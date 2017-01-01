Всем привет. По просьбе редактора блога я написала пост, чтобы «показать свою работу» и рассказать о буднях специалиста по контекстной рекламе.
Приготовьтесь, будет много текста с подробным описанием, что помогло мне научиться качественно настраивать рекламные кампании и как я планирую рабочий день. Я решила поделиться опытом самоорганизации и самообразования, потому что параллельно с фуллтаймом в офисе защитила кандидатскую диссертацию по экономике.
Рабочие обязанности
Сейчас я
В мои функциональные обязанности входит развитие бизнеса клиента с помощью ведения и систематической оптимизации рекламных кампаний в Google Ads, Facebook, Bing, Reddit и тому подобное. Более того, на данном этапе я активно помогаю новичкам в обучении.
Профессиональные навыки
Я считаю, что мне очень повезло с учителями и наставниками. Я преподавала теорию и практику рекламы и PR в экономическом университете и поняла, что мне нужны практические знания. Изучала различные виды интернет-маркетинга и решила пойти на курсы SEO в Lemon School. Во время курсов я поняла две важные для себя вещи:
- SEO — это не мое. Слишком статично, а мне хотелось больше гибкости и динамики (а в этом выигрывает PPC).
- Преподавание пусть станет моим хобби, а работать я хочу в специализированном агентстве.
Свой путь в мир контекстной рекламы я начала на курсах Netpeak. Про эти курсы мне рассказала знакомая, которая впоследствии стала моей коллегой.
Преподаватель курса — Алекс Айчеу — научил меня и моих однокурсников ориентироваться в лавине информации Google Ads, Яндекс.Директ и Facebook. Алекс терпеливо и доходчиво объяснял, как настраивать кампании, на что обращать внимание. Все для того, чтобы подготовить нас к реальной работе на проектах с нашими кураторами и другими специалистами.
Сложно сказать, что у меня получалось лучше всего, но я точно поняла, что контекстная реклама — это что-то большее, чем сбор ключевых слов и тексты объявлений. Вначале мне было тяжело поладить с
Расскажу вам одну ситуацию, за которую мне до сих пор немного стыдно. На протяжении всего курса Алекс проверял наши знания, задавая несколько вопросов для письменного ответа. Записала вопрос: «Напишите известные вам расширения объявлений». И что вы думаете, что я написала адреса, номера, дополнительные ссылки и тому подобное? Нет, я стала писать расширения графических объявлений, которые мне запомнились: 728х90, 160х600, 200х200 и так далее. В результате я запомнила одно очень важное правило: «Если тебе что-то непонятно, проще переспросить несколько раз, чем ошибиться».
Следующим моим учителем стал Женя Кадук. Могу с гордостью сказать — это лучший куратор, которого я знаю в Netpeak.
На первых этапах работы Женя понятно рассказывал и показывал все тонкости и нюансы работы в аккаунтах, делился полученным опытом. И сейчас, если у меня возникают вопросы, я знаю, что мой куратор всегда мне поможет и подтолкнет на решение вопроса. Женя мотивирует и поддерживает — я считаю, это главная черта хорошего учителя.
Я всегда стеснялась просить фидбек о своей работе, думала, что я обременяю людей, отвлекаю от их работы. Но Женя меня научил, что это необходимо и важно для развития своих профессиональных качеств, ведь ты начинаешь понимать свои слабые и сильные стороны. Кстати, во время нашей совместной работы Женя всегда просил фидбек о его работе как куратора.
В целом в Netpeak меня окружают классные люди, у которых я постоянно чему-то стараюсь учиться: у Project Manager — коммуникации, у коллег PPC-специалистов — новым фишкам работы.
Мой совет — никогда не отказывайтесь от получения информации от ваших коллег, будьте любознательны в получении информации. Каждый из нас силен в конкретной сфере, поэтому важно слушать и слышать людей, которые вас окружают.
Кроме этого, важно продолжать учиться самостоятельно, стремиться к чему-то новому. Именно поэтому не так давно я закончила курсы по интернет-маркетингу, и мое рабочее место пополнилось еще одним сертификатом.
На эти курсы я решила пойти, чтобы помогать проектам развиваться не только в направлении контекстной рекламы, но и в SMM, email-маркетинге, SEO и так далее. Глупым было бы считать, что за два месяца я стану гуру интернет-маркетинга, но курсы дали толчок: я увидела новые точки развития проектов, для которых запускаю контекстную рекламу.
Могу с уверенностью сказать, что любому специалисту нужно не только получать знания, но и делиться ими. Для себя я открыла замечательный проект
Моя цель — это помощь в организации рекламных аккаунтов, консультирование участников при возникновении вопросов или спорных моментах.
Для общения участников создан закрытый канал в Telegram. Очень часто предприниматели задают вопросы, которые связаны не только с интернет маркетингом, но и с организацией бизнес-процессов. В результате нахожу для себя полезную информацию, которая помогает ведению рекламных кампаний и ориентации в основах построения бизнеса.
Периодически провожу вебинары для участников Netpeak Cluster. Приятно осознавать, что мой опыт и знания полезны предпринимателям.
Еще приятнее получать положительные оценки участников Cluster, которые с удовольствием применяют полученную информацию у себя в рекламных аккаунтах.
Пароли-явки для обучения РРС
Всегда стараюсь впитывать полезную информацию как губка. Как только новичок сдал аттестацию о прохождении испытательного срока, то это еще не значит, что он
Методов обучения существует множество. Я — кинестетик, мне важно проделать все самой на практике: прочитала/услышала — записала — попробовала — запомнила. Я использую разные источники информации:
- Telegram-каналы (Netpeak, PPC World, Webmagic, School WA, PPC Analytics, AdWords Scripts) — удобно, потому что получаю дозированную информацию, и если что-то заинтересует, то можно почитать подробно;
- YouTube-каналы (AdWords Ukraine, Women Digital Academy with Google, Netpeak, AdWords Russia) — наглядно, потому что сразу вижу, что делает человек, можно повторять за ним, пересматривать непонятные моменты;
- вебинары (каких-то конкретных примеров дать не могу, это уже на ваш выбор) — помогают держаться в тонусе, потому что часто затрагиваются актуальные вопросы;
- внутренний форум Netpeak — сборник умов нашей компании, где я не только узнаю информацию, но и без стеснения получаю ответы на свои вопросы;
- блог Netpeak — помощник в поиске вопросов на ответы, примеры кейсов коллег, место для обмена ценной информацией;
- кружки по интересам — обмен лайфхаками между моими коллегами, очень полезный и необходимый проект.
К сожалению, я пока не сильно дружу с профессиональными книгами или книгами по саморазвитию. Для меня чтение книги еще остается отдыхом.
Чтобы не потерять новую информацию у меня есть несколько способов:
- Если новые фишки нужно внедрять в аккаунт, я согласовываю с клиентом или с ведущим интернет-маркетологом проекта, создаю задачу в Планфиксе для утверждения и внедрения эксперимента. Так я зафиксирую информацию, и результаты теста будет с чем сравнить.
- Если согласование не нужно, я стараюсь кому-то это рассказать, написать информацию на наш внутренний форум или опубликовать пост в блоге Netpeak — так я структирирую информацию для себя, и читателям полезно будет.
Что касается работы, то многие рекомендует придерживаться принципа Парето (20% усилий дают 80% результата). Мне еще не удалось достигнуть такого соотношения, так как во мне сидит перфекционист, который иногда появляется в неподходящее время.
Я убеждена, что в работе надо быть смелым (стараюсь воспитать в себе) и инициативным. Инициатива в любой ситуации будет полезна. Если мысль интересная, то ее примут — профит. Если мысль не подходит, то объяснят почему, а значит, получу опыт и новые знания — профит.
Как и любая работа, работа специалиста по контекстной рекламе полна трудностей и интересных ситуаций. На данный момент мне труднее всего даются задачи, которые связаны с нетипичной настройкой Google Tag Manager. Именно поэтому я прошу куратора давать мне такие задачи или, если знаю, что мои коллеги уже сталкивались с подобным инструментом, всегда прошу рассказать и показать сложные моменты.
Больше всего мне нравится влиять на результаты рекламных кампаний в положительную сторону. Может, звучит очень громко, но ведь это очень здорово искать проблему и пути решения ее, или искать новые возможности и точки роста.
Для облегчения своих рабочих будней я стараюсь оптимизировать все что только можно. Один из примеров оптимизации — таблица для учета времени. Кто-то из коллег сразу вносит время, но для тех, кто это делает в конце дня (как я), подобная табличка позволяет четко понимать, на что ушло время.
Другой пример — создание шаблонов задач в Планфикс. Существует еженедельные/ежемесячные задачи, которые надо не забыть сделать, либо задачи, которые базово выполняются во всех проектах. Шаблоны позволяют ускорить процесс постановки задачи, а также служат своего рода напоминанием (если конечно настроена периодичность появления).
Иногда стоит вначале потратить кучу времени, чтобы после сэкономить в десятки раз больше. Это проявляется в элементарной настройке фильтров на почте или сбору и группировке ключевых и минус-слов (за это отдельное спасибо тимлиду
Из последнего, что я для себя открыла — это использование правил для изменения фида данных в
Также в работе помогают чек-листы. Вот пример действий при аудите аккаунта (нашла когда-то на каком-то сайте и немного переделала под себя).
Кажется, что очень простой инструмент, но он позволяет освободить голову от мыслей «А я все сделала, что нужно?», «Там надо будет изменить ставки, главное не забыть». Я действую строго по плану, вычеркивая каждый пункт. Как результат — время сэкономлено, в мыслях важная информация, задачи выполнены «на отлично».
Тайм-менеджмент
Каждое утро, приходя на работу, сначала я делаю себе чашку американо с молоком. Для меня это уже своего рода ритуал, который помогает собраться с мыслями и настроиться на рабочий день.
Следующий не менее важный этап продуктивного дня — планирование времени на выполнение задач. Не всегда получается спланировать время с точностью до часа, так как задачи могут появляться в течение всего дня.
Из множества систем тайм-менеджмента мне близка по духу матрица Эйзенхауэра. Не знаю, преимущество это или недостаток, но я максимально ответственная и не люблю бездельничать или прокрастинировать. Есть задача — выполняю. Есть много задач — расставила приоритеты/срочность и выполняю.
Если в течение дня появляется свободное время, я с удовольствием пишу статьи для блога Netpeak или изучаю новые инструменты контекстной рекламы.
Для меня важно визуализировать структурно список задач на выполнение, именно поэтому я организовала свое рабочее пространство так, чтобы понимать объем работ. Для решения рабочих задач мне помогает система управления проектами Планфикс.
Для управления встречами, скайпколлами или личными планами я пользуюсь Google Календарем. Он помогает мне синхронизировать личные и рабочие планы. Для себя отметила несколько преимуществ:
- удобная синхронизация календаря на компьютере и смартфоне — я всегда в курсе, что у меня запланировано;
- напоминание о встрече за 30 минут — здорово помогает не забывать о планах, когда в порыве работы просто не замечаю часы;
- красивый интерфейс (особенно на смартфоне).
У меня отвратительный почерк, поэтому бумажный органайзер я использую только для быстрых пометок «не забыть перенести в Планфикс/Google Календарь» или же небольших подсчетов медиаплана (я люблю записывать цифры и рисовать таблички от руки).
Я получаю моральное удовлетворение от того, как список задач уменьшается и уменьшается. В конце дня так приятно чувствовать, что хорошо и продуктивно поработала.
Организация рабочего пространства
Свой рабочий стол на компьютере и на смартфоне стараюсь разделять на блоки и папки. Это помогает сэкономить время и освобождает меня от лишней траты времени по поиску нужных вкладок, приложений и тому подобного.
Ну, вы в курсе, что создание закладок и распределение их в папочки очень экономит время на поиск и загрузку нужных сайтов либо инструментов. У меня это выглядит так:
Такой же структуры «все по папкам» я люблю придерживаться и в своем смартфоне. Во-первых, это не закрывает заставку, а во-вторых, помогает быстро ориентироваться, а не искать глазами нужное приложение.
Я поняла, что важно выполнять задачи:
- точно, чтобы минимизировать ошибки;
- быстро, чтобы успеть все что от меня требуется.
Кроме того, я всегда стараюсь максимально внятно описывать сделаланное. Для этого я создала обычную Google Таблицу, в которую записываю название задачи, что я в ней делала и фиксирую период времени.
Баланс между работой, учебой и личной жизнью
Для достижения цели нужно стремиться и стараться изо всех сил, делать все по максимуму и немного больше. Это касается обучения и получения информации. У меня три высших образования — когда мне что-то надо было в жизни, проще было пойти и научиться самой.
В 2017 году я защитила диссертацию по экономике. Два первых образования (экономика в туризме и преподаватель английского языка и зарубежной литературы) я получала одновременно. Это было несложно, ведь один из ВУЗов пошел мне на уступки, у меня был индивидуальный график. Это очень похоже на заочное обучение, но интенсивность и требования намного выше.
Третье высшее образование я получала во время обучения в аспирантуре. На тот момент я была уверена, что остаюсь в системе образования, а значит, в будущем хотела бы занимать управляющие должности. Поэтому пошла учиться на менеджера в сфере высшего образования, чтобы подготовить почву для дальнейшей карьеры.
Во время сессии я с удовольствием объясняла какой-то материал своим одногруппникам. Во-первых, мне было приятно осознавать, что я помогаю людям, а, во-вторых, во время объяснений мои знания структурируются.
Защита диссертации — это особый период моей жизни. Длилось все три года: обучение в аспирантуре, подача документов в ученый совет и работа с оппонентами.
Как раз последние полгода моей аспирантской жизни и защиты совпали с началом работы в Netpeak. Мой испытательный срок заканчивался как раз в конце августа и я понимала: все либо ничего, ведь с сентября у меня (помимо ежедневной работы) начинаются пары в университете (да-да, я еще и преподаю) и подготовка к защите диссертации.
Чтобы все успеть, ничего не забыть (да просто не сойти с ума), мне помогал обычный бумажный блокнот, который был разделен на три части:
- Работа в Netpeak (напоминания и текущие задачи).
- Работа в университете (интересные темы для обсуждения на лекциях, мои обещания студентам принести или подготовить что-то).
- Работа с ученым советом (кому отправлять авторефераты, к какому доктору наук подойти за подписью и так далее).
Если я скажу, что было легко — это ложь. Было очень сложно, но это помогает самоорганизоваться и понять, что твои возможности намного выше, чем ты думаешь. Временами я сидела за компьютером ночами, а утром в 8:00 уже на рабочем месте, чтобы отработать полноценный рабочий день и в 17:00 уже бежать в университет и преподавать пары студентам. Ах да, а в обед успеть подписать пару документов у доктора наук. Если к таким испытаниям относиться как к тому, что тебя воспитывает и делает лучше — результат всегда приятный.
Судя по тому, что я описала выше, можно подумать, что я заядлый трудоголик, который днями и ночами сидит в офисе. Естественно, чтобы стать крутым специалистом (к которому я стремлюсь) надо хорошенько поработать. Мне повезло, что мой муж относится с пониманием, если я задерживаюсь на работе допоздна или дома провожу время за компьютером.
Отдельным пунктом хотелось бы отметить организацию быта. Мы с мужем четко определили, что нам делать в тягость (например, уборка) и пытаемся решать эту проблему вместе — ведь так веселее. Четко выделили день и время, которое мы уделяем домашним делам, и стараемся этого графика придерживаться.
Важно понимать, кто хорошо отдыхает — тот хорошо работает. Во всем надо знать меру. Мы стараемся договариваться заранее об овертаймах или совместной работе дома.
Чтобы в понедельник с удовольствием идти на работу, в выходные надо ходить на пикники, устраивать себе небольшие путешествия, ходить в кино или просто гулять по городу. На выходных я не позволяю себе лежать до обеда в постели, ведь впереди целых два дня приключений.
Вывод
Немаловажным фактором остается отношение к работе. Если идти как на каторгу, то конечно появится неудовлетворенность. И сколько не отдыхать, желание вернуться за свое рабочее место не появится.
Для комфортной работы мне помогает лайфхак: окружить себя вещами, которые доставляют радость и помогают создать уют на рабочем месте (горшок с цветком, настольная лампа, любимая чашка и так далее).
Я рада, что попала в Netpeak и стала заниматься контекстной рекламой. Netpeak — это команда единомышленников, с которыми я на одной волне. А контекстная реклама — это способ помогать людям находить нужную им информацию, и как следствие, развивать бизнес клиента. Я чувствую, что нахожусь в нужном месте и в нужное время.
В 2020 году Мария Голуб стала тимлидом одной из РРС-команд агентства Netpeak.
Комментарии (11)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти