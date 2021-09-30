Не такой, как у всех, или О нестандартном мышлении в бизнесе

Законы успешного бизнеса изучены, формулы выведены, но пресловутые 90% новых компаний продолжают закрываться в первый год существования. Так, по крайней мере, утверждают «авторитетные СМИ» без ссылок на источники. Хорошо, что есть люди, которые ставят под сомнение эти страшилки. И пока одни читают печальную статистику, другие делают деньги на новых направлениях и смелых идеях.
«Нетривиальный» бизнес вдохновляет
Свое дело: связываться или нет? Каждый, кто мечтает о собственном бизнесе, задается этим вопросом.
Украинцы хотят заниматься коммерцией. Согласно отчету Amway AGER 2020 в Украине хотят открыть свой бизнес 81% опрошенных, по данным СГ «Рейтинг» их вполовину меньше — всего 40%.
Та же статистика от «Рейтинга» утверждает: две трети украинцев считают, что власть мешает ведению малого и среднего бизнеса.
Чтобы поддержать у сограждан дух предпринимательства, сделала подборку нетривиальных украинских бизнесов.
По логике, любой из этих стартапов рисковал попасть в те самые 90%. Но они работают и приносят прибыль. Это истории об ответственности, креативности, трудолюбии, силе науки. Герои подборки — люди с разными стартовыми возможностями. Из общего — они целиком посвятили себя бизнес-идее.
Вся информация из открытых источников. Читайте, вдохновляйтесь, укрепляйте веру в свои возможности.
Ниша экологии для бизнеса
Бережное отношение к окружающей среде в тренде, и не только энергетика может быть зеленой. Каждый, кому не безразлична эта тема, может найти способ позаботиться о природе.
Seadora — осознанное потребление
Seadora — предприятие, которое доставляет рыбу и морепродукты по предзаказу. Автор идеи — известный бизнесмен Андрей Дрогобыцкий, сооснователь интернет-магазина LeBoutique.
Когда-то он узнал, что ежегодно на помойку отправляют 50 миллионов тонн рыбы только потому, что ее не успели продать. Дальше возникла идея: вылавливать ровно столько морепродуктов, сколько потребитель готов купить.
Концепция Seadora — осознанное потребление.
Проект тестировали три года, перед тем как в 2019 он начал свою работу. Так появился фишбукинг Seadora:
- благодаря сервису Seadora украинские потребители могут заранее заказать рыбу свежего улова со всего мира с доставкой до двери;
- на сайте видно, когда, где и какую рыбу будут ловить и когда ее доставят в Киев;
- есть поставки в крупные города Украины;
- с места вылова рыба доставляется авторефрижераторами и специально оборудованными самолетами конечному потребителю без посредников и точек хранения.
Отдельного внимания заслуживает реклама Seadora — это целый сериал про исландского рыбака Инги Тора и мерч с брендовым персонажем Которусалкой.
Пет-терапия
Видеть идеи во всем или вдохновляться трудностями — особый талант. Это, наверное, и есть креативность, без которой сейчас никуда.
«Козы и матросы». От рыбной ловли к экотуризму
Тактильный зоопарк с козами «Козотерапия» — явление точно нетривиальное. Это одно из направлений бизнеса Ольги Копыловой, владельца ресторанного бизнеса «Черноморка» и собственного вылова в Одесской области.
Вход обозначен вывеской: точно не заблудитесь.
Вообще история предпринимательства Ольги — сплошные стартапы. Будучи сотрудницей ресторана, фактически открыла в Киеве нишу недорогой черноморской рыбы, когда на пике популярности была «рыбная элита»: дорадо, сибас, форель, лосось.
Ольга с партнером возили рыбу из Крыма, а после аннексии выбор пал на Одессу. Чтобы не зависеть от недобросовестных поставщиков, организовали собственный вылов в поселке Николаевка. Но это другая история.
Вернемся к нашим козам. Пока моряки ходили за уловом, по причалу неподалеку от местного ресторана «Черноморка» прогуливалась козочка Ванесса. Благодаря ей возникла идея делать козью брынзу.
Так появилась козья ферма и кафе «Кози та матроси», и теперь козы трудятся на одном предприятии с матросами. Уникальность в том, что дело не ограничилось изготовлением брынзы.
Под вывеской «Козотерапия» находится не просто ферма — это тактильный «козопарк», здесь более 80 красавиц разных пород. После предварительного инструктажа можно познакомиться и «пообщаться» с козами, пройти мастер-класс по дойке.
Кроме зоопарка есть другие локации: теплица, лавандовое поле, кафе, пляж.
В кафе ждет вкусный обед из местных продуктов — из козьего молока делают даже пломбир.
В выходные дни на подъезде к Николаевке издалека видно большое скопление автомобилей: экоферма пользуется популярностью.
В планах владельцев бизнеса реставрация колодца, постройка ресторана и кемпинга. Довольны и местные жители: они получают новые рабочие места и благоустроенную территорию.
Решения для удаленки
Тема пандемии актуальна уже почти два года, а сколько еще продлится — неизвестно. Поэтому все, что можно делать удаленно — хорошо и востребовано.
Онлайн примерка одежды от 3DLOOK
Когда в 2016 году одессит Вадим Роговский основал проект 3DLOOK, до локдаунов было далеко. Правда, в это время уже вовсю работали онлайн-магазины, и подбор нужного размера одежды на расстоянии — тема интересная и продавцу, и покупателю.
Технология, разработанная Роговским, позволяет отсканировать и создать 3D модель тела человека по двум его фотографиям. Фото в одежде не проблема: программа считывает контуры тела под ней.
У 3DLOOK есть три направления:
- YourFit — виртуальная примерка и рекомендации по размерам для модных брендов;
- Uniform Pro — приложение для производителей форменной одежды;
- Mobile Tailor — бесконтактный измерительный инструмент для предпринимателей.
В 2018 году стартап получил 1 миллион долларов инвестиций, а в 2019 победил в конкурсе от LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) и стал лучшим проектом для розничной торговли.
Наука как бизнес. Инновационное сельское хозяйство в Украине
Хотя вертикальное земледелие появилось в начале 2000-х, для Украины это все еще новаторский бизнес.
В 2018 году рынок вертикального земледелия в мировом масштабе оценивался в 2,23 миллиарда долларов. По прогнозам к 2026 его объем составит 12,77 миллиарда долларов. Вертикальный способ выращивания культур обеспечивает высокий урожай свежих продуктов вне зависимости от погодных условий, плодородности почвы и требует меньше воды.
В Европе темпы роста вертикального сельского хозяйства ожидаются самыми высокими. А вот в Украине такой бизнес не слишком развит: предприниматели не готовы приобретать дорогостоящее оборудование или ломать голову над тем, как обустроить ферму самостоятельно. А зря: отсутствие конкурентов в нише открывает хорошие перспективы.
Это поняли энтузиасты. Они не спасовали перед трудностями, сумели построить уникальный для Украины бизнес и довести его до стабильной прибыли.
Ферма «Щастя здоров’я»
Основатель вертикальной фермы «Щастя здоров’я» Максим Киричко сначала занимался бизнес-консалтингом, в том числе и в агросфере. Жизнь шла бы по накатанной, если бы не хобби друга: он с детства любил что-нибудь выращивать вплоть до арбузов в шкафу зимой.
Все началось с эксперимента в гараже. Когда стало ясно, что технология работает, начались поиски подходящего помещения, выбор культур, семян, удобрений, сотрудничество с профильными институтами, эксперименты без продаж, выбор ассортимента, налаживание сбыта. Каждый этап сопровождался своими трудностями и набиванием шишек, ведь подобного опыта в Украине не было, а значит, не у кого спросить подсказку.
Результат работы — вертикальная ферма «Щастя здоров’я» круглогодично поставляет свежую зелень в сети супермаркетов и интернет-магазины.
Предприятие применяет технологию гидропоники, когда растение получает питательные вещества не из почвы, а из раствора, окружающего корни; оборудование проектировали самостоятельно.
Короткое наставление Максима Киричко для желающих работать в этом бизнесе: «Советую закатать рукава», — легко не будет.
Тепличный комплекс «Грін Гарден Груп»
На этой ферме для выращивания культур применяется метод аэропоники — подачи питательного раствора к корням растений в виде аэрозольных орошений.
По словам руководителя бизнеса Вадима Цураля, оборудование для теплицы проектировали сами, много сил потратили на создание программы для автоматизации поддержания микроклимата, включения насоса. Оно того стоило: европейский аналог такой программы стоит 100 тысяч долларов, в то время как хозяйству она обошлась в 30 тысяч.
В ассортименте продукции «Грін Гарден Груп» зелень и соусы, оборудование для домашних и промышленных теплиц, предложение франшизы.
Предприятие работает с мини-магазинами, группами в Viber и Instagram.
Вообще же в хозяйстве кроме зелени выращивают ежевику, помидоры, огурцы, экспериментируют с бананами, лимонами, инжиром.
Симбиоз науки и бизнеса
О том, что украинская наука переживает нелегкие времена знают даже те, кто от нее далек. Более 60% самих ученых — докторов наук со стажем более 20 лет — считают, что положение дел в науке ухудшается. Это касается всех сфер: от финансирования до качества кадров и утечки талантов за рубеж. Поэтому научная деятельность — нечастое явление в украинском бизнесе.
НПП «Енамин» — синтез новых органических соединений
В Украине есть компания, занимающаяся научными разработками, и обеспечивающая при этом саму себя. Научно-производственное предприятие «Енамин» основали еще в 1999 году Андрей Толмачев и группа бывших сотрудников Института Органической химии НАН Украины. Фактически предприятие существует с 1991 — в то время оно было зарегистрировано как частный предприниматель.
«Енамин» — это история, в которой наука и бизнес идут параллельно и возможны за счет и благодаря друг другу.
Несколько фактов о компании:
- занимается научными исследованиями в сфере синтеза новых органических соединений;
- продукция востребована среди научных и фармацевтических предприятий Северной Америки, Китая, Европы, Австралии и Японии;
- более 400 компаний в числе клиентов — это стабильный нижний порог;
- у предприятия самая большая библиотека (база) скрининговых соединений, которые служат «топливом» для создания фармпрепаратов: за годы работы их синтезировали более трех миллионов;
- доход за 2020 год составил более 500 миллионов гривен, а прибыль — 240 миллионов; львиная доля прибыли — 200 миллионов — пошла на развитие и переоснащение предприятия;
- на предприятии работают более 400 ученых-химиков, в том числе кандидаты и доктора наук.
И еще один важный момент: «Енамин» заинтересован в талантливых украинских ученых и предоставляет им рабочие места.
По словам директора компании Алексея Чекотило, бизнес-идея «Енамина» в том, чтобы создавать новое и удивлять. Такой подход оставляет конкурентов далеко позади, а возможен благодаря хорошим ученым-химикам.
Как сделать успешный бизнес
Успешный бизнес может быть абсолютно любого направления, но важно, чтобы в нем соблюдались основные законы:
- забота о клиентах;
- полезность продукта;
- надежные партнеры;
- подбор персонала;
- постоянное развитие.
Кроме формулы «купи – продай» всегда есть своя секретная добавка: новаторство, забота, креативность, упорство.
Если знаете и другие примеры успешного украинского бизнеса «с изюминкой», напишите о них в комментариях. Интересно. И помните: начинающему бизнесмену обязательно
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