Бизнес

От идеи роутера для цифровых кочевников до продаж на Amazon — история Nommi и фаундеров компании
Георгий Рябой
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Сложность: изи изи
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Универсальный wi-fi роутер Nommi берут с собой в путешествия несколько тысяч пользователей в 85+ странах мира, а на Amazon его можно будет купить уже в октябре. Впрочем, поиск модели монетизации и вопросы производства не раз ставили под риск успех проекта.

Гостья новой «Истории бизнеса» — кофаундер Nommi Алена Ткаченко.

От интернет-маркетинга — к идее hardware-проекта

Первая полноценная работа у Алёны появилась уже на четвертом курсе КазНУ имени аль-Фараби — она занялась медиабаингом. Нестандартный заработок для студента, особенно на специальности «менеджмент», но тогда кто-то сказал ей, что медиабаинг — сложное дело, а Алёна Ткаченко любит трудные вызовы.

После сотрудничества с медиаагентством Алёна координировала продвижение ecommerce-направления Procter&Gamble вначале в Казахстане, а потом в России. Это был первый опыт работы в международной компаниии — и уже в то время Алёна поняла, что хочет создать полезный для международного рынка продукт.

Еще одним проектом Алены Ткаченко стали школы программирования для детей — Love to code. По делам развития школ она посетила летний camp Армана Сулейменова, на который пришел со своей командой Кайрат Ахметов (в будущем — кофаундер Nommi). Алёна и Кайрат, как оказалось, любят путешествовать и создавать глобальные проекты. Дальнейшее общение бизнесменов в инкубаторе «Мост» привело к рождению идеи универсального wi-fi роутера.

Команда Nommi

Офис Nommi. Фото Владимира Меркушева

Почему нельзя просто взять и выйти в интернет в другой стране?

Однажды Кайрат посетил США, подключил не тот тариф и у него пропали 70 долларов с баланса SIM-карты за 2 дня. Пришлось тратить больше денег на трафик, а это не очень приятная часть путешествия, особенно когда приезжаешь на 5 дней. У Алёны случилась похожая история — она была в Израиле и провела около часа в попытках активировать SIM-карту: нужно было заполнить форму, связаться с колл-центром для активации, а в техподдержке еще и не знали английский.

Почему все так сложно?

Телекоммуникации, как выяснилось, не самая инновационная сфера. Приведу пример: заказывая Uber, вам же не задают вопросы, какую марку машины вы хотите? А каким путем поехать? А сколько бензина должно остаться в баке? Нет, в любой стране вы просто говорите место прибытия. Почему же тогда надо проходить 20 кругов ада, просто желая выйти онлайн за рубежом? А это действительно так: вам надо проверять свой тарифный план, переходить на другой, если условия его использования невыгодные; искать wi-fi пароли в каждом новом месте.

Алёна Ткаченко

Сооснователи Nommi выяснили, что с этими трудностями ежедневно сталкиваются сотни тысяч человек и обратили внимание на рынок модемов с виртуальными SIM-картами. В основном, это были китайские компании, их продукты заточены исключительно под путешественников. На первом этапе Алена и Кайрат сдавали в аренду роутеры этих производителей — проверяли нишу, анализировали спектр вопросов от потребителей.

Один из главных инсайтов того времени: универсальный роутер должен быть удобен не только во время поездок, но и в повседневном использовании. Именно таким продуктом стал Nommi.

Nommi — сокращение от nomadic MiFi: роутер для современных цифровых кочевников.

Как работает универсальный роутер

Nommi позволяет вам подключаться к операторам без покупки местной физической SIM-карты. Также оно авторизует вас во многих общественных Wi-Fi-сетях.

Как работает роутер?

Во-первых, в роутере хранится глобальная база паролей от Wi-Fi сетей (в Nommi около 4,5 миллиона паролей). 

Во-вторых, с помощью приложения Nommi для роутера можно купить пакеты трафика под определенное количество дней и использовать их. Сейчас доступны пакеты для 150 стран: вся Европа, Северная Америка и Юго-Восточная Азия. Это выгодно, так как в путешествиях порой приходится покупать SIM-карту и оплачивать тариф на месяц вперед, даже если вы собрались провести в этой стране всего неделю.

Из чего состоит Nommi

Роутер содержит два Wi-Fi модуля, USB/micro USB порты и аккумулятор, от которого можно при желании зарядить телефон 

Скорость соединения зависит в первую очередь от операторов (если оператор не предоставляет услугу 4G, роутер Nommi сам по себе предоставить ее не может).

Мы собираемся сотрудничать с несколькими операторами в стране, чтобы была возможность оптимизировать скорость соединения. Мы не даем выбор оператора пользователям, но если нам известны сложности в работе сети оператора, то мы переключаем роутер на другого. Все взаимодействия с пользователем мы осуществляем через приложение для смартфона. Неполадки в работе, возникшие не из-за его владельца мы решаем простой заменой устройства. Проблемы работы оператора связи решаем с ним.

Алёна Ткаченко

Целевая аудитория Nommi — все, кто часто путешествует и хочет без проблем выходить в онлайн сразу после посадки самолета в другой стране. 

Как привлечь инвесторов в США и собрать $150 тысяч на Indiegogo

Команда Nommi серьезно подошли к привлечению инвестиций: еще до начала сбора средств ребята открыли представительство в США. Зачем?

Человеку из США никогда не объяснишь, зачем ему регистрироваться в непонятной для него юрисдикции. Когда инвесторы из США работают с американской компанией, для них все прозрачно, плюс в их стране они еще и под защитой государства.

Алёна Ткаченко

Такой подход позволил проекту поднять раунд ангельских инвестиций еще до выхода на Indiegogo и уже после краудфандинга — закрыть раунд инвестиций на $700 тысяч с группой компаний Skyridge и частным инвесторами.

Рустем Акишбеков с директором стартапа Nommi Алёной Ткаченко и основателем Arkley VC Петром Васовским

Рустем Акишбеков с директором стартапа Nommi Алёной Ткаченко и основателем Arkley VC Петром Васовским

Это отдельный важный этап, потому что от институционального инвестора мы получаем не только деньги, но и релевантные для нас контакты. Плюс, когда с инвестициями заходит фонд, очень важно, чтобы у всех участников было одинаковое видение. А управляющий состав в SkyBridge, до того, как в нас инвестировал, пользовался похожим продуктом. То есть они хорошо понимают потребность пользователей и это тоже помогло заключить нам сделку.

Алёна Ткаченко

С подготовкой к краудфандинговой кампании команда Nommi решила не рисковать и не изобретать велосипед — ребята воспользовались услугами американского рекламного агентства.

Если говорить о методах продвижения, то за полтора месяца до лонча кампании на Indiegogo у Nommi был просто лендинг «Coming soon», туда гнали трафик из Facebook, он в итоге и оказался самым релевантным. Также пробовали рекламу в Instagram, размещали пресс-релизы на бесплатных площадках, откуда журналисты потом могут их взять. Но сейчас уже сложно сказать, насколько релевантный трафик оттуда приходил.

Мы уже писали, как запустить краудфандинг, но вкратце напомним о методах работы Indiegogo. Кампания по сбору средств длится месяц, при этом страница продукта может оставаться открытой и дальше — просто как еще одна площадка для продаж из онлайна.

В первый месяц кампании Nommi собрал $95 тысяч при запланированных $25 тысяч, месяц спустя — еще $45 тысяч, а сейчас общая сумма, которую бэкеры оставили за универсальный роутер, готовится пробить планку в $150 тысяч.

В кампании на Indiegogo самым важным является первый день — если проект набирает 30% целевой суммы, то попадает в избранные места размещения и рассылку по платформе. 

Я хорошо помню, что мы просто писали друзьям: «Ребята, поддержите нас! Нам нужно достичь этот показатель». В первый день у нас было много заказов из Казахстана от наших близких друзей и знакомых. Кто-то это делал самостоятельно, мы не успели написать, попросить, а ребята уже сделали предзаказ на продукт. Мне кажется, что это супер-здорово. В итоге у нас не так много в процентном соотношении заказов из Казахстана, их всего там, по моему, 6% от всех остальных. Но в первый день они дали нам существенный толчок.

Алёна Ткаченко

В целом, среди аудитории тех, кто делал предзаказы на Indiegogo, 30% из США, 25% из Юго-Восточной Азии и 20% из Европы. Также был высокий интерес от бэкеров из Японии. На этих рынках компания и решила специализироваться в первую очередь.

Особенности производства и как с ними справиться

Алёна, как и партнер по бизнесу, впервые запускала производство реальной электроники, поэтому все вопросы приходилось выяснять с нуля. Однажды подрядчик перепутал размеры образца — в присланную форму не помещалась батарея, в другой раз сроки производства сместились и команда отправила заказ на производство как раз перед китайскими праздниками. В результате пришлось переносить сроки доставки всей партии роутеров.

При этом знание языка или толковые переводчики в общении с подрядчиками помогают далеко не всегда.

Наконец мы поняли, как работать с китайцами. Например, мы очень много рисуем. Не пишем, потому что могут быть сложности перевода. В конце-концов, для нас английский не родной, для них тоже, возникает мискоммуникация. Но если рисуешь картинки в стиле «сдвинь это на два сантиметра вправо или пол миллиметра влево», это работает.

Алёна Ткаченко

Рисуем продукт

Также у Nommi есть удаленная команда в Шэньчжэне для координации действий с заводом-производителем роутеров.

Nommi покоряет мир: что дальше?

За два года проект Алёны собрал более $730 тысяч инвестиций, несколько тысяч пользователей по всему миру пользуются Nommi, в команде сейчас 12 человек.

По словам Алёны Ткаченко, компания делает большие ставки на выход на Amazon в октябре этого года. Сооснователи считают Amazon основной торговой площадкой для увеличения доли клиентов из США.

Компаниям, планирующим выход на Amazon, Алёна советует:

  1. Если у вас новый продукт, обязательно подайте заявку на площадке Amazon launchpad. Это платформа для новых продуктов, она даст вам много плюшек.
  2. Обращайте внимание на отзывы. Отзывы для Amazon очень критичная вещь и я бы не советовала выходить с сырым продуктом — лучше обкатать его на другой платформе. Только если вы понимаете, что продукт достаточно хорош, выводите его на Amazon.
  3. Учитесь у тех, кто это уже проходил.

В планах у Nommi — интеграция с wi-fi базами, которая возможна не только в роутере, но и в качестве самостоятельного элемента — в трэвел-приложениях, например. Технологии уже позволяют воплотить именно такую, софтверную версию продукта.

Советы бизнесу от Алёны Ткаченко

  1. Создание «железа» — дорогостоящий бизнес. Для работы над мобильным приложением часто достаточно двух человек, но с реальной электроникой всё по-другому: инженерная составляющая, создание образцов, логистика требуют большой команды.
  2. Будьте готовы, что ваша идея пройдет много пивотов, и это нормально. На разных этапах развития Nommi у команды были свои вопросы. Сначала: «А можно вообще зарабатывать на этом деньги?» — эту гипотезу команда проверяла, когда использовала чужие роутеры. Потом был вопрос: «А можно ли продавать на международном рынке?» — чтобы проверить это, компания запустила краудфандинг. Сейчас у Nommi вопрос: «Как расти достаточно быстро?». То есть вызовы меняются по мере роста и развития компании.
  3. Обращаться за советом к компаниям с опытом. Алёна Ткаченко утверждает: умение спрашивать позволяет быстрее приходить к цели и не наступать на грабли. Например, при создании саппорт-системы для Nommi ребята пришли к знакомым из Альфа-банка и Aviata.kz и детально распросили о том, что работает, что не работает, где могут возникнуть сложности при построении этого отдела.
  4. При выходе на международный рынок важно уйти от локального способа мышления.
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Георгий Рябой

Шеф-редактор блога Netpeak.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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