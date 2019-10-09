От идеи роутера для цифровых кочевников до продаж на Amazon — история Nommi и фаундеров компании
Универсальный wi-fi роутер Nommi берут с собой в путешествия несколько тысяч пользователей в 85+ странах мира, а на Amazon его можно будет купить уже в октябре. Впрочем, поиск модели монетизации и вопросы производства не раз ставили под риск успех проекта.
Гостья новой «Истории бизнеса» — кофаундер Nommi Алена Ткаченко.
От интернет-маркетинга — к идее hardware-проекта
Первая полноценная работа у Алёны появилась уже на четвертом курсе КазНУ имени аль-Фараби — она занялась медиабаингом. Нестандартный заработок для студента, особенно на специальности «менеджмент», но тогда кто-то сказал ей, что медиабаинг — сложное дело, а Алёна Ткаченко любит трудные вызовы.
После сотрудничества с медиаагентством Алёна координировала продвижение ecommerce-направления Procter&Gamble вначале в Казахстане, а потом в России. Это был первый опыт работы в международной компаниии — и уже в то время Алёна поняла, что хочет создать полезный для международного рынка продукт.
Еще одним проектом Алены Ткаченко стали школы программирования для детей — Love to code. По делам развития школ она посетила летний camp Армана Сулейменова, на который пришел со своей командой Кайрат Ахметов (в будущем — кофаундер Nommi). Алёна и Кайрат, как оказалось, любят путешествовать и создавать глобальные проекты. Дальнейшее общение бизнесменов в инкубаторе «Мост» привело к рождению идеи универсального wi-fi роутера.
Офис Nommi. Фото Владимира Меркушева
Почему нельзя просто взять и выйти в интернет в другой стране?
Однажды Кайрат посетил США, подключил не тот тариф и у него пропали 70 долларов с баланса SIM-карты за 2 дня. Пришлось тратить больше денег на трафик, а это не очень приятная часть путешествия, особенно когда приезжаешь на 5 дней. У Алёны случилась похожая история — она была в Израиле и провела около часа в попытках активировать SIM-карту: нужно было заполнить форму, связаться с колл-центром для активации, а в техподдержке еще и не знали английский.
Почему все так сложно?
Телекоммуникации, как выяснилось, не самая инновационная сфера. Приведу пример: заказывая Uber, вам же не задают вопросы, какую марку машины вы хотите? А каким путем поехать? А сколько бензина должно остаться в баке? Нет, в любой стране вы просто говорите место прибытия. Почему же тогда надо проходить 20 кругов ада, просто желая выйти онлайн за рубежом? А это действительно так: вам надо проверять свой тарифный план, переходить на другой, если условия его использования невыгодные; искать wi-fi пароли в каждом новом месте.
Алёна Ткаченко
Сооснователи Nommi выяснили, что с этими трудностями ежедневно сталкиваются сотни тысяч человек и обратили внимание на рынок модемов с виртуальными SIM-картами. В основном, это были китайские компании, их продукты заточены исключительно под путешественников. На первом этапе Алена и Кайрат сдавали в аренду роутеры этих производителей — проверяли нишу, анализировали спектр вопросов от потребителей.
Один из главных инсайтов того времени: универсальный роутер должен быть удобен не только во время поездок, но и в повседневном использовании. Именно таким продуктом стал Nommi.
Nommi — сокращение от nomadic MiFi: роутер для современных цифровых кочевников.
Как работает универсальный роутер
Nommi позволяет вам подключаться к операторам без покупки местной физической SIM-карты. Также оно авторизует вас во многих общественных Wi-Fi-сетях.
Как работает роутер?
Во-первых, в роутере хранится глобальная база паролей от Wi-Fi сетей (в Nommi около 4,5 миллиона паролей).
Во-вторых, с помощью приложения Nommi для роутера можно купить пакеты трафика под определенное количество дней и использовать их. Сейчас доступны пакеты для 150 стран: вся Европа, Северная Америка и Юго-Восточная Азия. Это выгодно, так как в путешествиях порой приходится покупать SIM-карту и оплачивать тариф на месяц вперед, даже если вы собрались провести в этой стране всего неделю.
Роутер содержит два Wi-Fi модуля, USB/micro USB порты и аккумулятор, от которого можно при желании зарядить телефон
Скорость соединения зависит в первую очередь от операторов (если оператор не предоставляет услугу 4G, роутер Nommi сам по себе предоставить ее не может).
Мы собираемся сотрудничать с несколькими операторами в стране, чтобы была возможность оптимизировать скорость соединения. Мы не даем выбор оператора пользователям, но если нам известны сложности в работе сети оператора, то мы переключаем роутер на другого. Все взаимодействия с пользователем мы осуществляем через приложение для смартфона. Неполадки в работе, возникшие не из-за его владельца мы решаем простой заменой устройства. Проблемы работы оператора связи решаем с ним.
Алёна Ткаченко
Целевая аудитория Nommi — все, кто часто путешествует и хочет без проблем выходить в онлайн сразу после посадки самолета в другой стране.
Как привлечь инвесторов в США и собрать $150 тысяч на Indiegogo
Команда Nommi серьезно подошли к привлечению инвестиций: еще до начала сбора средств ребята открыли представительство в США. Зачем?
Человеку из США никогда не объяснишь, зачем ему регистрироваться в непонятной для него юрисдикции. Когда инвесторы из США работают с американской компанией, для них все прозрачно, плюс в их стране они еще и под защитой государства.
Алёна Ткаченко
Такой подход позволил проекту поднять раунд ангельских инвестиций еще до выхода на Indiegogo и уже после краудфандинга — закрыть раунд инвестиций на $700 тысяч с группой компаний Skyridge и частным инвесторами.
Рустем Акишбеков с директором стартапа Nommi Алёной Ткаченко и основателем Arkley VC Петром Васовским
Это отдельный важный этап, потому что от институционального инвестора мы получаем не только деньги, но и релевантные для нас контакты. Плюс, когда с инвестициями заходит фонд, очень важно, чтобы у всех участников было одинаковое видение. А управляющий состав в SkyBridge, до того, как в нас инвестировал, пользовался похожим продуктом. То есть они хорошо понимают потребность пользователей и это тоже помогло заключить нам сделку.
Алёна Ткаченко
С подготовкой к краудфандинговой кампании команда Nommi решила не рисковать и не изобретать велосипед — ребята воспользовались услугами американского рекламного агентства.
Если говорить о методах продвижения, то за полтора месяца до лонча кампании на Indiegogo у Nommi был просто лендинг «Coming soon», туда гнали трафик из Facebook, он в итоге и оказался самым релевантным. Также пробовали рекламу в Instagram, размещали пресс-релизы на бесплатных площадках, откуда журналисты потом могут их взять. Но сейчас уже сложно сказать, насколько релевантный трафик оттуда приходил.
Мы уже писали, как
В первый месяц кампании Nommi собрал $95 тысяч при запланированных $25 тысяч, месяц спустя — еще $45 тысяч, а сейчас общая сумма, которую бэкеры оставили за универсальный роутер, готовится пробить планку в $150 тысяч.
В кампании на Indiegogo самым важным является первый день — если проект набирает 30% целевой суммы, то попадает в избранные места размещения и рассылку по платформе.
Я хорошо помню, что мы просто писали друзьям: «Ребята, поддержите нас! Нам нужно достичь этот показатель». В первый день у нас было много заказов из Казахстана от наших близких друзей и знакомых. Кто-то это делал самостоятельно, мы не успели написать, попросить, а ребята уже сделали предзаказ на продукт. Мне кажется, что это супер-здорово. В итоге у нас не так много в процентном соотношении заказов из Казахстана, их всего там, по моему, 6% от всех остальных. Но в первый день они дали нам существенный толчок.
Алёна Ткаченко
В целом, среди аудитории тех, кто делал предзаказы на Indiegogo, 30% из США, 25% из Юго-Восточной Азии и 20% из Европы. Также был высокий интерес от бэкеров из Японии. На этих рынках компания и решила специализироваться в первую очередь.
Особенности производства и как с ними справиться
Алёна, как и партнер по бизнесу, впервые запускала производство реальной электроники, поэтому все вопросы приходилось выяснять с нуля. Однажды подрядчик перепутал размеры образца — в присланную форму не помещалась батарея, в другой раз сроки производства сместились и команда отправила заказ на производство как раз перед китайскими праздниками. В результате пришлось переносить сроки доставки всей партии роутеров.
При этом знание языка или толковые переводчики в общении с подрядчиками помогают далеко не всегда.
Наконец мы поняли, как работать с китайцами. Например, мы очень много рисуем. Не пишем, потому что могут быть сложности перевода. В конце-концов, для нас английский не родной, для них тоже, возникает мискоммуникация. Но если рисуешь картинки в стиле «сдвинь это на два сантиметра вправо или пол миллиметра влево», это работает.
Алёна Ткаченко
Также у Nommi есть удаленная команда в Шэньчжэне для координации действий с заводом-производителем роутеров.
Nommi покоряет мир: что дальше?
За два года проект Алёны собрал более $730 тысяч инвестиций, несколько тысяч пользователей по всему миру пользуются Nommi, в команде сейчас 12 человек.
По словам Алёны Ткаченко, компания делает большие ставки на выход на Amazon в октябре этого года. Сооснователи считают Amazon основной торговой площадкой для увеличения доли клиентов из США.
Компаниям, планирующим выход на Amazon, Алёна советует:
- Если у вас новый продукт, обязательно подайте заявку на площадке Amazon launchpad. Это платформа для новых продуктов, она даст вам много плюшек.
- Обращайте внимание на отзывы. Отзывы для Amazon очень критичная вещь и я бы не советовала выходить с сырым продуктом — лучше обкатать его на другой платформе. Только если вы понимаете, что продукт достаточно хорош, выводите его на Amazon.
- Учитесь у тех, кто это уже проходил.
В планах у Nommi — интеграция с wi-fi базами, которая возможна не только в роутере, но и в качестве самостоятельного элемента — в трэвел-приложениях, например. Технологии уже позволяют воплотить именно такую, софтверную версию продукта.
Советы бизнесу от Алёны Ткаченко
- Создание «железа» — дорогостоящий бизнес. Для работы над мобильным приложением часто достаточно двух человек, но с реальной электроникой всё по-другому: инженерная составляющая, создание образцов, логистика требуют большой команды.
- Будьте готовы, что ваша идея пройдет много пивотов, и это нормально. На разных этапах развития Nommi у команды были свои вопросы. Сначала: «А можно вообще зарабатывать на этом деньги?» — эту гипотезу команда проверяла, когда использовала чужие роутеры. Потом был вопрос: «А можно ли продавать на международном рынке?» — чтобы проверить это, компания запустила краудфандинг. Сейчас у Nommi вопрос: «Как расти достаточно быстро?». То есть вызовы меняются по мере роста и развития компании.
- Обращаться за советом к компаниям с опытом. Алёна Ткаченко утверждает: умение спрашивать позволяет быстрее приходить к цели и не наступать на грабли. Например, при создании саппорт-системы для Nommi ребята пришли к знакомым из Альфа-банка и Aviata.kz и детально распросили о том, что работает, что не работает, где могут возникнуть сложности при построении этого отдела.
- При выходе на международный рынок важно уйти от локального способа мышления.
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