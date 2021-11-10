Каким должен быть корпоративный блог. 12 примеров для подражания

К числу факторов, способствующих продвижению сайта в выдаче, относится корпоративный блог. Если вы пока думаете, быть ему или нет, неплохо вдохновиться идеями. Собрала для вас 12 корпоративных медиа, попав на страницы которых, не хочется их покидать. Именно такие ресурсы помогают в решении коммерческих задач.

Почему стоит завести блог

При ранжировании сайтов поисковые системы учитывают много показателей, в том числе объем трафика и частоту обновления информации. Эти позиции можно улучшить с помощью корпоративного блога. По данным Лаборатории поисковой аналитики рекомендации по выбору товаров и публикации — важные форматы наполнения сайтов для поисковых систем.



Покупатели устали от прямой рекламы «в лоб» и больше доверяют нативной рекламе и полезному контенту. Эти форматы способны решить их проблему без необходимости купить сразу же.

Кроме того, корпоративный блог — один из способов создания сообщества вокруг бренда. Во время локдаунов они приобрели особую актуальность: люди чувствуют себя разобщенно и нуждаются в коммуникации.

Что дает блог в контексте трафика и продаж

Грамотно организованный блог решает несколько задач:

Повышает позиции сайта в выдаче за счет размещения ключей в текстах, перелинковки с другими материалами сайта. Служит местом размещения рекламы бренда. Поднимает уровень продаж, в том числе и посредством ссылок на продающие страницы и карточки товаров. Повышает лояльность аудитории за счет экспертных статей о товарах, услугах, трендах, новинках. Является средством обратной связи с клиентами.

Перефразируя специалиста , блог — не инструмент, а полноценный канал продаж.

Чего требует блог

Чтобы блог решал перечисленные задачи, необходимы:

Финансы. Наполнение контентом требует привлечения специалистов со стороны или расширения штата. Скрупулезность. Ведение блога не обходится без изучения конкурентов, планирования и выполнения плана, анализа. Время на «раскачку» и терпение. Корпоративный журнал — это игра в долгую. Рост трафика не приходит с публикацией первого поста.

Что нужно, чтобы блог работал

Контент коммерческих блогов либо привлекает пользователей и таким образом живет и выполняет свою миссию, либо существует номинально и неоправданно поглощает бюджет.

На успех у читателей можно рассчитывать, если есть:

Полезный контент. Материалы отвечают на вопросы читателей, например, какие разновидности товаров/услуг есть на рынке, на что обратить внимание при выборе, каковы тренды. Если пост оказался полезным и написан понятным языком, посетитель, наверняка, будет искать в блоге ответы и на другие вопросы, а значит дольше задержится на сайте. Экспертные статьи. Есть темы, которые должны освещаться специалистами либо опираться на экспертное мнение. Это важно, например, для медицины, психологии. Поданную здесь информацию нужно подтверждать официальными источниками, аналитическими исследованиями, мнением экспертов. Удобная навигация. Поиск по блогу должен быть простым и логичным. Плюс — когда есть поле поиска по блогу. Привлекательный дизайн. Хорошая картинка привлекает и задерживает внимание, вызывает желание ознакомиться с текстом. Как в кулинарии — внешний вид блюда влияет на желание его попробовать. Важна и цветовая карта, и качество иллюстраций. И такие «мелочи» как favicon (favorite icon) — иконка рядом с названием страницы на вкладке браузера, которая повышает узнаваемость бренда.

Вкладку блога легко найти на главной странице сайта.

Корпоративные блоги ecommerce Украины. Ищем вдохновение у лучших

У многих продающих сайтов есть блог, но не все уделяют своему детищу должное внимание. Вот подборка журналов ecommerce Украины, которые по умолчанию соответствуют всем или почти всем перечисленным выше критериям.

В блог можно перейти с соответствующей вкладки в футере главной страницы сайта apteka24.ua. Среди каналов поступления трафика органическая выдача на первом месте.



То, что журнал — результат большой и тщательной работы видно сразу:

контент полезный, составлен экспертами и охватывает большой диапазон тем;

заголовки постов информативны и хорошо отражают содержание статей;

дизайн привлекательный, страницы откликаются быстро;

есть рубрикатор — это облегчает поиск.

Хотя материалов так много, что напрашивается введение подрубрик, поля для поиска по блогу или тегов.

Что понравилось:

Статьи блога, обзоры, дайджесты, новостные объявления входят в сферу регулирования редакционной политики компании и проходят серьезный контроль качества. Авторы обещают достоверную, актуальную и полезную информацию. Что особенно важно в медицине. Над постами работает связка авторов «редакция – цензор». В качестве цензоров выступают профессиональные медицинские работники, есть информация о каждом авторе. Ссылки на рекомендуемые препараты в постах выполнены в виде карточек товаров. Это удобно для читателя, так как информация о названии лекарства, наличии, цене и кэшбэке видна сразу, нет необходимости переходить по ссылке.

«Фирменный» стиль статей, навигация внутри каждого поста.

Более 70% посетителей сайта интернет-магазина EVA — женщины. На них и ориентирован корпоративный блог.

EVA Blog позиционирует себя как профессиональный Beauty&Care ресурс, цель которого «сформировать сообщество настоящих подруг, которые поддержат советом, вдохновят идеями и просто будут рядом в нужный момент». Ресурс действительно напоминает хороший женский журнал.

Перейти в блог легко с предпоследнего экрана главной страницы, а также с соответствующей вкладки в футере.

Что понравилось:

Представлена команда экспертов. Это — залог доверия к информации, а значит и к магазину. Полезные и развлекательные статьи на разные темы: как не заболеть осенью, помириться после ссоры или отпраздновать Хэллоуин. Блог освещает проекты EVA, что повышает лояльность к бренду. Большое впечатление произвел проект «Благотворительность». Ответственность и открытость. Редактор и ее «Колонка» всегда в зоне доступа. Видно, кто организовывает процесс и готов отвечать за материалы.

Yakaboo — интернет-магазин книг, подарков и детских товаров. Почти две трети посетителей женщины, а самая обширная возрастная категория — 25–34 года.

Чтобы поближе узнать Yakaboo, ознакомьтесь с 16 интересными фактами о нем. Наверняка захочется посетить магазин.

В блог легко попасть с первого экрана главной. Здесь все просто, лаконично и по делу:

рубрикатор на самом видном месте;

информативные заголовки, из которых понятно, кого может заинтересовать пост;

привлекательный дизайн.

Что понравилось:

Тесты из рубрики «Интерактив» — совмещение приятного с полезным. Вы проходите увлекательный тест, обнаруживаете, где есть пробелы в знаниях и сразу получаете совет, из какой книги его можно восполнить. Прямая дорога в магазин. Подборки книг — впечатляет многообразие критериев. Скажем, по формату самих изданий, наличию экранизации, сюжетам на основе реальных событий. Полезные статьи, например, о том, с помощью каких книг привить ребенку любовь к чтению.

АВТОГІД — блог EXIST.UA

EXIST.UA — интернет-магазин автотоваров и сервисов Украины. На рынке работает с 2008 года. 86% посетителей сайта — мужчины.



АВТОГІД — онлайн-журнал, который содержит исключительно полезный контент. Здесь:

практические советы, теория и экспертные статьи;

ответы на вопросы относительно автомобилей и всего, что с ними связано;

удобная навигация за счет рубрикатора.

Минус — вкладку АВТОГІД нужно поискать: она неприметна и находится в футере главной страницы.

Что понравилось:

Лайфхаки для автомобилистов: способы завести машину на морозе, нюансы приобретения страховки и много других полезностей. Масштаб охвата тем и количество публикаций: более 3000 статей и 1400 видео. Поле обратной связи с читателем в конце каждой статьи. Рубрика «Внимание, подделка!», где есть описание подделок на автозапчасти с фото. Еженедельный розыгрыш призов от EXIST.UA — плюшка в корзину лояльности. Взаимодействие блога, влога и других информационных площадок через ссылки.

Интернет-магазин ROZETKA — самый популярный маркетплейс Украины.

Насколько широк ассортимент товаров в ROZETKA, настолько всеобъемлющ и его блог. Он соответствует почти всем критериям, которые мы взяли за основу:

Сделать аргументированный выбор товара помогают описания новинок, обзоры моделей, статьи об особенностях выбора и модных тенденциях. Кроме того, здесь вы найдете множество лайфхаков от способов завязывать шнурки до методов очистки динамиков телефона. Контент содержит полезные статьи с экспертными оценками и рекомендациями. Например, к товарам, которые обеспечивают безопасность, относятся детские автокресла. В статье на эту тему есть ссылки на результаты тестирования и важные советы о порядке действий, которые позволяют воспользоваться гарантией на товар. Целевая аудитория ROZETKA обширна, и никто не остался без внимания. Автолюбители, спортсмены, модницы, кулинары — всем найдется что почитать и не только о товарах. Есть материалы об отношениях, финансах, досуге. Быстрый, удобный и приятный поиск — цель интернет-магазина ROZETKA. Этими же принципами руководствуется и журнал:

рубрикатор и кнопка перехода в магазин находятся на первом экране;

каждая рубрика состоит из нескольких подразделов, и это упрощает поиск;

навигация внутри поста по разделам;

навигация по разделам блога проста, логична и удобна, есть поле поиска по блогу.

Текстовые и визуальные блоки гармонично сочетаются и оставляют приятное впечатление.

Есть один недостаток: вкладки блога на сайте ROZETKA нет. Чтобы найти этот корпоративный журнал пришлось задать в поисковике «блог розетка».

Что понравилось:

Фишка ROZETKA Journal — в легкости поиска за счет стройности и логичности его структуры. Выдержанный фирменный стиль ROZETKA, наличие в блоге элементов бренда. Это способствует запоминанию и узнаваемости бренда.

VELIKI.COM.UA — ресурс для велофанатов. Где велосипеды, там туризм, спорт и другие увлечения, поэтому в ассортименте интернет-магазина не только велотовары.

Почти три четверти пользователей — мужчины, возраст около половины покупателей — 25–34 года.

На самом деле, у ресурса не совсем блог, а вкладка «Полезные статьи» на первом экране главной страницы. Но здесь интересный контент и удобный рубрикатор, с помощью которого легко найти статью по нужной теме.

Что понравилось:

Быстрый и удобный поиск. Кроме рубрикатора легкой навигации способствуют теги в каждом материале. Благодаря им становится понятно, какие темы пересекаются в статье.

Подход к размещению ссылок. Во многих материалах есть только одна ссылка, которая оформлена в виде баннера справа от текста. С точки зрения маркетинга такое размещение может показаться непродуктивным. Но для читателя удобно, не нужно отвлекаться от чтения.

Ребята не гонятся за тем, чтобы из каждой статьи выжать максимум переходов в магазин. Например, в статье о колесах 27,5+ вообще нет ссылок, тем не менее, есть комментарии. Блог читают.

«Каждый день мы работаем над тем, чтобы Вы получали удовольствие не только от покупки, но и от процесса общения с нашим сайтом и с нашей командой» — этот подход работает.

Answear. — европейский интернет-магазин брендовой одежды, обуви и аксессуаров. Больше 60% посетителей женщины, а возраст почти половины клиентов — 25–34 года.

Блог яркий и привлекательный, попасть на его страницы можно из соответствующей вкладки в футере главной.

Есть одно несоответствие нашим критериям: мало статей в направлении «как выбрать», но это с лихвой компенсируется информацией о трендах, модных тенденциях и полезными советами — для почитателей моды это важнее.

Что понравилось:

Текстовый контент разнообразят видеоролики и не только собственные. Ссылки на другие каналы могут быть взаимовыгодными для владельцев бизнеса и полезными для посетителей блога: например, в посте о заслуживающих доверия тренерах есть несколько вариантов фитнес-тренировок в формате видео. Кроме блога у ANSWEAR. есть влог, с которым журнал работает в тандеме. Можно и почитать, и посмотреть контент. В отдельной рубрике идет речь о жизни бизнеса ANSWEAR. Такой подход работает на завоевание расположения клиентов.

Покупон — крупнейший маркетплейс скидок на товары и услуги в Украине.

В общем трафике сайта 17% приходится на блог, что говорит о высоком читательском интересе к его материалам.

Вход в блог Покупона находится в подвале главной страницы, а сам блог содержит массу полезного контента: как париться в бане, что подарить на Новый год, куда поехать отдыхать, есть в том числе статьи категории «18+». Посты содержательны и увлекательны, их интересно читать.

Удобный рубрикатор, быстрый отклик страниц делают навигацию легкой и приятной. Иллюстрации и фото также на высоте.

Все соответствует заявленным требованиям за исключением одного «но»: не всегда работает форма обратной связи. Понравилась статья о лазерном омоложении. В ней подробно описали саму процедуру, сопутствующие состояния, противопоказания. Хотела задать несколько вопросов через форму отзыва в конце поста, но бесконечная капча не дала мне этого сделать. Та же ситуация со статьей о массаже лица. Хочется надеяться, что это совпадение или сбои в работе браузера, потому что в других материалах форма обратной связи работает.

Что понравилось:

Полезность и актуальность. Публикации ориентированы на сезон, предстоящие праздники, интересны разным категориям пользователей. Удобный рубрикатор, который обеспечивает простой поиск нужных статей. Есть материалы, которые отвечают на вопросы и закрывают недоверие пользователей.

Фавориты не-ecommerce

Хочется рассказать еще о блогах, которые не относятся к ecommerce. Обойти их вниманием только по этой причине несправедливо. Ведь они демонстрируют, как систематизировать и подавать полезный контент, исходя из нужд бренда.

Сайт ОLX.ua — крупнейший сервис объявлений Украины. В своей сфере он является лидером по объему трафика.

Учитывая, что OLX — это площадка объявлений, сюда приходят купить, продать, построить бизнес, и блог должен отвечать запросам всех участников платформы. Так что тематика обширная. Тут материалы про поиск работы, недвижимость, безопасные покупки в интернете.

Что понравилось:

В приоритете — боли клиентов.



И продавцов, и покупателей интересует безопасность сделок. За это направление отвечает собственный образовательный сайт по кибербезопасности Онлайн[за]хист и рубрика «Безопасность».



Если речь идет о поиске работы/сотрудника — в материалах рубрики «Работа» есть ответы на вопросы соискателей и работодателей.

Всесторонняя проработка тем. Например, бизнес на самой платформе. Вопрос освещен с разных ракурсов:

с точки зрения эксперта OLX;

взгляд изнутри: опыт построения бизнеса, которым делятся клиенты площадки;

публикации из раздела «Аналитика»;

инструкции.

Работа над качеством объявлений, повышением доверия к их авторам. Так, в рубрике «Недвижимость» есть проект Best Seller: авторы лучших объявлений по итогам месяца получают поощрение в виде 100% кэшбэка на рекламные услуги.

Depositphotos — фотосток со своими библиотеками изображений, видео и музыки. По объему трафика он входит в ТОП-3 лидеров в Украине в категории «Фотография».

Тема изображений и фото — лишь одна из многих в журнале. Блог Depositphotos полезен абсолютно всем, кто занимается бизнесом, и в этом его фишка. Рассказывать, что в нем хорошего — как объять необъятное.

Что понравилось:

Обилие полезной информации не только для дизайнеров, но и маркетологов и владельцев бизнеса:

интересные новости и события;

тренды;

профессиональные советы;

подборки фильмов и книг на тему дизайна — способ проведения досуга с пользой.

Тематические подборки и истории, рассказанные в формате фотоколлекций. Конечно, изображения, начиная с обложки — знатоков своего дела видно сразу. Затягивает — для блога, однозначно, плюс.

Айтыжблог от Wezom

Wezom — это разработка, упаковка и системное продвижение интернет-магазинов, корпоративных сайтов, порталов, web-сервисов с офисами в Украине, Польше, Германии, США.

Органическая выдача на первом месте среди каналов поступления трафика.

Айтыжблог рассказывает об актуальных тенденциях в сфере, будь-то геймификация в ритейле или особенности магазина без витрин.

Что понравилось:

Название. Креативный подход — только плюс: хочется листать дальше. Заинтересованность в лояльности клиентов. Материалы блога рассказывают об услугах, этапах, из которых они состоят, сроках, подходах к коммуникации. Это хорошо сказывается на дальнейшем взаимодействии с клиентом: он уже имеет представление о проекте и его особенностях. Наличие статей обучающего и разъясняющего характера. Навигация внутри материалов. Удобно, когда сразу видно содержание и можно перейти к интересующему разделу.

В Школе Тильды обучают созданию сайтов на одноименном конструкторе и работе с графическим редактором Figma. Более половины посетителей сайта — люди в возрасте 25–34 лет.

Журнал Школы Тильды — о том, как зарабатывать на создании сайтов и графическом дизайне.

Что понравилось:

Дизайн, удобная навигация. Подробное знакомство с профессией:

видеоуроки и бесплатные курсы по Figma и фрилансу;

статьи в помощь фрилансеру: от создания портфолио до обновлений функций Тильды;

подборки материалов по SEO и написанию текстов.

Запомнить

Если вы решили создать корпоративный блог, нужно понимать, что это не случайный набор постов, которые публикуются хаотично. Это — часть маркетинговой стратегии.