Как добавить компанию на карты Google и Яндекс

Сегодня офлайновому бизнесу важна не вывеска, а блоки с информацией о заведении в правой части выдачи Google и Яндекс. Поговорим о том, как добавить данные о компании на карты.

Как добавить компанию на карты Google

Необходимо создать страницу в сервисе Google Мой бизнес.

Что это даёт? В первую очередь — возможности:

информировать пользователей о ценах, времени работы, событиях и новостях организации;

следить за отзывами и быстро реагировать на них;

анализировать просмотры информации о бизнесе (количество просмотров данных о компании, просмотры фото, видеозаписей);

прикреплять карты с маршрутом к организации;

укреплять репутацию благодаря оценкам пользователей.

Блок Google Мой Бизнес в поисковой выдаче

Алгоритм добавления компании.

1. Зайдите на сайт Google Мой бизнес и нажмите «Добавить данные о компании в Google».

2. Войдите в существующий или зарегистрируйте новый аккаунт Google.

3. На открывшейся странице в поле «Название» укажите полное название своей организации:

если в выпадающем списке вы нашли свою компанию, выберите её (все остальные данные подтянутся) и нажмите «Продолжить»;

если вашей компании нет в списке, нажмите «Далее» и заполните все поля.

4. Добавьте данные о территории обслуживания:

5. Выберите категорию, которая наиболее точно описывает вашу деятельность:

6. Заполните контактную информацию (можно зарегистрировать даже те компании, у которых нет собственного сайта):

7. Проверьте все введенные данные и подтвердите создание аккаунта Google Мой Бизнес:

8. Далее появится форма подтверждения компании через почту.

На указанный физический почтовый адрес будет отправлено письмо с кодом для подтверждения. Письмо приходит обычно через 1-2 недели после подачи заявки.

Для некоторых видов бизнеса существуют альтернативные способы подтверждения данных (по телефону, email или даже через Google Search Console). Алгоритм, по которому система выбирает способ подтверждения данных для компании, довольно запутанный — для одного и того же типа бизнеса могут применяться разные способы. Также, если у вашей компании больше 10 представительств, их можно верифицировать списком.

Если вы не получите письмо в течение 3-4 недель, смело пишите в техподдержку: «Письмо не пришло, что мне делать?». Google предложит пройти процедуру подтверждения вручную.

Для этого нужно будет отправить несколько фотографий:

9. После этого вы попадете в личный кабинет своей компании:

На странице «Информация» необходимо предоставить наиболее полную информацию о вашей компании:

добавьте дополнительные категории, которые соответствуют вашей деятельности;

добавьте описание вашей компании;

укажите часы работы;

способы оплаты товаров и услуг;

добавьте фотографии и видео;

а также дополнительные сведения.

В описании компании постарайтесь как можно точнее написать, в чем конкретно заключается ваш бизнес: какие товары или услуги вы предлагаете.

Чем полнее и качественнее будет представлена информация о вашей компании, тем больше вероятность, что её увидят пользователи Google.

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Как добавить компанию на карты Яндекс

Для добавления компании в Яндекс необходимо оставить заявку в сервисе Яндекс.Справочник. После модерации при вводе в поиске Яндекса названия организации в соответствующем блоке появится такая информация:

сайт компании;

номер телефона и адрес на карте;

фотографии;

время и дни работы;

наличие социальных сетей;

дополнительная информация (например, для ресторана — выбор типа кухни, наличие Wi-Fi, информация о доставке на дом);

отзывы пользователей.

Блок с информацией о компании в Яндексе

1. Зайдите на страницу Справочника и проверьте по названию, есть ли компания на картах:

2. Если в результатах поиска нет вашей компании, нажмите «Добавить новую организацию»:

3. Укажите максимально полные контактные данные организации:

4. После заполнения всех полей и отправки формы, вам предложат список компаний, похожих на вашу. Если среди них нет вашей, то добавляйте ту, о которой заполняли информацию:

После этого заявка уходит на модерацию и, когда она будет одобрена, статус поменяется на «Одобрена»:

Потом появляется возможность заполнить дополнительную информацию о своей компании.

При заполнении профиля на 100% появляется возможность пройти процедуру подтверждение прав, чтобы у вас был доступ к редактированию данных о компании и отслеживании изменений карточки.

Подтверждение выполняется посредством запроса кода верификации на указанный номер телефона:

Результат будет примерно таким:

