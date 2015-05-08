Услуга: SEO-продвижение с оплатой за трафик.

Тематика проекта: интернет-магазин отопительного оборудования.

Регион: Украина.

Минимальный бюджет на продвижение в месяц: 5775 гривен (включая комиссию агентства).

Период продвижения: 01.04 — 31.12.2014 года. : интернет-магазин отопительного оборудования.: Украина.: 5775 гривен (включая комиссию агентства).: 01.04 — 31.12.2014 года.

К нам обратился клиент, который занимается продажей различного отопительного оборудования, климатической техники. Мы начали работы в апреле 2014. До этого у интернет-магазина был опыт работы с другим подрядчиком, но результатом он доволен не был. Нам передали ссылочную массу, размещением которой занимался предыдущий подрядчик. Данных о валовой прибыли до начала сотрудничества у нас нет, так как отслеживание электронной торговли в системах аналитики настроено не было. Звонки на сайте не отслеживались. Перед нами стояла четкая цель продвижения — рост трафика и продаж.

План работ

На первом этапе работ был проведен полный технический аудит сайта. Были внедрены важные изменения и исправлены найденные технические ошибки:

Настроены редиректы. Изменены мета-теги (title, description, keywords) и заголовки Н1 на всех страницах сайта. Настроена автоматическая генерация мета-тегов, в том числе для страниц фильтров. Доработана структура сайта. Внедрены ЧПУ для страниц фильтров в категориях товаров. Оптимизированы страницы пагинации. Настроены правильные ответы сервера для несуществующих страниц. Внедрена микроразметка.

Для настройки внутренней перелинковки использовали:

скрипт «Троцкий» (работает в автоматическом режиме);

блок похожих товаров на страницах товаров;

перелинковка в текстах на страницах категорий (проставление ссылок на подходящие по смыслу страницы).

С полным перечнем технических моментов, которым мы уделили внимание, можно ознакомиться по ссылке. Нам повезло с программистом на стороне клиента — все доработки внедрялись довольно быстро. Пока шла работа по внедрению аудита, мы написали качественные тексты для целевых страниц сайта.

Для привлечения большего количества трафика мы составили большое семантическое ядро . Упор не делался на конкретные категории товаров — работы велись практически над всеми категориями. Семантическое ядро постоянно расширялось с помощью сервиса «Serpstat (ex. Продвигатор)», а также корректировалось, исходя из данных по конверсиям. Что касается внешней оптимизации, то мы улучшали переданную нам ссылочную массу, закупали в небольшом количестве безанкорные ссылки с помощью автоматической системы «Сибирь». Также отдел линкбилдинга Netpeak занимался проставлением ссылок в ручном режиме.

Результаты

Ниже приводим сравнение KPI из Личного кабинета клиента Netpeak за период с начала работ по 30 сентября 2014: Динамика роста трафика за весь период работ: Подсчитаем ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) в сентябре (в этом месяце был пик продаж).

Cредняя маржа по всем группам товаров по данным клиента: 10%; Доход по Ecommerce: 172010 гривен; Траты на продвижение: 9251,23 гривен; ROMI = ((Доход × Маржа) - Траты клиента) / Траты клиента = ((172010 гривен × 10%) - 9251,23 гривен) / 9251,23 гривен = 86%.

Клиент получил хороший ROMI , а мы — еще одно доказательство того, что системная работа и постоянное взаимодействие с клиентским программистом приносит отличный результат.