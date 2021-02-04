Кукла с протезом, кальвадос Ремарка и страхование дворца: чем радовала и шокировала реклама в январе 2021-го

С окончанием 2020-го мы стали пристально смотреть по сторонам в поисках «больших изменений». Я пишу и про социальные сети, потому, как все, до четвертого января тупила в смартфон. Дальше просто ловила хоть какие-то знаки свыше, и делала скриншоты рекламы, вызвавшей чувства кроме безразличия. Давайте вместе разбираться в моей папке сохранёнок и делиться впечатлениями.

После 31 декабря любителей отмечать ждал еще минимум один, и максимум — три праздника. Тем, кто это учел, предложили порадовать свои ягодицы. Вероятно, речь об уменьшительно-ласкательном названии партнера — «жопка». Интересно, стоит ли за этим товаром исследование по самым употребляемым словам в отношении любимого человека.

К теме ягодиц — реклама «полезных» трусов тоже случалась. Интересно, какова функция такого обозначения на нижнем белье:

Было забавно встретить такое утверждение в Instagram Stories после нового года, сидя в плюсовой температуре. Мы даже смирились, что климат в Украине изменился, и зима без морозов — норма.

К празднованию нового года мы приступили со знанием, что с восьмого по 24-е января будет новый локдаун — заведения закроются, а на полках продуктовых супермаркетов некоторые товары вроде носков или мочалок нельзя купить. Немедленно откликнулся продавец кофе, доставляющий зерна свежей обжарки:

Доедая оливье, каждый из нас нет-нет, да задумается о переходе на здоровое питание. Производитель йогурта решил оригинально подтолкнуть к этому свою аудиторию — размазав вокруг тарелки. На фоне постновогоднего отчаяния вроде бы даже органично, но цель, наверное, была другой. «Йогурт — це нова кава». Значит, где-то должен быть такой же визуал, но с чашкой кофе и лужицами в виде букв?

AliExpress просто продолжал быть и радовать. Здесь всё стабильно — полезные товары, креативные описания, максимальная прозрачность.

Производитель чая разузнал тайное желание и точное его название. Так и видится ответ милой о том, что бы ей хотелось к новому году: «Цейлон оранж пекое, и обязательно голд!». Тренировка памяти — тоже хорошо.

Продавец алкоголя почему-то решил, что к середине января у народа останутся лишние деньги, и предложил потратить их. Судя по цене, этот кальвадос или пил сам Ремарк, или гнал собственноручно:

19 января произошло сразу два знаковых события. Одно из них — в Twitter Укрзалізниці появилось личное сообщение в виде публичного твита. Тенденцию подхватили и понесли несколько брендов. Одним из первых была Beherovka:

Второе — Алексей Навальный выпустил расследование о «дворце Путина», и это тоже стало темой новой рекламной кампании, но уже у страховой:

Одновременно с необычными и смешными примерами реклам я сохранила те, что меня порадовали и приятно удивили. Barbie в начале 2020-го обещали инклюзивные куклы, и вот она из них в Украине:

Активнее в кампаниях стали появляться фото «неидеальных» тел. Оказалось, что «можно носить» кружевное белье тем, у кого есть растяжки.

А brabrabra продолжает делать, что делает, показывая в своих рекламных кампаниях любые варианты женских тел, а не только ангелов Victoria Secret. Женщины становятся смелее, общество движется к большему принятию друг друга, не глядя на внешность и позволяя друг другу быть тем, кто ты есть, не стесняться тела любого возраста и веса.

Такую рекламу я встречала в январе 2021-го. Надеюсь, вы со мной удивились или посмеялись. У публикации нет цели унизить, оскорбить или осмеять — только наблюдения и субъективные эмоции. А какой вам понравился больше других?