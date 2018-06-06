Как вывести коммерческую страницу и домен из бана Facebook

Уверен, многие в курсе, что их бизнес-страница может быть заблокирована из-за не легальных по отношению к ней действий. Но не все знают, что из-за этих же действий можно получить полный бан домена. Это значит, что больше нельзя упоминать или отправлять ссылку в личных сообщениях, в постах или комментариях. Упомянуть название вашего бизнеса, не превращая его в ссылку, вы сможете, но вот ссылаться на свой сайт — уже нет.

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Что делать, если Facebook страница заблокирована?

Домен одного из наших крупных продуктовых сайтов стал забаненным в Facebook с того момента, как только нам заблокировали нашу коммерческую страницу, связанную с этим сайтом.

В описании этой страницы стояла ссылка на наш сайт.

Как это выглядит? Если вы попытаетесь отправить забаненный домен, например, в личном сообщении, то ваш месседж отправлен не будет. Вместо этого, вы получите вот такое сообщение:

Продвижение коммерческих страниц в Facebook в нише Essay

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Многие из аффилиатов, которые зарабатывают по $1000 — $2000, льют трафик именно из Facebook, потому что там это разрешено и не нужно бороться с обходом модерации, как в Google Рекламе. Вы всегда можете настроить таргетинг на целевую аудиторию по возрасту, географическому положению, месту обучения или даже по локации, в которой может находиться студент в это время (например, в своем вузе).

Поэтому мы никак не могли допустить, чтобы наш домен навсегда ушел в бан Facebook. Нужно было что-то делать и мы решили начать с выяснения причины, по которой мы туда попали. Зная причину, намного легче найти выход из ситуации.

Почему Facebook блокирует аккаунт?

Исследуя подобные истории на форумах, мы были очень близки к мысли, что нам «помогли» получить бан конкуренты. Но все же, в нашем случае это было из-за проявления бот-активности на одной из продвигаемых страниц.

Важно отметить, что страница существовала давно (примерно с 2013 года) и была не самой трастовой. Из 10 тысяч набитых когда-то подписчиков, активными были лишь пять человек с арабскими именами. Ради небольшого эксперимента на страницу было направлено несколько фейковых аккаунтов, которые в теории должны были проявлять активность в комментариях, лайкать посты и общаться.

Facebook не стал долго ждать и разбираться: уже на следующий день страница просто исчезла. Никаких уведомлений о блокировке — ничего. В панеле управления страницами её нет, поиск тоже не выдал результатов. А вот при вводе адреса странички появлялось такое окно:

Затем мы заметили, что если размещать ссылку в комментариях или публиковать пост со ссылкой на любую страницу нашего сайта, появляется окно с текстом:

Бренд существовал уже четыре года, и у нас было много постоянных клиентов — блокировку в самой популярной соцсети мира допустить мы не могли. Нужно было действовать. Первым вполне логичным действием следовал переход по ссылке «Сообщите нам об этом» в сообщении, которое мы каждый раз видели в получаемом сообщении от Facebook.

Как оказалось, по этой форме заявки нельзя получить ответ — и об этом написано множество комментариев от пользователей в самом Facebook и на тематических форумах. Мы отправили порядка 20 сообщений о случившейся проблеме через эту форму от 10 человек (не ботов), но в течение месяца ответа так и не последовало.

Мы перерыли половину интернета, применили по меньшей мере десятки способов, но все было как об стенку горох. Страница по-прежнему заблокирована, и саппорт никак не хотел выходить на связь.

Через какое-то время совершенно случайно я увидел пост Ильи Сандырева о том, что он все же вышел на прямую связь с техподдержкой Facebook и смог пообщаться с живым человеком.

Наш Head of SEO Дмитрий Петренко предложил попробовать этот способ. Правда, вопрос Ильи был связан больше с коммерческой стороной процесса (с запуском рекламной кампании), но мы поняли — это наш шанс.



Как выяснилось позже, в книге SMM-специалиста Сергея Щербакова «Таргетированная реклама. Точно в яблочко» описывался именно такой метод.

В итоге мы воспользовались описанным способом, и нам удалось достучаться до саппорта через поддержку бизнес-аккаунтов, которая никакого отношения к нашей проблеме не имеет. Известный факт — Facebook помогает тем, кто тратит на него деньги.

Как связаться с саппортом Facebook

Заходим на страницу поддержки бизнес-аккаунта и листаем страницу вниз, находим область с конвертом и надписью: «Отправить электронное письмо».

Нажимаем на кнопку, переходим к форме обращения в службу поддержки и заполняем все необходимые поля. В «О чём вы спрашиваете» и «О чём ваш вопрос» отмечаем поля «Страницы» и «Ничего из вышеуказанного» соответственно.

Дальше заполняйте в индивидуальном порядке. Рекомендую заполнять всё на английском, поскольку большая часть (если не 100%) саппорта англоязычная.

После отправки заполненной формы мне на почту пришло письмо:

На следующий день позвонили из службы поддержки Facebook.

Менеджер из Португалии общался со мной на английском почти 10 минут, рассказывая, что у них случаются подобные ошибки. Также он извинился и сказал, что они максимально заинтересованы в устранении всех ошибок. А ещё сделал замечание, что на моей странице в последний день её работы увеличилась активность ботов, а как раз в тот день Facebook проводил какие-то технические исправления.

Вероятно, всё это в совокупности и привело к исчезновению страницы, потому что после эти же фейковые страницы-боты были направлены на другую страницу, и с ней всё в порядке. Потому использовать способ как метод борьбы с конкурентами не выйдет ☺

Менеджер техподдержки пообещал в самые ближайшие сроки устранить проблему и порекомендовал в случае необходимости обратиться в Policy Department Facebook, но до этого, к счастью, дело не дошло. Остальные три минуты молодой человек желал мне не огорчаться и хорошо провести ближайшие выходные ☺

После звонка я решил проверить, не появились ли какие-нибудь изменения — и о чудо, страница появилась. На следующий день опять позвонил тот же саппорт-менеджер, чтобы удостовериться, решена ли моя проблема. Я сообщил, что все в порядке и поблагодарил его за поддержку.

Вывод

Прислушайтесь к этим советам, чтобы Facebook не заблокировал ваш домен и страницу:

Не лейте ботов себе на страницы, и тем более пусть они не активничают. Не тратьте время на заполнение стандартной формы «Сообщить о проблеме» — вам вряд ли ответят. Пишите все жалобы на английском — русскоязычная служба поддержки, скорее всего, вам не поможет. Внимательно слушайте, что вам говорит менеджер службы поддержки Facebook. Пользуйтесь продвижением через рекламу — это экономит нервы, время и, как не парадоксально, деньги.

Напишите в комментариях, с какими банами-блоками в Facebook вы сталкивались и как их решали?