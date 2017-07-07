SEO

Креативное SEO: нестандартные методы продвижения для всех типов сайтов
Артём Меликян
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Для каждого типа сайта у нас есть отдельный чек-лист по поисковой оптимизации с обязательным списком действий и универсиальными предложениями по увеличению продаж. К сожалению, для многих процесс продвижения на этом завершается, так как команда клиента внедряет изменения далеко не так быстро, как это стоит делать. Но есть 10% компаний, которые справляются с задачами супербыстро и продолжают работать с нами ради креатива, нестандартных идей и предложений по привлечению трафика.

В этом посте и комментариях под ним я хочу собрать именно такие идеи оригинального SEO.

1. Расширение структуры за счет пользовательского поиска

Идея подходит для интернет-магазинов и классифайдов.

Представьте: есть тысячи запросов из поиска, на основе которых необходимо создать целевые страницы с привязкой к соответствующей релевантной категории или параметру категории. Это может быть база вашего внутреннего поиска или данные из Google Analytics. Из каждого такого запроса можно создать оптимизированную страницу с релевантным контентом.

Важно использовать именно запросы из поиска — это то, что ищут люди на сайте.

1. Берем запросы и:

2. Автоматически обрабатываем все целевые запросы, создаем страницы под каждый из них и привязываем к категориям на сайте.

Автоматически обрабатываем с помощью инструмента все целевые запросы

Ладно, не все так просто. За кулисами много часов работы и нервов. Но оставим за пределами этой статьи техническую сложность реализации инструмента для автоматической обработки запросов. Я просто опишу пункты, на которые стоит обратить внимание:

Админ-панель. Нужна админка для модерации запросов. Любой автоматический инструмент будет допускать ошибки, надо их править. В админку можно добавить инструменты аналитики: число запросов, даты, информацию о категории, количестве показов и прочее.

Оптимизация. Всё по чек-листу: человекопонятный URL, шаблон title/description/h1, настройки индексации (есть контент — index, нет — noindex), каноникалы, пагинация, отдельная карта сайта и так далее. Запускаем новые страницы в перелинковку, но с умом.

Возможные проблемы:

  • Дубли. Из-за особенностей языка и вольности написания запросов в поиске могут быть прошедшие модерацию страницы с одинаковым содержанием. Дубли с основными страницами. Если ответ на запрос пользователя — страница категории, выводить надо её, а не создавать отдельную страницу.
  • Ошибки в привязке к категориям. Здесь автоматизация тоже может дать сбой.
  • Модерация. Важно не пропустить всякий треш вроде «адалта». А он будет.

Результат: увеличение количества посадочных страниц под низкочастотные запросы. При лучшем сценарии возможен полный охват тематики.

Динамика трафика в одном из проектов спустя полтора месяца после внедрения:

Динамика трафика в одном из проектов спустя полтора месяца после внедрения

2. Создание механизма тегирования страниц сайта

Это из базовых вещей для интернет-магазинов, классифайдов, контентных проектов. Кто-то делает это всегда и сразу. Но всё же этой тактике место в данном списке.
В качестве базы берем семантику. Всё, что не входит в стандартные категории, добавляем в теги. Основное техзадание очень похоже на предыдущий пункт. Только создание тегов мы не передаем в руки пользователей, а автоматизируем процесс по максимуму. Создаем скрипт, который сам создает, распределяет и удаляет теги со страниц в зависимости от добавления или удаления тегов из админки. При добавлении нового контента этот же скрипт осуществляет подбор релевантных тегов из существующих.

Сложности будут в распределении контента по тегам и тегов по контенту. Здесь нужен четкий контроль. Плюс остаются те же вопросы с дублями, что и в первом пункте.

В результате получаем увеличение количества посадочных страниц под низкочастотные запросы.

Динамика трафика в одном из проектов, в котором мы внедрили этот механизм:

Динамика трафика в одном из проектов, в котором мы внедрили данный механизм

3. Механизм исправления ошибок в тегах

Внедрили предыдущие пункты? Вот вам третья идея вдогонку. Все эти теги и страницы пользовательского поиска не должны содержать ошибок.

Для одного проекта международного фотобанка мы сделали кластеризатор, с помощью которого можно из множества запросов получить список фраз без ошибок вместе со связанными с данными фразами списками запросов с ошибками. То есть мы получаем список запросов без ошибок, а к каждому запросу — список его копий с ошибками. Затем склеиваем их (301 редирект).

Не читайте статью о том, как работает этот механизм, всё равно не поймете ;)

В результате на сайте совершенно нет проблем с дублированием из-за грамматических ошибок.

4. Подготовка базы знаний для журналистов интернет-издания

Для одного интернет-издания мы подготовили базу знаний для журналистов. Это очень простой шаг, который уже начал приносить результат. В издании многие журналисты раньше писали только для газет, опыта в интернет-журналистики у них мало. Как следствие — неэффективная работа и меньше трафика по сравнению с конкурентами.

В базе знаний указано, откуда можно брать идеи для статей, как подбирать семантическое ядро, как формировать заголовки и текст, как подбирать теги к статьям и так далее. По некоторым пунктам записали скринкасты для лучшего усвоения материала.

Сейчас журналисты еще внедряют наши мануалы. Но уже стали лучше писать заголовки, проставлять ссылки на релевантный контент в статьях.

5. Показ специальных предложений в заполненной или незаполненной корзине

Страница корзины — особенное место. Здесь человек ослабляет свою защиту «ничего не хочу, мне ничего не нужно». Поэтому мы атакуем.

Показывая тематические акционные предложения в заполненной корзине и ходовые товары в пустой корзине, можно серьезно поднять средний чек.

В пустой корзине показываем конкретные товары: самые продаваемые, самые цепляющие. Если человек еще не выбрал ничего, то есть шанс его так зацепить. В заполненной корзине показываем акции, скидки, бонусы, «до конца периода бесплатной доставки осталось» и так далее.

Важно не спугнуть посетителя. Предложение должно быть аккуратным и не мешать тому, кто четко знает, зачем он пришел на сайт. Можно внедрить возможность добавлять товар к заказу, не уходя со страницы корзины. Это идеальный вариант.

6. Использование Google Doodles для сбора трафика

Хорошая идея для новостных сайтов и контентных проектов. Создаем крутейшую статью под праздник, чтобы появиться в ответ на вопрос об этом празднике. Естественно, с использованием максимально качественной оптимизации. Ускоряем индексацию статьи всеми возможными способами.

Заранее это делать нет смысла. В топ выйдут только новости. А для новостей важна свежесть. Так что в пост должен быть опубликован в день появления Doodle.

В одном из проектов мы получили дополнительные 12 000 пользователей из поиска и +50% трафика на сайт. За один день.

В одном из проектов мы получили дополнительные 12 000 пользователей из поиска и +50% трафика на сайт

7. Парсинг социальных сетей для постинга предложений товаров или услуг

Парсинг социальных сетей помогает со сбором целевых постов для интернет-магазинов и SAAS-сервисов. Это могут быть вопросы: что/где/как купить/продать, куда сходить, где поесть. Отзывы о том, как люди сделали что-то из перечисленного. Отвечаем на посты с ссылкой (или без) на наш сайт.

Важно обрабатывать самые свежие посты: один-два дня, и всё устарело.

В одном из проектов для парсинга мы создали симбиоз готовых решений и ручных доработок на основе таблиц Google и Google Apps Script. Но существует и много готовых решений.

Что делать дальше? Можно вручную размещать ответы и комментарии, а можно создать бота, но в таком случе нужно сделать генератор, который будет выглядеть естественно. Мы отдавали результаты парсинга в отдел линкбилдинга, и они уже занимались дальнейшей работой.

В нашем проекте за одну итерацию было поставлено 30 ссылок в Twitter, столько же получили переходов. В результате — шесть ассоциированных конверсий и плюс в ссылочную массу.

Кстати, еще больше трафика дает парсинг целевых постов от лидеров мнений.

Выводы

  1. Охватываем низкочастотные запросы с помощью расширения структуры за счет пользовательского поиска.
  2. Продолжаем охватывать низкочастотные запросы, внедряя механизм тегирования страниц сайта.
  3. Решаем вопрос с дублированием и грамматическими ошибками, внедряя механизм исправления ошибок в тегах.
  4. Оптимизируем новостной проект, подготовив базу знаний по поисковой оптимизации для журналистов.
  5. Увеличиваем средний чек, показывая специальные предложения в заполненной или незаполненной корзине.
  6. Используем Doodles для привлечения дополнительного трафика в новостное издание.
  7. Парсим социальные сети для сбора свежих целевых постов и предлагаем релевантные товары и услуги.

Хотите расширить список? Делитесь своими находками в комментариях.

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Артём Меликян

Ведущий специалист отдела по работе с крупными проектами Netpeak.
Работал с проектами: netpeak.ua, depositphotos.com, olx.ua и другими. Сертифицированный специалист Google Analytics, Google Adwords, Bing. Большой опыт написания скриптов автоматизации работы. В 2016 году стал SEO Team Lead.

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