Продвижение СМИ: рост органического трафика на 569%, аудитории — в пять раз. Кейс informburo.kz

Продвижение СМИ: рост органического трафика на 569%, аудитории — в пять раз. Кейс informburo.kz

Если печатные СМИ не перейдут в онлайн-формат, то почти наверняка исчезнут. Впрочем, если сайт журнала/новостной портал/онлайн-издание не понравится поисковикам, пользователи его не увидят. Как угодить роботам поисковых систем и сохранить интерес читателей, рассказываем на примере сотрудничества с казахстанским порталом informburo.kz.

Команда проекта: Богдан Бородин, Виктор Гринвальд, Екатерина Корепанова. Проект: informburo.kz — мультимедийный информационно-аналитический портал. Период продвижения: с апреля 2015 по текущее время. Услуга: SEO для СМИ. Регион: Казахстан.

Особенности проекта

До нашего сотрудничества у клиента было печатное издание со своим сайтом www.megapolis.kz. Но со временем руководство приняло решение сделать ребрендинг: качественно улучшить подачу информации, привлечь аудиторию, которой интересна не только событийная журналистика, но и аналитика. Около 2000 материалов (на момент переноса, они приносили трафик) со старого сайта www.megapolis.kz легли в основу нового ресурса. Это тексты с хорошими поведенческими характеристиками (большое количество просмотров, дочитывания статей, лайков и шеров).

Цели продвижения

Увеличить количество постоянных уникальных пользователей. Увеличить поток целевого органического трафика. Добиться большей вовлеченности аудитории.

Глобальная цель клиента — укрепить свои позиции в нише с другими лидерами информационного рынка.

Как подготовили сайт к запуску?

Обычно перед запуском подобного проекта необходимо сделать полноценную разработку сайта . Но в данном случае мы получили на 90% готовый сайт, который вот-вот должен был запуститься. Пришлось ускоренными темпами заниматься наиболее критичными задачами:

Настроили системы веб-аналитики: Google Analytics, Google Tag Manager для отслеживания посещений и действий пользователей на сайте. Чтобы понимать и отслеживать уровень вовлеченности и интереса аудитории к материалам, мы настроили отслеживание нескольких дополнительных метрик. В частности:

отслеживание кликов по различным блокам на сайте — так можно понять, в каких блоках стоит размещать приоритетные материалы, которые должны охватить максимальный процент аудитории;

отслеживание пользователей, которые провели на сайте больше N минут (определяем среднее время, необходимое для прочтения того или иного материала);

отслеживание пользователей, которые за одну сессию посмотрели N материалов (определяем уровень вовлеченности аудитории и эффективности блоков перелинковки, по типу «также читайте»);

для каждой страницы материала настроили отслеживание дочитываемости и проведенного на странице времени. Здесь результаты разбиваются на группы по интервалам, например дочитываемость измеряется в % доскролла (долистывания) страницы (0-20% 20-50% 50-90% 90-100%). 100% — это пользователи, которые доскроллили до конца страницы.

настроили отслеживание по авторам материалов. Аналогично отслеживанию дочитываемости материала, создали специальный отчет, который помогает определить, публикации какого автора вызывают наибольший интерес у аудитории:

Нашли ошибки в работе функционала сайта и составили рекомендации, как их быстро устранить. Дали базовые рекомендации по юзабилити. Объяснили специалистам клиента, как в кратчайшие сроки улучшить функционал и некоторые элементы сайта. Перенесли контент и настроили 301 редиректы (перенаправления) с megapolis.kz. Проанализировали материалы сайта https://megapolis.kz и отобрали наиболее качественные страницы. Качество определяли по количеству посещений страниц из органического поиска и по хорошим поведенческим показателям. Проанализировали основных тематических конкурентов в поиске. Как строилась наша работа:

анализ динамики наращивания и источников обратных ссылок конкурентов;

анализ контента конкурентов: как часто публикуют материалы, как быстро они появляются в поиске, объем материалов, качество (рерайт, оригинальные материалы, плагиат);

анализ социальной активности: в каких соцсетях представлены конкуренты, какой контент они там публикуют и как часто; какой тип контента используют для работы с аудиторией;

на основании анализа конкурентов составили стратегию наращивания обратных ссылок на сайт. То есть, поняли, как сделать так, чтобы пользователи ставили активные ссылки на informburo.kz.

Что сделали, чтобы улучшить показатели после выхода в паблик

Нельзя так просто взять и запустить сайт. Следующий этап — полный технический аудит. Что это значит: мы проверили, насколько быстро загружается сайт, как функционирует мобильная версия, насколько понятны URL страниц (и роботам, и читателям). Более подробно:

Закрыли от индексации бесполезные с точки зрения поиска страницы. Настроили 301 редиректы (перенаправления) — чтобы избавиться от бесполезных дублей страниц. Cформировали ручные и шаблонные метаданные:

сформировали ручные теги (title, h1) и метатеги (description, keywords) на основании поисковых запросов пользователей и анализа конкурентов. Прописали их для наиболее приоритетных (частотных) страниц тегов и страниц разделов. Например:

Страница тега «Новости Астаны»

Страница тега «Спорт»

подготовили шаблоны формирования тегов (title, h1) и метатегов (description, keywords) для страниц материалов и менее приоритетных тегов.

Оптимизировали скорость загрузки страниц. Создали XML-карты сайта. Исправили ошибки в файле robots.txt. Оптимизировали шаблоны формирования URL: при прочих равных, поисковые системы выше ранжируют страницы с ЧПУ (человекопонятными URL). Необходимо, чтобы у URL была логичная структура.

Не надо так

Вот как надо

Оптимизировали страницы пагинации. Также мы оптимизировали и расширили структуру:

составили детальное семантическое ядро;

за счет расширения рубрикатора и базы страниц тегов создали детальную mindmap расширенной структуры сайта на основе семантики и анализа конкурентов. Mindmap — графическая структура сайта, которая реализуется в виде древовидной схемы.

Пример mindmap рубрикатора

Оптимизировали и расширили базу страниц тегов. А именно: проанализировали список всех созданных страниц тегов и по итогу составили список некачественных, бесполезных для продвижения/пользователей страниц тегов, удалили их.

Расширили базу тегов на основании собранных ключевых фраз и составили список рекомендаций по работе с тегами. В частности:

как создавать и добавлять новые теги;

как формировать название тегов;

как корректно подбирать теги для материалов.

Научили редакцию делать тексты SEO-friendly

Ещё один важный этап сотрудничества — организация работы с редакцией (встречи, мануалы по работе с инфоповодами, с тегами, метаданными и так далее). Мы провели курс лекций и контрольных тестов для закрепления материала. Таким образом научили журналистов, редакторов, дизайнеров, верстальщиков применять базовые знания SEO.

План курса

Один из вопросов теста

Всего было 10 лекций, которые проходили в формате видеовстреч.

Подготовили дополнительные материалы и мануалы для редакции — подробные скринкасты по работе с различными сервисами по сбору семантического ядра, мануалы по поиску и работе с инфоповодами:

Отрывок из мануала по работе с инфоповодами с точки зрения поискового продвижения

По словам Александра Левина, директора по развитию informburo.kz, в конце концов от принципа работы с инфоповодами отказались, так как получалось не две, а 150 новостей на одну и ту же тему. Вывод: хорошо как генерация новых страниц входа на ту же тему и плохо для медиа.

Отрывок из мануала по подбору тегов для материала

Кроме того, передали редакции мануалы по работе с метаданными и контентом, поиску изображений и так далее.

Отрывок из мануала по работе с метаданными

Все обучающие и справочные материалы объединили в Базу знаний, чтобы сотрудники informburo.kz могли без нашей помощи создавать контент, который понравится не только читателям, но и роботам поисковых систем.

Также составили для редакции мануалы по подбору семантического ядра для материалов.

При этом регулярно контролируем выпускаемые материалы на предмет SEO-ошибок.

Пример проверки выгрузки материалов

Пример из детального анализа новости

Чтобы стало понятнее, как помогают базовые знания SEO, показываем на примере. В статью о предстоящем празднике забыли добавить упоминание текущего года. После того как год добавили в title и несколько раз в сам текст, трафик увеличился более чем в два раза:

Подключили специальные SEO-инструменты для сайтов СМИ

Когда человек забивает в строку поиска новостной запрос, кроме сайтов СМИ в выдаче ему показываются специальные блоки, в которые могут попадать актуальные страницы новостей различных изданий. Для онлайн СМИ это один из способов получить реферальный трафик. Поэтому мы составили список рекомендаций по попаданию в агрегаторы новостей вроде Google News.

Из других инструментов, которые необходимы для продвижения СМИ в интернете:

подробно объяснили особенности работы с социальными сетями для СМИ;

составили рекомендации по настройке и запуску AMP-страниц (Accelerated Mobile Pages для ускоренной загрузки контента из Google на мобильных устройствах).

Другие работы над проектом

Как правило, часть успешной стратегии любого кейса — не фишки и нестандартные решения, а уйма рутинных задач. В частности, наши специалисты:

сопроводили переезд сайта на HTTPS (поисковики лучше ранжируют сайты с защищенным https-протоколом);

разработали технические задания для специалистов клиента по доработке админки сайта. ТЗ помогает искать/исправлять ошибки в материалах без привлечения разработчиков. Например:

быстро удалять некачественные страницы тегов;

объединять страницы тегов, которые похожи по смыслу;

быстро находить ту или иную страницу тега в общем списке.

Чтобы трафик сайта не падал из-за активности конкурентов, проводили очень много повторяющихся работ:

наращивали обратные ссылки на сайт из разных источников;

постоянно собирали аналитические данные, например, насколько быстро материалы попадают в поисковые системы;

мониторили и исправляли технические ошибки на сайте;

изучали и сравнивали, насколько эффективны различные подключаемые сервисы и технологии, чтобы отказываться от тех, которые не приносят нужный результат.

Также мы сопроводили редизайн сайта:

До редизайна

Как теперь выглядит сайт Информбюро

Важно: редизайн был глобальным. Кроме того, изменилась структура некоторых типов URL — это отразилось на трафике:

С какими трудностями столкнулись

Когда в кейсах описано всё гладко и ровно, возникает подозрение: здесь есть подвох. Естественно, не бывает проекта с идеальными показателями за весь период продвижения.

В начале февраля 2017 года началось проседание трафика:

Также значительно снизилась скорость индексации страниц (попадания материалов в поиск) и количество сканируемых ботом страниц в день.

Проанализировав падение отдельно по каждому типу страниц, обнаружили, что больше всего потеряли трафик страницы тегов. Причем это началось ещё в декабре.

Мы провели детальный анализ, учли недавние обновлениями алгоритмов Google и решили поработать над качеством страниц тегов.

Что сделали

Изменили шаблон формирования URL страниц тегов (ранее страницы формировались с использованием кириллицы), например:

было https://informburo.kz/tags/алматы.html

стало https://informburo.kz/tags/almaty.html

Удалили все страницы тегов, у которых не было поискового спроса. Дополнительно оптимизировали наиболее популярные страницы тегов (изменили метатеги, разместили короткие тексты). Удалили все страницы тегов, у которых было низкое количество связанных с ними страниц материалов. Обновили мануал для редакции по простановке тегов в материалах с указанием наиболее приоритетных из них. Оптимизировали распределение внутреннего ссылочного веса между страницами тегов и материалов.

В итоге, сильно сократили общее количество страниц тегов (убрали все некачественные) и повысили качество и полезность оставшихся страниц.

Результаты продвижения

Трафик начал постепенно возвращаться в июне 2017 и к середине августа уже превысил значения января:

Общий трафик

Трафик по страницам тегов

Органический трафик вырос на 569%, а аудитория издания — в пять раз.

Отзыв клиента

Александр Левин, директор по развитию informburo.kz

Почему доверили свой проект Netpeak? У компании хорошая репутация, много масштабных проектов, отличный подход к работе с клиентом. Какой фактор, на ваш взгляд, привел к результату, описанному в кейсе? Слаженная работа агентства и редакции. Мы с вами стараемся, по возможности, быстро реагировать на запросы и рекомендации друг друга, вносить изменения, исправлять ошибки. Важно, что агентство не просто работает, чтобы получить деньги: мы постоянно обсуждаем идеи, форматы, инструменты. И менеджеры, и специалисты агентства переживают, прежде всего, за результат. Насколько Netpeak оправдал ваши ожидания? Что хотелось бы улучшить? Ожидания оправданы полностью. По сложным эпизодам — или лучше опустить вопрос, или это еще одна статья о том, как вместе бороться с техническими косяками.

Отзыв проектного менеджера Netpeak

Виктор Гринвальд, Head of PM, Netpeak

Кроме инструментов SEO, существует ещё несколько важных факторов, благодаря которым нам удалось достичь таких результатов: синхронизация действий клиента и агентства — в течение всего периода сотрудничества мы четко и ясно определяли приоритеты и каждый со своей стороны делал всё возможное, чтобы закрыть первоочередные задачи;

готовность клиента учиться и переучиваться: директор informburo.kz донес до всей редакции необходимость SEO-образования. И журналисты приходили на работу по субботам, чтобы слушать скайп-лекции о том, как писать статьи с учётом требований поискового продвижения;

полное погружение клиента в проект: оперативное решение вопросов на своей стороне, постоянная обратная связь, предложения, заинтересованность в росте проекта.

Выводы

Что мы сделали благодаря активному взаимодействию с informburo.kz:

В кратчайшие сроки подготовили к успешному запуску сайт, который был разработан без учёта SEO-рекомендаций. Благодаря оперативному внедрению всех технических рекомендаций сайт вышел на высокий уровень технической оптимизации. Специалисты со стороны informburo.kz убрали все ошибки, которые не любят поисковые системы и добавили фишки, чтобы точно понравиться поисковикам. Обучили редакцию и поставили на рельсы процесс создания правильного контента. То есть того, который ориентирован на людей, но при этом соответствует требованиям SEO: содержит ключевые фразы, корректные заголовки, структурирован определенным образом. Составили объемное техническое задание по изменению рубрикатора и расширили структуру тегов. Это позволило охватить больше поисковых запросов пользователей и, соответственно, привести больше целевых посетителей. Сопроводили перенос сайта на защищенный HTTPS протокол и редизайн сайта. Помогли с настройкой инструментов для СМИ: Google News и AMP-страницы.

Рост трафика

Рост количества уникальных посетителей

Рост трафика в зависимости от месяца года