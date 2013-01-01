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Кейс по трафиковому продвижению в тематике «климатическое оборудование»: ROMI 366%
Егор Самусенко
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Сложность: норм норм
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Услуга: SEO-продвижение с оплатой за трафик.

Тематика: климатическое оборудование.

Траты: 38 040 гривен (включая оплату за услуги агентства).

Период продвижения: июнь-сентябрь 2013 года.

Период: 4 месяца.

ROMI (возврат маркетинговых инвестиций): общий за 4 месяца — 366%; самый высокий за период — 600%.

Предыстория проекта:

  1. Ранее проект продвигался у нас на услуге «продвижение по позициям» (2012 год) и не демонстрировал хороших результатов как по росту трафика, так и по продажам, не смотря на высокие места в выдаче.
  2. Было решено перевести проект на оплату за привлекаемый трафик и начать работу по длинному хвосту запросов, так как низкочастотные запросы являются более конверсионными.
  3. В результате чего удалось значительно увеличить как посещения, так и продажи:

Кейс по трафиковому продвижению интернет магазина климатического оборудования Расчёт общего ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) за 4 месяца: ROMI = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((1 776 000 гривен × 10%) — 38 040 гривен) / 38 040 гривен = 366% Продолжение следует!

Поможем обогнать конкурентов

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Егор Самусенко

Редактор, специалист по интернет-маркетингу Netpeak.

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