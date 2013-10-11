Кейс по контекстной рекламе в тематике «трудоустройство»

Услуга: контекстная реклама в Google Ads. Тематика: поиск работы, трудоустройство.

Цель работы заключалась в привлечении удаленных работников для работы в туризме и страховании. У клиента была реклама, но он обратился за повышением ее эффективности. Изначально была договоренность использовать только поисковую рекламу в Google Ads.

После достижения определенной цены за регистрацию, в планах был запуск рекламы контекстно-медийной сети. На скриншоте ниже представлен результат:

Достигнув данных результатов мы перешли к следующему этапу рекламы - это понижению цены клика и вот, что получилось достичь:

В итоге мы достигли поставленной цели, а она заключалась в понижении цены регистрации на ресурсе.

Четкая стратегия дает предполагаемый результат, а внесение уникальных для каждого проекта корректировок позволяет сделать рекламу успешной.