На прошлом корпоративе кто-то отмочил отличную шутку? В рассылку всем сотрудникам попала фраза, которая на полчаса остановила работу? Загруженный работой мозг на автопилоте выдаёт фразу, которую коллеги уже никогда не смогут забыть? Все это входит в "корпоративный фольклор". Во многих компаниях смешные слова и фразы стараются запомнить и передать следующим поколениям сотрудников. Некоторые записывают шутки на желтых стикерах, а другие даже ведут отдельный файл, собирая в него коллекцию весёлых словосочетаний. В Netpeak же долго работали над секретным проектом и в сентябре 2012 года появился Он. Он - это Генератор мемов от Netpeak.

Кстати, вы знаете, что слово мем (на английском - meme и читается "мим") произошло от слова с древнегреческими корнями "mimeme", что в переводе значит "то, что имитировано" или "имитация"?

Теперь каждый сотрудник может всего за несколько секунд создать мем. Если шутка окажется смешной, товарищи быстро подхватят её и с помощью кнопки Like выведут в топ. К примеру, этот мем всего за несколько часов собрал необходимое количество голосов и вырвался в топ-5.

За месяц работы сервиса мы создали более 150 мемов. В разделе "рейтинги" можно увидеть самых продуктивных авторов мемов и самых популярных персонажей или обратить внимание на тот факт, что творческий всплеск замечен как раз после обеда. Кто знает, возможно к этому причастны именно те самые бабушки, о которых говорится в меме чуть выше. (У вас есть версии, что это может значить?)

Кто-то может спросить: а для чего нужен этот сервис? Ответ прост - он нужен для хорошего настроения сотрудников Netpeak. А хорошее настроение - это всегда замечательно.