Услуга: SEO-продвижение с оплатой за трафик.
Тематика: климатическое оборудование.
Траты: 38 040 гривен (включая оплату за услуги агентства).
Период продвижения: июнь-сентябрь 2013 года.
Период: 4 месяца.
ROMI (возврат маркетинговых инвестиций): общий за 4 месяца — 366%; самый высокий за период — 600%.
Предыстория проекта:
- Ранее проект продвигался у нас на услуге «продвижение по позициям» (2012 год) и не демонстрировал хороших результатов как по росту трафика, так и по продажам, не смотря на высокие места в выдаче.
- Было решено перевести проект на оплату за привлекаемый трафик и начать работу по длинному хвосту запросов, так как низкочастотные запросы являются более конверсионными.
- В результате чего удалось значительно увеличить как посещения, так и продажи:
Расчёт общего ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) за 4 месяца: ROMI = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((1 776 000 гривен × 10%) — 38 040 гривен) / 38 040 гривен = 366% Продолжение следует!
Поможем обогнать конкурентов
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