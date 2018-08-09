Как запустить рекламу на Reddit — руководство для новичка

Каждый специалист, который работает в сфере интернет-маркетинга с выходом на западные рынки слышал о Reddit. Это одно из наиболее активных интернет-комьюнити в мире. Площадка насчитывает более 330 миллионов активных пользователей и в месяц у сайта более 14 миллиардов просмотров.

Но рекламодатели крайне редко запускают там рекламу — увы, нет информации о том, как же правильно работать с этим инструментом. Рассказываю и показываю, что узнала на собственном опыте, когда создавала и запускала кампании для Serpstat.

Что нужно знать о платформе Reddit?

В чем же изюминка Reddit и почему эта площадка стала такой популярной? Здесь сыграл фактор человеческого общения.

Reddit был одним из первых сайтов, который дал пользователям возможность свободно обсуждать «наболевшие» темы в формате форума. На этой площадке можно поговорить обо всем: начиная с того, как лучше чистить зубы, заканчивая стадиями построения собственного бизнеса.

Соблюдайте правила площадки

Первое, что необходимо знать о продвижении на Reddit: это очень специфическое и строгое сообщество, у которого есть свои писаные и неписаные правила.

Я не рекомендую начинать продвижение без предварительной подготовки. А именно:

создайте аккаунт и прочитайте общие правила платформы;

ознакомьтесь со структурой платформы и базовыми терминами;

отберите ваши тематические сабреддиты (разделы, подфорумы) и подпишитесь на них;

изучите правила своих сабреддитов (они могут отличаться от общих правил платформы);

последнее, но самое важное — почитайте ваши сабреддиты. Это поможет понять настроение потенциальной аудитории и стиль общения с ней, определить для себя боли пользователей и их интересы.

Пытайтесь уловить настрой своей аудитории

Не забывайте, Reddit состоит из обычных людей, симпатии которых зависят от внешних факторов. Так, одна и та же реклама может вызвать разный отклик, в зависимости от момента, когда будет опубликована. Судите сами, как «зайдет» реклама сервиса по сбору данных о пользователях, когда идет разбирательство про слив персональных данных юзеров Facebook.

Не продавайте открыто

Открытая реклама не будет работать, если вы не предлагаете что-то действительно крутое и интересное. Пользователи приходят на Reddit за общением и не терпят агрессивной рекламы. Лучше покажите им, как ваш продукт или услуга решили какую-то проблему. Только проблема должна быть реальной и распространенной, а не надуманной. Или же расскажите о каком-то своем кейсе. В общем, вовлекайте аудиторию в обсуждение и будет вам счастье.

Если говорить о рекламных возможностях Reddit, то эта площадка предлагает два вида продвижения:

Продвигаемые публикации в сабреддитах. Баннеры в сайдбаре сайта.

К сожалению, баннеры в сайдбаре продаются только через команду прямых продаж и недоступны в формате «самообслуживания» в рекламном инструменте. Поэтому мы рассмотрим первый вид продвижения — публикации в сабреддитах.

Внешний вид такой рекламы

Как создать рекламный аккаунт?

У Reddit есть своя мини-справка по продвижению. Там указана вся базовая информация, которая понадобится на старте. С помощью рекламного аккаунта Reddit можно запускать продвигаемые публикации в отобранных сабредиттах площадки. Как его создать?

Для этого переходим на страницу https://www.redditinc.com/advertising, нажимаем «Place an ad», а потом «Register».

Заполняем базовую информацию об аккаунте и особое внимание уделяем полю «Username». Это имя, под которым будет размещаться ваша реклама на Reddit. В идеале там надо указать название бренда. Если оно уже занято, используйте приставку «official» (например, «Serpstat_official»).

После успешной регистрации аккаунта вас сразу перенаправят на создание рекламы. Я рекомендую временно отложить этот шаг и провести базовую настройку.

Как сделать базовую настройку рекламного аккаунта?

Чтобы настроить рекламный аккаунт Reddit, введите название компании и определите свою индустрию:

Затем укажите платежные данные (Reddit поддерживает только постоплату через банковскую карту):

Заполните платежный адрес:

Сохраните данные. И вот тут самое интересное — Reddit, как рекламный инструмент работает не во всех странах. Например, при попытке указать Украину в платежном адресе, появляется такое сообщение.

И, увы, полного перечня стран, где работает Reddit, нет.

Здесь существует два решения:

если у вас есть представительства в других странах, попробуйте ввести их адреса и найти тот, который будет принят системой;



нет представительств — забудьте о платежных документах и введите локацию США (это не очень хороший вариант для бизнеса, но может подойти как временная мера на период теста рекламы).

Теперь необходимо настроить Reddit Conversion Pixel — это фрагмент кода, который будет отслеживать выполнение определенного действия на сайте.

Пример Pixel с рекомендацией по установке на сайт:

На этом этапе мы столкнемся с еще одной болью продвижения на Reddit — ограниченностью его Conversion Pixel. В других рекламных системах через Pixel можно собирать списки ремаркетинга и отслеживать различные конверсии. На Reddit можно отслеживать только одну конверсию. Для этого мы внедряем Reddit Conversion Pixel на все страницы выполненного действия (к примеру, на все страницы «Заказ успешно оформлен»).

Отдельного упоминания стоит просмотр данных, которые можно собрать с помощью Reddit Conversion Pixel:

Для того, чтобы просмотреть данные о выполненных конверсиях, идем в раздел «Metrics»: Отмечаем столбцы «Conversions» и «CPA», а также задаем свое окно атрибуции (его размер зависит от действия, которое вы отслеживаете): Теперь в таблице со статистикой кампаний можно просматривать данные о конверсиях:

Как создавать рекламные кампании?

Интерфейс рекламного кабинета Reddit очень напоминает Facebook Ads, а сама иерархия аккаунта — все известные рекламные инструменты:

campaigns — верхний уровень рекламного кабинета: рекламные кампании;

ads groups — в рамках кампаний создаются группы объявлений, разделенные по таргетингу на аудиторию;

ads — создание объявлений в каждой группе.

Чтобы создать рекламную кампанию, необходимо указать ее название (Name) и цель продвижения (Campaign Objective).

В качестве названия кампании обычно указывают геотаргетинг и цель продвижения (например, «USA/Conversions»).

Доступно три типа целей продвижения:

Traffic — кампании, направленные на увеличение количества посещений вашего сайта. Brand Awareness and Reach — это кампании, направленные на охват аудитории и увеличение узнаваемости бренда. Conversions — кампании для увеличения количества конверсий (которые вы отслеживаете с помощью Reddit Conversion Pixel).

Следующий шаг — создание группы объявлений.

А теперь пройдемся по настройкам, которые можно установить на уровне группы.

Для начала необходимо указать название группы объявлений. Рекомендую указывать таргетинги, которые вы будете использовать (например, «New York/Interests/SEO» или «UK/Subreddits/Marketing»).

Далее мы задаем таргетинг на аудиторию. В Reddit доступно три типа таргетинга: геотаргетинг (Locations), таргетинг на интересы (Interests), таргетинг на определенные сабреддиты (Subreddits). Для широких тематик существует возможность создавать различные комбинации таргетингов по принципам «сузить аудиторию» или «исключить аудиторию» (к примеру, задать интерес «Marketing» и исключить из него сабреддит «bigseo»).

Теперь определяем, на каких устройствах хотим показывать нашу рекламу:

Далее можем настроить расписание показа объявлений (если хотим, чтобы реклама показывалась не круглосуточно):

Теперь указываем бюджет группы объявлений. Доступно два вида бюджетов: «дневной» (подходит для групп объявлений, которые будут работать на постоянной основе) и «бюджет на весь срок действия» (подходит для рекламных активностей с определенным сроком действия).

Минимальный дневной бюджет, который можно установить — $5. Минимальный бюджет на весь срок действия зависит от количества дней, которые будет действовать реклама, но из расчета хотя бы $5 в день (например, если группа объявлений будет запущена на три дня, то минимальный бюджет — $15).

Далее необходимо указать, сколько мы готовы платить за 1000 показов нашей рекламы. Минимальная ставка — $0,50; максимальная — $100:

Последний шаг — задаем срок действия нашей рекламы.

Важно: Reddit может тратить на 20% больше вашего дневного бюджета. Учитывайте это при выставлении бюджета на группу.

Как создать рекламное объявление?

В Reddit Ads доступно два вида объявлений: Link Post и Text Post.

Link Post — это тип объявлений, который будет перенаправлять пользователя на указанный URL при нажатии на объявление. Здесь доступны такие настройки:

Post Headline — текст объявления. Максимальное количество символов — 300. Post URL — конечный URL. Не забываем указывать тут UTM-метку. Display URL — URL, который увидит пользователь. Обычно здесь указывают домен сайта. Card Image — большое изображение, которое будет отображаться в самом посте. Разрешение: 1200 х 628. Максимальный размер — 3MB. Thumbnail Image — миниатюра изображения для предпросмотра. Разрешение: 400 х 300. Максимальный размер — 500KB. Allow comments — функция комментирования вашей рекламы. Как правило, рекламодатели отключают комментирование, но не забывайте, что это может быть хороший источник фидбека от пользователей. Call to Action — ваш призыв к действию.

Text Post — после клика по объявлению пользователь перейдет на более развернутую версию поста (но останется на сайте reddit.com). Здесь доступны такие настройки:

Post Headline — заголовок объявления. Максимальное количество символов — 300. Post Text — ваш развернутый текст объявления, который увидит пользователь при нажатии. Максимальное количество символов — 40000. Card Image — большое изображение, которое будет отображаться в самом посте. Разрешение: 1200 х 628. Максимальный размер — 3MB. Thumbnail Image — миниатюра изображения для предпросмотра. Разрешение: 400 х 300. Максимальный размер — 500KB. Allow comments — функция комментирования вашей рекламы. Помните, что лучше сохранить возможность комментировать рекламу и получать обратную связь от пользователей. Call to Action — призыв к действию.

В итоге, выводится сводная информация о настроенной рекламе и кнопка подтверждения запуска «Submit».

Типы таргетинга рекламного инструмента Reddit

На этапе создания группы объявлений я упоминала о трех типах таргетинга на аудиторию. Разбираем их детально.

Locations — таргетинг на местоположение пользователя.

Что необходимо знать об этом типе таргетинга?

Вы можете выбрать для таргетинга страну или город (к сожалению, таргетинг на города сейчас доступен исключительно для США).

Рекомендую не оставлять поле Locations пустым, иначе реклама будет показываться пользователям с любым местоположением. Также не забывайте, что можно исключать показ в определенных странах или городах:

Interests — таргетинг на интересы пользователя:

Что необходимо знать:

Reddit анализирует контент, с которым взаимодействует пользователь и на основе этого присваивает ему определенные категории интересов. Вы можете использовать их для таргетинга. Катализатором показа рекламы будет выступать пользователь, а не тематика сабреддита. То есть ваша рекламу могут показать в любом сабреддите. По этой причине рекомендую исключать «левые» сабреддиты в момент настройки группы объявлений. Список предлагаемых интересов общий и ограниченный. Если вы будете использовать этот тип таргетинга, то не забывайте сузить его. Как? Укажите тематические сабреддиты или узкий геотаргетинг.

Subreddits — таргетинг на определенные сабреддиты:

Как по мне, это наиболее интересный вариант таргетинга для рекламодателей. Он позволяет контролировать места, в которых покажется ваша реклама. Что необходимо помнить о таргетинге на сабреддиты:

Рекламу увидят подписчики или текущие посетители указанного сабреддита. Подписчики могут увидеть ваше объявление во время посещения целевого сабреддита или других сабреддитов, если они недавно посетили целевой сабреддит. Так как это достаточно узкий таргетинг, рекомендую выбирать побольше сабреддитов для одной группы. Если система не дает вам возможность выбрать какой-то сабреддит (а вы знаете, что он точно существует), значит он слишком маленький для таргетинга. Сабреддиты можно выбирать двумя способами:

вводим наш целевой ключ и выбираем из предложенных вариантов;

открываем serpstat.com, вводим домен reddit.com и выбираем базу США:

переходим в раздел «Анализ сайта/Анализ доменов/SEO-анализ/Позиции» и задаем фильтр, где:

URL — содержит — «ваше ключевое слово»; URL — не содержит — «comments»; URL — не содержит — «casestudies»; URL — не содержит — «duplicates»; URL — не содержит — «domain»; URL — не содержит — «user».

Вы получите список URL, на которые можно настроить таргетинг.

Выводы