От идеи роутера для цифровых кочевников до продаж на Amazon — история Nommi и фаундеров компании

Универсальный wi-fi роутер Nommi берут с собой в путешествия несколько тысяч пользователей в 85+ странах мира, а на Amazon его можно будет купить уже в октябре. Впрочем, поиск модели монетизации и вопросы производства не раз ставили под риск успех проекта.

Гостья новой «Истории бизнеса» — кофаундер Nommi Алена Ткаченко.

От интернет-маркетинга — к идее hardware-проекта

Первая полноценная работа у Алёны появилась уже на четвертом курсе КазНУ имени аль-Фараби — она занялась медиабаингом. Нестандартный заработок для студента, особенно на специальности «менеджмент», но тогда кто-то сказал ей, что медиабаинг — сложное дело, а Алёна Ткаченко любит трудные вызовы.

После сотрудничества с медиаагентством Алёна координировала продвижение ecommerce-направления Procter&Gamble вначале в Казахстане, а потом в России. Это был первый опыт работы в международной компаниии — и уже в то время Алёна поняла, что хочет создать полезный для международного рынка продукт.

Еще одним проектом Алены Ткаченко стали школы программирования для детей — Love to code. По делам развития школ она посетила летний camp Армана Сулейменова, на который пришел со своей командой Кайрат Ахметов (в будущем — кофаундер Nommi). Алёна и Кайрат, как оказалось, любят путешествовать и создавать глобальные проекты. Дальнейшее общение бизнесменов в инкубаторе «Мост» привело к рождению идеи универсального wi-fi роутера.

Офис Nommi. Фото Владимира Меркушева

Почему нельзя просто взять и выйти в интернет в другой стране?

Однажды Кайрат посетил США, подключил не тот тариф и у него пропали 70 долларов с баланса SIM-карты за 2 дня. Пришлось тратить больше денег на трафик, а это не очень приятная часть путешествия, особенно когда приезжаешь на 5 дней. У Алёны случилась похожая история — она была в Израиле и провела около часа в попытках активировать SIM-карту: нужно было заполнить форму, связаться с колл-центром для активации, а в техподдержке еще и не знали английский.

Почему все так сложно?

Телекоммуникации, как выяснилось, не самая инновационная сфера. Приведу пример: заказывая Uber, вам же не задают вопросы, какую марку машины вы хотите? А каким путем поехать? А сколько бензина должно остаться в баке? Нет, в любой стране вы просто говорите место прибытия. Почему же тогда надо проходить 20 кругов ада, просто желая выйти онлайн за рубежом? А это действительно так: вам надо проверять свой тарифный план, переходить на другой, если условия его использования невыгодные; искать wi-fi пароли в каждом новом месте.



Алёна Ткаченко

Сооснователи Nommi выяснили, что с этими трудностями ежедневно сталкиваются сотни тысяч человек и обратили внимание на рынок модемов с виртуальными SIM-картами. В основном, это были китайские компании, их продукты заточены исключительно под путешественников. На первом этапе Алена и Кайрат сдавали в аренду роутеры этих производителей — проверяли нишу, анализировали спектр вопросов от потребителей.

Один из главных инсайтов того времени: универсальный роутер должен быть удобен не только во время поездок, но и в повседневном использовании. Именно таким продуктом стал Nommi.

Nommi — сокращение от nomadic MiFi: роутер для современных цифровых кочевников.

Как работает универсальный роутер

Nommi позволяет вам подключаться к операторам без покупки местной физической SIM-карты. Также оно авторизует вас во многих общественных Wi-Fi-сетях.

Как работает роутер?

Во-первых, в роутере хранится глобальная база паролей от Wi-Fi сетей (в Nommi около 4,5 миллиона паролей).

Во-вторых, с помощью приложения Nommi для роутера можно купить пакеты трафика под определенное количество дней и использовать их. Сейчас доступны пакеты для 150 стран: вся Европа, Северная Америка и Юго-Восточная Азия. Это выгодно, так как в путешествиях порой приходится покупать SIM-карту и оплачивать тариф на месяц вперед, даже если вы собрались провести в этой стране всего неделю.

Роутер содержит два Wi-Fi модуля, USB/micro USB порты и аккумулятор, от которого можно при желании зарядить телефон

Скорость соединения зависит в первую очередь от операторов (если оператор не предоставляет услугу 4G, роутер Nommi сам по себе предоставить ее не может).

Мы собираемся сотрудничать с несколькими операторами в стране, чтобы была возможность оптимизировать скорость соединения. Мы не даем выбор оператора пользователям, но если нам известны сложности в работе сети оператора, то мы переключаем роутер на другого. Все взаимодействия с пользователем мы осуществляем через приложение для смартфона. Неполадки в работе, возникшие не из-за его владельца мы решаем простой заменой устройства. Проблемы работы оператора связи решаем с ним.



Алёна Ткаченко

Целевая аудитория Nommi — все, кто часто путешествует и хочет без проблем выходить в онлайн сразу после посадки самолета в другой стране.

Как привлечь инвесторов в США и собрать $150 тысяч на Indiegogo

Команда Nommi серьезно подошли к привлечению инвестиций: еще до начала сбора средств ребята открыли представительство в США. Зачем?

Человеку из США никогда не объяснишь, зачем ему регистрироваться в непонятной для него юрисдикции. Когда инвесторы из США работают с американской компанией, для них все прозрачно, плюс в их стране они еще и под защитой государства.



Алёна Ткаченко

Такой подход позволил проекту поднять раунд ангельских инвестиций еще до выхода на Indiegogo и уже после краудфандинга — закрыть раунд инвестиций на $700 тысяч с группой компаний Skyridge и частным инвесторами.

Рустем Акишбеков с директором стартапа Nommi Алёной Ткаченко и основателем Arkley VC Петром Васовским

Это отдельный важный этап, потому что от институционального инвестора мы получаем не только деньги, но и релевантные для нас контакты. Плюс, когда с инвестициями заходит фонд, очень важно, чтобы у всех участников было одинаковое видение. А управляющий состав в SkyBridge, до того, как в нас инвестировал, пользовался похожим продуктом. То есть они хорошо понимают потребность пользователей и это тоже помогло заключить нам сделку.



Алёна Ткаченко

С подготовкой к краудфандинговой кампании команда Nommi решила не рисковать и не изобретать велосипед — ребята воспользовались услугами американского рекламного агентства.

Если говорить о методах продвижения, то за полтора месяца до лонча кампании на Indiegogo у Nommi был просто лендинг «Coming soon», туда гнали трафик из Facebook, он в итоге и оказался самым релевантным. Также пробовали рекламу в Instagram, размещали пресс-релизы на бесплатных площадках, откуда журналисты потом могут их взять. Но сейчас уже сложно сказать, насколько релевантный трафик оттуда приходил.

Мы уже писали, как запустить краудфандинг , но вкратце напомним о методах работы Indiegogo. Кампания по сбору средств длится месяц, при этом страница продукта может оставаться открытой и дальше — просто как еще одна площадка для продаж из онлайна.

В первый месяц кампании Nommi собрал $95 тысяч при запланированных $25 тысяч, месяц спустя — еще $45 тысяч, а сейчас общая сумма, которую бэкеры оставили за универсальный роутер, готовится пробить планку в $150 тысяч.

В кампании на Indiegogo самым важным является первый день — если проект набирает 30% целевой суммы, то попадает в избранные места размещения и рассылку по платформе.

Я хорошо помню, что мы просто писали друзьям: «Ребята, поддержите нас! Нам нужно достичь этот показатель». В первый день у нас было много заказов из Казахстана от наших близких друзей и знакомых. Кто-то это делал самостоятельно, мы не успели написать, попросить, а ребята уже сделали предзаказ на продукт. Мне кажется, что это супер-здорово. В итоге у нас не так много в процентном соотношении заказов из Казахстана, их всего там, по моему, 6% от всех остальных. Но в первый день они дали нам существенный толчок.



Алёна Ткаченко

В целом, среди аудитории тех, кто делал предзаказы на Indiegogo, 30% из США, 25% из Юго-Восточной Азии и 20% из Европы. Также был высокий интерес от бэкеров из Японии. На этих рынках компания и решила специализироваться в первую очередь.

Особенности производства и как с ними справиться

Алёна, как и партнер по бизнесу, впервые запускала производство реальной электроники, поэтому все вопросы приходилось выяснять с нуля. Однажды подрядчик перепутал размеры образца — в присланную форму не помещалась батарея, в другой раз сроки производства сместились и команда отправила заказ на производство как раз перед китайскими праздниками. В результате пришлось переносить сроки доставки всей партии роутеров.

При этом знание языка или толковые переводчики в общении с подрядчиками помогают далеко не всегда.

Наконец мы поняли, как работать с китайцами. Например, мы очень много рисуем. Не пишем, потому что могут быть сложности перевода. В конце-концов, для нас английский не родной, для них тоже, возникает мискоммуникация. Но если рисуешь картинки в стиле «сдвинь это на два сантиметра вправо или пол миллиметра влево», это работает.



Алёна Ткаченко

Также у Nommi есть удаленная команда в Шэньчжэне для координации действий с заводом-производителем роутеров.

Nommi покоряет мир: что дальше?

За два года проект Алёны собрал более $730 тысяч инвестиций, несколько тысяч пользователей по всему миру пользуются Nommi, в команде сейчас 12 человек.

По словам Алёны Ткаченко, компания делает большие ставки на выход на Amazon в октябре этого года. Сооснователи считают Amazon основной торговой площадкой для увеличения доли клиентов из США.

Компаниям, планирующим выход на Amazon, Алёна советует:

Если у вас новый продукт, обязательно подайте заявку на площадке Amazon launchpad. Это платформа для новых продуктов, она даст вам много плюшек. Обращайте внимание на отзывы. Отзывы для Amazon очень критичная вещь и я бы не советовала выходить с сырым продуктом — лучше обкатать его на другой платформе. Только если вы понимаете, что продукт достаточно хорош, выводите его на Amazon. Учитесь у тех, кто это уже проходил.

В планах у Nommi — интеграция с wi-fi базами, которая возможна не только в роутере, но и в качестве самостоятельного элемента — в трэвел-приложениях, например. Технологии уже позволяют воплотить именно такую, софтверную версию продукта.

Советы бизнесу от Алёны Ткаченко