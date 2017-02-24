Как составить техзадание и донести суть исполнителю

Как составить техзадание и донести суть исполнителю

Распространено заблуждение, что если человек обладает большой базой знаний о чем-либо (SEO, PPC, программирование и так далее), он способен написать хорошее техническое задание. Опыт свидетельствует о другом: знания и опыт специалиста при составлении техзадания значения не имеют.

Новичка даже проще научить методологии составления техзадания. Он еще не привык делать плохо, а специалист безоговорочно уверен, что раз ему понятно, то и любой разберется.

В этой статье я собрала общие рекомендации по составлению технического задания, а также практические советы.

Каждая задача — решение вопроса

Не знаете, какую проблему решаете — техзадание будет наполнено противоречивой информацией.

Готовьте техническое задание, учитывая все сложности, которые могут возникнуть из-за его выполнения. В частности, сотрудник может отложить другие, более приоритетные для вас задачи.

Проработайте техзадание так, чтобы минимизировать появление этих сложностей. Думайте о том, что произойдет после выполнения задачи.

Если вы не можете сформулировать задачу для себя в виде структурированного текста или таблицы с алгоритмом решения по пунктам, вы, скорее всего, плохо понимаете, что хотите от исполнителя.

Например, перед написанием технического задания для этой статьи я составила таблицу:

В процессе структурированного составления технического задания может отпасть необходимость в техзадании как таковом, так как вы поймете, что проблемы на самом деле не существует.

Разработка смысловых блоков

Если техзадание слишком сложное, изначально составьте для себя план и разбейте его на смысловые блоки.

Например, SEO-специалисту часто приходится писать техническое задание для формирования фильтров интернет-магазинов. Это сложно: нужно создать страницы с контентом и UTM-метками, учесть, как эти страницы будут оптимизированы.

Так выглядит скелет, который следует сформировать перед созданием детального технического задания.

1. Вводная часть.

Общее описание и оглавление. Что нужно будет сделать.



2. Внешний вид фильтров.

Как фильтры должны выглядеть в дизайне сайта.



3. Требования к страницам.

3.1. Подробное описание принципов формирования URL.

3.2. Требования к страницам фильтров.

В частности, следует написать о предоставлении возможности редактирования тегов, метатегов, публикации текстов и внедрении атрибута canonical.



4. Формирование метатегов.

Детальное описание алгоритма, по которому нужно формировать метатеги с учетом последовательности выбора фильтров.



5. Рекомендации по размещению текстов на страницах фильтров.



6. Скрытие прямых URL для фильтров четвертого уровня вложенности и выше.

Описание логики скрытия от индексации фильтров, которые могут быть бесполезны с точки зрения поиска.

После того как мы разбили нашу общую задачу на смысловые блоки, можно переходить к написанию самого технического задания.

Не можете четко представить техническое задание у себя в голове — не сможете изложить на бумаге.

Требования к тексту и оформлению

Структурируйте текст, разбивая фрагменты на списки и короткие абзацы. Когда начинаете разбивать техзадание на пункты и подпункты, учитесь структурировать собственные мысли. На пункты также проще ссылаться при обсуждении.

В тексте не должно быть вводных слов, метафор и отступлений от темы. Всё четко и по делу.







Каждая часть технического задания озаглавлена и пронумерована. Все подпункты также должны быть пронумерованы.

Не должно быть специфических терминов и сокращений без расшифровки.

Используйте выделения цветом, чтобы подчеркивать важные для выполнения техзадания моменты.

Если возникает сомнение, что исполнитель может истрактовать вашу мысль по-своему, добавьте максимально подробные примеры и иллюстрации.

Ранее мы уже рассказали, как сделать красивый скриншот .

Для проектирования примеров интерфейсов можно использовать сервис Moqups.

Вставляйте скриншоты и макеты в техзадание в виде картинок, а не ссылок на картинки.

Также в качестве примеров можно использовать ссылки и скриншоты других сайтов, если они иллюстрируют то, о чем вы пишите в техзадании.

Выводы

Перед постановкой технического задания заполните таблицу с двумя столбцами: «какую проблему я хочу решить», «как ее можно решить». Разбейте текст техзадания на смысловые блоки. При написании текста убирайте всю «воду». Внедряйте как можно больше иллюстраций и примеров.

Как только вы составили техзадание, обязательно спросите себя: «Всё ли в нём будет понятно исполнителю?». Наконец, попросите исполнителя прочитать техзадание и поинтересуйтесь, все ли ему понятно.

Если у вас есть идеи и дополнения, жду в комментариях.