Продвижение музыки в интернете

На прошедшей в этом году конференции Яндекса «Новый маркетинг и смешение реальности» была затронута тема продвижения творчества, а именно — музыкальные группы. Однако «суперметод» не был озвучен и мы еще тогда решили затронуть эту тему в нашем блоге. Ни для кого не секрет, что сейчас социалки настолько популярны, что рекламные кампании заказывают даже b2b компании, интернет-магазины широкого профиля — словом, те, кому сложнее всего ежедневно находить интересный контент и завоевывать популярность среди потенциально целевой аудитории.

В то же время, кому, как не творческим людям, должно быть легче всего в социалках? Музыкантам, художникам, фотографам и прочим людям творческих профессий или увлечений — им всегда есть что сказать (или найдется в закромах какая-нибудь работа) и у них есть свой взгляд на многие вещи (а, значит, есть что обсудить).

Стоит посмотреть блоги и микроблоги селебрити, фан-странички в Facebook и прочие аккаунты в соцсетях, как может показаться, что эта слава дается «сама собой». Стоит Джастину Биберу писать время от времени твит вроде «summer school. nothing more to say», как большинство из 11 766 609 фолловеров чутко отреагируют ретвитами и ответами. А как быть тем, кто через социальные сети хочет стать знаменитым? Вам попадался какой-нибудь кейс о том, как новая группа пробилась благодаря активности в интернете?

Кейс по продвижению The Parisians в last.fm (!)

Провокации и открытый стеб этим ребятам по плечу — более того, именно это привлекает к ним внимание старых и новых поклонников.

В целях рекламы своего нового альбома они придумали интересный ход: создали 18 дополнительных обложек альбомов, в которых издевались над соседними:

«GHB — единственная дрянь, которая нужна на их выступлениях, причем просто чтобы знать наверняка, что потом ты ВСЁ забудешь»;

«на самом деле, это не я пою на этом альбоме»;

«этот альбом не сможет подняться даже на лифте»;

«в случае пожара в клубе, просто поставьте эту запись и все вовремя эвакуируются»;

«лучшие моменты на этом альбоме — паузы между песнями»;

«каждый раз, когда вы слушаете этот альбом, умирает крутой музыкант»;

«ему стоило сжечь свою гитару прежде, чем выходить на сцену»;

«Курт Кобейн застрелился снова, когда услышал этот альбом»;

«группа, которая у нас на разогреве, не хочет, чтобы эти ребята были у них группой на разогреве»;

«из-за этого альбома Сид Вишез всегда был злым»;

«к сожалению, эта группа переняла у Rolling Stones только наркотическую зависимость» и так далее.

Что нужно было сделать:

зайти на сайт parisians.com;

бесплатно скачать архив с этими обложками;

загрузить их в iTunes;

включить в iTunes скринсейвер и наблюдать как обложки заменяют собой другие. То же самое происходит и на last.fm — что не останется незамеченным.

В таком популярном приложении как last.fm «The Parisians» сделали нечто, чего ранее никто не делал. Фаны в восторге. А что самое главное — они успешно распродали тираж своего альбома. Для справедливости: эту digital-компанию придумали и реализовали в агентстве DDB Paris в апреле 2011 г.

Из российских примеров вспоминается суперпопулярный трек Machete — Нежность

Статистика просмотров на Vimeo впечатляет (более 11 миллионов!):

16216 пользователей «ВКонтакте» добавили эту песню в свои аудиозаписи. На YouTube у этой песни — 1 376 498 просмотров, при этом 8981 пользователь отметил, что песня понравилась. В чем фишка? Отличный текст + Отличный клип. Эта песня образно про идеал большинства и поэтому клипом хочется поделиться.

Бесплатно выложить музыку в интернет

Хороший способ привлечь внимание — как-либо поощрить пользователей социальных сетей. К примеру, выложить новый альбом в интернет — так поступают Radiohead, так могут поступить и наши соотечественники. В целях продвижения можно сделать его доступным к прослушиванию и скачиванию только тем особенным, кто «лайкнул» страницу или вступил в группу.

Много ли у вас таких примеров? У меня — аж один. Одесская группа «Пернатый змей» вчера выложила свой новый альбом на Facebook. Сегодня в кулуарах мы пообщаемся с фронтменом группы — Максимом Ячмень об этом и многом другом. А на днях опубликуем пост в продолжение этой темы. Хотелось бы отметить, что многие специалисты ездят на профильные мероприятия с успешными западными кейсами — а хочется рассмотреть пусть и не самый яркий, но зато украинский пример.