Корисний, зрозумілий і цікавий. Саме за цими критеріями ми створюємо контент у журналі і вже давно не самотні в цьому. Сьогодні є чимало якісних онлайн-медіа про бізнес, маркетинг та інтернет-просування. Хочемо дізнатись, що ви думаєте з цього приводу. Що читаєте? Де шукаєте теорію, а де цікаві практичні кейси? То ж ось невеличке опитування. Відповідайте на запитання, бо кожне з них — ваша порада для колег, що б почитати.
Пропонуємо вам на розсуд 18 ресурсів. Не в кожному питанні представлені всі вони — десь немає блогів, наприклад, мало хто пропонує вакансії галузі. Але в будь-якому разі, кількість обраних варіантів не обмежена. А як вашого улюбленого видання у списку немає, додавайте свою відповідь.
Опитування буде відкрите протягом місяця. А після Нового року підіб’ємо підсумки.
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