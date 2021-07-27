Как запустить онлайн-марафон? Бесплатные и платные методы

Привет, меня зовут Александр Палий, я руководитель агентства ADS Wind. В этой статье я хочу поделиться опытом запуска наших онлайн-марафонов. Для того чтобы контент не был теоретическим, я приведу пример наших марафонов, как их запускали мы, какие инструменты использовали, как рассчитывали бюджеты и многое другое. Если эта тема интересна, тогда вперед. Также, ниже я записал видео, если вам неудобно читать, можете просмотреть его. Что важно понимать при запуске своего онлайн-марафона? Давайте разбираться.

Если ваша задача — монетизация курса, продажа некого продукта в виде контента, тогда онлайн-марафон, практикум, вебинары или другие онлайн-активности могут стать отличными инструментами для прогрева аудитории, доказательством вашей экспертности и укрепление личного бренда в последствии.

Сначала обсудим запуск бесплатного онлайн-марафона.Как правило, для запуска такого формата достаточно ваших личных социальных сетей и базовых знаний работы с мессенджером Telegram.

Воронка здесь простая. Делаем публикацию, в которой объявляем о запуске марафона и для участия в нем нужно сделать отметку в Stories про участие в вашем марафоне. Таким образом это увидят друзья человека и, возможно, тоже перейдут для участия, и так по кругу, как снежный ком. В посте живое фото с описанием и слайды с содержанием марафона.

С помощью такого формата, если ваша база подписчиков начисляет не меньше 7000, можете получить около 300 участников на марафон, а впоследствии около 5-6% из них купит ваш основной курс.

После отметки вас участником отправляйте ему ссылку в закрытый Telegram-канал, в котором публикуются все основные новости марафона, видео, правила и т. д. Не забудьте про чат марафона в котором участники смогут обсуждать контент, домашние задания и другие темы. Не забудьте прописать правила и даты открытия тем, роликов, даты проведения вебинаров и т. д. Это сообщение нужно закрепить в группе.

Если у вас подписная база меньше вышеуказанной, в таком случае есть смысл подключить платную рекламу. Как правило, один участник стоит около $0,8-1, если цена инфопродукта не превышает средний чек в $200.

Что делать, если вы хотите масштабироваться? Собрать не пару сотен человек, а, например, 500, а может и 1000 участников для онлайн-марафона.

В таком случае понадобятся платные методы получения целевого трафика. Скорее всего, это будет таргетированная или реклама в YouTube.

Для запуска более крупных проектов потребуется или разобраться, или подключить специалистов:

Таргетолог: настраиевает рекламу в социальных сетях Facebook, Instagram.

Специалист по ботам: выстроит воронку в боте, займется email-маркетингом и другими каналами коммуникации.

Дизайнер и веб-разработчик: упакуют курс в красивую и понятную оболочку, создадут лендинги под марафон, курс.

Это не весь перечень специалистов, которые могут вам пригодится. Например, для большего курса/марафона может понадобиться копирайтер, видеооператоры и т. д.

Теперь давайте немного остановимся на каждом звене.

1. Запуск рекламы

Этот специалист запускает рекламу в Facebook Ads. Для этого используем цель «Конверсия». Не забываем установить на сайт пиксель, подтвердить домен и выставить приоритет событий в бизнес-менеджере Facebook. Вот примеры наших креативов с рекламы.

Именно запуск через цель «Конверсия» позволяет добиться лучших показателей как по цене, так и по качеству. Ниже несколько примеров рекламных постов.

2. Настройка воронки

Воронка в боте и email-воронка. Здесь может понадобиться многоканальный бот для всех мессенджеров. Если мы говорим про марафон, то, как правило, такая воронка строится на 3-4 дня, и каждый день пользователь получает нужный ролик. Пример нашей воронки — ниже.

Мы использовали сервис Smart Sender

По возможности используйте дожим с помощью email-рассылок. Один из удобных сервисов — SendPulse. Его мы также используем в своих воронках. Из преимуществ отметим возможность автоматической отправки писем, тегирование пользователей и возможность интеграции с другими сервисами.

3. Упаковка

Web-часть — это лендинги, различные страницы, где могут размещаться уроки, бонусы и другая информация по марафону или курсу. Здесь важен дизайн, смысл, упаковка. От этого будет зависеть процент конверсии с посетителя в подписчика бота, а дальше по воронке в процент конверсии из участников марафона в покупателя курса.

Автоматические оплаты по ссылке предоставляют сервисы WayForPpay, Fondy.

Если надо «подружить» несколько сервисов, вы можете использовать платформу Apix-Drive. Простая и понятная, с бесплатным пакетом.

Запомнить

Алгоритм создания всей цепочки должен идти от курса.

Готовим смысл и наполнение курса после того, как понимаем наполнение основного продукта, готовим марафон. Так мы понимаем, что можем дать попробовать пользователю — что-то вроде демоверсии.

что-то вроде демоверсии. После того как готов курс и марафон, готовим воронку в бот под марафон, так как теперь знаем его наполнение.

Когда знаем наполнение марафона и бота, готовим рекламу, ведь в креативах нужно обыгрывать то, о чем мы говорим в марафоне и боте.

Надеюсь, эта статья была для полезна, и вы взяли для себя некоторые моменты из нашего опыта. Буду рад ответить на вопросы в Директе.