать появление этих сложностей. Думайте о том, что произойдет после выполнения задачи.

Если вы не можете сформулировать задачу для себя в виде структурированного текста или таблицы с алгоритмом решения по пунктам, вы, скорее всего, плохо понимаете, что хотите от исполнителя.

Например, перед написанием технического задания для этой статьи я составила таблицу:

таблица перед написанием технического задания для статьи

В процессе структурированного составления технического задания может отпасть необходимость в техзадании как таковом, так как вы поймете, что проблемы на самом деле не существует.

Разработка смысловых блоков

Если техзадание слишком сложное, изначально составьте для себя план и разбейте его на смысловые блоки.

Например, SEO-специалисту часто приходится писать техническое задание для формирования фильтров интернет-магазинов. Это сложно: нужно создать страницы с контентом и UTM-метками, учесть, как эти страницы будут оптимизированы.

Так выглядит скелет, который следует сформировать перед созданием детального технического задания.

1. Вводная часть.
Общее описание и оглавление. Что нужно будет сделать.

2. Внешний вид фильтров.
Как фильтры должны выглядеть в дизайне сайта.

3. Требования к страницам.
3.1. Подробное описание принципов формирования URL.
3.2. Требования к страницам фильтров.
В частности, следует написать о предоставлении возможности редактирования тегов, метатегов, публикации текстов и внедрении атрибута canonical.

4. Формирование метатегов.
Детальное описание алгоритма, по которому нужно формировать метатеги с учетом последовательности выбора фильтров.

5. Рекомендации по размещению текстов на страницах фильтров.

6. Скрытие прямых URL для фильтров четвертого уровня вложенности и выше.
Описание логики скрытия от индексации фильтров, которые могут быть бесполезны с точки зрения поиска.

После того как мы разбили нашу общую задачу на смысловые блоки, можно переходить к написанию самого технического задания.

Не можете четко представить техническое задание у себя в голове — не сможете изложить на бумаге.

Не можете четко представить техническое задание у себя в голове — не сможете изложить на бумаге

Требования к тексту и оформлению

Структурируйте текст, разбивая фрагменты на списки и короткие абзацы. Когда начинаете разбивать техзадание на пункты и подпункты, учитесь структурировать собственные мысли. На пункты также проще ссылаться при обсуждении.

В тексте не должно быть вводных слов, метафор и отступлений от темы. Всё четко и по делу.


В тексте не должно быть вводных слов, метафор и отступлений от темы. Всё четко и по делу


Каждая часть технического задания озаглавлена и пронумерована. Все подпункты также должны быть пронумерованы.

Не должно быть специфических терминов и сокращений без расшифровки.

Используйте выделения цветом, чтобы подчеркивать важные для выполнения техзадания моменты.

Используйте выделения цветом, чтобы подчеркивать важные для выполнения техзадания моменты

Если возникает сомнение, что исполнитель может истрактовать вашу мысль по-своему, добавьте максимально подробные примеры и иллюстрации.

Если возникает сомнение, что исполнитель может истрактовать вашу мысль по-своему, добавьте максимально подробные примеры и иллюстрации

Ранее мы уже рассказали, как сделать красивый скриншот.

Для проектирования примеров интерфейсов можно использовать сервис Moqups.

Вставляйте скриншоты и макеты в техзадание в виде картинок, а не ссылок на картинки.

Также в качестве примеров можно использовать ссылки и скриншоты других сайтов, если они иллюстрируют то, о чем вы пишите в техзадании.

Также в качестве примеров можно использовать ссылки и скриншоты сторонних источников и ресурсов, если они объясняют то, о чем вы пишите в техзадании

Выводы

  1. Перед постановкой технического задания заполните таблицу с двумя столбцами: «какую проблему я хочу решить», «как ее можно решить».
  2. Разбейте текст техзадания на смысловые блоки.
  3. При написании текста убирайте всю «воду».
  4. Внедряйте как можно больше иллюстраций и примеров.

Как только вы составили техзадание, обязательно спросите себя: «Всё ли в нём будет понятно исполнителю?». Наконец, попросите исполнителя прочитать техзадание и поинтересуйтесь, все ли ему понятно.

Если у вас есть идеи и дополнения, жду в комментариях.

Виктория Игнатьева

Спикер на Netpeak Insight, разрабатывала и вела первые образовательные курсы по SEO. Проводила вебинары, руководила удаленной командой, после работы в Netpeak Agency работала в Tonti Laguna.
Первый SEO-специалист, который не только писал о SEO, но и рисовала о связанной с продвижением жизнью.

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