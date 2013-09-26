Аналитика
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Как узнать, было ли прочитано ваше письмо адресатом?
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Катерина Коламбет

Элементарно, Ватсон! Можно следить за этим в специальной программе yesware (платно или бесплатно), а можно закрепить на каждое письмо событие и наблюдать отчет в Google Analytics. Понятное дело, что это вариант не для всех — скорее, для маньяков убежденных веб-аналитиков. Для этого переходим в Gmail и пишем кому-нибудь письмо (с картинками, форматирование текста, гиперссылками и чем вам еще нужно). Сохраняем письмо в черновиках, переходим в этот документ в Google Docs. Документ предложит сохранить копию — соглашайтесь. Выбирайте в меню «Email Tracker» и далее «Initialize». Подтверждайте связь с Gmail — это единоразовая операция, она позволит отправлять письма прямо из Google Docs. Подтверждайте связь с Gmail

После этого, переходите в Send Email и выбирайте нужный черновик по теме письма, добавив к нему ID профиля в Google Analytics*. Нажимайте «Send Mail».

Фактически скрипт добавляет в ваше письмо микроскопическую прозрачную «картинку», размером в 1*1 пиксель. Адресат ее не увидит. Да и вы тоже :)

 

Email tracking with Google Analytics

  Когда адресат откроет письмо, скрипт отработает это событие и засчитает «посещение». Учитывая, что можно смотреть отчеты системы веб-аналитики в реальном времени, то можете это дело наблюдать «со спецэффектами» :)

Как посмотреть нужный отчет в Google Analytics?

Важное уточнение: все это будет работать, если адресат включит отображение картинок в полученном письме.

Открываем систему веб-аналитики и выбираем «события» в меню «Стандартные отчеты». Открываем систему веб-аналитики и выбираем события в меню Стандартные отчеты Тут и будет ваша категория Email Open и события по ней. Будут отображаться email адреса ваших адресатов, темы писем и прочая статистика.

Events Category: Email Open

*Идентификатор отслеживания (ID) Google Analytics выглядит в таком формате: UA-xxxx-yy. Вы его легко можете найти в системе веб-аналитики (Администратор -> выбираете конкретное представление (проект) -> Настройки ресурса и там смотрим Tracking ID)

Есть еще более простой способ проверить, читал ли адресат ваше письмо: использовать сокращатели ссылок, например, или bit.ly, и затем проверить, переходил ли он по этим ссылкам.

Идею и скрипт предложил Amit Agarwal.

Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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