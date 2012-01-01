Инсайды

Первый рабочий день в Netpeak
Vladimir Polo
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Месяц назад Георгий, редактор блога Netpeak, прислал рассылку про один свой рабочий день в компании. Но Георгий уже нетпиковец-старожил — он работает в Netpeak больше пяти лет. А как выглядит первый рабочий день нетпиковца-новичка?

Выбор нового имени и знакомство с командой

Все начинается еще до прихода в офис. Сразу после принятия оффера будущий сотрудник получает приветственное письмо и свою первую задачу — придумать себе ник.

В Netpeak обращаются к друг другу по никам. Самые короткие — двухбуквенные, чаще 3-5 букв. А иногда и очень длинные: по 10-12. В особых случаях — два слова, например Tony_Stark.

Имена и ники команды на сайте компании

С придуманным ником и в бодром настроении (не без легкого мандража) сотрудник в оговоренный день приходит в один из офисов компании. Зачастую в этом же офисе он проходил собеседование, так что дорога уже знакома.

Офис Netpeak в Кирхе

Офис агентства Нетпик

В первый день новичку проводят экскурсию по офису. Делает это Административный Координатор (все называют ее АК): знакомит с отделами компании, специалистами. А если речь идет об офисе Netpeak Products — то с разными продуктами. В ходе экскурсии показывают также места размещения кухонь, туалетов, игровых комнат и так далее. На каждом этаже по 1-2 кухни с микроволновками и холодильником; кофе, молоком, чаем, печеньем.

Особенность уборных — в них играет музыка, о разнообразии которой можно делать отдельную статью.

Игровые — места отдыха с приставками, настольным теннисом, настольным футболом (наполнение игровых в офисах разное). Приходить сюда можно в любое время, нужно только «стать на паузу» в системе учета рабочего времени.

Затем новичок попадает на свое рабочее место. Для него приготовлены подарки — фирменная футболка, брендированная эко-сумка, блокнот, эко-ручка; установлен компьютер.

Welcome набор

Welcome-набор новичка

Теперь начинается знакомство с командой. Ритуал немного видоизменяется от продукта к продукту и от отдела к отделу. Но смысл один — все сотрудники рассказывают по 1-2 факта о себе. Это позволяет сразу поближе узнать коллег, найти похожие увлечения и в целом более открыто себя чувствовать в коллективе.

Рабочий стол образцового нетпиковца

Так выглядит рабочий стол образцового нетпиковца

Дружный коллектив

Внутренняя валюта и Академия новичка

Теперь — формальная часть. Сотрудник получает свою первую задачу в системе ПланФикс. Задача объемная. Нужно зарегистрироваться во множестве систем и сервисов, которые помогут в работе. На этом же этапе он получает доступ к закрытому форуму, внутренней Википедии компании, ERP-системе.

Первые задачи новичка

В Netpeak есть внутренняя валюта — нетпиксы. Этой валютой сотрудники обмениваются, когда хотят поблагодарить друг друга за помощь. Каждый месяц рядовые нетпиковцы получают по одному нетпиксу. Если до конца месяца его никому не передать — нетпикс сгорает. Тимлиды получают больше нетпиксов, чтобы в конце месяца отметить либо каждого из команды, либо кого-то одного.

Тратить накопленную внутреннюю валюту можно в любое время. Для этого есть специальный магазин Netpeak Store. В нем можно купить около сотни различных товаров — начиная от футболок, пледов, чашек и заканчивая iPad и iPhone последней модели и даже дополнительный выходной. Конечно, для покупки двух самых дорогих товаров придется долго копить нетпиксы. Но достоверно известно, что один из сотрудников собрал достаточное количество нетпиксов и уже полгода ходит в купленных за них Apple Watch.

Так выглядит Netpeak store

Есть также нематериальные товары. Например, можно купить ужин с кем-то из топ-менеджеров, урок игры на гитаре или организацию дня рождения силами профессионалов из Octopus Events.

Даже когда доступы во все сервисы получены и все аккаунты созданы, новичок не до конца понимает, куда он попал. У большинства людей в этот момент остается много вопросов.

Раньше все эти вопросы адресовали руководителю-куратору. Но сейчас мы автоматизировали процесс (нас хлебом не корми — дай что-то автоматизировать). Так появилась Академия Netpeak, в которой пошагово описаны все важные аспекты жизни компании.

Академия Netpeak создана с помощью сервиса для автоматизации онбординга AcademyOcean.

Конечно же, академия не может ответить на все вопросы. Да и человеческое общение никто не отменяет, но HR-департамент подсчитал, что благодаря академии можно экономить около 200 человекочасов в месяц.

Академия для новичка

Первая часть Академии — формальная. В Netpeak есть собственная Конституция, со всеми правилами и описанием процессов. Формальная часть Академии как раз и помогает разобраться в Конституции Netpeak.

Здесь новичок узнает, как в компании ведут переписку, как правильно работать с рабочими документами, о том как назначать встречи. И даже о том, как правильно уходить на больничный.

В первый рабочий день на прохождение этой академии уходит несколько часов.

Футбольная команда и болельщики

А вот вторая часть Академии — неформальная. Она о вдохновении в работе, о миссии компании, особенностях корпоративной культуры. Здесь новичок знакомится с ценностями, узнает о внутренних мероприятиях и о спортивных турнирах. Например, в Netpeak существует сразу несколько футбольных составов, команды по баскетболу, теннису, ЧтоГдеКогда и другим активностям.

Параллельно с этим, новоприбывшего добавляют в рабочие телеграм-чаты и во внутренние чаты по личностному развитию. Там сотрудники делятся лайфхаками и наблюдениями как в работе, так и просто в жизни.

Миссия компании

Что такое мемогенератор и какие традиции в офисе?

Отдельный аспект жизни нетпиковцев — геймификация. Один из основных ее элементов — бейджи. Это медальки, которые получают сотрудники за различные достижения. Они видны во внутренней системе (в профиле нетпиковца), а также выдаются в виде наклеек для ноутбуков. Но в первый рабочий день бейдж получить практически невозможно, поэтому раздел с бейджами предстоит изучить позже. Зато можно рассмотреть бейджи коллег.

Бейджи и стикеры на ноутах

В Netpeak очень ценят юмор, и даже создали целый сервис для сохранения лучших шуток — Мемогенератор. Кто-то удачно пошутил — заходим в мемогенератор и сохраняем эту шутку. Сервис тоже геймифицирован: есть рейтинги лучших шутников и тех, кто чаще всего создает мемы, самые популярные мемы месяца, лучшие мемы за все время.

Новичок не может создавать мемы, но мемы с новичками вполне могут появиться в мемогенераторе.

Мемогенератор Netpeak

Помимо общенетпиковских традиций, есть еще и внутренние особенности продуктов, команд, отделов. Кто-то в перерывах стоит в планке, как, например, в Serpstat:

Как стоят в планке в Serpstat

В одном из кабинетов агентства Netpeak висит ковер:

Да это ковер

У кого-то есть свой фотоальбом, с кадрами из жизни сотрудников, как в AcademyOcean:

Фотоальбом в AcademyOcean

За всеми этими интересностями новичку нужно не забыть назначить встречи с куратором и коллегами, потому что Академия — это конечно, хорошо, но в работе нужно будет много общаться лично, поэтому и знакомиться нужно тоже лично.

Если посчастливилось попасть в компанию в чей-то день рождения, знакомство и адаптация проходят еще быстрее — перед обедом в кабинет именинника заходит толпа нетпиковцев. У нас принято поздравлять не только подарками и теплыми словами, но и аплодисментами.

Так у нас принято поздравлять с днем рождения, годовщиной и другими важными датами

Причём во всех офисах Netpeak Group традиция стабильно сохраняется:

Традиция для всех офисов Netpeak Group

Поздравление с годовщиной или профессиональным праздником:

И вот так ещё поздравляем

Да, кого-то может шокировать насыщенная программа первого дня, но каждому, кто прошел испытательный срок и стал частью Netpeak, есть что вспомнить.

А каким был ваш первый рабочий день?

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Vladimir Polo

Специалист в менеджменте, экономике и маркетинге.
Имеет 10 лет опыта управления, из них 7 лет — в IT-сфере.
В 2012 году присоединился к Netpeak.
С 2012 по 2014 год — BDO в Netpeak.
С 2014 по 2016 год — CEO в Q-page.
С 2016 года — Основатель и CEO AcademyOcean.com.
Спикер, автор статей на русском и английском языках.
Увлекается маркетингом, систематизацией, фотографией и путешествиями на автомобиле.

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