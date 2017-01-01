Всем привет. По просьбе редактора блога я написала пост, чтобы «показать свою работу» и рассказать о буднях специалиста по контекстной рекламе.

Приготовьтесь, будет много текста с подробным описанием, что помогло мне научиться качественно настраивать рекламные кампании и как я планирую рабочий день. Я решила поделиться опытом самоорганизации и самообразования, потому что параллельно с фуллтаймом в офисе защитила кандидатскую диссертацию по экономике.

Рабочие обязанности

Сейчас я Middle PPC-специалист в Netpeak и горжусь этим. Как оказалось, это нелегкий путь карьерного роста, преодолевая каждый отрезок которого я становлюсь профессиональнее.

В мои функциональные обязанности входит развитие бизнеса клиента с помощью ведения и систематической оптимизации рекламных кампаний в Google Ads, Facebook, Bing, Reddit и тому подобное. Более того, на данном этапе я активно помогаю новичкам в обучении.

Профессиональные навыки

Я считаю, что мне очень повезло с учителями и наставниками. Я преподавала теорию и практику рекламы и PR в экономическом университете и поняла, что мне нужны практические знания. Изучала различные виды интернет-маркетинга и решила пойти на курсы SEO в Lemon School. Во время курсов я поняла две важные для себя вещи:

SEO — это не мое. Слишком статично, а мне хотелось больше гибкости и динамики (а в этом выигрывает PPC). Преподавание пусть станет моим хобби, а работать я хочу в специализированном агентстве.

Свой путь в мир контекстной рекламы я начала на курсах Netpeak. Про эти курсы мне рассказала знакомая, которая впоследствии стала моей коллегой.

Преподаватель курса — Алекс Айчеу — научил меня и моих однокурсников ориентироваться в лавине информации Google Ads, Яндекс.Директ и Facebook. Алекс терпеливо и доходчиво объяснял, как настраивать кампании, на что обращать внимание. Все для того, чтобы подготовить нас к реальной работе на проектах с нашими кураторами и другими специалистами.

Сложно сказать, что у меня получалось лучше всего, но я точно поняла, что контекстная реклама — это что-то большее, чем сбор ключевых слов и тексты объявлений. Вначале мне было тяжело поладить с Google Tag Manager , но чем труднее задача, тем слаще победа над ней.

Расскажу вам одну ситуацию, за которую мне до сих пор немного стыдно. На протяжении всего курса Алекс проверял наши знания, задавая несколько вопросов для письменного ответа. Записала вопрос: «Напишите известные вам расширения объявлений». И что вы думаете, что я написала адреса, номера, дополнительные ссылки и тому подобное? Нет, я стала писать расширения графических объявлений, которые мне запомнились: 728х90, 160х600, 200х200 и так далее. В результате я запомнила одно очень важное правило: «Если тебе что-то непонятно, проще переспросить несколько раз, чем ошибиться».

Следующим моим учителем стал Женя Кадук. Могу с гордостью сказать — это лучший куратор, которого я знаю в Netpeak.

На первых этапах работы Женя понятно рассказывал и показывал все тонкости и нюансы работы в аккаунтах, делился полученным опытом. И сейчас, если у меня возникают вопросы, я знаю, что мой куратор всегда мне поможет и подтолкнет на решение вопроса. Женя мотивирует и поддерживает — я считаю, это главная черта хорошего учителя.

Я всегда стеснялась просить фидбек о своей работе, думала, что я обременяю людей, отвлекаю от их работы. Но Женя меня научил, что это необходимо и важно для развития своих профессиональных качеств, ведь ты начинаешь понимать свои слабые и сильные стороны. Кстати, во время нашей совместной работы Женя всегда просил фидбек о его работе как куратора.

В целом в Netpeak меня окружают классные люди, у которых я постоянно чему-то стараюсь учиться: у Project Manager — коммуникации, у коллег PPC-специалистов — новым фишкам работы.

Мой совет — никогда не отказывайтесь от получения информации от ваших коллег, будьте любознательны в получении информации. Каждый из нас силен в конкретной сфере, поэтому важно слушать и слышать людей, которые вас окружают.

Кроме этого, важно продолжать учиться самостоятельно, стремиться к чему-то новому. Именно поэтому не так давно я закончила курсы по интернет-маркетингу, и мое рабочее место пополнилось еще одним сертификатом.

На эти курсы я решила пойти, чтобы помогать проектам развиваться не только в направлении контекстной рекламы, но и в SMM, email-маркетинге, SEO и так далее. Глупым было бы считать, что за два месяца я стану гуру интернет-маркетинга, но курсы дали толчок: я увидела новые точки развития проектов, для которых запускаю контекстную рекламу.

Могу с уверенностью сказать, что любому специалисту нужно не только получать знания, но и делиться ими. Для себя я открыла замечательный проект Netpeak Cluster . По сути — это образовательная платформа для развития малого бизнеса, комьюнити предпринимателей, где все активно делятся опытом.

Моя цель — это помощь в организации рекламных аккаунтов, консультирование участников при возникновении вопросов или спорных моментах.

Для общения участников создан закрытый канал в Telegram. Очень часто предприниматели задают вопросы, которые связаны не только с интернет маркетингом, но и с организацией бизнес-процессов. В результате нахожу для себя полезную информацию, которая помогает ведению рекламных кампаний и ориентации в основах построения бизнеса.

Периодически провожу вебинары для участников Netpeak Cluster. Приятно осознавать, что мой опыт и знания полезны предпринимателям.

Еще приятнее получать положительные оценки участников Cluster, которые с удовольствием применяют полученную информацию у себя в рекламных аккаунтах.

Пароли-явки для обучения РРС

Всегда стараюсь впитывать полезную информацию как губка. Как только новичок сдал аттестацию о прохождении испытательного срока, то это еще не значит, что он профессионал и можно делать только то, чему научился. Для меня это стало стимулом изучать и экспериментировать с новыми инструментами.

Методов обучения существует множество. Я — кинестетик, мне важно проделать все самой на практике: прочитала/услышала — записала — попробовала — запомнила. Я использую разные источники информации:

К сожалению, я пока не сильно дружу с профессиональными книгами или книгами по саморазвитию. Для меня чтение книги еще остается отдыхом.

Чтобы не потерять новую информацию у меня есть несколько способов:

Если новые фишки нужно внедрять в аккаунт, я согласовываю с клиентом или с ведущим интернет-маркетологом проекта, создаю задачу в Планфиксе для утверждения и внедрения эксперимента. Так я зафиксирую информацию, и результаты теста будет с чем сравнить. Если согласование не нужно, я стараюсь кому-то это рассказать, написать информацию на наш внутренний форум или опубликовать пост в блоге Netpeak — так я структирирую информацию для себя, и читателям полезно будет.

Что касается работы, то многие рекомендует придерживаться принципа Парето (20% усилий дают 80% результата). Мне еще не удалось достигнуть такого соотношения, так как во мне сидит перфекционист, который иногда появляется в неподходящее время.

Я убеждена, что в работе надо быть смелым (стараюсь воспитать в себе) и инициативным. Инициатива в любой ситуации будет полезна. Если мысль интересная, то ее примут — профит. Если мысль не подходит, то объяснят почему, а значит, получу опыт и новые знания — профит.

Как и любая работа, работа специалиста по контекстной рекламе полна трудностей и интересных ситуаций. На данный момент мне труднее всего даются задачи, которые связаны с нетипичной настройкой Google Tag Manager. Именно поэтому я прошу куратора давать мне такие задачи или, если знаю, что мои коллеги уже сталкивались с подобным инструментом, всегда прошу рассказать и показать сложные моменты.

Больше всего мне нравится влиять на результаты рекламных кампаний в положительную сторону. Может, звучит очень громко, но ведь это очень здорово искать проблему и пути решения ее, или искать новые возможности и точки роста.

Меня очень вдохновляет работа с медийными кампаниями: начиная от технического задания для креативов/видео, заканчивая подбором аудитории и анализом результатов. Конечно, в медийных кампаниях шанс промаха намного выше, чем в поисковых кампаниях, но здесь можно проявить свое творчество, гибкость ума и нестандартное мышление.

Для облегчения своих рабочих будней я стараюсь оптимизировать все что только можно. Один из примеров оптимизации — таблица для учета времени. Кто-то из коллег сразу вносит время, но для тех, кто это делает в конце дня (как я), подобная табличка позволяет четко понимать, на что ушло время.

Другой пример — создание шаблонов задач в Планфикс. Существует еженедельные/ежемесячные задачи, которые надо не забыть сделать, либо задачи, которые базово выполняются во всех проектах. Шаблоны позволяют ускорить процесс постановки задачи, а также служат своего рода напоминанием (если конечно настроена периодичность появления).

Также для ускорения работы над проектом, мне помогают автоматизированные отчеты в Data Studio. Стоит только однажды потратить время на настройку — и потом готов отчет по проекту с актуальными данными.

Иногда стоит вначале потратить кучу времени, чтобы после сэкономить в десятки раз больше. Это проявляется в элементарной настройке фильтров на почте или сбору и группировке ключевых и минус-слов (за это отдельное спасибо тимлиду Андрею Ковалю что научил), заканчивая запуском скриптов в аккаунтах и тому подобное.

Из последнего, что я для себя открыла — это использование правил для изменения фида данных в Google Merchant Center . Данные правила невероятно экономят время специалисту, когда нет доступа для программистов, а внести информацию надо срочно.

Также в работе помогают чек-листы. Вот пример действий при аудите аккаунта (нашла когда-то на каком-то сайте и немного переделала под себя).

Кажется, что очень простой инструмент, но он позволяет освободить голову от мыслей «А я все сделала, что нужно?», «Там надо будет изменить ставки, главное не забыть». Я действую строго по плану, вычеркивая каждый пункт. Как результат — время сэкономлено, в мыслях важная информация, задачи выполнены «на отлично».

Тайм-менеджмент

Каждое утро, приходя на работу, сначала я делаю себе чашку американо с молоком. Для меня это уже своего рода ритуал, который помогает собраться с мыслями и настроиться на рабочий день.

Следующий не менее важный этап продуктивного дня — планирование времени на выполнение задач. Не всегда получается спланировать время с точностью до часа, так как задачи могут появляться в течение всего дня.

Задачи бывают разными: начиная от модерации поисковых запросов, заканчивая решением проблемы повышения цены за транзакцию. Несмотря на то, что большую времени я уделяю именно операционным задачам, всегда оставляю время, чтобы уделить внимание стратегическому планированию и поиску точек роста для каждого проекта.

Из множества систем тайм-менеджмента мне близка по духу матрица Эйзенхауэра. Не знаю, преимущество это или недостаток, но я максимально ответственная и не люблю бездельничать или прокрастинировать. Есть задача — выполняю. Есть много задач — расставила приоритеты/срочность и выполняю.

Если в течение дня появляется свободное время, я с удовольствием пишу статьи для блога Netpeak или изучаю новые инструменты контекстной рекламы.

Для меня важно визуализировать структурно список задач на выполнение, именно поэтому я организовала свое рабочее пространство так, чтобы понимать объем работ. Для решения рабочих задач мне помогает система управления проектами Планфикс.

Для управления встречами, скайпколлами или личными планами я пользуюсь Google Календарем. Он помогает мне синхронизировать личные и рабочие планы. Для себя отметила несколько преимуществ:

удобная синхронизация календаря на компьютере и смартфоне — я всегда в курсе, что у меня запланировано;

напоминание о встрече за 30 минут — здорово помогает не забывать о планах, когда в порыве работы просто не замечаю часы;

красивый интерфейс (особенно на смартфоне).

У меня отвратительный почерк, поэтому бумажный органайзер я использую только для быстрых пометок «не забыть перенести в Планфикс/Google Календарь» или же небольших подсчетов медиаплана (я люблю записывать цифры и рисовать таблички от руки).

Я получаю моральное удовлетворение от того, как список задач уменьшается и уменьшается. В конце дня так приятно чувствовать, что хорошо и продуктивно поработала.

Организация рабочего пространства

Свой рабочий стол на компьютере и на смартфоне стараюсь разделять на блоки и папки. Это помогает сэкономить время и освобождает меня от лишней траты времени по поиску нужных вкладок, приложений и тому подобного.

Ну, вы в курсе, что создание закладок и распределение их в папочки очень экономит время на поиск и загрузку нужных сайтов либо инструментов. У меня это выглядит так:

Такой же структуры «все по папкам» я люблю придерживаться и в своем смартфоне. Во-первых, это не закрывает заставку, а во-вторых, помогает быстро ориентироваться, а не искать глазами нужное приложение.

Я поняла, что важно выполнять задачи:

точно, чтобы минимизировать ошибки;

быстро, чтобы успеть все что от меня требуется.

Кроме того, я всегда стараюсь максимально внятно описывать сделаланное. Для этого я создала обычную Google Таблицу, в которую записываю название задачи, что я в ней делала и фиксирую период времени.

Так как мы работаем командой на больших проектах, очень часто начинает выполнение задачи один специалист, продолжает второй, а заканчивает третий. Если будет неразбериха, то хорошего результата будет очень сложно достичь. В общем, хочешь работать хорошо — работай четко.

Баланс между работой, учебой и личной жизнью

Для достижения цели нужно стремиться и стараться изо всех сил, делать все по максимуму и немного больше. Это касается обучения и получения информации. У меня три высших образования — когда мне что-то надо было в жизни, проще было пойти и научиться самой.

В 2017 году я защитила диссертацию по экономике. Два первых образования (экономика в туризме и преподаватель английского языка и зарубежной литературы) я получала одновременно. Это было несложно, ведь один из ВУЗов пошел мне на уступки, у меня был индивидуальный график. Это очень похоже на заочное обучение, но интенсивность и требования намного выше.

Третье высшее образование я получала во время обучения в аспирантуре. На тот момент я была уверена, что остаюсь в системе образования, а значит, в будущем хотела бы занимать управляющие должности. Поэтому пошла учиться на менеджера в сфере высшего образования, чтобы подготовить почву для дальнейшей карьеры.

Чтобы успевать полноценно отдыхать, но и не забывать про получение знаний, во время учебы я уже начала ставить себе дедлайны и старалась их придерживаться. Благодаря строгости к срокам, у меня всегда оставалось свободное время, чтобы отдыхать, ходить на танцы или просто бездельничать.

Во время сессии я с удовольствием объясняла какой-то материал своим одногруппникам. Во-первых, мне было приятно осознавать, что я помогаю людям, а, во-вторых, во время объяснений мои знания структурируются.

Защита диссертации — это особый период моей жизни. Длилось все три года: обучение в аспирантуре, подача документов в ученый совет и работа с оппонентами.

Как раз последние полгода моей аспирантской жизни и защиты совпали с началом работы в Netpeak. Мой испытательный срок заканчивался как раз в конце августа и я понимала: все либо ничего, ведь с сентября у меня (помимо ежедневной работы) начинаются пары в университете (да-да, я еще и преподаю) и подготовка к защите диссертации.

Чтобы все успеть, ничего не забыть (да просто не сойти с ума), мне помогал обычный бумажный блокнот, который был разделен на три части:

Работа в Netpeak (напоминания и текущие задачи). Работа в университете (интересные темы для обсуждения на лекциях, мои обещания студентам принести или подготовить что-то). Работа с ученым советом (кому отправлять авторефераты, к какому доктору наук подойти за подписью и так далее).

Если я скажу, что было легко — это ложь. Было очень сложно, но это помогает самоорганизоваться и понять, что твои возможности намного выше, чем ты думаешь. Временами я сидела за компьютером ночами, а утром в 8:00 уже на рабочем месте, чтобы отработать полноценный рабочий день и в 17:00 уже бежать в университет и преподавать пары студентам. Ах да, а в обед успеть подписать пару документов у доктора наук. Если к таким испытаниям относиться как к тому, что тебя воспитывает и делает лучше — результат всегда приятный.

Судя по тому, что я описала выше, можно подумать, что я заядлый трудоголик, который днями и ночами сидит в офисе. Естественно, чтобы стать крутым специалистом (к которому я стремлюсь) надо хорошенько поработать. Мне повезло, что мой муж относится с пониманием, если я задерживаюсь на работе допоздна или дома провожу время за компьютером.

Отдельным пунктом хотелось бы отметить организацию быта. Мы с мужем четко определили, что нам делать в тягость (например, уборка) и пытаемся решать эту проблему вместе — ведь так веселее. Четко выделили день и время, которое мы уделяем домашним делам, и стараемся этого графика придерживаться.

Важно понимать, кто хорошо отдыхает — тот хорошо работает. Во всем надо знать меру. Мы стараемся договариваться заранее об овертаймах или совместной работе дома.

Также после работы я стараюсь сразу не идти домой. Меня выручают мои друзья, с которыми я могу выпить кофе, погулять в парке, сходить в кино или квест-комнату. Такая прогулка помогает мне обнулиться и заряжает энергией на новые достижения на работе.

Чтобы в понедельник с удовольствием идти на работу, в выходные надо ходить на пикники, устраивать себе небольшие путешествия, ходить в кино или просто гулять по городу. На выходных я не позволяю себе лежать до обеда в постели, ведь впереди целых два дня приключений.

Вывод

Немаловажным фактором остается отношение к работе. Если идти как на каторгу, то конечно появится неудовлетворенность. И сколько не отдыхать, желание вернуться за свое рабочее место не появится.

Для комфортной работы мне помогает лайфхак: окружить себя вещами, которые доставляют радость и помогают создать уют на рабочем месте (горшок с цветком, настольная лампа, любимая чашка и так далее).

Я рада, что попала в Netpeak и стала заниматься контекстной рекламой. Netpeak — это команда единомышленников, с которыми я на одной волне. А контекстная реклама — это способ помогать людям находить нужную им информацию, и как следствие, развивать бизнес клиента. Я чувствую, что нахожусь в нужном месте и в нужное время.

В 2020 году Мария Голуб стала тимлидом одной из РРС-команд агентства Netpeak.