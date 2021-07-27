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Как запустить онлайн-марафон? Бесплатные и платные методы
Александр Палий
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Привет, меня зовут Александр Палий, я руководитель агентства ADS Wind. В этой статье я хочу поделиться опытом запуска наших онлайн-марафонов. Для того чтобы контент не был теоретическим, я приведу пример наших марафонов, как их запускали мы, какие инструменты использовали, как рассчитывали бюджеты и многое другое. Если эта тема интересна, тогда вперед. Также, ниже я записал видео, если вам неудобно читать, можете просмотреть его. Что важно понимать при запуске своего онлайн-марафона? Давайте разбираться.

Если ваша задача монетизация курса, продажа некого продукта в виде контента, тогда онлайн-марафон, практикум, вебинары или другие онлайн-активности могут стать отличными инструментами для прогрева аудитории, доказательством вашей экспертности и укрепление личного бренда в последствии.

Сначала обсудим запуск бесплатного онлайн-марафона.Как правило, для запуска такого формата достаточно ваших личных социальных сетей и базовых знаний работы с мессенджером Telegram.

Воронка здесь простая. Делаем публикацию, в которой объявляем о запуске марафона и для участия в нем нужно сделать отметку в Stories про участие в вашем марафоне. Таким образом это увидят друзья человека и, возможно, тоже перейдут для участия, и так по кругу, как снежный ком. В посте живое фото с описанием и слайды с содержанием марафона.

С помощью такого формата, если ваша база подписчиков начисляет не меньше 7000, можете получить около 300 участников на марафон, а впоследствии около 5-6% из них купит ваш основной курс.

После отметки вас участником отправляйте ему ссылку в закрытый Telegram-канал, в котором публикуются все основные новости марафона, видео, правила и т. д. Не забудьте про чат марафона в котором участники смогут обсуждать контент, домашние задания и другие темы. Не забудьте прописать правила и даты открытия тем, роликов, даты проведения вебинаров и т. д. Это сообщение нужно закрепить в группе.

Если у вас подписная база меньше вышеуказанной, в таком случае есть смысл подключить платную рекламу. Как правило, один участник стоит около $0,8-1, если цена инфопродукта не превышает средний чек в $200.

Что делать, если вы хотите масштабироваться? Собрать не пару сотен человек, а, например, 500, а может и 1000 участников для онлайн-марафона.

В таком случае понадобятся платные методы получения целевого трафика. Скорее всего, это будет таргетированная или реклама в YouTube.

Для запуска более крупных проектов потребуется или разобраться, или подключить специалистов:

  • Таргетолог: настраиевает рекламу в социальных сетях Facebook, Instagram.
  • Специалист по ботам: выстроит воронку в боте, займется email-маркетингом и другими каналами коммуникации.
  • Дизайнер и веб-разработчик: упакуют курс в красивую и понятную оболочку, создадут лендинги под марафон, курс.

Это не весь перечень специалистов, которые могут вам пригодится. Например, для большего курса/марафона может понадобиться копирайтер, видеооператоры и т. д.

Теперь давайте немного остановимся на каждом звене.

1. Запуск рекламы 

Этот специалист запускает рекламу в Facebook Ads. Для этого используем цель «Конверсия». Не забываем установить на сайт пиксель, подтвердить домен и выставить приоритет событий в бизнес-менеджере Facebook. Вот примеры наших креативов с рекламы.

Именно запуск через цель «Конверсия» позволяет добиться лучших показателей как по цене, так и по качеству. Ниже несколько примеров рекламных постов.

на бесплатном марафоне

узнай на марафоне

марафон по таргету

2. Настройка воронки

Воронка в боте и email-воронка. Здесь может понадобиться многоканальный бот для всех мессенджеров. Если мы говорим про марафон, то, как правило, такая воронка строится на 3-4 дня, и каждый день пользователь получает нужный ролик. Пример нашей воронки ниже.

Мы использовали сервис Smart Sender

По возможности используйте дожим с помощью email-рассылок. Один из удобных сервисов SendPulse. Его мы также используем в своих воронках. Из преимуществ отметим возможность автоматической отправки писем, тегирование пользователей и возможность интеграции с другими сервисами.

3. Упаковка

Web-часть это лендинги, различные страницы, где могут размещаться уроки, бонусы и другая информация по марафону или курсу. Здесь важен дизайн, смысл, упаковка. От этого будет зависеть процент конверсии с посетителя в подписчика бота, а дальше по воронке в процент конверсии из участников марафона в покупателя курса.

Автоматические оплаты по ссылке предоставляют сервисы WayForPpay, Fondy. 

Если надо «подружить» несколько сервисов, вы можете использовать платформу Apix-Drive. Простая и понятная, с бесплатным пакетом.

Запомнить

Алгоритм создания всей цепочки должен идти от курса.

  • Готовим смысл и наполнение курса после того, как понимаем наполнение основного продукта, готовим марафон. Так мы понимаем, что можем дать попробовать пользователю что-то вроде демоверсии.
  • После того как готов курс и марафон, готовим воронку в бот под марафон, так как теперь знаем его наполнение.
  • Когда знаем наполнение марафона и бота, готовим рекламу, ведь в креативах нужно обыгрывать то, о чем мы говорим в марафоне и боте. 

Надеюсь, эта статья была для полезна, и вы взяли для себя некоторые моменты из нашего опыта. Буду рад ответить на вопросы в Директе.

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таргетированная реклама в Facebook
Александр Палий

Основатель агенства ADS Wind
Лектор в Genius Marketing и WebPromoExperts
Более 5 лет в маркетинге

https://www.ads-wind.com/

Сертифицированный специалист ManyChat - Messenger Marketing Expert.

Организатор встреч SMM Lunch

Работает над комплексным запуском рекламных кампаний в социальных сетях. Подготовка контента, запуск таргетированной рекламы, разработка общей стратегии, внедрение чат-ботов.

Мой YuTube-канал: http://bit.ly/2PsjWw6

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