Как стать менеджером проектов в Netpeak

Получить работу в IT без специальных технических знаний? Можно. Например, стать Project Manager. Читайте этот пост, если хотите быть менеджером проектов в сфере интернет-маркетинга и не знаете с чего начать. Расскажем на примере Netpeak: где научиться и что делают менеджеры у нас в компании.
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Почему круто быть менеджером проектов в Netpeak
Семен мечтал стать менеджером проектов. Он знал, эта работа для него: здесь нужно быть суперкоммуникабельным человеком (а это о нем, о Семене). Много общения, встреч, новых знакомств. А еще Семену было приятно думать, как в разделе «Карьера» на Facebook укажет: «PM в Netpeak». Может и личный кабинет выделят?
Кроме личного кабинета, ожидания Семена могут оправдаться.
Должность PM подходит общительным людям, которым нравится посещать митинги, устраивать мозговые штурмы. Проектный менеджер общается с клиентами, с командой проекта, с каждым специалистом в отдельности. Нравится? Дальше — лучше.
Это работа, на которой постоянно учишься новому. Помимо технических знаний внутри компании становишься профи в бизнесе клиента: экспертом в выборе кормов для собак и особенностях функционирования вальцедекового станка для шелушения гречихи.
PM погружается в бизнес-процессы заказчика: изучает все особенности, чтобы скорректировать интернет-маркетинговую стратегию. Читайте, как это делают в Netpeak на примере
Moment of glory: в глазах друзей, знакомых PM — эрудит, гуру всего на свете.
Это возможность применить свои организаторские способности. Менеджер всегда чуть ли не интуитивно знает, кто и как быстро справится с задачей. Указывает адекватные дедлайны.
Должность проектного менеджера в Netpeak для тех, кому нравится помогать людям: наблюдать, как развивается бизнес клиента, как из 10 транзакций в месяц получается 100 — 150 транзакций. Это созвучно метацелям компании.
PM философски относится к рутинным задачам и смакует творческую часть своей профессиональной деятельности:
- обучает новичков;
- выступает на специализированных конференциях;
- пишет в блог.
Почему не все выдерживают на этой должности
На одной конференции Семен завязал непринужденный разговор с HR нашего агентства и рассказал, что мечтает стать PM Netpeak. Мол, как это, наверное, здорово! Специалист по подбору персонала быстро спустил Семена на землю — рассказал о главных минусах профессии. Наш герой засомневался: «А я вообще потяну?»
При собеседовании на должность PM рекрутеры не преследуют цель напугать соискателя. Важно предупредить потенциального сотрудника о темных попутчиках будущей работы. Их два:
Нагрузка
У проектного менеджера в Netpeak может быть от 10 до 20 проектов одновременно. А это встречи, переговоры, работа с ожиданиями, срывы дедлайнов, подготовка отчетной документации по каждому проекту. Это вечная гонка и необходимость постоянно быть в курсе трендов интернет-маркетинга: какие есть рабочие фишки, новые эффективные инструменты, выгодные каналы для рекламы. При этом необходимо следить за сроками, координировать работу команды, уметь делегировать задачи.
Стресс
Выдержать непростые переговоры с трудным клиентом, пожалуй, не так сложно, как ответственность. PM — лицо компании. Любая оплошность сотрудника команды, ошибки, неудачная стратегия продвижения — и ответственность за провал ложится на менеджера. Испорченная репутация, потеря денег (клиента и компании), времени, работа впустую — итог недобросовестной работы PM-а. Поэтому не каждому подходит такая организаторская деятельность.
Насколько сложно попасть в профессию
Жестких требований и проверок дипломов нет. Не важно также гуманитарий вы или выпускник технического вуза. Главное — soft skills, а также понимание, что такое SEO и контекст. Углубленные знания в сфере интернет-маркетинга получите уже на практике.
Требования к онлайн-рекламе и продвижению часто меняются. Упор на обучение профессии идет во время испытательного срока и поcле его завершения. В среднем, чтобы освоиться и разобраться, нужно 10 месяцев. Кому-то и такого срока недостаточно.
Как и для других должностей, для PM в Netpeak есть специальный документ с обязательным набором знаний для работы. Регулярно при аттестации кураторы проверяют, хорошо ли сотрудник усвоил материал из базы знаний PM.
Аттестация проходит на всех ступенях карьерной лестницы менеджера в Netpeak:
Кто есть кто на этой схеме:
- Intern PM — сотрудник на испытательном сроке;
- Junior PM — прошел испытательный срок и помогает Team Lead по проектам;
- Upper Junior PM — может вести ограниченное количество проектов;
- Middle PM — полноценно выполняет функциональные обязанности PM;
- Team Lead PM — руководитель группы PM.
PM уровня Junior и Middle уже владеют базовыми техническими знаниями не только по оказываемой услуге. Они разбираются в UI/UX, разработке сайтов, статистике, big data. Это нужно, чтобы оценить эффективность инструментов для развития проекта, прогнозирования динамики ключевых показателей проекта.
Рабочие обязанности
Семен взял себя в руки и принял волевое решение попробовать свои силы на должности менеджера проектов в Netpeak. Семен заполнил анкету, выполнил тестовое задание и на первом собеседовании с HR-ом узнал больше подробностей о рабочих обязанностях PM-а. Ему поплохело, но отступать не в его правилах.
Сотрудничество в команде
В зависимости от проекта, РМ в Netpeak работает в команде с PPC- и SEO-специалистами, веб-аналитиками, менеджерами по продажам и другими экспертами. Клиенту не нужно добиваться от SEO-специалиста подробностей: как, когда и что будет сделано. Это задача менеджера. Он ответственный, чтобы маркетинговая стратегия была внедрена так, как договорились с клиентом. PM — связующее звено между клиентом и компанией.
Много времени менеджера уходит на организацию работы в коллективе. От PM зависит, насколько четко сформулирована цель, как ее поймут члены команды, какой путь будет выбран для достижения поставленных KPI.
В Netpeak работа построена таким образом: для PM-а клиент — это заказчик, для сотрудников компании клиент — сам PM. Он пушит специалистов, требует большей продуктивности. Доносит обратную связь клиента, координирует действия:
- технического специалиста по рекламе;
- программистов;
- дизайнеров;
- бухгалтеров.
Коммуникация с клиентом
Netpeak предоставляет две основные услуги: поисковая оптимизация (SEO 2.0) и контекстная реклама (PPC 2.0). Их нужно достойно представить клиенту. Поэтому создание качественных, понятных и красивых презентаций — обязательный навык менеджера.
В работе PM не только анализирует ситуацию, находит сложный вопрос, придумывает решение задачи, но и доступно доносит до клиента необходимость изменений.
Представьте, что вы Семен и предложите свои варианты решения стандартной задачи PM:
PM переводит информацию, полученную от клиента в последовательный список задач с выставленными приоритетами. Поэтому проектный менеджер одинаково хорошо говорит на двух языках: «клиентском» — языке KPI, бизнес-задач и стратегий и «техническом» — языке техзаданий, приоритетов и профессиональных терминов.
Важная часть работы — управление конфликтами и работа с «трудными» клиентами. Такими, например, которые «и сами знают, как надо».
Крупнейшее украинское сообщество разработчиков DOU.ua опубликовало серию статей об IT должностях, среди которых есть статья об общей организации рабочих процессов и сфере ответственности PM.
Где учиться на менеджера проектов
Итак, какие базовые качества должны быть у PMа:
- аналитический склад ума;
- умение комплексно разобрать сложившуюся ситуацию;
- способность оценить последствия управленческого решения;
- умение принимать решения и нести ответственность за них.
Отличную подборку книг для развития менеджерских скилов сделала Школа менеджеров Стратоплан («Секреты управления программистами»; «Как стать менеджером в IT»; «Черная книга менеджера»; «Белая книжная полка менеджера»; «Управленческие инструменты»). Также, небольшой менеджерский ликбез от vc.ru — список статей и книг для начинающих руководителей проектов.
Чтобы получить профильные знания для работы в Netpeak можно учиться самому или на курсах. А после курсов с удвоенным рвением учиться у наставника/куратора.
Платные курсы:
- платный интенсивный курс по интернет-маркетингу от lemon.school;
- дистанционный курс маркетинга интернет-проектов Serendipity Marketing School;
- практический курс интернет-маркетинга im.uamaster;
- практический курс Project Management от клуба iampm.
Бесплатные курсы Образовательного центра Netpeak в Одессе, Харькове и Киеве.
Также, англоязычный контент по проектному менеджменту доступен в базе The Project Management Hut, где размещена информация от основ управления проектом, до существующих систем сертификаций.
YouТube-каналы об основах управления проектами:
- канал Михаила Софонова, сертифицированного профессионала в области управления проектами;
- англоязычный Project Management Channel с еженедельными заметками и советами о том, как сделать управление проектами успешнее.
Международное сообщество проектных менеджеров разработало стандарты оценки работы своих коллег. Две наиболее распространенные системы:
- четырехступенчатая система сертификации IPMA (International Project Management Association). Основана на практическом выполнении сферы типичных обязанностей при управлении проектом, программой или портфелем;
- сертификация всемирной профессиональной организации по управлению проектами PMI (Project Management Institute). Со своим сводом знаний по управлению проектами — PMBOK® Guide & Standards.
Полезные советы новичкам от менеджеров проектов в Netpeak
- Не дожидайтесь момента, когда список задач на день не поместится на листе А4, а учитесь «менеджерить» себя. Пользуйтесь сервисами для планирования времени, упорядочивания информации и распределения приоритетов:
- удобный инструмент для управления небольшими проектами — Trello;
- корпоративный мессенджер — Slack;
- приложение для управления проектами в небольших командах — Asana;
- программное обеспечение для проектного менеджмента — Kanbanchi.
- Научитесь на рефлекторном уровне пропускать информацию через фильтр «Зачем?». Прежде, чем броситься сломя голову выполнять поручение клиента/руководителя внутри компании. Так вы спасете постановщика от напрасной траты времени и средств, а команду — от бездумной работы «лишь бы сделать».
- Проявляйте инициативу в проекте, выходите за рамки профильной услуги. Если это PPC, то мы занимаемся не только PPC, но и:
- работами по микроулучшениям JivoSite (создавайте шаблоны диалога в зависимости от категории сайта);
- отчетами по рентабельности PPC с данными о продажах от клиента.
При этом необходимо соблюдать четкую границу между тем, что РМ обязан согласно договоренностям с клиентом, и тем, что он делает в качестве «хорошего жеста».
- Сохраняйте хладнокровие — учитесь без истерики и криков обсуждать любой вопрос и ситуацию.
Здесь не будет завершающей истории о Семене. Он занят. Обновляет данные в разделе «Карьера» на Facebook.
Выводы
- Профессия PM-а подойдет коммуникабельным, ответственным, тем, кто хотел бы помогать людям (развивать бизнес). Эта должность для всех, кому интересно погружаться в новую тему, разбираться в деталях. Даже, если речь идет о вальцедековом станке для шелушения гречихи.
- PM — интересная профессия, которая предполагает много встреч, общения, интересных и сложных задач. Увы, это также очень стрессовая должность с колоссальной нагрузкой.
- PM переводит информацию, полученную от клиента в последовательный список задач с выставленными приоритетами. Поэтому проектный менеджер одинаково хорошо говорит на двух языках: «клиентском» — языке KPI, бизнес-задач и стратегий и «техническом» — языке техзаданий, приоритетов и профессиональных терминов. Важная часть работы — управление конфликтами и работа с «трудными» клиентами.
- Чтобы получить профильные знания для работы в Netpeak можно учиться самому или на курсах (платных и бесплатных). Специализированное обучение есть в Образовательном центре Netpeak. После успешного завершения обучения нужно с удвоенным рвением учиться у наставника/куратора.
- Карьерная лестница проектного менеджера в нашей компании выглядит так: Intern — Junior — Upper Junior — Middle — Team Lead. При приеме на работу важны ваши soft skills и знания того, что такое SEO и PPC. Все углубленные практические знания будут получены в процессе работы. В среднем, самое необходимое вы узнаете в течение 10 месяцев.
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