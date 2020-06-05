Конвертируем валюту с помощью Google Tag Manager

Ранее в блоге мы делились с вами аргументами в пользу настройки тега отслеживания конверсий Google Ads и рассказывали как сделать это легко и быстро. Но в частных случаях может возникнуть проблема, когда код электронной торговли в одной валюте, а аккаунты Google Analytics/Google Ads — в другой (так как данной валюты просто нет в списке возможных).

Например, вы ведете рекламные кампании на территории Казахстана. Если добавлять в код электронной торговли строку 'currencyCode': 'KZT' (казахстанский тенге), Google Analytics автоматически конвертирует доход по транзакции в валюте представления.

Ниже рассмотрим, как настроить тег отслеживания конверсии Google Ads для таких проектов при помощи Google Tag Manager (GTM).

Как получить доход по транзакции

Получаем доход по транзакции через GTM.

на странице «Спасибо за заказ» и/или при клике на кнопку «Оформить заказ» (смотря где срабатывает событие, при котором передается транзакция Google Analytics) по событию вытаскиваем необходимую переменную (доход).

Пример, на странице «Спасибо за заказ» срабатывает событие "gtm-ee-event", необходимая переменная "revenue":

Далее нам необходимо создать переменную в GTM.

выбираем «Переменную уровня данных» и указываем переменную дохода с нашего кода электронной торговли:

Готово. Теперь нам надо проверить нововведения. Включаем предпросмотр, делаем тестовую транзакцию, смотрим, чтобы по событию корректно подтянулась переменная дохода.

Частые ошибки

Какие ошибки часто возникают, когда мы получаем данные из кода:

Неправильно указан путь к переменной (несоответствие переменных в коде электронной торговли и в GTM).

Чтобы точнее определить необходимый уровень данных для получения значения из переменной можно воспользоваться расширением для браузера « DataSlayer».

Данные о передаче dataLayer переменных можно посмотреть через консоль разработчика «Ctrl + Shift + I»

Указание переменной цены каждого товара, а не дохода.

Настраиваем конвертацию

Если все передается корректно, то переходим к настройке конвертации дохода по курсу.

Создаем переменную «Собственный код JavaScript». Теперь прописываем тип конвертации валюты.

Код:

function () { a = {{TransactionRevenue}}*0.0023;return a;}

Где, TransactionRevenue — доход полученный c кода е-commerce 0.0023 (средний месячный курс KZT).

Важно: курс необходимо корректировать каждый месяц вручную.

Все также проверяем через предпросмотр GTM и смотрим, конвертируется ли доход по курсу.

Переходим к настройке тега по мануалу от Татьяны Рак только с конвертацией ценности. В ценность тега отслеживания конверсии Google Ads добавляем нашу переменную, которая конвертирует доход по актуальному курсу.

Теперь нам осталось опубликовать новые изменения и готово — доход по каждой транзакции передается по актуальному курсу.

Выводы

Настройка конвертации валюты для тега отслеживания конверсий Google Ads помогает более точно оптимизировать кампании с включенной автостратегией «Целевая рентабельность инвестиций» и повысить эффективность торговой рекламы.

Без данной настройки автостратегия «Целевая рентабельность инвестиций» будет работать хаотично (это относится и к торговым кампаниям). Из-за некорректной передачи ценности транзакции рентабельность инвестиций для нее окажется завышенной примерно в 400 раз.