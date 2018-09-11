Промо

Как запустить товарную рекламу, если у вас только YML-файл со списком товаров
Денис Никишов
9360 70 11
1536638400
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Здравствуйте, я интернет-маркетолог. В свой обычный рабочий день занимаюсь настройкой и оптимизацией рекламных кампаний в Google Ads. В необычный — ищу способы сделать это быстрее и легче, не потеряв в качестве. Сегодня хочу поделиться с вами своей находкой: как создать фид для Merchant Center, не потратив на это полцарства или полжизни.

Google официально заявил о запуске Shopping в Украине. Это, несомненно, радостная новость, но вот что делать, если у вас нет программиста, который может создать фид данных? Или ваш сайт создан на маркетплейсе по типу prom.ua и у вас даже теоретически нет возможности создать необходимую выгрузку?

В этом случае существует несколько вариантов запустить товарные объявления.

1. Вручную создать таблицу фида в Google Docs.

На мой взгляд, этот способ неудобен, так как он предполагает постоянное обновление данных о товарах (ассортименте, наличии, цен) тоже вручную. И если товаров много, такая работа покажется адом.

2. Спарсить страницы — подробно об этом методе мы рассказали в посте «Динамические поисковые объявления: как автоматизировать работу с товарным фидом».

3. Создать фид с помощью выгрузки товаров в формате yml и специального скрипта, который сделает всю (почти) грязную работу за вас.

На этом варианте и остановимся.

Год назад, когда Merchant Center был недоступен для пользователей из Украины, в блоге появилась статья с пошаговым созданием товарного фида для динамического ремаркетинга с помощью скрипта и загрузкой в аккаунт Ads. С приходом Google Shopping в Украину у меня возникла потребность в создании аналогичной выгрузки, но уже для Merchant Center. Поэтому предложенный скрипт пришлось модернизировать, чтобы он выгружал нужные данные и по-другому называл столбцы.

Важно: Как зарегистрировать аккаунт в Merchant Center, связать его с Google Ads и создать торговую кампанию вам придется узнать самостоятельно.

Требования к товарному фиду

Итак, что нужно сделать, чтобы создать товарный фид:

  • проверить, подходит ли наш сайт для использования товарных объявлений;
  • создать таблицу в Google Docs;
  • настроить скрипт, который будет переносить ваши данные из yml-выгрузки в таблицу;
  • добавить таблицу в Merchant Center;
  • установить дополнение Google Merchant Center для таблиц;
  • настроить Торговую кампанию в Google Ads.

Сначала вам нужно удостовериться, что сайт соответствует требованиям Google для показа рекламы, чтобы зря не заморачиваться с товарным фидом и потом не оказалось, что у вас нет онлайн-оплаты, поэтому реклама вам не «светит».

Какие требования в Google для показа товарной рекламы:

  1. Вы должны быть владельцем сайта. Права на владение подтверждаются несколькими способами, о них вы узнаете при настройке аккаунта Merchant Center.
  2. На сайте должны быть четко прописаны правила оплаты, доставки и условий возврата товара.
  3. Сайт должен быть на https://.
  4. На сайте должна присутствовать возможность оплатить товар онлайн.
  5. Язык сайта должен соответствовать стране, в которой вы будете его рекламировать (для Украины подходит и русский и украинский).

Как создать таблицу и добавить скрипт?

Если сайт отвечает всем требованиям, аккаунт Merchant Center создан, сайт подтверждён, переходим к следующему этапу. Создание таблицы в Google Spreadsheets.

сайт подтверждён, переходим к следующему этапу.

Даем таблице название, по которому мы потом сможем её найти и после этого, переходим в редактор скриптов.

Переходим в редактор скриптов

Далее нам нужно вставить скрипт (поставьте в нём свою ссылку на yml-выгрузку).

var doc = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();try {var s_settings = doc.getSheetByName("Settings");s_settings.clear();}catch(e) {var s_settings = doc.insertSheet();s_settings.setName("Feed");}function trim( str, charlist ) {charlist = !charlist ? ' \\s\xA0' : charlist.replace(/([\[\]\(\)\.\?\/\*\{\}\+\$\^\:])/g, '\$1');var re = new RegExp('^[' + charlist + ']+|[' + charlist + ']+$', 'g');return str.replace(re, '');}function strip_tags( str ){str = str.replace(/<style[^>]+>[^<]+<\/style>/gi, '');str = str.replace(/&nbsp;/gi, ' ');str = trim(str);return str.replace(/<\/?[^>]+>/gi, '');}function parseXml() {var url = 'https://example.com/xml-export/309bbb4b54b377327c6a38d6eee7d04c';var xml = UrlFetchApp.fetch(url).getContentText();var document = XmlService.parse(xml);var root = document.getRootElement();var ns = XmlService.getNamespace('http://www.w3.org/1999/xhtml');Logger.log(ns);var entries = document.getRootElement().getChildren();Logger.log(entries);var orders = entries[0].getChildren('offers')[0].getChildren('offer');Logger.log(orders);var categories = entries[0].getChildren('categories')[0].getChildren('category');var aCategory = {};for (var i = 0; i < categories.length; i++) {var id = categories[i].getAttribute('id').toString().split("'")[1];var text = categories[i].getText();aCategory[id] = text;}var rows = [];rows.push(['id','link','item category','title','image_link','price', 'condition', 'availability', 'description'])for (var i = 0; i < orders.length; i++) {var id = orders[i].getAttribute('id').toString().split("'")[1];var url = orders[i].getChildText('url').toString().trim();var cat = aCategory[orders[i].getChildText('categoryId').toString()];var name = orders[i].getChildText('name');var pic = orders[i].getChildText('picture').toString().trim();var currencyId = orders[i].getChildText('currencyId').toString().trim();var price = orders[i].getChildText('price').toString()+' '+currencyId;var description = strip_tags(orders[i].getChildText('description'));var newRow = [id, url, cat, name, pic, price, 'new', 'in stock', description];rows.push(newRow);}Logger.log(rows[rows.length-1]);s_settings.getRange(1,1,rows.length, 9).setValues(rows);}

Должно получиться следующее:

Должно получится следующее

Следующий шаг — проверка работы скрипта. Для этого нам необходимо убедиться, что в качестве исполняемой функции у нас установлено «parseXML» и авторизовать скрипт в своем аккаунте Google.

Проверка корректной работы скрипта

На скриншоте выше видим, что функция выбрана правильно. Дальше нажимаем на кнопку запуска скрипта и авторизуем его. Нажимаем на кнопку «Предоставить разрешение». У нас откроется новое окно с выбором аккаунта. Затем появится ещё одно окно, в котором Google предупредит нас: этот скрипт еще не проверен системой и предоставлять ему доступ не рекомендуется. Нажимаем на кнопку «Дополнительные настройки» — «Перейти на страницу «Название вашего скрипта» (небезопасно)» — «Разрешить».

Если все прошло хорошо, ваша таблица должна выглядить как на скриншоте ниже. Обратите внимание, что скрипт создает новый лист таблицы, поэтому вам нужно удалить из него первый лист, чтобы информация о товарах передавалась в Google Merchant Center. Также обратите внимание на еще один лист с названием «Google Taxonomy». У вас его пока нет, но мы к нему еще вернемся.

что скрипт создает новый лист таблицы, поэтому вам нужно удалить из него первый лист

Какие данные переносит скрипт:

  • ID товара;
  • название товара;
  • описание товара, предварительно убирая из него теги HTML, если они есть в выгрузке;
  • категорию товара;
  • ссылку на товар;
  • ссылку на изображение;
  • наличие товара.

Также по умолчанию скрипт добавляет столбец с состоянием товара, добавляя к каждой строке атрибут «новый». Этот атрибут не обязательный, если у вас все товары новые, но если на сайте есть товары бывшие в употреблении или восстановленные, вам нужно будет вручную изменить соответствующие поля, так как yml-выгрузка не предполагает параметра «condition».

Теперь нам нужно создать расписание для скрипта, чтобы он обновлял информацию о товарах с нужной нам периодичностью. Для этого возвращаемся в наш редактор скриптов, нажимаем на пиктограмму с часами, кликаем по надписи «Триггеры не настроены. Нажмите здесь, чтобы добавить триггер». Все нужно настроить так:

Триггеры текущего проекта

В последнем пункте вы можете задать свое время обновления. Делаем все как на скриншоте и нажимаем на кнопку «Сохранить».

Как добавить фид в аккаунт Merchant Center?

Следующий шаг — добавление нашего фида в аккаунт Merchant Center. Для этого открываем аккаунт и переходом по пути «Товары» — «Фиды» — «+».

переходом по пути «Товары» «Фиды» «+»

В блоке «Основные сведения» выбираем настройки соответствующие вашему сайту. В пункте выбора чекбоксов вы можете выбрать только «Shopping», если вас не интересует реклама в контекстно-медийной сети. Для Украины, обычно, это будет выглядеть так:

Основные сведения

Далее непосредственная настройка экспорта и обновления фида. Нам нужен пункт «Выбрать существующую таблицу Google» и в открывшемся окне выбрать нужную таблицу.

Выбрать существующую таблицу Google

После этого, если стандартные настройки вам не подходят, меняем расписание обновления фида и нажимаем кнопку «Продолжить». Всё, наш фид создан и добавлен в аккаунт.

Всё, наш фид создан и добавлен в аккаунт

Добавляем дополнение Google Merchant Center

Теперь вернемся к нашей таблице и сделаем еще два действия, которые при дальнейшей работе сэкономят немного времени и денег. Первое, что нужно сделать, это добавить дополнение Google Merchant Center, которое может загружать ваш скрипт в аккаунт, показывать возникшие проблемы. Для этого мы выбираем пункт «Дополнения» — «Установить дополнения».

Для этого мы выбираем пункт Дополнения — Установить дополнение

Вводим в строку поиска «Merchant Center» и проходим стандартную процедуру установки дополнения.

Вводим в строку поиска «Merchant Center» и проходим стандартную процедуру установки дополнения

После установки дополнения, справа появится блок, в котором вы сможете загрузить ваш фид в аккаунт и посмотреть, какие ошибки возникли в процессе импорта.

вы сможете загрузить ваш фид в аккаунт и посмотреть возникнувшие, в процессе импорта, ошибки

Кроме возможности управления загрузкой фида, дополнение добавит в вашу таблицу страницу с названием «Google Taxonomy», о которой я говорил ранее. На этой странице — список значений, которые можно добавить в столбец «google_product_category». Этот атрибут обязательный только для нескольких категорий товаров, но добавив его в свой фид, вы поможете системе понять, к какой категории относятся ваши товары и избежать части нерелевантных кликов по рекламе.

На этом настройка фида закончилась, вам осталось только связать ваш аккаунт Google Ads c Google Merchant Center (если вы не сделали этого ранее) и создать торговую кампанию.

Итак, что мы получим, в результате вышеописанных действий:

  1. Фид данных, который ежедневно будет обновляться, добавляя новые товары и изменяя цены, наличие и другие параметры в уже существующих.
  2. Возможность создать один фид для двух типов рекламных кампаний: динамического ремаркетинга и товарных объявлений.
  3. Уйму свободного времени, которое можно потратить на просмотр Netpeak memes.
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Google AdWords создание фида товаров Google Merchant Center
Денис Никишов

Привет, я Денис, занимаюсь настройкой и анализом кампаний в Google Ads. Еще я развиваю небольшое PPC-Агентство и собираю деньги на полёт в космос.

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