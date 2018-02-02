Комикс о проверке гипотез и человеческом факторе

«На основании выборки мышей ученые доказали: алкоголь вреден полезен для здоровья». «По данным за прошлый год, видимость постов в Facebook упала в среднем на 20%». Многие беспрекословно верят цифрам исследований, другие так же беспрекословно не верят, но не могут объяснить почему.

Дизайнер Грейди Клейн и профессор Алан Дебни совершили попытку сделать научные методы статистики ближе читателям, которые не изучали их в университете. Перевод их книги «Статистика: базовый курс в комиксах» недавно вышел в издательстве МИФ.

Мы, с разрешения издательства, публикуем фрагмент комикса — о проверке гипотез. Поучительная история для всех, кто работает с большими данными для принятия тех или иных решений в бизнесе.

Представим, что мы уже знаем, какие шаги нужно предпринимать для проверки гипотезы. В этот момент на сцене появляется Минерва Хайтауэр.