Песочница

Мир К-pор: механика фанатских соцсетей — от популярности к монетизации
Андрей Чумаченко
94 13 0
1631094601
7

Год назад мы наблюдали крутой пример мобилизации фанатской любви для достижения рекордной популярности на Youtube и Spotify. Это была история про набор 101М суточных youtube-просмотров клипа Dynamite от корейской K-Pop группы BTS. Давайте разберемся, какую роль сыграли фанатские соцсети в истории этого успеха. Поехали!

Эволюция K-Pop фандома

В 2018-2019 годах ведущие агентства-лейблы открывают новый способ монетизации: с помощью новых частично платных онлайн-платформ с возможностью прямого доступа к айдолам и общения с другими фанатами. В итоге посредничество Twitter и Facebook удалось полностью обойти. При этом начиналась история иначе.

Местом встречи корейских айдолов и их поклонников были сайты-форумы вроде DAUM Fankafe. По сути, абсолютно закрытая фан-среда. Ресурс существовал только в корейской литерации, а получить новости от айдолов на стороннем ресурсе было невозможно из-за жестких условий их контрактов.

Даже если вы сумели зарегистрироваться, вам предложили бы заполнить тест-форму, определяющую уровень вашего знания фандома. При этом заработать рейтинг и начать получать контент от любимых айдолов иначе было нельзя. То есть, уже изначально форум отсекал любого случайного человека в мире K-Pop культуры.

Fankafe, кстати, все еще жив, но потерял былую популярность с приходом новых, более удобных и открытых фанатских соцсетей. И у каждой из них — своя «вишенка на торте».

Основные фандомы

Платформа Universe от NCSoft — родной дом для всех групп, не входящих в «большую четверку» корейской поп-музыки. Может похвалиться различными фичами вроде 3D-обработки клипов с технологией захвата движения и имитации голосового общения с кумирами с помощью искуственного интеллекта.

Платформа Lysn идет похожим путем. Во внутреннем чате приложения — мессенджере Bubble — фанаты могут связываться с кумирами, частично обмениваясь сообщениями. Это оплачивается по подписке. Приложение выглядит как окно чата, но на деле это массовый групповой чат, в котором айдол отправляет сообщения тысячам поклонников одновременно и видит ответы по мере их поступления. Именно создание Bubble сделало основную выручку этой платформе.

Преимущество платформы Weverse — это обслуживание мегапопулярных групп BTS и TXT. 30-го июня 2019 года лейбл Big Hit Entertainment анонсировал в Twitter «большой переезд» с DAUM Fankafe на этот более удобный ресурс с генами Instagram и того же Twitter. Здесь айдолы подогревают интерес фанатов, действительно общаясь с ними напрямую. С тех пор как фандомы стали доступны на английском и японском языках, влияние фанатских соцсетей стало расти взрывными темпами.

Всё будет фандом

Хотя многие исполнители начали записывать песни на английском и японском, в них частенько встречаются фразы на корейском. Поэтому во многих странах мира основываются специальные школы по изучению корейского языка, тесно связанные с К-pop-культурой. Понимаете, да? Фанатам приходится изучать его, чтобы полностью понимать тексты любимых групп. Более того: с выходом на международный уровень K-pop приобрел черты субкультуры. Вот вам крутой пример, как влиять на массы.

Монетизация

K-pop сейчас — это продукт на экспорт. И оборот у индустрии нешуточный. В 2019 году стоимость Big Hit Entertainment — куратора BTS — оценивали в $1,6 млрд, SM — в $1,36 млрд, JYP — в $787,79 млн, YG — в $491,95 млн. Сама BTS в 2018 году в одиночку принесла экономике Южной Кореи $3,6 млрд. А в конце 2020 Big Hit уже вырос в цене до $8,5 млрд. Акции компании прыгнули с 135 000 вон до 270 000 вон ($253) в первый же день торгов на фондовом рынке. И все из-за слухов о возможном освобождении корейских айдолов от военной службы: за заслуги перед экономикой отечества.

Почему у нас нет подобных платформ — для меня та еще загадка. Громкие успехи Русланы, проектов KAZKA и Onuka на Евровидении вполне годились для продвижения на мировом уровне.

Как думаете, украинские артисты вдохновляются таким примером?

13
3
2
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
работа с репутацией истории бизнеса
Андрей Чумаченко

Сооснователь агентства Netpeak.

Помог создать и запустить социальные проекты: платформу «Мой Город» и пространство «4City».

Ведет телеграм-канал Sad But True, где рассказывает про свой опыт в управлении людьми, бизнесом и самим собой и разговорный подкаст «Давай попробуем?».

Больше постов

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok