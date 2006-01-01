Богдан Бородин

Богдан Бородин

Автор NJ c 2016
Откуда:
Украина, Киев
Об авторе:
Начал интересоваться SEO в 2014 году, в Netpeak — c 2015 года. Работаю с крупными информационными порталами и сервисами. Сертифицированный специалист Google Analytics, Google Ads.

Статьи автора

SEO
Кейсы
18843 33
Продвижение СМИ: рост органического трафика на 569%, аудитории — в пять раз. Кейс informburo.kz
SEO
Кейсы
Продвижение СМИ: рост органического трафика на 569%, аудитории — в пять раз. Кейс informburo.kz
18843 33
SEO
205185 163
Как добавить компанию на карты Google
SEO
Как добавить компанию на карты Google
205185 163
Аналитика
245704 349
Как новичку разобраться в регулярных выражениях
Аналитика
Как новичку разобраться в регулярных выражениях
245704 349