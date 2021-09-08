Мир К-pор: механика фанатских соцсетей — от популярности к монетизации

Год назад мы наблюдали крутой пример мобилизации фанатской любви для достижения рекордной популярности на Youtube и Spotify. Это была история про набор 101М суточных youtube-просмотров клипа Dynamite от корейской K-Pop группы BTS. Давайте разберемся, какую роль сыграли фанатские соцсети в истории этого успеха. Поехали!

Эволюция K-Pop фандома

В 2018-2019 годах ведущие агентства-лейблы открывают новый способ монетизации: с помощью новых частично платных онлайн-платформ с возможностью прямого доступа к айдолам и общения с другими фанатами. В итоге посредничество Twitter и Facebook удалось полностью обойти. При этом начиналась история иначе.

Местом встречи корейских айдолов и их поклонников были сайты-форумы вроде DAUM Fankafe. По сути, абсолютно закрытая фан-среда. Ресурс существовал только в корейской литерации, а получить новости от айдолов на стороннем ресурсе было невозможно из-за жестких условий их контрактов.

Даже если вы сумели зарегистрироваться, вам предложили бы заполнить тест-форму, определяющую уровень вашего знания фандома. При этом заработать рейтинг и начать получать контент от любимых айдолов иначе было нельзя. То есть, уже изначально форум отсекал любого случайного человека в мире K-Pop культуры.

Fankafe, кстати, все еще жив, но потерял былую популярность с приходом новых, более удобных и открытых фанатских соцсетей. И у каждой из них — своя «вишенка на торте».

Основные фандомы

Платформа Universe от NCSoft — родной дом для всех групп, не входящих в «большую четверку» корейской поп-музыки. Может похвалиться различными фичами вроде 3D-обработки клипов с технологией захвата движения и имитации голосового общения с кумирами с помощью искуственного интеллекта.

Платформа Lysn идет похожим путем. Во внутреннем чате приложения — мессенджере Bubble — фанаты могут связываться с кумирами, частично обмениваясь сообщениями. Это оплачивается по подписке. Приложение выглядит как окно чата, но на деле это массовый групповой чат, в котором айдол отправляет сообщения тысячам поклонников одновременно и видит ответы по мере их поступления. Именно создание Bubble сделало основную выручку этой платформе.

Преимущество платформы Weverse — это обслуживание мегапопулярных групп BTS и TXT. 30-го июня 2019 года лейбл Big Hit Entertainment анонсировал в Twitter «большой переезд» с DAUM Fankafe на этот более удобный ресурс с генами Instagram и того же Twitter. Здесь айдолы подогревают интерес фанатов, действительно общаясь с ними напрямую. С тех пор как фандомы стали доступны на английском и японском языках, влияние фанатских соцсетей стало расти взрывными темпами.

Всё будет фандом

Хотя многие исполнители начали записывать песни на английском и японском, в них частенько встречаются фразы на корейском. Поэтому во многих странах мира основываются специальные школы по изучению корейского языка, тесно связанные с К-pop-культурой. Понимаете, да? Фанатам приходится изучать его, чтобы полностью понимать тексты любимых групп. Более того: с выходом на международный уровень K-pop приобрел черты субкультуры. Вот вам крутой пример, как влиять на массы.

Монетизация

K-pop сейчас — это продукт на экспорт. И оборот у индустрии нешуточный. В 2019 году стоимость Big Hit Entertainment — куратора BTS — оценивали в $1,6 млрд, SM — в $1,36 млрд, JYP — в $787,79 млн, YG — в $491,95 млн. Сама BTS в 2018 году в одиночку принесла экономике Южной Кореи $3,6 млрд. А в конце 2020 Big Hit уже вырос в цене до $8,5 млрд. Акции компании прыгнули с 135 000 вон до 270 000 вон ($253) в первый же день торгов на фондовом рынке. И все из-за слухов о возможном освобождении корейских айдолов от военной службы: за заслуги перед экономикой отечества.

Почему у нас нет подобных платформ — для меня та еще загадка. Громкие успехи Русланы, проектов KAZKA и Onuka на Евровидении вполне годились для продвижения на мировом уровне.

Как думаете, украинские артисты вдохновляются таким примером?