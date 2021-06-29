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Наука быть счастливым: бесплатный онлайн-курс от профессора из Йеля
Андрей Чумаченко
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Психологи и разные инста-коучи изрядно надоели со своими платными курсами типа «научись быть счастливым». Я не исключаю, что среди них есть достойные продукты, но, согласитесь, доверие к этой нише у критически мыслящей аудитории низкое. Из-за засилья пустышек у многих вообще скептический взгляд на то, что ощущение счастья можно как-то прокачать. Попробовать хорошего психотерапевта — для многих дорого. А быть счастливыми хотят все.

Вариант есть. Йельский университет открыл бесплатный доступ к своему самому популярному курсу — «Наука быть счастливым», который прослушали уже более 3,5 млн человек. Однозначно, Йельский университет кажется более надежным источником знаний, чем инфоцыгане в соцсетях. Если ученые говорят, что прокачаться в плане счастья можно, и предлагают бесплатно в этом потренироваться — почему бы не попробовать?

Что за курс

Разработала его профессор психологии Йельского университета Лори Сантос. Говорит, устала видеть вокруг несчастных студентов, и самой захотелось заодно стать чуточку счастливее. Ее курс — это симбиоз теории и практики. Профессор разбирает на молекулы представления о счастье, в том числе ошибочные.

Среди заданий курса — например, спать минимум семь часов в сутки и правильно оценивать время. Сантос разбирает раздражающие, иррациональные особенности нашего разума и учит с ними бороться. Чтобы в конечном счете выработать модель поведения и привычки, которые создадут физиологическую основу для ощущения счастья.

Видео и материалы на английском, но они дополнены текстовым сопровождением, к которому можно выбрать перевод на другие языки. Там, где перевода нет, реально справиться с помощью Google-переводчика.

Курс рассчитан на 10 недель, но материалы одной-двух недель реально пройти и за день. В рамках курса предусмотрено тестирование с фиксацией результатов. Записи можно делать в прилагающемся документе или приложении. Фиксация нужна, чтобы видеть динамику изменений собственного мировоззрения.

Из плохого — просто прослушав курс, счастливыми вы не станете. Над собой придется поработать. Из хорошего — подход научный, всё по делу. Если хотите реальных изменений, это хороший старт.

Почему это важно

Во-первых, бесплатный онлайн-курс от профессора из Йеля о том, как быть счастливым. Годный контент, актуальный для всех. Ощущение счастья и радости нужно и доступно всем, независимо от возраста, сферы занятости и достатка. Взрослые не могут, как дети, априори радоваться всему вокруг. Хорошо, когда они вообще сохраняют способность радоваться. Слишком большой багаж обид, неудач, гнева, неоправданных надежд и прочего мы несем.

Во-вторых, как и критическое мышление, позитивная психология очень важна для предпринимателя. Если вы занимаетесь бизнесом, то просто обязаны мыслить оптимистично и уметь видеть хорошее. Без этого на пути, полном неизбежных сложностей и провалов, просто никак. Руки опустите раньше, чем чего-то добьетесь. Критическое мышление и оптимизм уравновешивают друг друга и лучше всего работают как раз в комплексе. И, что интересно: и то, и другое базируется на умении замечать.

Оказывается, ловить кайф от жизни и того, что делаешь, — это навык, который можно приобрести. Доказано Йельским университетом. Какие мысли у вас вызывает осознание этого факта — «Круто, а что, так можно было?» или «Это и есть счастье? В чем прикол?».

P.S. Кто начнет проходить курс — делитесь впечатлениями.

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Андрей Чумаченко

Сооснователь и управляющий партнер в агентстве Netpeak.

Развивал отделы копирайтинга, SMM, юзабилити, занимал должности директора по развитию, креативного директора и директора по маркетингу.

Помог создать и запустить платформу «Мой Город» и стал сооснователем социального пространства «4City».

Руковожу многими внутренними и внешними активностями агентства, регулярно выступаю на профильных конференциях, пишу статьи для топовых отраслевых изданий, веду телеграм-канал https://t.me/sadbutrue

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