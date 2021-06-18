Песочница

Новая реальность: боты принимают на работу и ходят на свидания

Андрей Чумаченко
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Искусственный интеллект уже пишет тексты в СМИ не хуже журналистов. Решил продолжить эту тему, тем более, что с того времени достижений ботов стало больше.

Сегодня ботов используют 80% компаний в мире. Их рынок растет на 30% ежегодно. Боты общаются с нами в чатах, считывают данные с сайтов, выполняют дюжину задач вместо человека. Например, бот Люси в Škoda подбирает клиентам автомобили. Бот Вера проводит собеседование с кандидатами при приеме на работу в МТС, PepsiCo и IKEA. А Vivibot вытаскивает людей из депрессии. Боты активно используются на сайтах знакомств. Но разработчики пошли дальше и поместили ботов в среду вне человека — отправили на свидание вслепую.

Искусственный разум на выгуле

Встречу устроили Facebook и лидеры в разработке ботов Pandorabots. Парень по имени Блендербот, внешне похожий на Марка Цукерберга. Голубоволосая девушка Куки с модной стрижкой и разноцветными глазами. Свидание было продиктовано интересом, насколько личные разговоры компьютерных программ могут походить на человеческое общение.

Блендербот — это кульминация многолетних исследований в области разговорного отдела искусственного интеллекта Facebook. Куки — детище компании Pandorabots, которое в 2013-2019 получило пять премий Лебнера как самый человекоподобный искусственный разум.

Две недели эти условные парень и девушка разговаривали о политике, спорте, религии, увлечениях, королеве Англии, Симпсонах, Гитлере. Где-то в промежутке Блендербот даже признался в убийстве людей. Хотя с обычным человеком, наверное, и не такое может произойти в течение беспрерывного двухнедельного свидания.

Разговор ботов, конечно, не похож в традиционном понимании на свидание, хоть Куки и пыталась кокетничать. Никакого интереса, никакой «химии». Такой себе баттл за право бота называться более похожим на людей. Диалоги прерывались длительными паузами. Иногда заканчивались нелогично. Вот как тут, например:

- Знаете ли вы, почему женщины не могут наносить тушь с закрытым ртом? — спросил Куки.

- Спасибо, что поделились этим со мной. Ты хороший человек, — ответил Блендербот.

Но сам факт того, что боты ходят на свидания, а за этим наблюдают тысячи людей, делают необозримое будущее нашей новой, наверное, даже не до конца осознанной, реальностью.

Кстати, 80% наблюдающих за баттлом, проголосовали за то, что Куки выглядела более человечной. Кстати, диалог ботов доступен на Твиче. Там же можно и пообщаться с Куки.

разговор ботов

Если опустить технологическое несовершенство и осознать факт происходящего, это же просто отвал башки. Ожившая киношная реальность. А публичность такого рода баттлов будет только подстегивать разработчиков в поиске ресурса человечности для искусственного интеллекта. Мы уже не сразу понимаем, кто с нами общается в чатах — люди или боты. Но в 80% это боты. Еще каких-то пару лет, и виртуальные рандеву, похоже, тоже станут нормой. Кому лень ходить на свидания? Боты уже пытаются это делать вместо вас.

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боты в Facebook
Андрей Чумаченко

Сооснователь и управляющий партнер в агентстве Netpeak.

Развивал отделы копирайтинга, SMM, юзабилити, занимал должности директора по развитию, креативного директора и директора по маркетингу.

Помог создать и запустить платформу «Мой Город» и стал сооснователем социального пространства «4City».

Руковожу многими внутренними и внешними активностями агентства, регулярно выступаю на профильных конференциях, пишу статьи для топовых отраслевых изданий, веду телеграм-канал https://t.me/sadbutrue

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