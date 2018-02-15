Инсайды

Как стать менеджером проектов в Netpeak
Дмитрий Скляр
19964 72 5
1518675900
23

Получить работу в IT без специальных технических знаний? Можно. Например, стать Project Manager. Читайте этот пост, если хотите быть менеджером проектов в сфере интернет-маркетинга и не знаете с чего начать. Расскажем на примере Netpeak: где научиться и что делают менеджеры у нас в компании.

Еще можете почитать о том, как стать SEO-специалистом в Netpeak и PPC-специалистом.

Почему круто быть менеджером проектов в Netpeak

Семен мечтал стать менеджером проектов. Он знал, эта работа для него: здесь нужно быть суперкоммуникабельным человеком (а это о нем, о Семене). Много общения, встреч, новых знакомств. А еще Семену было приятно думать, как в разделе «Карьера» на Facebook укажет: «PM в Netpeak». Может и личный кабинет выделят?

Кроме личного кабинета, ожидания Семена могут оправдаться.

Должность PM подходит общительным людям, которым нравится посещать митинги, устраивать мозговые штурмы. Проектный менеджер общается с клиентами, с командой проекта, с каждым специалистом в отдельности. Нравится? Дальше — лучше.

Это работа, на которой постоянно учишься новому. Помимо технических знаний внутри компании становишься профи в бизнесе клиента: экспертом в выборе кормов для собак и особенностях функционирования вальцедекового станка для шелушения гречихи.

PM погружается в бизнес-процессы заказчика: изучает все особенности, чтобы скорректировать интернет-маркетинговую стратегию. Читайте, как это делают в Netpeak на примере кейса салона свадебных платьев La novale или салона магазина мебели LifeDeco.

Moment of glory: в глазах друзей, знакомых PM — эрудит, гуру всего на свете.

Это возможность применить свои организаторские способности. Менеджер всегда чуть ли не интуитивно знает, кто и как быстро справится с задачей. Указывает адекватные дедлайны.

Должность проектного менеджера в Netpeak для тех, кому нравится помогать людям: наблюдать, как развивается бизнес клиента, как из 10 транзакций в месяц получается 100 — 150 транзакций. Это созвучно метацелям компании.

Метацели

PM философски относится к рутинным задачам и смакует творческую часть своей профессиональной деятельности:

  • обучает новичков;
  • выступает на специализированных конференциях;
  • пишет в блог.

Почему не все выдерживают на этой должности

На одной конференции Семен завязал непринужденный разговор с HR нашего агентства и рассказал, что мечтает стать PM Netpeak. Мол, как это, наверное, здорово! Специалист по подбору персонала быстро спустил Семена на землю — рассказал о главных минусах профессии. Наш герой засомневался: «А я вообще потяну?»

При собеседовании на должность PM рекрутеры не преследуют цель напугать соискателя. Важно предупредить потенциального сотрудника о темных попутчиках будущей работы. Их два:

Нагрузка

У проектного менеджера в Netpeak может быть от 10 до 20 проектов одновременно. А это встречи, переговоры, работа с ожиданиями, срывы дедлайнов, подготовка отчетной документации по каждому проекту. Это вечная гонка и необходимость постоянно быть в курсе трендов интернет-маркетинга: какие есть рабочие фишки, новые эффективные инструменты, выгодные каналы для рекламы. При этом необходимо следить за сроками, координировать работу команды, уметь делегировать задачи.

Стресс

Выдержать непростые переговоры с трудным клиентом, пожалуй, не так сложно, как ответственность. PM — лицо компании. Любая оплошность сотрудника команды, ошибки, неудачная стратегия продвижения — и ответственность за провал ложится на менеджера. Испорченная репутация, потеря денег (клиента и компании), времени, работа впустую — итог недобросовестной работы PM-а. Поэтому не каждому подходит такая организаторская деятельность.

Стресс

Насколько сложно попасть в профессию

Жестких требований и проверок дипломов нет. Не важно также гуманитарий вы или выпускник технического вуза. Главное — soft skills, а также понимание, что такое SEO и контекст. Углубленные знания в сфере интернет-маркетинга получите уже на практике.

Требования к онлайн-рекламе и продвижению часто меняются. Упор на обучение профессии идет во время испытательного срока и поcле его завершения. В среднем, чтобы освоиться и разобраться, нужно 10 месяцев. Кому-то и такого срока недостаточно.

Как и для других должностей, для PM в Netpeak есть специальный документ с обязательным набором знаний для работы. Регулярно при аттестации кураторы проверяют, хорошо ли сотрудник усвоил материал из базы знаний PM.

Аттестация проходит на всех ступенях карьерной лестницы менеджера в Netpeak:

PM Карьера

Кто есть кто на этой схеме:

  • Intern PM — сотрудник на испытательном сроке;
  • Junior PM — прошел испытательный срок и помогает Team Lead по проектам;
  • Upper Junior PM — может вести ограниченное количество проектов;
  • Middle PM — полноценно выполняет функциональные обязанности PM;
  • Team Lead PM — руководитель группы PM.


PM уровня Junior и Middle уже владеют базовыми техническими знаниями не только по оказываемой услуге. Они разбираются в UI/UX, разработке сайтов, статистике, big data. Это нужно, чтобы оценить эффективность инструментов для развития проекта, прогнозирования динамики ключевых показателей проекта.

вакансии здесь начинается твой путь в маркетинге

Рабочие обязанности

Семен взял себя в руки и принял волевое решение попробовать свои силы на должности менеджера проектов в Netpeak. Семен заполнил анкету, выполнил тестовое задание и на первом собеседовании с HR-ом узнал больше подробностей о рабочих обязанностях PM-а. Ему поплохело, но отступать не в его правилах.

Сотрудничество в команде

В зависимости от проекта, РМ в Netpeak работает в команде с PPC- и SEO-специалистами, веб-аналитиками, менеджерами по продажам и другими экспертами. Клиенту не нужно добиваться от SEO-специалиста подробностей: как, когда и что будет сделано. Это задача менеджера. Он ответственный, чтобы маркетинговая стратегия была внедрена так, как договорились с клиентом. PM — связующее звено между клиентом и компанией.

Много времени менеджера уходит на организацию работы в коллективе. От PM зависит, насколько четко сформулирована цель, как ее поймут члены команды, какой путь будет выбран для достижения поставленных KPI.

В Netpeak работа построена таким образом: для PM-а клиент — это заказчик, для сотрудников компании клиент — сам PM. Он пушит специалистов, требует большей продуктивности. Доносит обратную связь клиента, координирует действия:

  • технического специалиста по рекламе;
  • программистов;
  • дизайнеров;
  • бухгалтеров.

Сотрудничество в команде

Коммуникация с клиентом

Netpeak предоставляет две основные услуги: поисковая оптимизация (SEO 2.0) и контекстная реклама (PPC 2.0). Их нужно достойно представить клиенту. Поэтому создание качественных, понятных и красивых презентаций — обязательный навык менеджера.

В работе PM не только анализирует ситуацию, находит сложный вопрос, придумывает решение задачи, но и доступно доносит до клиента необходимость изменений.

Представьте, что вы Семен и предложите свои варианты решения стандартной задачи PM:

Клиент считает, что необходимая для оказания услуг информация конфиденциальная и отказывается ее предоставлять. Без этой информации агентство не сможет оказать услугу. Как достучаться до здравого смысла?

PM переводит информацию, полученную от клиента в последовательный список задач с выставленными приоритетами. Поэтому проектный менеджер одинаково хорошо говорит на двух языках: «клиентском» — языке KPI, бизнес-задач и стратегий и «техническом» — языке техзаданий, приоритетов и профессиональных терминов.

Важная часть работы — управление конфликтами и работа с «трудными» клиентами. Такими, например, которые «и сами знают, как надо».

Крупнейшее украинское сообщество разработчиков DOU.ua опубликовало серию статей об IT должностях, среди которых есть статья об общей организации рабочих процессов и сфере ответственности PM.

Где учиться на менеджера проектов

Итак, какие базовые качества должны быть у PMа:

  • аналитический склад ума;
  • умение комплексно разобрать сложившуюся ситуацию;
  • способность оценить последствия управленческого решения;
  • умение принимать решения и нести ответственность за них.

Отличную подборку книг для развития менеджерских скилов сделала Школа менеджеров Стратоплан («Секреты управления программистами»; «Как стать менеджером в IT»; «Черная книга менеджера»; «Белая книжная полка менеджера»; «Управленческие инструменты»). Также, небольшой менеджерский ликбез от vc.ru — список статей и книг для начинающих руководителей проектов.

профильные знания для работы в Netpeak

Чтобы получить профильные знания для работы в Netpeak можно учиться самому или на курсах. А после курсов с удвоенным рвением учиться у наставника/куратора.

Платные курсы:

  • платный интенсивный курс по интернет-маркетингу от lemon.school;
  • дистанционный курс маркетинга интернет-проектов Serendipity Marketing School;
  • практический курс интернет-маркетинга im.uamaster;
  • практический курс Project Management от клуба iampm.

Бесплатные курсы Образовательного центра Netpeak в Одессе, Харькове и Киеве.

Также, англоязычный контент по проектному менеджменту доступен в базе The Project Management Hut, где размещена информация от основ управления проектом, до существующих систем сертификаций.

YouТube-каналы об основах управления проектами:

  • канал Михаила Софонова, сертифицированного профессионала в области управления проектами;
  • англоязычный Project Management Channel с еженедельными заметками и советами о том, как сделать управление проектами успешнее.

Международное сообщество проектных менеджеров разработало стандарты оценки работы своих коллег. Две наиболее распространенные системы:

  • четырехступенчатая система сертификации IPMA (International Project Management Association). Основана на практическом выполнении сферы типичных обязанностей при управлении проектом, программой или портфелем;
  • сертификация всемирной профессиональной организации по управлению проектами PMI (Project Management Institute). Со своим сводом знаний по управлению проектами — PMBOK® Guide & Standards.

Полезные советы новичкам от менеджеров проектов в Netpeak

Полезные советы новичкам от менеджеров проектов в Netpeak

  1. Не дожидайтесь момента, когда список задач на день не поместится на листе А4, а учитесь «менеджерить» себя. Пользуйтесь сервисами для планирования времени, упорядочивания информации и распределения приоритетов:
  • удобный инструмент для управления небольшими проектами — Trello;
  • корпоративный мессенджер — Slack;
  • приложение для управления проектами в небольших командах — Asana;
  • программное обеспечение для проектного менеджмента — Kanbanchi.
  1. Научитесь на рефлекторном уровне пропускать информацию через фильтр «Зачем?». Прежде, чем броситься сломя голову выполнять поручение клиента/руководителя внутри компании. Так вы спасете постановщика от напрасной траты времени и средств, а команду — от бездумной работы «лишь бы сделать».
  2. Проявляйте инициативу в проекте, выходите за рамки профильной услуги. Если это PPC, то мы занимаемся не только PPC, но и:
  • работами по микроулучшениям JivoSite (создавайте шаблоны диалога в зависимости от категории сайта);
  • отчетами по рентабельности PPC с данными о продажах от клиента.

При этом необходимо соблюдать четкую границу между тем, что РМ обязан согласно договоренностям с клиентом, и тем, что он делает в качестве «хорошего жеста».

  1. Сохраняйте хладнокровие — учитесь без истерики и криков обсуждать любой вопрос и ситуацию.

Здесь не будет завершающей истории о Семене. Он занят. Обновляет данные в разделе «Карьера» на Facebook.

Выводы

  1. Профессия PM-а подойдет коммуникабельным, ответственным, тем, кто хотел бы помогать людям (развивать бизнес). Эта должность для всех, кому интересно погружаться в новую тему, разбираться в деталях. Даже, если речь идет о вальцедековом станке для шелушения гречихи.
  1. PM — интересная профессия, которая предполагает много встреч, общения, интересных и сложных задач. Увы, это также очень стрессовая должность с колоссальной нагрузкой.
  1. PM переводит информацию, полученную от клиента в последовательный список задач с выставленными приоритетами. Поэтому проектный менеджер одинаково хорошо говорит на двух языках: «клиентском» — языке KPI, бизнес-задач и стратегий и «техническом» — языке техзаданий, приоритетов и профессиональных терминов. Важная часть работы — управление конфликтами и работа с «трудными» клиентами.
  1. Чтобы получить профильные знания для работы в Netpeak можно учиться самому или на курсах (платных и бесплатных). Специализированное обучение есть в Образовательном центре Netpeak. После успешного завершения обучения нужно с удвоенным рвением учиться у наставника/куратора.
  1. Карьерная лестница проектного менеджера в нашей компании выглядит так: Intern — Junior — Upper Junior — Middle — Team Lead. При приеме на работу важны ваши soft skills и знания того, что такое SEO и PPC. Все углубленные практические знания будут получены в процессе работы. В среднем, самое необходимое вы узнаете в течение 10 месяцев.
72
21
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
работа в Netpeak интернет-маркетинг образовательный центр Netpeak
Дмитрий Скляр

В Netpeak Agency работает с 2016 года. Сейчас занимает позицию Deputy CCO и отвечает за организацию и оптимизацию внутренних процессов в департаменте по работе с клиентами.

Больше постов

Комментарии (5)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok