Партнерство с Amazon — всё? Что делать после уменьшения партнерских выплат

В конце апреля, когда показатели Amazon на биржах достигли очередного пика, компания объявила об уменьшении комиссии (до 80%) для сайтов-партнеров в более чем половине всех категорий. В таких крупных категориях, как Home Improvement, Lawn&Garden, Pets Products, комиссия уменьшилась с 8% до 3%.

Сокращение партнерских выплат никак не связано с пандемией: вот уже четвертый год подряд в начале второго квартала Amazon планомерно срезает комиссию аффилиатам. Просто компания уже не зарабатывает на сайтах партнеров 40% всей своей прибыли, как в 2013 году. По данным Similarweb, сейчас Amazon получает от партнеров только 6,57% всего трафика.

Динамика уменьшения комиссий от Amazon

В отличие от 2018-2019 годов, апрельское сокращение комиссии коснулось многих предпринимателей, которые и так переживают не лучшие времена из-за кризиса. Поэтому они объединились и составили петицию на change.org, обращение набрало уже почти 19 000 подписей.

Комментарии под петицией

В рамках проекта Tonti Laguna мы с нуля создаем и продвигаем сайты под Amazon и также почувствовали эффект от уменьшения комиссии. Прибыль крупнейшего проекта упала на 59,86%, в других ситуация немногим лучше.

Проект в нише Patio, Lawn & Garden, падение прибыли на 57,61%:

Еще один проект в нише Patio, Lawn & Garden, падение на 42,48%:

Проект в нише Beauty & Grooming, сокращение прибыли на 40,01%:

Раньше создание сайта для партнерской сети Amazon с качественным контентом и аутричем (если без затрат на PBN , а наши сетки сайтов, к слову, отлично работают) окупалось в тридцатикратном размере. Конечно, сейчас эти суммы существенно упали.

Многие игроки уже готовы продавать созданные под Amazon проекты, а команда Tonti Laguna готова их взять: если у вас есть сайты с прибылью от $300 в месяц уже после уменьшения комиссий, без PBN-ссылок и с месячным мультипликатором до 25, заполняйте форму.

Об уменьшении доходности бизнеса аффилиатов часто говорил сооснователь AdmixGlobal Дмитрий Сохач, в том числе и в посте «Как создавать, продвигать и продавать сайты под Amazon» . Дмитрий поделился с читателями блога своим видением ситуации с сокращением комиссий и вариантами развития бизнеса для тех, кто уже привык работать с американским гигантом.

Как изменится бизнес после сокращения комиссий Amazon. Комментарий Дмитрия Сохача

Работая на любую партнерку, вы прокачиваете чужой бизнес, не свой, и полностью зависите от партнера. Думаю, многие поняли это только в апреле, когда Amazon существенно урезал комиссии партнерам.

В 2017 году после понижения комиссий многие аффилиаты говорили, что теперь никто не будет лить трафик на Amazon, но новые сайты появлялись с каждым днем, как грибы после дождя. Вот уже третий год подряд трафик льют под 3% в игрушках, где до 2017 комиссия доходила до 8,5%.

Кроме того, есть комиссия за непрямые продажи. На одном из наших сайтов 45% дохода — непрямые продажи: человек пришел за утюгом, но положил в корзину еще 5 случайных товаров. В магазинах, которые обещают большие комиссионные, как правило, небольшой ассортимент и если товара не окажется в наличии, человек попросту уйдет, в отличие от Amazon.

Это все аргументы в пользу того, что ничто не заменит Амазон по уровню конверсии и отказываться от него будет крайне сложно. Большинство вебмастеров просто уменьшат затраты и продолжат работать в условиях новой экономики.

Конечно, это стрессовая ситуация, но для многих ребят из СНГ, которые работали на западный рынок, это шанс перепрыгнуть на следующий уровень. Самые сильные команды будут переходить на более сложные модели монетизации — выстраивать отношения с партнерами напрямую, чтобы получать лучшие условия.

Действия Amazon отразились и на наших планах. До изменения комиссий мы планировали запускать сайт в одной из ниш, где контент должны были писать исключительно реальные эксперты — с опубликованными книгами, YouTube-каналами, за одну статью мы планировали платить $600-700. В целом, мы закладывали около $40 000, и это только на контент. Сейчас Amazon снизил в этой нише комиссию до 3% (было 8%) и проект не имеет смысла, мы его остановили.

Для всех, кто оказался в похожей ситуации, остаются три варианта:

Прокачивать своего автора, публиковать гостевые посты от его имени, завести YouTube-канал, реальные профили. Привлекать авторов, экспертов в этой нише. Создавать небольшие сайты по 20-30 страниц по низкочастотным запросам, выводить их на трафик, допустим, до 20 000 — 30 000 уникальных пользователей в месяц, и при первой же возможности продавать.

Первые два варианта требуют больших вложений средств и времени, а третий нас как команду не очень драйвит, поэтому постепенно будем выходить из Amazon в свои продукты. То есть раскачаем и продадим существующие сайты, а новые будем создавать уже под свои товары.

Это вполне логичный ход. Сравните:

Либо мы генерируем сотни статей низкого качества ежемесячно по низкочастотным запросам (писать нормальный контент при 3-4% комиссий нерентабельно) и пассивно ждем, пока Amazon снизит комиссию аффилиатам до 1%. Либо выводим свои товары на Amazon — работаем с маржой 20-30% (с учетом экономии на платной рекламе благодаря SEO). С такой маржой у нас будут ресурсы конкурировать с обычными аффилиатами: писать качественные статьи и добывать хорошие ссылки, а самое главное — так мы растим бренд своего продукта (линейки продуктов).

FBA-бизнесы (Fulfillment By Amazon, когда Amazon хранит и отправляет ваши товары со своих складов) достаточно ликвидны — их продают и покупают с хорошими мультипликаторами.

Легко не будет, но будет интересно.

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