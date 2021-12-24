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Найкращі медіа про бізнес, IT і онлайн-маркетинг. Порадьте колегам, що б почитати
Нуард Погосян
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Корисний, зрозумілий і цікавий. Саме за цими критеріями ми створюємо контент у журналі і вже давно не самотні в цьому. Сьогодні є чимало якісних онлайн-медіа про бізнес, маркетинг та інтернет-просування. Хочемо дізнатись, що ви думаєте з цього приводу. Що читаєте? Де шукаєте теорію, а де цікаві практичні кейси? То ж ось невеличке опитування. Відповідайте на запитання, бо кожне з них — ваша порада для колег, що б почитати. 

Пропонуємо вам на розсуд 18 ресурсів. Не в кожному питанні представлені всі вони — десь немає блогів, наприклад, мало хто пропонує вакансії галузі. Але в будь-якому разі, кількість обраних варіантів не обмежена. А як вашого улюбленого видання у списку немає, додавайте свою відповідь. 

Опитування буде відкрите протягом місяця. А після Нового року підіб’ємо підсумки.

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Нуард Погосян

12 лет в журналистике. Работала шеф-редактором телеканала, редактором прямых эфиров и многих проектов. В том числе детской познавательной программы. Поэтому мой главный навык — рассказывать доступно и увлекательно о чем угодно.

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