Как стать менеджером проектов в Netpeak

Получить работу в IT без специальных технических знаний? Можно. Например, стать Project Manager. Читайте этот пост, если хотите быть менеджером проектов в сфере интернет-маркетинга и не знаете с чего начать. Расскажем на примере Netpeak: где научиться и что делают менеджеры у нас в компании.

Еще можете почитать о том, как стать SEO-специалистом в Netpeak и PPC-специалистом .

Почему круто быть менеджером проектов в Netpeak

Семен мечтал стать менеджером проектов. Он знал, эта работа для него: здесь нужно быть суперкоммуникабельным человеком (а это о нем, о Семене). Много общения, встреч, новых знакомств. А еще Семену было приятно думать, как в разделе «Карьера» на Facebook укажет: «PM в Netpeak». Может и личный кабинет выделят?

Кроме личного кабинета, ожидания Семена могут оправдаться.

Должность PM подходит общительным людям, которым нравится посещать митинги, устраивать мозговые штурмы. Проектный менеджер общается с клиентами, с командой проекта, с каждым специалистом в отдельности. Нравится? Дальше — лучше.

Это работа, на которой постоянно учишься новому. Помимо технических знаний внутри компании становишься профи в бизнесе клиента: экспертом в выборе кормов для собак и особенностях функционирования вальцедекового станка для шелушения гречихи.

PM погружается в бизнес-процессы заказчика: изучает все особенности, чтобы скорректировать интернет-маркетинговую стратегию. Читайте, как это делают в Netpeak на примере кейса салона свадебных платьев La novale или салона магазина мебели LifeDeco .

Moment of glory: в глазах друзей, знакомых PM — эрудит, гуру всего на свете.

Это возможность применить свои организаторские способности. Менеджер всегда чуть ли не интуитивно знает, кто и как быстро справится с задачей. Указывает адекватные дедлайны.

Должность проектного менеджера в Netpeak для тех, кому нравится помогать людям: наблюдать, как развивается бизнес клиента, как из 10 транзакций в месяц получается 100 — 150 транзакций. Это созвучно метацелям компании.

PM философски относится к рутинным задачам и смакует творческую часть своей профессиональной деятельности:

обучает новичков;

выступает на специализированных конференциях;

пишет в блог.

Почему не все выдерживают на этой должности

На одной конференции Семен завязал непринужденный разговор с HR нашего агентства и рассказал, что мечтает стать PM Netpeak. Мол, как это, наверное, здорово! Специалист по подбору персонала быстро спустил Семена на землю — рассказал о главных минусах профессии. Наш герой засомневался: «А я вообще потяну?»

При собеседовании на должность PM рекрутеры не преследуют цель напугать соискателя. Важно предупредить потенциального сотрудника о темных попутчиках будущей работы. Их два:

Нагрузка

У проектного менеджера в Netpeak может быть от 10 до 20 проектов одновременно. А это встречи, переговоры, работа с ожиданиями, срывы дедлайнов, подготовка отчетной документации по каждому проекту. Это вечная гонка и необходимость постоянно быть в курсе трендов интернет-маркетинга: какие есть рабочие фишки, новые эффективные инструменты, выгодные каналы для рекламы. При этом необходимо следить за сроками, координировать работу команды, уметь делегировать задачи.

Стресс

Выдержать непростые переговоры с трудным клиентом, пожалуй, не так сложно, как ответственность. PM — лицо компании. Любая оплошность сотрудника команды, ошибки, неудачная стратегия продвижения — и ответственность за провал ложится на менеджера. Испорченная репутация, потеря денег (клиента и компании), времени, работа впустую — итог недобросовестной работы PM-а. Поэтому не каждому подходит такая организаторская деятельность.

Насколько сложно попасть в профессию

Жестких требований и проверок дипломов нет. Не важно также гуманитарий вы или выпускник технического вуза. Главное — soft skills, а также понимание, что такое SEO и контекст. Углубленные знания в сфере интернет-маркетинга получите уже на практике.

Требования к онлайн-рекламе и продвижению часто меняются. Упор на обучение профессии идет во время испытательного срока и поcле его завершения. В среднем, чтобы освоиться и разобраться, нужно 10 месяцев. Кому-то и такого срока недостаточно.

Как и для других должностей, для PM в Netpeak есть специальный документ с обязательным набором знаний для работы. Регулярно при аттестации кураторы проверяют, хорошо ли сотрудник усвоил материал из базы знаний PM.

Аттестация проходит на всех ступенях карьерной лестницы менеджера в Netpeak:

Кто есть кто на этой схеме:

Intern PM — сотрудник на испытательном сроке;

Junior PM — прошел испытательный срок и помогает Team Lead по проектам;

Upper Junior PM — может вести ограниченное количество проектов;

Middle PM — полноценно выполняет функциональные обязанности PM;

Team Lead PM — руководитель группы PM.



PM уровня Junior и Middle уже владеют базовыми техническими знаниями не только по оказываемой услуге. Они разбираются в UI/UX, разработке сайтов, статистике, big data. Это нужно, чтобы оценить эффективность инструментов для развития проекта, прогнозирования динамики ключевых показателей проекта.

Рабочие обязанности

Семен взял себя в руки и принял волевое решение попробовать свои силы на должности менеджера проектов в Netpeak. Семен заполнил анкету, выполнил тестовое задание и на первом собеседовании с HR-ом узнал больше подробностей о рабочих обязанностях PM-а. Ему поплохело, но отступать не в его правилах.

Сотрудничество в команде

В зависимости от проекта, РМ в Netpeak работает в команде с PPC- и SEO-специалистами, веб-аналитиками, менеджерами по продажам и другими экспертами. Клиенту не нужно добиваться от SEO-специалиста подробностей: как, когда и что будет сделано. Это задача менеджера. Он ответственный, чтобы маркетинговая стратегия была внедрена так, как договорились с клиентом. PM — связующее звено между клиентом и компанией.

Много времени менеджера уходит на организацию работы в коллективе. От PM зависит, насколько четко сформулирована цель, как ее поймут члены команды, какой путь будет выбран для достижения поставленных KPI.

В Netpeak работа построена таким образом: для PM-а клиент — это заказчик, для сотрудников компании клиент — сам PM. Он пушит специалистов, требует большей продуктивности. Доносит обратную связь клиента, координирует действия:

технического специалиста по рекламе;

программистов;

дизайнеров;

бухгалтеров.

Коммуникация с клиентом

Netpeak предоставляет две основные услуги: поисковая оптимизация (SEO 2.0) и контекстная реклама (PPC 2.0). Их нужно достойно представить клиенту. Поэтому создание качественных, понятных и красивых презентаций — обязательный навык менеджера.

В работе PM не только анализирует ситуацию, находит сложный вопрос, придумывает решение задачи, но и доступно доносит до клиента необходимость изменений.

Представьте, что вы Семен и предложите свои варианты решения стандартной задачи PM:

Клиент считает, что необходимая для оказания услуг информация конфиденциальная и отказывается ее предоставлять. Без этой информации агентство не сможет оказать услугу. Как достучаться до здравого смысла?

PM переводит информацию, полученную от клиента в последовательный список задач с выставленными приоритетами. Поэтому проектный менеджер одинаково хорошо говорит на двух языках: «клиентском» — языке KPI, бизнес-задач и стратегий и «техническом» — языке техзаданий, приоритетов и профессиональных терминов.

Важная часть работы — управление конфликтами и работа с «трудными» клиентами. Такими, например, которые «и сами знают, как надо».

Крупнейшее украинское сообщество разработчиков DOU.ua опубликовало серию статей об IT должностях, среди которых есть статья об общей организации рабочих процессов и сфере ответственности PM.

Где учиться на менеджера проектов

Итак, какие базовые качества должны быть у PMа:

аналитический склад ума;

умение комплексно разобрать сложившуюся ситуацию;

способность оценить последствия управленческого решения;

умение принимать решения и нести ответственность за них.

Отличную подборку книг для развития менеджерских скилов сделала Школа менеджеров Стратоплан («Секреты управления программистами»; «Как стать менеджером в IT»; «Черная книга менеджера»; «Белая книжная полка менеджера»; «Управленческие инструменты»). Также, небольшой менеджерский ликбез от vc.ru — список статей и книг для начинающих руководителей проектов.

Чтобы получить профильные знания для работы в Netpeak можно учиться самому или на курсах. А после курсов с удвоенным рвением учиться у наставника/куратора.

Платные курсы:

платный интенсивный курс по интернет-маркетингу от lemon.school;

дистанционный курс маркетинга интернет-проектов Serendipity Marketing School;

практический курс интернет-маркетинга im.uamaster;

практический курс Project Management от клуба iampm.

Бесплатные курсы Образовательного центра Netpeak в Одессе, Харькове и Киеве.

Также, англоязычный контент по проектному менеджменту доступен в базе The Project Management Hut, где размещена информация от основ управления проектом, до существующих систем сертификаций.

YouТube-каналы об основах управления проектами:

канал Михаила Софонова, сертифицированного профессионала в области управления проектами;

англоязычный Project Management Channel с еженедельными заметками и советами о том, как сделать управление проектами успешнее.

Международное сообщество проектных менеджеров разработало стандарты оценки работы своих коллег. Две наиболее распространенные системы:

четырехступенчатая система сертификации IPMA (International Project Management Association). Основана на практическом выполнении сферы типичных обязанностей при управлении проектом, программой или портфелем;

сертификация всемирной профессиональной организации по управлению проектами PMI (Project Management Institute). Со своим сводом знаний по управлению проектами — PMBOK® Guide & Standards.

Полезные советы новичкам от менеджеров проектов в Netpeak

Не дожидайтесь момента, когда список задач на день не поместится на листе А4, а учитесь «менеджерить» себя. Пользуйтесь сервисами для планирования времени, упорядочивания информации и распределения приоритетов:

удобный инструмент для управления небольшими проектами — Trello;

корпоративный мессенджер — Slack;

приложение для управления проектами в небольших командах — Asana;

программное обеспечение для проектного менеджмента — Kanbanchi.

Научитесь на рефлекторном уровне пропускать информацию через фильтр «Зачем?». Прежде, чем броситься сломя голову выполнять поручение клиента/руководителя внутри компании. Так вы спасете постановщика от напрасной траты времени и средств, а команду — от бездумной работы «лишь бы сделать». Проявляйте инициативу в проекте, выходите за рамки профильной услуги. Если это PPC, то мы занимаемся не только PPC, но и:

работами по микроулучшениям JivoSite (создавайте шаблоны диалога в зависимости от категории сайта);

отчетами по рентабельности PPC с данными о продажах от клиента.

При этом необходимо соблюдать четкую границу между тем, что РМ обязан согласно договоренностям с клиентом, и тем, что он делает в качестве «хорошего жеста».

Сохраняйте хладнокровие — учитесь без истерики и криков обсуждать любой вопрос и ситуацию.

Здесь не будет завершающей истории о Семене. Он занят. Обновляет данные в разделе «Карьера» на Facebook.

Выводы

Профессия PM-а подойдет коммуникабельным, ответственным, тем, кто хотел бы помогать людям (развивать бизнес). Эта должность для всех, кому интересно погружаться в новую тему, разбираться в деталях. Даже, если речь идет о вальцедековом станке для шелушения гречихи.

PM — интересная профессия, которая предполагает много встреч, общения, интересных и сложных задач. Увы, это также очень стрессовая должность с колоссальной нагрузкой.

PM переводит информацию, полученную от клиента в последовательный список задач с выставленными приоритетами. Поэтому проектный менеджер одинаково хорошо говорит на двух языках: «клиентском» — языке KPI, бизнес-задач и стратегий и «техническом» — языке техзаданий, приоритетов и профессиональных терминов. Важная часть работы — управление конфликтами и работа с «трудными» клиентами.

Чтобы получить профильные знания для работы в Netpeak можно учиться самому или на курсах (платных и бесплатных). Специализированное обучение есть в Образовательном центре Netpeak. После успешного завершения обучения нужно с удвоенным рвением учиться у наставника/куратора.