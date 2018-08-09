Как успешно вести блог в Instagram

На сегодняшний день количество блогов в Instagram стремительно возрастает, соответственно, увеличивается и конкуренция. Но не стоит отказываться от хорошей идеи завести здесь личную или корпоративную страницу , возможности неплохо заработать. Главное — ответственно подойти к решению задачи, изучить все тонкости и важные моменты.

Кому нужен блог в Instagram

Прежде, чем рассматривать цели и возможности, стоит ознакомиться с определением. Личный блог в инстаграм — это страница в социальной сети, которую владелец использует для выражения собственных мыслей, общения с людьми с похожими интересами, реализации каких-либо товаров или продвижения услуг.

Изначально Instagram использовали исключительно для общения, обмена фотографиями и видео. Сегодня площадку рассматривают как неплохой способ получить дополнительный и даже основной заработок. Несмотря на высокую конкуренцию, при правильной организации деятельности, удается добиться заметного успеха. В целом, заниматься тут можно продажей любых товаров и услуг. Но удается выделить несколько категорий особенно востребованных предложений:

товары, стимулом для приобретения которых является их визуальная составляющая. Это может быть одежда и обувь, косметика, предметы декора, аксессуары, украшения;

продукция, которую приобретают по эмоциональным мотивам, например, детские игрушки;

предметы ручной работы. Сюда также можно отнести декоративные изделия, бижутерию, натуральное мыло, аксессуары для гаджетов и так далее;

услуги, решение о заказе которых можно принимать по картинкам: ландшафтный дизайн, создание кондитерских изделий, организацию туров, оформление интерьеров, флористика, наращивание ногтей и ресниц и так далее;

инновационные и креативные товары. Это продукция, которая пока мало известна, но способна вызвать ажиотаж. Например, тапочки с подогревом, мебель-трансформер и так далее.

Также блог в Instagram пригодится тем, у кого есть локальный бизнес. Это может быть кафе, развлекательный центр, свадебный салон, отель и так далее.

Даже если вы не занимаетесь бизнесом, но хотите зарабатывать в Интернете, сделать это вполне реально. Речь идет о рекламе. Вы ведете собственный блог на одну из актуальных для аудитории тем, параллельно продвигая какую-либо продукцию или услугу, которая может быть интересна вашим читателям. От рекламодателя получаете оплату за оказываемые услуги. Обычно она формируется процентом от продаж.

На этом этапе сделаем вывод: блог в Инстаграме нужен всем, кто хочет больше общаться без коммерческих целей или зарабатывать в сети Интернет, продвигая определенную категорию товаров и услуг. Но по сути, одно другому не мешает. Вы можете реализовать все цели сразу.

Как оформить профиль Instagram

Количество страниц в социальной сети увеличивается с огромной скоростью. И ваша главная задача — сделать свой блог интересным, узнаваемым и популярным, выгодно выделить его на фоне конкурирующих профилей. Это очень важно, ведь человек преимущественно руководствуется первыми впечатлениями о ресурсе, принимая решение о том, стоит ли тут оставаться, нужно ли подписываться на страницу, есть ли смысл покупать товар или заказывать услугу.

Итак, вы решили завести блог в Инстаграме, с чего начать? С оформления. Это первое, что видит посетитель вашей страницы, следовательно, правильно решив данную задачу, вы увеличите число пользователей, которые останутся на ней дольше нескольких минут, совершат впоследствии какое-то действие: подпишутся, оставят комментарий, отправят сообщение в Директ, купят товар или закажут услугу.

Вы можете отредактировать уже существующую страницу или создать новую. Занимаясь оформлением, учитывайте несколько важных моментов.

Название: чтобы оно получилось интересным, узнаваемым и запоминающимся, придерживайтесь ряда рекомендаций:

если удобнее использовать латинские буквы и цифры в наименовании, вы можете смело это делать. Также допускаются нижние подчеркивания и точки в середине;

не употребляйте слова like и follow;

используйте сокращенную форму своего имени или его иностранный вариант;

добавьте короткое английское слово;

если это будет хорошо читаться, можно совместить начало имени и фамилии в одно слово;

добавьте к имени свою специализацию, например, косметолог;

если вы представляете какую-либо организацию, можно использовать ее название или домен.

Следующий момент: фото . Необходимо, чтобы аватар отображал специализацию вашего профиля, соответствовал сфере деятельности или категории реализуемых товаров. Также проследите за тем, чтобы картинка была достаточно четкой , ведь так уж устроен человек, что прежде всего он обращает внимание на изображения, а потом читает текст. Поэтому именно с помощью аватара при правильном его выборе удастся заинтересовать пользователя, потенциального клиента. Конечно, если вы работаете с одной торговой маркой или компанией, тут выбор очевиден — товарный знак, логотип.

Далее — описание страницы. Речь идет о «шапке», где у вас есть 150 символов, чтобы рассказать о себе и заинтересовать пользователя, пришедшего в ваш блог. Обычно здесь пишут:

имя владельца страницы или название бренда;

информативное описание профиля;

основная характеристика товара, услуги или компании (например, полезная натуральная косметика );

); контактная информация;

ссылка на дополнительный ресурс;

дополнительные сведения, например, акции, скидки;

подходящее по смыслу эмоджи возле одного или нескольких пунктов для акцентирования внимания.

Публикуемые фото сильно влияют на впечатление, которое складывается у пользователей о вашем блоге, популярность продвигаемого продукта. И здесь следует учитывать такие общие рекомендации:

размещайте качественные фотографии с четкими изображениями;

объедините фото каким-то общим элементом или цветом, чтобы они выглядели как единая композиция;

разместите фото так, чтобы получилось чередование контрастных оттенков;

используйте необычные ракурсы, чтобы привлечь внимание аудитории к фотоснимкам.

В целом, этот этап можно считать пройденным. Но для популяризации ресурса мало просто правильно и гармонично оформить страницы, добавить качественные и интересные картинки. Ваша задача — сделать блог максимально интересным. В этом помогут истории.

Как сделать блог в Инстаграм интересным с помощью историй

Сториз — результативный инструмент, позволяющий привлечь внимание аудитории к блогу. Речь идет о небольших зарисовках из фото или видеороликов. Они могут отображать определенные моменты из жизни самого блогера или развития фирмы, какие-то важные события. Хранятся такие зарисовки 24 часа. Потом они исчезают. Рекламодатели очень активно используют такой инструмент. Среди пользователей Сети он также имеет спрос, потому как делает материал довольно разнообразным.

Чтобы записать сториз, вам необходимо:

открыть главную страницу профиля;

в левом верхнем углу отыскать аватар с синим плюсом;

выбрать вид записи.

Вы можете экспериментировать, сколько угодно, создавая карусель из фото или видео, добавляя опросы или голосования — они очень популярны. Не забывайте добавлять эмоджи — пользователи их любят. Также у вас есть возможность вести прямые эфиры, используя анимации и текстовые послания.

Чтобы сделать историю интереснее, используйте дополнительные опции:

superzoom . Позволяет увеличить выбранный объект. Накладывает музыку;

. Позволяет увеличить выбранный объект. Накладывает музыку; boomerang . Запускает повторное воспроизведение видео. К нему можно добавить стикеры, текст;

. Запускает повторное воспроизведение видео. К нему можно добавить стикеры, текст; обратная запись. Обратный порядок зарисовки.

Чтобы сделать блог более популярным и интересным с помощью сториз, придерживайтесь простых принципов:

предоставляйте пользователям полезную информацию;

если история рекламная, дайте ссылку на продвигаемый продукт;

предоставляйте детальную информацию об акциях, распродажах;

общайтесь с аудиторией: проводите опросы, создавайте статистику.

Если пользователям будет интересно или полезно смотреть истории, популярность вашего блога возрастет.

Интересные темы для постов и опросов в Инстаграм

Один из секретов популярности блога в Instagram — живое общение с пользователями. На странице всегда должны появляться новые посты и опросы, с которыми читателям захочется ознакомиться внимательнее. Если вы просто наполните профиль и будете ждать результат, с уверенностью можно сказать, что ожидания окажутся тщетными.

Давайте разберемся, как сделать блог в Инстаграм интересным, какие темы на сегодняшний день являются актуальными для постов и опросов.

Лучше начать с опросов. Они привлекают пользователей, создают живое общение, а вам позволяют узнать больше полезных сведений о своей аудитории и использовать их при написании постов, повышая популярность блога. Организовать опрос можно в заметке, сториз или прямом эфире. Второй вариант по формату более интересен подписчикам. Остается определиться с темой.

Первая группа тем будет касаться совершенствования вашей деятельности. Для получения полезной информации узнайте у пользователей следующее:

в каком городе они живут;

на какие блоги схожей тематики подписаны;

что еще они хотели бы видеть на вашей странице;

мнение по поводу конкретной проблемы;

отношение к определенному продукту или событию.

Конечно, не стоит сосредотачиваться исключительно на коммерции. С людьми нужно общаться и на отдаленные темы. Подумайте о том, чтобы сделать, к примеру, такие опросы:

что вы делаете для восстановления сил после трудового дня?

с чего вы любите начинать свой день?

какой ваш любимый афоризм или шутка?

Что касается постов, используйте все темы, которые вызывают людей на активное общение, побуждают писать комментарии или делать заказы:

товар дня: опишите его преимущества;

акция, бонусы, скидки;

разоблачение мифов, касающихся вашей сферы деятельности;

конкурс и приз для победителя;

информация о полезном видео со ссылкой и так далее.

Ваш блог должен быть интересным, полезным и побуждающим к общению. Тогда он продолжит набирать подписчиков, а ваш доход будет расти.

Советы начинающим блогерам

И в завершении несколько полезных советов, которые помогут создать популярный блог:

тщательно выбирайте направление деятельности, изучайте самые востребованные ниши;

правильно и гармонично оформляйте страницу. На ней должно быть приятно и полезно находиться;

регулярно добавляйте новые публикации, не замораживайте блог;

активно общайтесь с подписчиками, затрагивайте актуальные темы;

не переборщите с рекламой. Навязчивость раздражает.

Это основные моменты, о которых вам стоило знать, чтобы понять, как открыть блог в Инстаграме, как заработать реальные деньги в Интернете.

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Запомнить

Блог в Инстаграме — отличный способ заработать на продаже товаров, продвижении услуг, проведении мастер-классов, публикации обучающих видео. Но чтобы он стал популярным, страницы нужно правильно оформить, регулярно наполнять полезным и интересным контентом.

Не забывайте общаться с аудиторией на актуальные темы. Покажите, что вы в первую очередь человек, а потом уж предприниматель. Вам будут больше доверять.