Кейсы

Кейс по контекстной рекламе в тематике «трудоустройство»
Павел Верлан
11152 4 0
1381503989
2

Услуга: контекстная реклама в Google Ads.

Тематика: поиск работы, трудоустройство.

Цель работы заключалась в привлечении удаленных работников для работы в туризме и страховании. У клиента была реклама, но он обратился за повышением ее эффективности. Изначально была договоренность использовать только поисковую рекламу в Google Ads.

Договоренность использовать только поисковую рекламу в Google Ads

После достижения определенной цены за регистрацию, в планах был запуск рекламы контекстно-медийной сети. На скриншоте ниже представлен результат:

Запуск рекламы контекстно-медийной сети

Достигнув данных результатов мы перешли к следующему этапу рекламы - это понижению цены клика и вот, что получилось достичь:

Понижению цены клика

В итоге мы достигли поставленной цели, а она заключалась в понижении цены регистрации на ресурсе.

В итоге мы достигли поставленной цели, а она заключалась в понижении цены регистрации на ресурсе Четкая стратегия дает предполагаемый результат, а внесение уникальных для каждого проекта корректировок позволяет сделать рекламу успешной.

Хочу PR-статью в Netpeak Journal

4
1
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Google AdWords кейсы по контекстной рекламе продвижение сложных услуг
Павел Верлан

Больше постов

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok