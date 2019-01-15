Мы уже писали о «продвинутом» использовании AdWords Editor. В этот раз поговорим о еще одной полезной фишке редактора — особых правилах. С их помощью:

предотвращают критические ошибки при настройке кампаний;

экономят время на проверку внесенных изменений в аккаунт;

проверяют кампании по «индивидуальному» чек-листу проекта.

Работает функционал в двух вариантах: как уведомление об ошибке — в таком случае редактор просто не выгружает «неправильные» изменения в аккаунт.

И как предупреждение (с желтым треугольником):

Главные плюсы функционала:

Особые правила настраиваются под потребности конкретного проекта. Правила можно перенести из одного редактора в другой, чтобы вся команда придерживалась единого чек-листа по настройке кампаний.

Встроенные особые правила редактора

По умолчанию в редакторе версии 12.5.3 установлено 21 встроенное правило. Например, это правило предупреждает, что в кампании включен ускоренный показ объявлений:

Список встроенных правил (полное описание можно найти в справке):

дополнительные ссылки без описания;

менее четырех дополнительных ссылок;

менее четырех уточнений;

в кампании нет групп объявлений;

в группе объявлений нет объявлений;

объявления для поисковой сети не показываются;

неактивные товарные объявления;

нет структурированных описаний;

отключен показ на сайтах поисковых партнеров;

назначение ставок вручную;

не используется оптимизированная ротация объявлений;

включен ускоренный показ объявлений;

нет поисковых аудиторий;

в группе менее трёх объявлений;

отслеживание конверсий не настроено;

есть графические объявления, но нет адаптивных;

в настройках гибкого охвата кампании выбран вариант «Таргетинг»;

в настройках гибкого охвата группы объявлений выбран вариант «Таргетинг»;

оптимизация таргетинга отключена;

неактивная целевая аудитория для поисковой сети;

неактивная целевая аудитория для КМС.

Как настроить особые правила

Если встроенных особых правил недостаточно — можно настроить собственные. Для этого в AdWords Editor выбираем «Добавить особое правило»:

При создании правила указываем:

Название и описание правила. Область применения.

Это может быть:

кампания;

группа объявлений;

объявления;

ключевые слова;

таргетинг (включает в себя все возможные виды таргетинга - гео/гендер/аудитории/ключевые слова/темы и так далее);

расширения.

Критерии нарушения. Здесь задаем условия, при которых срабатывают правила.

Серьезность особого правила. По умолчанию встроенные особые правила показываются как предупреждения, но если выбрать вариант «Ошибка: остановка публикации» редактор просто не выгрузит внесенные изменения в аккаунт:

Важно: если нарушение особого правила сознательное, даже несмотря на настройку «Ошибка: остановка публикации», внесенные изменения все-таки можно выгрузить. Для этого на вкладке с кампаниями/группами объявлений нужно отметить «Игнорировать правило». При повторной загрузке кампании в редактор, уведомление об ошибке появится снова:

После выбора всех условий сохраняем правило и проверяем его работу.

Примеры полезных особых правил

При работе с проектами существует множество ситуаций, когда можно что-то забыть, перепутать. Настроенные особые правила в этом случае помогут избежать ошибок в работе. Ниже приведен список и пример настройки правил, которые пригодятся, если нужно:

Проверить настройки языкового таргетинга. Обратите внимание, в условии «Language targeting» необходимо указывать код языка. В нашем случае, украинский — uk; русский — ru; английский — en.

Задать правильное значение ставки ключевого слова. Например, она не должна превышать величины X (в условии «Максимальная цена за клик» указываем нужное значение).

Убедиться, что в КМС кампаниях в настройках таргетинга аудиторий на уровне группы установлен «Таргетинг», а не «Наблюдение».

Проконтролировать, отключена ли оптимизация таргетинга на уровне группы объявлений.

Проверить наличие UTM-меток в объявлениях.

Проверить наличие шаблона отслеживания на уровне кампании.

Проверить наличие минус-слов на уровне кампании.

Убедиться, что в ключевых словах в широком соответствии проставлен модификатор широкого соответствия:

Все указанные особые правила можно установить в свой редактор: нужно скачать файл и импортировать его в AdWords Editor.

Экспорт/импорт правил между редакторами выглядит так:

Выбираем «Аккаунт» — «Экспортировать» — «Экспортировать особые правила».

Загружаем этот файл в другой AdWords Editor: «Аккаунт» — «Импортировать» — «Импортировать особые правила».

При импорте настроенные вами особые правила (если такие есть), которых нет в этом наборе, могут удалиться. Поэтому после загрузки файла измените их статус:

Создаем особые правила под проект

Стандартизированный нейминг в аккаунте упрощает работу и позволяет создавать индивидуальные особые правила для проекта. Например, в названии группы объявлений для контекстно-медийной сети можно указывать тип используемого таргетинга:

«keywords» — таргетинг по ключевым словам;

«custom affinity» — особые аудитории по интересам;

«custom intent» — особые аудитории по намерениям;

«rem» — аудитории ремаркетинга.

На основании такого нейминга созданы особые правила — они проверяют, существует ли соответствующий таргетинг в группах объявлений.

Настройка особого правила:

Выбираем область применения:

Указываем условие, при котором правило будет срабатывать:

Выбираем тип кампании, название группы объявлений (ориентируемся по названию «keywords») и используем функцию «НЕ существует» (она проверяет наличие указанных элементов):

Сохраняем и проверяем работу особого правила:

А теперь настроим правило для проверки групп с таргетингом на аудитории.

По принципу предыдущего правила, ориентируемся на название группы (содержат — custom intent/custom affinity/interest/rem). Задаем условия работы особого правила:

Проверяем результат:

В целом, вариантов создания особых правил множество, как и случаев, в которых они пригодятся.

С помощью особых правил можно дополнительно проверять:

Правильность выбора мест размещений (в том числе исключенных) в рекламных кампаниях. Наличие активных объявлений правильного типа в группах. Наличие расширений нужного типа. Настройки стратегий назначения ставок и многое другое.

Один раз настроив особые правила на одном редакторе, импортировав их в редакторы коллег, можно упростить рабочий процесс. Так, у каждого PPC-специалиста будет интерактивный чек-лист проекта, который просто не позволит выгрузить неактуальные изменения в аккаунт.

А еще особые правила помогают делать оперативную проверку аккаунта — нужно регулярно загружать аккаунт в редактор и обращать внимание на уведомления.

Создавайте особые правила для своего проекта и будьте четкими.