Мы уже писали о
- предотвращают критические ошибки при настройке кампаний;
- экономят время на проверку внесенных изменений в аккаунт;
- проверяют кампании по «индивидуальному» чек-листу проекта.
Работает функционал в двух вариантах: как уведомление об ошибке — в таком случае редактор просто не выгружает «неправильные» изменения в аккаунт.
И как предупреждение (с желтым треугольником):
Главные плюсы функционала:
- Особые правила настраиваются под потребности конкретного проекта.
- Правила можно перенести из одного редактора в другой, чтобы вся команда придерживалась единого чек-листа по настройке кампаний.
Встроенные особые правила редактора
По умолчанию в редакторе версии 12.5.3 установлено 21 встроенное правило. Например, это правило предупреждает, что в кампании включен ускоренный показ объявлений:
Список встроенных правил (полное описание можно найти в справке):
- дополнительные ссылки без описания;
- менее четырех дополнительных ссылок;
- менее четырех уточнений;
- в кампании нет групп объявлений;
- в группе объявлений нет объявлений;
- объявления для поисковой сети не показываются;
- неактивные товарные объявления;
- нет структурированных описаний;
- отключен показ на сайтах поисковых партнеров;
- назначение ставок вручную;
- не используется оптимизированная ротация объявлений;
- включен ускоренный показ объявлений;
- нет поисковых аудиторий;
- в группе менее трёх объявлений;
- отслеживание конверсий не настроено;
- есть графические объявления, но нет адаптивных;
- в настройках гибкого охвата кампании выбран вариант «Таргетинг»;
- в настройках гибкого охвата группы объявлений выбран вариант «Таргетинг»;
- оптимизация таргетинга отключена;
- неактивная целевая аудитория для поисковой сети;
- неактивная целевая аудитория для КМС.
Как настроить особые правила
Если встроенных особых правил недостаточно — можно настроить собственные. Для этого в AdWords Editor выбираем «Добавить особое правило»:
При создании правила указываем:
- Название и описание правила.
- Область применения.
Это может быть:
- кампания;
- группа объявлений;
- объявления;
- ключевые слова;
- таргетинг (включает в себя все возможные виды таргетинга - гео/гендер/аудитории/ключевые слова/темы и так далее);
- расширения.
- Критерии нарушения. Здесь задаем условия, при которых срабатывают правила.
- Серьезность особого правила. По умолчанию встроенные особые правила показываются как предупреждения, но если выбрать вариант «Ошибка: остановка публикации» редактор просто не выгрузит внесенные изменения в аккаунт:
Важно: если нарушение особого правила сознательное, даже несмотря на настройку «Ошибка: остановка публикации», внесенные изменения все-таки можно выгрузить. Для этого на вкладке с кампаниями/группами объявлений нужно отметить «Игнорировать правило». При повторной загрузке кампании в редактор, уведомление об ошибке появится снова:
После выбора всех условий сохраняем правило и проверяем его работу.
Примеры полезных особых правил
При работе с проектами существует множество ситуаций, когда можно что-то забыть, перепутать. Настроенные особые правила в этом случае помогут избежать ошибок в работе. Ниже приведен список и пример настройки правил, которые пригодятся, если нужно:
- Проверить настройки языкового таргетинга. Обратите внимание, в условии «Language targeting» необходимо указывать код языка. В нашем случае, украинский — uk; русский — ru; английский — en.
- Задать правильное значение ставки ключевого слова. Например, она не должна превышать величины X (в условии «Максимальная цена за клик» указываем нужное значение).
- Убедиться, что в КМС кампаниях в настройках таргетинга аудиторий на уровне группы установлен «Таргетинг», а не «Наблюдение».
- Проконтролировать, отключена ли оптимизация таргетинга на уровне группы объявлений.
- Проверить наличие UTM-меток в объявлениях.
- Проверить наличие шаблона отслеживания на уровне кампании.
- Проверить наличие минус-слов на уровне кампании.
- Убедиться, что в ключевых словах в широком соответствии проставлен модификатор широкого соответствия:
Все указанные особые правила можно установить в свой редактор: нужно скачать файл и импортировать его в AdWords Editor.
Экспорт/импорт правил между редакторами выглядит так:
- Выбираем «Аккаунт» — «Экспортировать» — «Экспортировать особые правила».
- Загружаем этот файл в другой AdWords Editor: «Аккаунт» — «Импортировать» — «Импортировать особые правила».
При импорте настроенные вами особые правила (если такие есть), которых нет в этом наборе, могут удалиться. Поэтому после загрузки файла измените их статус:
Создаем особые правила под проект
Стандартизированный нейминг в аккаунте упрощает работу и позволяет создавать индивидуальные особые правила для проекта. Например, в названии группы объявлений для контекстно-медийной сети можно указывать тип используемого таргетинга:
- «keywords» — таргетинг по ключевым словам;
- «custom affinity» — особые аудитории по интересам;
- «custom intent» — особые аудитории по намерениям;
- «rem» — аудитории ремаркетинга.
На основании такого нейминга созданы особые правила — они проверяют, существует ли соответствующий таргетинг в группах объявлений.
Настройка особого правила:
- Выбираем область применения:
- Указываем условие, при котором правило будет срабатывать:
- Выбираем тип кампании, название группы объявлений (ориентируемся по названию «keywords») и используем функцию «НЕ существует» (она проверяет наличие указанных элементов):
Сохраняем и проверяем работу особого правила:
А теперь настроим правило для проверки групп с таргетингом на аудитории.
По принципу предыдущего правила, ориентируемся на название группы (содержат — custom intent/custom affinity/interest/rem). Задаем условия работы особого правила:
Проверяем результат:
В целом, вариантов создания особых правил множество, как и случаев, в которых они пригодятся.
С помощью особых правил можно дополнительно проверять:
- Правильность выбора мест размещений (в том числе исключенных) в рекламных кампаниях.
- Наличие активных объявлений правильного типа в группах.
- Наличие расширений нужного типа.
- Настройки стратегий назначения ставок и многое другое.
Один раз настроив особые правила на одном редакторе, импортировав их в редакторы коллег, можно упростить рабочий процесс. Так, у каждого PPC-специалиста будет интерактивный чек-лист проекта, который просто не позволит выгрузить неактуальные изменения в аккаунт.
А еще особые правила помогают делать оперативную проверку аккаунта — нужно регулярно загружать аккаунт в редактор и обращать внимание на уведомления.
Создавайте особые правила для своего проекта и будьте четкими.
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