Падение Facebook: о чем задуматься пользователям «больших сайтов»

Не первое падение. Уже падали Telegram, ВКонтакте и иже с ними. Я писал про два противотока: укрупнение «больших сайтов» и захват ими своей ниши и параллельно ему — развитие условно пиринговых и федеративных сетей.

О чем стоит задуматься пользователям «больших сайтов»?

Закрытость «большого сайта» обычно сильно затрудняет создание бэкапа, тем более его автоматизацию. Сколько из вас хранит бэкап данных из Instagram, Facebook, любой другой сети, так, чтобы его можно было накатить назад, если ваш аккаунт случайно пропадет во время очередного падения? Сколько обновляет бэкап ежедневно или хотя бы ежемесячно?

Почему стоит этим озадачиться? Потому, что в большинстве лицензионных соглашений мелким шрифтом прописан отказ администрации «большого сайта» от ответственности в случае каких-либо форс-мажоров. Например:

«Мы не можем предсказать возникновение проблем с нашими Продуктами. В связи с этим наша ответственность ограничивается в максимальном объеме, разрешенном действующим законодательством, и мы ни в коем случае не несем ответственности перед вами за любую упущенную прибыль, выручку, потерянную информацию или данные либо за косвенные, штрафные или побочные убытки, возникающие из настоящих Условий или Продуктов Facebook либо в связи с ними, даже если мы были извещены о возможности таких убытков».

Полбеды, если пропадет личная страничка. Сейчас «большие сайты» завязаны на бизнес. Для тех, кто, так или иначе на этом зарабатывает, очередной факап может оказаться фатальным.

С одной стороны, сложно представить современный бизнес без представительства в соцсетях: есть аудитория, возможность монетизации, не требуется бородатых парней в свитерах, чтобы этим заниматься. С другой стороны, любой бизнес, который существует только в соцсети и больше нигде, напрашивается на неприятности.

В Facebook, Telegram, WeChat могут работать какие угодно талантливые инженеры, но это не спасет от периодических факапов по самым разным причинам. От ошибок персонала и наводнений до прилетевшего от конкурентов дрона со взрывчаткой. Чем дальше, тем чаще будут случаться факапы и тем масштабнее они будут.

Поэтому, на случай такого падения хорошо иметь собственный бэкап. Кроме того, хорошо бы продумать план Б на то время, пока сайт будет лежать. Где вас могут найти пользователи? Где вы можете оперативно поделиться новостями?

С точки зрения здравого смысла, любой достаточно большой организации нужен свой сайт — хотя бы на одну страничку — с перечислением рельс, в которые можно стучать во время возникновения проблем. В стиле «Мы есть в Twitter, Facebook, ВКонтакте, в Mastodon, Gopher, на торрентах и на частотах в ... кГц и ... кГц каждую полночь по UTC».

P.S.

Говоря о хрупкости и надежности. Слышали ли вы, чтобы падала старая телефонная сеть? Почему мировые телефонные сети до сих пор не постигали такие масштабные проблемы? Потому что все телефонные станции построены по независимой схеме — пользователи всегда могут звонить друг другу и выходить на другие станции по межгороду. Даже если выводится из строя одна или две станции, даже если рвется подводный кабель — из строя выходит только небольшой кусок сети, а не вся сеть целиком. Марк, бери пример с телефонной сети 🙂