PPC

Настраиваем особые правила в AdWords Editor
Диана Корсун
19905 54 0
1547539200
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Мы уже писали о «продвинутом» использовании AdWords Editor. В этот раз поговорим о еще одной полезной фишке редактора — особых правилах. С их помощью:

  • предотвращают критические ошибки при настройке кампаний;
  • экономят время на проверку внесенных изменений в аккаунт;
  • проверяют кампании по «индивидуальному» чек-листу проекта.

Работает функционал в двух вариантах: как уведомление об ошибке — в таком случае редактор просто не выгружает «неправильные» изменения в аккаунт.

Работает функционал в двух вариантах

И как предупреждение (с желтым треугольником):

Как предупреждение

Главные плюсы функционала:

  1. Особые правила настраиваются под потребности конкретного проекта.  
  2. Правила можно перенести из одного редактора в другой, чтобы вся команда придерживалась единого чек-листа по настройке кампаний.

Встроенные особые правила редактора

По умолчанию в редакторе версии 12.5.3 установлено 21 встроенное правило. Например, это правило предупреждает, что в кампании включен ускоренный показ объявлений:

Правило предупреждает, что в кампании включен ускоренный показ объявлений

Список встроенных правил (полное описание можно найти в справке):

  • дополнительные ссылки без описания;
  • менее четырех дополнительных ссылок;
  • менее четырех уточнений;
  • в кампании нет групп объявлений;
  • в группе объявлений нет объявлений;
  • объявления для поисковой сети не показываются;
  • неактивные товарные объявления;
  • нет структурированных описаний;
  • отключен показ на сайтах поисковых партнеров;
  • назначение ставок вручную;
  • не используется оптимизированная ротация объявлений;
  • включен ускоренный показ объявлений;
  • нет поисковых аудиторий;
  • в группе менее трёх объявлений;
  • отслеживание конверсий не настроено;
  • есть графические объявления, но нет адаптивных;
  • в настройках гибкого охвата кампании выбран вариант «Таргетинг»;
  • в настройках гибкого охвата группы объявлений выбран вариант «Таргетинг»;
  • оптимизация таргетинга отключена;
  • неактивная целевая аудитория для поисковой сети;
  • неактивная целевая аудитория для КМС.

Как настроить особые правила

Если встроенных особых правил недостаточно — можно настроить собственные. Для этого в AdWords Editor выбираем «Добавить особое правило»:

Как настроить особые правила

При создании правила указываем:

  1. Название и описание правила.
  2. Область применения.

Что указываем при создании правил

Это может быть:

  • кампания;
  • группа объявлений;
  • объявления;
  • ключевые слова;
  • таргетинг (включает в себя все возможные виды таргетинга - гео/гендер/аудитории/ключевые слова/темы и так далее);
  • расширения.
  1. Критерии нарушения. Здесь задаем условия, при которых срабатывают правила.

Критерии нарушений

  1. Серьезность особого правила. По умолчанию встроенные особые правила показываются как предупреждения, но если выбрать вариант «Ошибка: остановка публикации» редактор просто не выгрузит внесенные изменения в аккаунт:

Серьезность особого правила

Важно: если нарушение особого правила сознательное, даже несмотря на настройку «Ошибка: остановка публикации», внесенные изменения все-таки можно выгрузить. Для этого на вкладке с кампаниями/группами объявлений нужно отметить «Игнорировать правило». При повторной загрузке кампании в редактор, уведомление об ошибке появится снова:

При повторной загрузке кампании в редактор, уведомление об ошибке появится снова

После выбора всех условий сохраняем правило и проверяем его работу.

Примеры полезных особых правил

При работе с проектами существует множество ситуаций, когда можно что-то забыть, перепутать. Настроенные особые правила в этом случае помогут избежать ошибок в работе. Ниже приведен список и пример настройки правил, которые пригодятся, если нужно:  

  1. Проверить настройки языкового таргетинга. Обратите внимание, в условии «Language targeting» необходимо указывать код языка. В нашем случае, украинский — uk; русский — ru; английский — en.

Проверить настройки языкового таргетинга

В нашем случае украинский, русский, английский

  1. Задать правильное значение ставки ключевого слова. Например, она не должна превышать величины X (в условии «Максимальная цена за клик» указываем нужное значение).

Задать правильное значение ставки ключевого слова

  1. Убедиться, что в КМС кампаниях в настройках таргетинга аудиторий на уровне группы установлен «Таргетинг», а не «Наблюдение».

Убедиться что установлен Таргетинг

  1. Проконтролировать, отключена ли оптимизация таргетинга на уровне группы объявлений.

Отключена ли оптимизация таргетинга на уровне группы объявлений

  1. Проверить наличие UTM-меток в объявлениях.

Проверить наличие UTM-меток в объявлениях

Проверить наличие UTM-меток в объявлениях1

  1. Проверить наличие шаблона отслеживания на уровне кампании.

Проверить наличие шаблона отслеживания на уровне кампании

  1. Проверить наличие минус-слов на уровне кампании.

Проверить наличие минус-слов на уровне кампании

Редактирование выбранных особых правил

Редактирование выбранных особых правил1

  1. Убедиться, что в ключевых словах в широком соответствии проставлен модификатор широкого соответствия:

Модификатор широкого соответствия

Все указанные особые правила можно установить в свой редактор: нужно скачать файл и импортировать его в AdWords Editor.

Экспорт/импорт правил между редакторами выглядит так:

  1. Выбираем «Аккаунт» — «Экспортировать» — «Экспортировать особые правила».

Выбираем Аккаунт, Экспортировать, Экспортировать особые правила

  1. Загружаем этот файл в другой AdWords Editor: «Аккаунт» — «Импортировать» — «Импортировать особые правила».

Импортировать особые правила

При импорте настроенные вами особые правила (если такие есть), которых нет в этом наборе, могут удалиться. Поэтому после загрузки файла измените их статус:

Важно после загрузки файла изменить их статус

Создаем особые правила под проект

Стандартизированный нейминг в аккаунте упрощает работу и позволяет создавать индивидуальные особые правила для проекта. Например, в названии группы объявлений для контекстно-медийной сети можно указывать тип используемого таргетинга:

  • «keywords» — таргетинг по ключевым словам;
  • «custom affinity» — особые аудитории по интересам;
  • «custom intent» — особые аудитории по намерениям;
  • «rem» — аудитории ремаркетинга.

На основании такого нейминга созданы особые правила — они проверяют, существует ли соответствующий таргетинг в группах объявлений.

Особые правила, которые проверяют наличие соответствующего таргетинга в группах объявлений

Настройка особого правила:

  1. Выбираем область применения:

Выбираем область применения

  1. Указываем условие, при котором правило будет срабатывать:

Указываем условие, при котором правило будет срабатывать

  1. Выбираем тип кампании, название группы объявлений (ориентируемся по названию «keywords») и используем функцию «НЕ существует» (она проверяет наличие указанных элементов):

Используем функцию «НЕ существует»

Сохраняем и проверяем работу особого правила:

Сохраняем и проверяем работу особого правила

А теперь настроим правило для проверки групп с таргетингом на аудитории.

По принципу предыдущего правила, ориентируемся на название группы (содержат — custom intent/custom affinity/interest/rem). Задаем условия работы особого правила:

Задаем условия работы особого правила

Проверяем результат:

Проверяем результат

В целом, вариантов создания особых правил множество, как и случаев, в которых они пригодятся.

С помощью особых правил можно дополнительно проверять:

  1. Правильность выбора мест размещений (в том числе исключенных) в рекламных кампаниях.
  2. Наличие активных объявлений правильного типа в группах.
  3. Наличие расширений нужного типа.
  4. Настройки стратегий назначения ставок и многое другое.

Один раз настроив особые правила на одном редакторе, импортировав их в редакторы коллег, можно упростить рабочий процесс. Так, у каждого PPC-специалиста будет интерактивный чек-лист проекта, который просто не позволит выгрузить неактуальные изменения в аккаунт.

А еще особые правила помогают делать оперативную проверку аккаунта — нужно регулярно загружать аккаунт в редактор и обращать внимание на уведомления.

 

Особые правила помогают делать оперативную проверку аккаунта

Создавайте особые правила для своего проекта и будьте четкими.

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настройка рекламных кампаний
Диана Корсун

К команде Netpeak присоединилась в 2017 году после курсов Образовательного Центра. Сертифицированный специалист Google Ad, Google Analytics, Facebook Ads (Media Buying).

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