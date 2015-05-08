Тематика проекта: интернет-магазин отопительного оборудования.
Регион: Украина.
Минимальный бюджет на продвижение в месяц: 5775 гривен (включая комиссию агентства).
Период продвижения: 01.04 — 31.12.2014 года.
К нам обратился клиент, который занимается продажей различного отопительного оборудования, климатической техники. Мы начали работы в апреле 2014. До этого у интернет-магазина был опыт работы с другим подрядчиком, но результатом он доволен не был. Нам передали ссылочную массу, размещением которой занимался предыдущий подрядчик. Данных о валовой прибыли до начала сотрудничества у нас нет, так как отслеживание электронной торговли в системах аналитики настроено не было. Звонки на сайте не отслеживались. Перед нами стояла четкая цель продвижения — рост трафика и продаж.
План работ
На первом этапе работ был проведен полный технический аудит сайта. Были внедрены важные изменения и исправлены найденные технические ошибки:
- Настроены редиректы.
- Изменены мета-теги (title, description, keywords) и заголовки Н1 на всех страницах сайта.
- Настроена автоматическая генерация мета-тегов, в том числе для страниц фильтров.
- Доработана структура сайта.
- Внедрены ЧПУ для страниц фильтров в категориях товаров.
- Оптимизированы страницы пагинации.
- Настроены правильные ответы сервера для несуществующих страниц.
- Внедрена микроразметка.
Для настройки внутренней перелинковки использовали:
- скрипт «Троцкий» (работает в автоматическом режиме);
- блок похожих товаров на страницах товаров;
- перелинковка в текстах на страницах категорий (проставление ссылок на подходящие по смыслу страницы).
С полным перечнем технических моментов, которым мы уделили внимание, можно ознакомиться по ссылке. Нам повезло с программистом на стороне клиента — все доработки внедрялись довольно быстро. Пока шла работа по внедрению аудита, мы написали качественные тексты для целевых страниц сайта.
Для привлечения большего количества трафика мы составили большое
Результаты
Ниже приводим сравнение KPI из Личного кабинета клиента Netpeak за период с начала работ по 30 сентября 2014: Динамика роста трафика за весь период работ: Подсчитаем ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) в сентябре (в этом месяце был пик продаж).
Клиент получил хороший
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