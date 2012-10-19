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Коллекция шуток Netpeak или Генератор мемов
Vladimir Polo
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На прошлом корпоративе кто-то отмочил отличную шутку? В рассылку всем сотрудникам попала фраза, которая на полчаса остановила работу? Загруженный работой мозг на автопилоте выдаёт фразу, которую коллеги уже никогда не смогут забыть? Все это входит в "корпоративный фольклор". Во многих компаниях смешные слова и фразы стараются запомнить и передать следующим поколениям сотрудников. Некоторые записывают шутки на желтых стикерах, а другие даже ведут отдельный файл, собирая в него коллекцию весёлых словосочетаний. В Netpeak же долго работали над секретным проектом и в сентябре 2012 года появился Он. Он - это Генератор мемов от Netpeak.

Кстати, вы знаете, что слово мем (на английском - meme и читается "мим") произошло от слова с древнегреческими корнями "mimeme", что в переводе значит "то, что имитировано" или "имитация"?

Теперь каждый сотрудник может всего за несколько секунд создать мем. Если шутка окажется смешной, товарищи быстро подхватят её и с помощью кнопки Like выведут в топ. К примеру, этот мем всего за несколько часов собрал необходимое количество голосов и вырвался в топ-5.

Мем Netpeak

За месяц работы сервиса мы создали более 150 мемов. В разделе "рейтинги" можно увидеть самых продуктивных авторов мемов и самых популярных персонажей или обратить внимание на тот факт, что творческий всплеск замечен как раз после обеда. Кто знает, возможно к этому причастны именно те самые бабушки, о которых говорится в меме чуть выше. (У вас есть версии, что это может значить?)

Статистика создания мемов Netpeak

Кто-то может спросить: а для чего нужен этот сервис? Ответ прост - он нужен для хорошего настроения сотрудников Netpeak. А хорошее настроение - это всегда замечательно.

Мемы Netpeak

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Vladimir Polo

Специалист в менеджменте, экономике и маркетинге.
Имеет 10 лет опыта управления, из них 7 лет — в IT-сфере.
В 2012 году присоединился к Netpeak.
С 2012 по 2014 год — BDO в Netpeak.
С 2014 по 2016 год — CEO в Q-page.
С 2016 года — Основатель и CEO AcademyOcean.com.
Спикер, автор статей на русском и английском языках.
Увлекается маркетингом, систематизацией, фотографией и путешествиями на автомобиле.

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