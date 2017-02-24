Как составить техзадание и донести суть исполнителю
Распространено заблуждение, что если человек обладает большой базой знаний о чем-либо (SEO, PPC, программирование и так далее), он способен написать хорошее техническое задание. Опыт свидетельствует о другом: знания и опыт специалиста при составлении техзадания значения не имеют.
Новичка даже проще научить методологии составления техзадания. Он еще не привык делать плохо, а специалист безоговорочно уверен, что раз ему понятно, то и любой разберется.
В этой статье я собрала общие рекомендации по составлению технического задания, а также практические советы.
Каждая задача — решение вопроса
Не знаете, какую проблему решаете — техзадание будет наполнено противоречивой информацией.
Готовьте техническое задание, учитывая все сложности, которые могут возникнуть из-за его выполнения. В частности, сотрудник может отложить другие, более приоритетные для вас задачи.
Проработайте техзадание так, чтобы минимизировать появление этих сложностей. Думайте о том, что произойдет после выполнения задачи.
Если вы не можете сформулировать задачу для себя в виде структурированного текста или таблицы с алгоритмом решения по пунктам, вы, скорее всего, плохо понимаете, что хотите от исполнителя.
Например, перед написанием технического задания для этой статьи я составила таблицу:
В процессе структурированного составления технического задания может отпасть необходимость в техзадании как таковом, так как вы поймете, что проблемы на самом деле не существует.
Разработка смысловых блоков
Если техзадание слишком сложное, изначально составьте для себя план и разбейте его на смысловые блоки.
Например, SEO-специалисту часто приходится писать техническое задание для формирования фильтров интернет-магазинов. Это сложно: нужно создать страницы с контентом и UTM-метками, учесть, как эти страницы будут оптимизированы.
Так выглядит скелет, который следует сформировать перед созданием детального технического задания.
1. Вводная часть.
Общее описание и оглавление. Что нужно будет сделать.
2. Внешний вид фильтров.
Как фильтры должны выглядеть в дизайне сайта.
3. Требования к страницам.
3.1. Подробное описание принципов формирования URL.
3.2. Требования к страницам фильтров.
В частности, следует написать о предоставлении возможности редактирования тегов, метатегов, публикации текстов и внедрении атрибута canonical.
4. Формирование метатегов.
Детальное описание алгоритма, по которому нужно формировать метатеги с учетом последовательности выбора фильтров.
5. Рекомендации по размещению текстов на страницах фильтров.
6. Скрытие прямых URL для фильтров четвертого уровня вложенности и выше.
Описание логики скрытия от индексации фильтров, которые могут быть бесполезны с точки зрения поиска.
После того как мы разбили нашу общую задачу на смысловые блоки, можно переходить к написанию самого технического задания.
Не можете четко представить техническое задание у себя в голове — не сможете изложить на бумаге.
Требования к тексту и оформлению
Структурируйте текст, разбивая фрагменты на списки и короткие абзацы. Когда начинаете разбивать техзадание на пункты и подпункты, учитесь структурировать собственные мысли. На пункты также проще ссылаться при обсуждении.
В тексте не должно быть вводных слов, метафор и отступлений от темы. Всё четко и по делу.
Каждая часть технического задания озаглавлена и пронумерована. Все подпункты также должны быть пронумерованы.
Не должно быть специфических терминов и сокращений без расшифровки.
Используйте выделения цветом, чтобы подчеркивать важные для выполнения техзадания моменты.
Если возникает сомнение, что исполнитель может истрактовать вашу мысль по-своему, добавьте максимально подробные примеры и иллюстрации.
Ранее мы уже рассказали, как сделать
Для проектирования примеров интерфейсов можно использовать сервис Moqups.
Вставляйте скриншоты и макеты в техзадание в виде картинок, а не ссылок на картинки.
Также в качестве примеров можно использовать ссылки и скриншоты других сайтов, если они иллюстрируют то, о чем вы пишите в техзадании.
Выводы
- Перед постановкой технического задания заполните таблицу с двумя столбцами: «какую проблему я хочу решить», «как ее можно решить».
- Разбейте текст техзадания на смысловые блоки.
- При написании текста убирайте всю «воду».
- Внедряйте как можно больше иллюстраций и примеров.
Как только вы составили техзадание, обязательно спросите себя: «Всё ли в нём будет понятно исполнителю?». Наконец, попросите исполнителя прочитать техзадание и поинтересуйтесь, все ли ему понятно.
Если у вас есть идеи и дополнения, жду в комментариях.
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